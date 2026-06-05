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వామ్మో! ఒక్క టికెట్​కు​ రూ.1.5 లక్షలా?- ఈ సినిమా క్రేజ్ ఏంటి గురూ!

ది ఒడిస్సీ చిత్రం ఐమ్యాక్స్​ ముందస్తు బుకింగ్స్​ భారత్​లో ప్రారంభం- గతంలో పెద్ద హాలీవుడ్ చిత్రాల బుకింగ్స్ భారత్‌లో ఆలస్యంగా ప్రారంభమయ్యేవి- కానీ ఈసారి అంతర్జాతీయ మార్కెట్లతో పాటే భారత్‌లోనూ ఒకేసారి బుకింగ్స్ ఓపెన్

The Odyssey Movie
The Odyssey Movie (Source: Film's Official X handle)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 5, 2026 at 7:42 PM IST

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Movie Ticket 1.5 Lakh : టాలీవుడ్, బాలీవుడ్, హాలీవుడ్ ఇలా ఏ ఇండస్ట్రీలోనైనా సాధారణగా సినిమా టికెట్ ధర ఎక్కువలో ఎక్కువగా రూ.1000 ఉండవచ్చు. ఒక్కోసారి థియేటర్​, సినిమా క్రేజ్​ను బట్టి రూ.3000 దాకా ఉంటుంది! కానీ ఒక సినిమా టికెట్ ధర రూ.1.5 లక్షలు ఉందంటే మీరు నమ్ముతారా? టైపింగ్​లో​ ఎలాంటి పొరపాటు లేదు. ఒక్క టికెట్​కు అక్షరాలా ఒక లక్షా యాభై వేలు రూపాయలు. అవును మీరు చదివింది నిజమే! మరి అంత ఖరీదు ఎందుకు ఉంది? అసలు అది ఏ సినిమానో అనే వివరాలు తెలుసుకోవాలంటే ఈ స్టోరీ చదివేయండి!

హాలీవుడ్​ ప్రముఖ దర్శకుడు, ఆస్కార్ అవార్డు విజేత క్రిస్టోఫర్ నోలన్ తాజాగా తెరకెక్కించిన విజువల్ వండర్ మూవీ 'ది ఒడిస్సీ'. ఈ సినిమాపై హాలీవుడ్ ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. నోలన్ దర్శకత్వం వహిస్తుండడం వల్ల సినిమపై క్రేజ్ కూడా బాగానే ఉంది. ఇది వచ్చే నెల 17న రిలీజ్ కానుంది. ఈ క్రమంలో మేకర్స్ అమెరికాలో ఈ నెల 04న అడ్వాన్స్​ బుకింగ్స్ ఓపెన్ చేశారు. అయితే అమెరికాలో ఏ సినిమాకైనా సాధారణంగా ఒక్కో టికెట్​కు ధర 20 నుంచి 30 డాలర్లు ఉంటుంది.

ఫుల్ డిమాండ్- బుకింగ్ సైట్స్ క్రాష్!
ఈ సినిమాకు ఫుల్ డిమాండ్ ఉండడంతో పెద్ద ఎత్తున ప్రేక్షకులు ఒకే సమయంలో టికెట్ బుక్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించారు. దీంతో బుకింగ్ సైట్స్ క్రాష్ అయ్యాయి. AMC, ఫాన్‌డాంగో, రీగల్ వంటి వెబ్‌సైట్‌లు సాంకేతిక లోపాల వల్ల క్రాష్ అయ్యాయి. ఫలితంగా బుకింగ్​కు కాసేపు అంతరాయం ఏర్పడింది. అయితే తొందరగానే ఈ సమస్యను పరిష్కరించినా, బుకింగ్ పేజీకి చేరుకోవడానికి ఇబ్బందులు తలెత్తాయని, చాలా సేపు వేచి ఉండాల్సి వచ్చిందని కొంతమంది అభిమానులు తెలిపారు.

రీసేల్- బ్లాక్ దందా!
బుకింగ్ సైట్స్​లో టెక్నికల్ సమస్య రావడంతో బ్లాక్ మార్కెట్ వ్యాపారులు రంగంలోకి దిగారు. ఆన్​లైన్ బుకింగ్స్​లో బ‌ల్క్​గా కొనుక్కుని వాటిని ఈబే వంటి థ‌ర్డ్ పార్టీ వెబ్ సైట్ల‌లో రీ-సేల్ చేస్తుండ‌డం సంచ‌ల‌నంగా మారింది. గురువారం సాయంత్రానికల్లా, ఈబే వంటి రీ- సేల్ వెబ్‌సైట్లు ఒక్కో టికెట్​ను వందల డాలర్లకు అమ్మకానికి పెట్టాయని 'కాన్సీక్వెన్స్' పేర్కొంది.

ఒక్కో టికెట్ 1500 డాలర్లు!
దీంతో మూవీకి ఉన్న క్రేజ్​ను బ్లాక్ దందా వ్యాపారులు క్యాష్ చేసుకుంటున్నారు. ఒక ఐమాక్స్ థియేటర్​లో సింగిల్ టిక్కెట్ ధర 1,500 డాలర్లు చూపిస్తుంది. అది భారత కరెన్సీలో సుమారుగా రూ.1.5 లక్షలు. దీంతో నోలన్ ఫ్యాన్స్​ సైతం షాక్ అవుతున్నారు. సినిమా టికెట్​కు అంత ధర ఏంటని ఫైర్ అవుతున్నారు. అయితే ఇది మూవీ మేకర్స్ నిర్ణయించిన ధర కాదని, బ్లాక్​లో టికెట్ల విక్రయం జరుగుతుందని మరికొందరు అంటున్నారు.

సినిమా చరిత్రలో తొలిసారి
ఈ సినిమాకు ఓ స్పెషాలిటీ ఉంది. సినిమాలో ప్రతీ సీన్​, ప్రతీ షాట్​ను IMAX ఫిల్మ్ కెమెరా టెక్నాలజీనితోనే తెరకెక్కించారు. సంప్రదాయ కెమెరాలు లేవు. ఎక్కడా రాజీ లేదు. సాధారణ సినిమాలకు భిన్నంగా ఇది సరికొత్త అనుభూతి ఇవ్వనుంది. అలాగే సినిమాను పూర్తిగా ఐమాక్స్ ఫార్మాట్లోనే చిత్రీకరించడం చరిత్రలో ఇదే తొలిసారి కావడం విశేషం. 20ఏళ్ల కెరీర్​లో నోలన్ ఎట్టకేలకు ఐమ్యాక్స్ టెక్నాలజీలో సినిమా మొత్తాన్ని తెరకెక్కించారు.

భారత్​లో ఎప్పుడు?
హాలీవుడ్​తోపాటు భారత్​లోనూ ఈ సినిమా జులై 17నే విడుదల కానుంది. అయితే బుకింగ్స్ మాత్రం ఈ నెల 8న ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ మేరకు మేకర్స్ వార్నర్ బ్రోస్ డిస్కవరీ ఇండియా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డెంజిల్ డయాస్ అనౌన్స్​మెంట్ చేశారు. 'సినిమా చరిత్రలో పూర్తిగా ఐమ్యాక్స్​ కెమెరాలలో చిత్రీకరించిన తొలి చిత్రం ఒడిస్సీనే. 20ఏళ్ల క్రిస్టోఫర్ కష్టానికి ఇదొక మైలురాయి. భారత్​లో జూన్ 8న అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ ప్రారంభంకానున్నాయి' అని పేర్కొన్నారు. ఈ సినిమాతో భారత ప్రేక్షకులు కూడా పూర్తి స్థాయిలో ఐమ్యాక్స్​ టెక్నాలజీతో తెరకెక్కించిన సినిమా చూడనున్నారు.

ఇక సినిమాను గ్రీకు ఇతిహాసం ఆధారంగా యాక్షన్ ఫాంటసీ చిత్రంగా తెరకెక్కించారు. ఇందులో మ్యాట్ డామన్, రాబర్ట్ ప్యాటిన్సన్, షార్లిజ్ థెరాన్​తోపాటు యువ తారలు నటించారు. క్రిస్టోఫర్ సినిమాలకు హాలీవుడ్​లో ఓ రెంజ్​లో క్రేజ్ ఉంటుంది. ఇప్పటికే ఆయన తెరకెక్కించిన పలు సినిమాలకు ఆస్కార్ అవార్డులు దక్కాయి. ఇక ఈ సినిమాకు ఉన్న క్రేజ్ చూస్తుంటే ఇది బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ రికార్డులు సృష్టించడం ఖాయమని సినీ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

బాక్సాఫీస్ వద్ద పెద్ది ప్రభంజనం - తొలి రోజే రూ. 135.36 కోట్ల వసూళ్లు

అప్పుడు దేవర, ఇప్పుడు పెద్ది- రెండింట్లోనూ అంతే- గ్లామర్​ కోసమే జాన్వీని తీసుకుంటున్నారా?

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