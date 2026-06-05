వామ్మో! ఒక్క టికెట్కు రూ.1.5 లక్షలా?- ఈ సినిమా క్రేజ్ ఏంటి గురూ!
ది ఒడిస్సీ చిత్రం ఐమ్యాక్స్ ముందస్తు బుకింగ్స్ భారత్లో ప్రారంభం- గతంలో పెద్ద హాలీవుడ్ చిత్రాల బుకింగ్స్ భారత్లో ఆలస్యంగా ప్రారంభమయ్యేవి- కానీ ఈసారి అంతర్జాతీయ మార్కెట్లతో పాటే భారత్లోనూ ఒకేసారి బుకింగ్స్ ఓపెన్
Published : June 5, 2026 at 7:42 PM IST
Movie Ticket 1.5 Lakh : టాలీవుడ్, బాలీవుడ్, హాలీవుడ్ ఇలా ఏ ఇండస్ట్రీలోనైనా సాధారణగా సినిమా టికెట్ ధర ఎక్కువలో ఎక్కువగా రూ.1000 ఉండవచ్చు. ఒక్కోసారి థియేటర్, సినిమా క్రేజ్ను బట్టి రూ.3000 దాకా ఉంటుంది! కానీ ఒక సినిమా టికెట్ ధర రూ.1.5 లక్షలు ఉందంటే మీరు నమ్ముతారా? టైపింగ్లో ఎలాంటి పొరపాటు లేదు. ఒక్క టికెట్కు అక్షరాలా ఒక లక్షా యాభై వేలు రూపాయలు. అవును మీరు చదివింది నిజమే! మరి అంత ఖరీదు ఎందుకు ఉంది? అసలు అది ఏ సినిమానో అనే వివరాలు తెలుసుకోవాలంటే ఈ స్టోరీ చదివేయండి!
హాలీవుడ్ ప్రముఖ దర్శకుడు, ఆస్కార్ అవార్డు విజేత క్రిస్టోఫర్ నోలన్ తాజాగా తెరకెక్కించిన విజువల్ వండర్ మూవీ 'ది ఒడిస్సీ'. ఈ సినిమాపై హాలీవుడ్ ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. నోలన్ దర్శకత్వం వహిస్తుండడం వల్ల సినిమపై క్రేజ్ కూడా బాగానే ఉంది. ఇది వచ్చే నెల 17న రిలీజ్ కానుంది. ఈ క్రమంలో మేకర్స్ అమెరికాలో ఈ నెల 04న అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ ఓపెన్ చేశారు. అయితే అమెరికాలో ఏ సినిమాకైనా సాధారణంగా ఒక్కో టికెట్కు ధర 20 నుంచి 30 డాలర్లు ఉంటుంది.
ఫుల్ డిమాండ్- బుకింగ్ సైట్స్ క్రాష్!
ఈ సినిమాకు ఫుల్ డిమాండ్ ఉండడంతో పెద్ద ఎత్తున ప్రేక్షకులు ఒకే సమయంలో టికెట్ బుక్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించారు. దీంతో బుకింగ్ సైట్స్ క్రాష్ అయ్యాయి. AMC, ఫాన్డాంగో, రీగల్ వంటి వెబ్సైట్లు సాంకేతిక లోపాల వల్ల క్రాష్ అయ్యాయి. ఫలితంగా బుకింగ్కు కాసేపు అంతరాయం ఏర్పడింది. అయితే తొందరగానే ఈ సమస్యను పరిష్కరించినా, బుకింగ్ పేజీకి చేరుకోవడానికి ఇబ్బందులు తలెత్తాయని, చాలా సేపు వేచి ఉండాల్సి వచ్చిందని కొంతమంది అభిమానులు తెలిపారు.
రీసేల్- బ్లాక్ దందా!
బుకింగ్ సైట్స్లో టెక్నికల్ సమస్య రావడంతో బ్లాక్ మార్కెట్ వ్యాపారులు రంగంలోకి దిగారు. ఆన్లైన్ బుకింగ్స్లో బల్క్గా కొనుక్కుని వాటిని ఈబే వంటి థర్డ్ పార్టీ వెబ్ సైట్లలో రీ-సేల్ చేస్తుండడం సంచలనంగా మారింది. గురువారం సాయంత్రానికల్లా, ఈబే వంటి రీ- సేల్ వెబ్సైట్లు ఒక్కో టికెట్ను వందల డాలర్లకు అమ్మకానికి పెట్టాయని 'కాన్సీక్వెన్స్' పేర్కొంది.
It's time for you and Odysseus to make your way home to IMAX. Tickets to #TheOdysseyMovie in IMAX are on sale NOW. https://t.co/B6z1mqBRA2 #ShotEntirelyWithIMAXFilmCameras pic.twitter.com/KizRNblp7Y— IMAX (@IMAX) June 4, 2026
ఒక్కో టికెట్ 1500 డాలర్లు!
దీంతో మూవీకి ఉన్న క్రేజ్ను బ్లాక్ దందా వ్యాపారులు క్యాష్ చేసుకుంటున్నారు. ఒక ఐమాక్స్ థియేటర్లో సింగిల్ టిక్కెట్ ధర 1,500 డాలర్లు చూపిస్తుంది. అది భారత కరెన్సీలో సుమారుగా రూ.1.5 లక్షలు. దీంతో నోలన్ ఫ్యాన్స్ సైతం షాక్ అవుతున్నారు. సినిమా టికెట్కు అంత ధర ఏంటని ఫైర్ అవుతున్నారు. అయితే ఇది మూవీ మేకర్స్ నిర్ణయించిన ధర కాదని, బ్లాక్లో టికెట్ల విక్రయం జరుగుతుందని మరికొందరు అంటున్నారు.
సినిమా చరిత్రలో తొలిసారి
ఈ సినిమాకు ఓ స్పెషాలిటీ ఉంది. సినిమాలో ప్రతీ సీన్, ప్రతీ షాట్ను IMAX ఫిల్మ్ కెమెరా టెక్నాలజీనితోనే తెరకెక్కించారు. సంప్రదాయ కెమెరాలు లేవు. ఎక్కడా రాజీ లేదు. సాధారణ సినిమాలకు భిన్నంగా ఇది సరికొత్త అనుభూతి ఇవ్వనుంది. అలాగే సినిమాను పూర్తిగా ఐమాక్స్ ఫార్మాట్లోనే చిత్రీకరించడం చరిత్రలో ఇదే తొలిసారి కావడం విశేషం. 20ఏళ్ల కెరీర్లో నోలన్ ఎట్టకేలకు ఐమ్యాక్స్ టెక్నాలజీలో సినిమా మొత్తాన్ని తెరకెక్కించారు.
Defy the Gods. Watch the New Trailer for Christopher Nolan's The Odyssey and experience the film in theaters 7 17 26. pic.twitter.com/Ve6wUGxw3P— The Odyssey Movie (@odysseymovie) May 5, 2026
భారత్లో ఎప్పుడు?
హాలీవుడ్తోపాటు భారత్లోనూ ఈ సినిమా జులై 17నే విడుదల కానుంది. అయితే బుకింగ్స్ మాత్రం ఈ నెల 8న ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ మేరకు మేకర్స్ వార్నర్ బ్రోస్ డిస్కవరీ ఇండియా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డెంజిల్ డయాస్ అనౌన్స్మెంట్ చేశారు. 'సినిమా చరిత్రలో పూర్తిగా ఐమ్యాక్స్ కెమెరాలలో చిత్రీకరించిన తొలి చిత్రం ఒడిస్సీనే. 20ఏళ్ల క్రిస్టోఫర్ కష్టానికి ఇదొక మైలురాయి. భారత్లో జూన్ 8న అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ ప్రారంభంకానున్నాయి' అని పేర్కొన్నారు. ఈ సినిమాతో భారత ప్రేక్షకులు కూడా పూర్తి స్థాయిలో ఐమ్యాక్స్ టెక్నాలజీతో తెరకెక్కించిన సినిమా చూడనున్నారు.
ఇక సినిమాను గ్రీకు ఇతిహాసం ఆధారంగా యాక్షన్ ఫాంటసీ చిత్రంగా తెరకెక్కించారు. ఇందులో మ్యాట్ డామన్, రాబర్ట్ ప్యాటిన్సన్, షార్లిజ్ థెరాన్తోపాటు యువ తారలు నటించారు. క్రిస్టోఫర్ సినిమాలకు హాలీవుడ్లో ఓ రెంజ్లో క్రేజ్ ఉంటుంది. ఇప్పటికే ఆయన తెరకెక్కించిన పలు సినిమాలకు ఆస్కార్ అవార్డులు దక్కాయి. ఇక ఈ సినిమాకు ఉన్న క్రేజ్ చూస్తుంటే ఇది బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ రికార్డులు సృష్టించడం ఖాయమని సినీ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
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