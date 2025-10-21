ETV Bharat / entertainment

అఖండ 2 నుంచి మరో టీజర్- ఈసారి బ్లాస్టింగ్​ రోర్​!

అఖండ 2 నుంచి రెండో టీజర్ ఎప్పుడంటే?

Akhanda 2 update
Akhanda 2 update (Movie Poster)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 21, 2025 at 10:02 AM IST

Akhanda 2 Update : టాలీవుడ్ సీనియర్ హీరో, నటసింహం నందమూరి బాలకృష్ణ నటించిన బ్లాక్‌ బస్టర్ అఖండకు సీక్వెల్‌గా వస్తున్న అఖండ 2: తాండవం భారీ స్థాయిలో సందడి చేయడానికి రెడీ అవుతోంది. డిసెంబర్ 5న దేశవ్యాప్తంగా అనేక భాషల్లో సినిమా విడుదల కానుంది. ఇది బాలయ్య కెరీర్‌లో పాన్‌ ఇండియా వైడ్​గా రిలీజ్ అయ్యే మొదటి చిత్రం.

మొదటి భాగం డిజిటల్ రిలీజ్ తర్వాత వివిధ భాషల్లో విపరీతమైన హిట్ అయ్యింది. అయితే ఈసారి ప్రమోషన్స్ మాత్రం నెమ్మదిగా నడుస్తున్నాయి. దీపావళి సందర్భంగా మేకర్స్ ఓ స్పెషల్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు. రెండో టీజర్ "బ్లాస్టింగ్ రోర్​" అక్టోబర్ 24, శుక్రవారం రిలీజ్ అవుతోంది! అని తెలిపారు. ఇది పాటకు సంబంధించిన టీజర్ కాదు, సినిమా నుంచే ఒక పవర్‌ఫుల్ గ్లింప్స్.

మొదటి సినిమాలో బాలయ్య రెండు పాత్రల్లో కనిపించారు. అఖండ, మురళీకృష్ణ. తొలి భాగం ప్రధానంగా రైతు మురళీకృష్ణ కథ చుట్టూ తిరిగింది. ఈసారి రాబోయే టీజర్‌లో కూడా ఆ పాత్రకే ఫోకస్ ఉంటుందని సమాచారం. ఇది వరకే జూన్‌లో విడుదలైన మొదటి టీజర్‌లో అఖండ అవతారంలోని త్రిశూల్ యాక్షన్‌ సీన్ వైరల్ అయింది. ఇప్పుడు రెండో టీజర్‌లో బాలయ్య స్టైల్ డైలాగ్‌, బోయపాటి స్టైల్ మాస్‌ సీన్‌ రెండూ కలిసి ప్రేక్షకులకు గూస్‌బంప్స్ తెప్పించనున్నాయి.

బీజిఎమ్​ విషయానికి వస్తే
రీసెంట్ టైమ్స్​లో టాలీవుడ్​లో మ్యాసివ్ బీజీఎమ్​లకు తమన్ కేరాఫ్ అడ్రస్​గా మారిపోయారు. బాలయ్య - తమన్ కాంబోలో ఇప్పటికే వచ్చిన అఖండ, వీర రాఘవరెడ్డి, డాకు మహారాజ్ సినిమాలకు బ్యాగ్రౌండ్​ మ్యూజిక్ అదిరిపోయింది. ముఖ్యంగా 2021లో అఖండకు తమన్ నెక్ట్స్ లెవెల్ బీజీఎమ్ స్కోర్ అందించారు. ఈ సినిమాకైతే కొన్ని సెంటర్లలో థియేటర్లలో స్పీకర్లు బద్దలైపోయాయి. ఇక తమన్ రీసెంట్​గా ఓజీ సినిమాకు అందించిన మ్యూజిక్​కు కూడా ఫుల్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఇప్పుడు పండిట్ సోదరుల రాకతో అఖండ మ్యూజిక్ వేరే లెవెల్​లో ఉంటుందని అశిస్తున్నారు.

వెయిటింగ్ ఫర్ మూవీ
డిసెంబర్ 5వ తేదీన ప్రపంచవ్యాప్తంగా పాన్ ఇండియా రేంజ్​లో సినిమా రిలీజ్ చేయనున్నట్లు మేకర్స్ వెల్లడించారు. 'ది మాసివ్ ఎపిక్ కాంబినేషన్ ఈజ్ బ్యాక్ అగేన్' అంటూ హ్యాష్ ట్యాగ్ కూడా ఇచ్చారు. దీంతో నందమూరి అభిమానులు ఫుల్ ఖుషీ అవుతున్నారు. పోస్టర్ అదిరిపోయిందని చెబుతున్నారు. వెయిటింగ్ ఫర్ మూవీ అంటూ కామెంట్లు కూడా పెడుతున్నారు.

అభిమానుల్లో హై ఎక్స్‌పెక్టేషన్స్
బాలయ్య గతంలో 'అఖండ'లో అఘోరా గెటప్‌తో చేసిన ప్రదర్శన అభిమానులను ఉర్రూతలూగించింది. అద్భుతమైన యాక్షన్ సన్నివేశాలు, బోయపాటి స్టైల్ మాస్ ఎలిమెంట్స్‌తో సినిమా బ్లాక్‌బస్టర్‌గా నిలిచింది. ఇప్పుడు అదే ఫ్లేవర్‌ను మరింత గ్రాండ్‌గా 'అఖండ-2'లో చూడబోతున్నామనే ఉత్సాహం అభిమానుల్లో కనిపిస్తోంది. డిసెంబర్ 5న విడుదల కాబోయే ఈ సినిమా బాలయ్య కెరీర్‌లోనే మరో రికార్డు హిట్‌గా నిలుస్తుందని సినీ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.

ఇక సినిమా విషయానికొస్తే, దర్శకుడు బోయపాటి శ్రీను తెరకెక్కిస్తున్నారు. దేశంలో పలు ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రాల్లో సినిమా షూటింగ్ చేశారు. ఇందులో సంయుక్త, ప్రగ్య జైస్వాల్ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. బాలయ్య కుమార్తె తేజశ్విని నందమూరి సమర్పణలో రామ్ ఆచంట, గోపీ ఆచంట 14 రీల్స్ బ్యానర్​పై రూపొందిస్తున్నారు. ఈ సినిమా డిసెంబర్ 5న వరల్డ్​వైడ్​ గ్రాండ్​గా రిలీజ్ కానుంది.

