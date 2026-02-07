'నేను అలా చెప్పలేదు'- రిటైర్మెంట్పై క్లారిటీ ఇచ్చిన 12th ఫెయిల్ హీరో విక్రాంత్ మాస్సే
Published : February 7, 2026 at 10:28 AM IST
Vikranth Massey Clarity : 12th ఫెయిల్ నటుడు విక్రాంత్ మాస్సే తాజాగా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 2024లో సినిమాలకు విరామం ప్రకటిస్తున్నట్లు విడుదల చేసిన ఓ పోస్ట్కు తాజాగా క్లారిటీ ఇచ్చారు. తాను కేవలం కొద్ది రోజులు సినిమాల నుంచి బ్రేక్ తీసుకుంటున్నానని చెప్పిన దానిని ప్రేక్షకులు 'రిటైర్మెంట్' అని తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారని తెలిపారు. తాను సినిమాలకు 'రిటైర్మెంట్' ప్రకటించలేదని స్పష్టతనిచ్చారు. ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించిన సమాచారం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
ప్రేక్షకులు తప్పుగా అనుకున్నారు
అయితే జాతీయ మీడియాకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో, తాను సినిమాల నుంచి రిటైర్మెంట్ తీసుకోవాలని అనుకోలేదని, ఆ సమయంలో సినిమాలలో నటించి తను బాగా అలసటగా ఫీల్ అయ్యారని తెలిపారు. అందుకే కొన్ని రోజులు సినిమాల నుంచి బ్రేక్ తీసుకోవాలని అనిపించిందని అన్నారు. దీంతో ఈ విషయాన్ని ఎక్స్ ద్వారా తన అభిమానులతో షేర్ చేసుకున్నట్లు తెలిపారు. కానీ ప్రేక్షకులు అందరూ ఆ పోస్టును తప్పుగా అనుకున్నారని తెలిపారు.
తను సినిమాలలో ఫుల్ బిజీగా ఉన్న సమయంలో అతనికి కుమారుడు వర్దన్ జన్మించాడు. కుమారుడి బాల్యం చూసి ఆనందించే సమయం అప్పుడు అతని దగ్గర లేదట. అలానే తన కుటుంబం బాధ్యతను అంతా తన భార్యే చూసుకునేదట. దీంతో ఫ్యామిలీకి ఎక్కువ సమయం ఇవ్వలేక పోతున్నట్లు ఆయన బాధ పడ్డారట. తన కొడుకు వేసిన మొదటి అడుగులు, మొదటి మాట తాను కేవలం వీడియోల ద్వారా చూసి ఆనందపడ్డారని చెప్పారు. అందుకే కొద్ది రోజులు సినిమాల నుంచి విరామం తీసుకొని పూర్తి సమయం కుటుంబంతో గడపాలని అప్పుడు నిర్ణయించుకున్నట్లు విక్రాంత్ తెలిపారు.
दिसंबर 2024 में विक्रांत मैसी के फिल्मों से ब्रेक की खबर ने फैंस को चौंका दिया था. अब एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि यह फैसला बेटे वरदान और मानसिक तनाव की वजह से लिया गया.#VikrantMassey #BollywoodNews #FilmBreak #MentalHealth #CelebrityLife pic.twitter.com/3hYxZT3yUM— State Mirror Hindi (@statemirrornewz) February 7, 2026
నటుల శ్రమను పరిశ్రమ పట్టించుకోదు!
అలాగే సినీ ఇండస్ట్రీలో నటులు అనుభవించే ఒత్తిడిని ఎవరూ పట్టించుకోరని విక్రాంత్ అన్నారు. "దాదాపు 16 గంటల షిఫ్ట్లలో పనిచేయాల్సి వచ్చేది. అది కాకుండా అప్పుడు నేను వరుసగా నాలుగు సినిమాలలో నటిస్తుండడం వల్ల మానసిక ఒత్తిడికి గురైయ్యాను. దీంతో నాకు పని పట్ల కొంత శ్రద్ధ తగ్గడంతో, నేను చేసే యాక్టింగ్ నాకు చాలా బోరింగ్గా అనిపించడం గమనించాను. నన్ను నేను డెవలప్ చేసుకునేందుకు కొంత సమయం తీసుకుని మళ్లీ మొదటి నుంచి ప్రారంభించాలని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాను" అని విక్రాంత్ తెలిపారు.
" a lot of it was misconstrued. i just wanted to take a break. i was facing a severe burnout at that time." - #VikrantMassey on how people misunderstood his post on Retirement. pic.twitter.com/udidJOQE4A— $@M (@SAMTHEBESTEST_) February 7, 2026
ఇదీ విషయం
2024 డిసెంబర్లో జాతీయ అవార్డు గ్రహీత నటుడు విక్రాంత్ మాస్సే అకస్మాత్తుగా సినిమాల నుంచి విరామం తీసుకున్నట్లు ఎక్స్ ద్వారా ఓ పోస్ట్ పెట్టారు. కుటుంబంతో సమయం గడిపేందుకు సినిమాలకు బ్రేక్ ఇస్తున్నట్లు పోస్టులో పేర్కొన్నారు. ఈ పోస్టు వైరల్ అవ్వడంతో అతను సినిమాల నుంచి పూర్తిగా రిటైర్మెంట్ తీసుకున్నారని ప్రచారం సాగింది. సడన్గా పరిశ్రమ నుంచి విరామం అవసరం ఏం వచ్చిందని అప్పట్లో అభిమానులు ఆందోళన చెందారు. దీనిపైనే తాజాగా ఆయన క్లారిటీ ఇచ్చారు.
విక్రాంత్ మాస్సే రీ ఎంట్రీ
2023లో విడుదలైన 12th ఫెయిల్ సినిమాలో నటనకు గాను విక్రాంత్ మాస్సేకు 71వ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డులలో ఉత్తమ నటుడిగా (Best Actor) జాతీయ అవార్డు దక్కింది. ప్రస్తుతం అతను నటిస్తున్న సినిమాల విషయానికి వస్తే, విశాల్ భరద్వాజ్ డైరెక్షన్లో రొమాంటిక్ థ్రిల్లర్ 'ఓ రోమియో'తో దాదాపు రెండేళ్ల తర్వాత ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నారు. ఇందులో ఆయన నటన కోసం అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ చిత్రం ఫిబ్రవరి 13న విడుదల కానుంది.
