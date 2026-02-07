ETV Bharat / entertainment

'నేను అలా చెప్పలేదు'- రిటైర్మెంట్​పై క్లారిటీ ఇచ్చిన 12th ఫెయిల్ హీరో విక్రాంత్​ మాస్సే

'నా వాఖ్యలను తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారు' - రిటైర్మెంట్ ప్రకటనపై విక్రాంత్ మాస్సే క్లారిటీ - అది సినిమాలకు వీడ్కోలు కాదట!

Vikranth Massey Clarity
Vikranth Massey Clarity (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 7, 2026 at 10:28 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Vikranth Massey Clarity : 12th ఫెయిల్​ నటుడు విక్రాంత్​ మాస్సే తాజాగా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 2024లో సినిమాలకు విరామం ప్రకటిస్తున్నట్లు విడుదల చేసిన ఓ పోస్ట్​కు తాజాగా క్లారిటీ ఇచ్చారు. తాను కేవలం కొద్ది రోజులు సినిమాల నుంచి బ్రేక్​ తీసుకుంటున్నానని చెప్పిన దానిని ప్రేక్షకులు 'రిటైర్మెంట్' అని తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారని తెలిపారు. తాను సినిమాలకు 'రిటైర్మెంట్'​ ప్రకటించలేదని స్పష్టతనిచ్చారు. ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించిన సమాచారం సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది.

ప్రేక్షకులు తప్పుగా అనుకున్నారు
అయితే జాతీయ మీడియాకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో, తాను సినిమాల నుంచి రిటైర్మెంట్​ తీసుకోవాలని అనుకోలేదని, ఆ సమయంలో సినిమాలలో నటించి తను బాగా అలసటగా ఫీల్​ అయ్యారని తెలిపారు. అందుకే కొన్ని రోజులు సినిమాల నుంచి బ్రేక్​ తీసుకోవాలని అనిపించిందని అన్నారు. దీంతో ఈ విషయాన్ని ఎక్స్​ ద్వారా తన అభిమానులతో షేర్​ చేసుకున్నట్లు తెలిపారు. కానీ ప్రేక్షకులు అందరూ ఆ పోస్టును తప్పుగా అనుకున్నారని తెలిపారు.

తను సినిమాలలో ఫుల్​ బిజీగా ఉన్న సమయం​లో అతనికి కుమారుడు వర్దన్​ జన్మించాడు. కుమారుడి బాల్యం చూసి ఆనందించే సమయం అప్పుడు అతని దగ్గర లేదట. అలానే తన కుటుంబం బాధ్యతను అంతా తన భార్యే చూసుకునేదట. దీంతో ఫ్యామిలీకి ఎక్కువ సమయం ఇవ్వలేక పోతున్నట్లు ఆయన బాధ పడ్డారట. తన కొడుకు వేసిన మొదటి అడుగులు, మొదటి మాట తాను కేవలం వీడియోల ద్వారా చూసి ఆనందపడ్డారని చెప్పారు. అందుకే కొద్ది రోజులు సినిమాల నుంచి విరామం తీసుకొని పూర్తి సమయం కుటుంబంతో గడపాలని అప్పుడు నిర్ణయించుకున్నట్లు విక్రాంత్ తెలిపారు.

నటుల శ్రమను పరిశ్రమ పట్టించుకోదు!
అలాగే సినీ ఇండస్ట్రీలో నటులు అనుభవించే ఒత్తిడిని ఎవరూ పట్టించుకోరని విక్రాంత్​ అన్నారు. "దాదాపు 16 గంటల షిఫ్ట్​లలో పనిచేయాల్సి వచ్చేది. అది కాకుండా అప్పుడు నేను వరుసగా నాలుగు సినిమాలలో నటిస్తుండడం వల్ల మానసిక ఒత్తిడికి గురైయ్యాను. దీంతో నాకు పని పట్ల కొంత శ్రద్ధ తగ్గడంతో, నేను చేసే యాక్టింగ్​ నాకు చాలా బోరింగ్​గా అనిపించడం గమనించాను. నన్ను నేను డెవలప్​ చేసుకునేందుకు కొంత సమయం తీసుకుని మళ్లీ మొదటి నుంచి ప్రారంభించాలని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాను" అని విక్రాంత్​ తెలిపారు.

ఇదీ విషయం
2024 డిసెంబర్​లో జాతీయ అవార్డు గ్రహీత నటుడు విక్రాంత్ మాస్సే అకస్మాత్తుగా సినిమాల నుంచి విరామం తీసుకున్నట్లు ఎక్స్​ ద్వారా ఓ పోస్ట్​ పెట్టారు. కుటుంబంతో సమయం గడిపేందుకు సినిమాలకు బ్రేక్ ఇస్తున్నట్లు పోస్టులో పేర్కొన్నారు. ఈ పోస్టు వైరల్ అవ్వడంతో అతను సినిమాల నుంచి పూర్తిగా రిటైర్మెంట్​ తీసుకున్నారని ప్రచారం సాగింది. సడన్​గా పరిశ్రమ నుంచి విరామం అవసరం ఏం వచ్చిందని అప్పట్లో అభిమానులు ఆందోళన చెందారు. దీనిపైనే తాజాగా ఆయన క్లారిటీ ఇచ్చారు.

విక్రాంత్ మాస్సే రీ ఎంట్రీ
2023లో విడుదలైన 12th ఫెయిల్​ సినిమాలో నటనకు గాను విక్రాంత్ మాస్సేకు 71వ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డులలో ఉత్తమ నటుడిగా (Best Actor) జాతీయ అవార్డు దక్కింది. ప్రస్తుతం అతను నటిస్తున్న సినిమాల విషయానికి వస్తే, విశాల్ భరద్వాజ్ డైరెక్షన్​లో రొమాంటిక్ థ్రిల్లర్ 'ఓ రోమియో'తో దాదాపు రెండేళ్ల తర్వాత ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నారు. ఇందులో ఆయన నటన కోసం అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ చిత్రం ఫిబ్రవరి 13న విడుదల కానుంది.

'నేను అలా చెప్పలేదు'- రిటైర్మెంట్​పై క్లారిటీ ఇచ్చిన 12th ఫెయిల్ హీరో విక్రాంత్​ మాస్సే

జస్టిస్ హేమా కమిటీపై 12 ఫెయిల్ యాక్టర్ రియాక్షన్ : 'మహిళలను వేధించేవారిని అస్సలు వదలకూడదు' - Justice Hema Committee Report

TAGGED:

VIKRANT MASSEY MOVIES
VIKRANTH MASSEY FAMILY
VIKRANTH MASSEY POST
VIKRANTH MASSEY MOVIE AWARDS
VIKRANTH MASSEY CLARITY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.