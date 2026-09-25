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'ఎన్నికల్లో గెలిచారు, పార్టీలు మారారు'- నాలుగేళ్లలో 111 మంది జంప్- తెలంగాణలో 9 మంది పార్టీ ఛేంజ్

2022 నుంచి 2026 మధ్య పార్టీలు మారిన ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలపై విశ్లేషణ- 26 లోక్‌సభ, 7 రాజ్యసభ సభ్యులు, 78 మంది ఎమ్మెల్యేలు పార్టీలు మారినట్లు వెల్లడి

Party Switching Political Defections
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 25, 2026 at 5:51 PM IST

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MPs MLAs Party Change Count : ఎన్నికల్లో ఒక పార్టీ తరఫున పోటీ చేసి గెలిచిన తర్వాత మరో పార్టీలో చేరుతున్న ప్రజాప్రతినిధుల వ్యవహారం ఎప్పుడూ చర్చనీయాంశమవుతోంది. 2022 నుంచి 2026 మధ్య పార్లమెంట్, అసెంబ్లీ ఎన్నికలు, ఉప ఎన్నికల్లో గెలిచిన తర్వాత 111 మంది ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు పార్టీలు మార్చినట్లు అసోసియేషన్ ఫర్ డెమొక్రటిక్ రిఫార్మ్స్ (ADR), నేషనల్ ఎలక్షన్ వాచ్ తెలిపాయి. ఆ 111 మందిలో 26 మంది లోక్‌సభ ఎంపీలు, ఏడుగురు రాజ్యసభ సభ్యులు, 78 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు. ఎన్నికల్లో గెలిచిన తర్వాత మరో పార్టీలో చేరడం, పార్టీని విలీనం చేయడం, పదవికి రాజీనామా చేసి మళ్లీ ఉప ఎన్నికలో గెలవడం వంటి ఘటనలను కూడా ఆ లెక్కలోకి తీసుకున్నారు.

నాగాలాండ్‌లో ఎక్కువ
రాష్ట్రాల వారీగా చూస్తే, నాగాలాండ్‌లో అత్యధికంగా 32 మంది ప్రజాప్రతినిధులు పార్టీలు మార్చారు. వీరంతా ఎమ్మెల్యేలే. అక్కడ నేషనలిస్ట్ డెమొక్రటిక్ ప్రోగ్రెసివ్ పార్టీ (NDPP), నాగా పీపుల్స్ ఫ్రంట్ (NPF) మధ్య జరిగిన రాజకీయ మార్పులతో ఆ పార్టీ మార్పుల్లో ఎక్కువ భాగం చోటుచేసుకున్నట్లు ADR తెలిపింది. NDPP నుంచి ఎన్నికైన 25 మంది ఎమ్మెల్యేలు పార్టీ మారిన వారిలో ఉన్నారు. మరోవైపు 32 మంది ప్రజాప్రతినిధులు NPFలో చేరినట్లు నివేదిక పేర్కొంది. బంగాల్‌లో 20 మంది లోక్‌సభ ఎంపీలు పార్టీ మారినట్లు తెలిపింది. వీరంతా తొలుత తృణమూల్ కాంగ్రెస్ తరఫున ఎన్నికయ్యారు. ఆ తర్వాత నేషనలిస్ట్ సిటిజన్స్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా (NCPI)లో చేరినట్లు నివేదిక పేర్కొంది. అయితే వీరు NCPIలో విలీనం అయినట్లు చెబుతున్నారు. ఆ అంశంపై లోక్‌సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లా వద్ద వ్యవహారం ఇంకా ఉంది.

తెలంగాణలో 9 మంది ఎమ్మెల్యేలు
తెలంగాణలో తొమ్మిది మంది ఎమ్మెల్యేలు పార్టీ మారినట్లు నివేదిక వెల్లడించింది. వీరంతా ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ తరఫున గెలిచినవారే. ఆ తర్వాత కాంగ్రెస్‌లో చేరినట్లు ADR తెలిపింది. గోవాలో ఎనిమిది మంది ఎమ్మెల్యేలు పార్టీ మారారు. కాంగ్రెస్ నుంచి గెలిచిన ఎమ్మెల్యేలు బీజేపీలో చేరారు. పంజాబ్‌లోనూ ఎనిమిది మంది పార్టీ మారారు. వీరిలో ఆరుగురు రాజ్యసభ సభ్యులు, ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు. మహారాష్ట్రలో ఆరుగురు లోక్‌సభ ఎంపీలు పార్టీ మారారు.

వీరంతా ఉద్ధవ్ ఠాక్రే నేతృత్వంలోని శివసేన నుంచి గెలిచినవారు. ఆ తర్వాత ఏక్‌నాథ్ శిందే నేతృత్వంలోని శివసేనలో చేరారు. మేఘాలయలో ఆరుగురు ఎమ్మెల్యేలు, మణిపుర్‌లో ఐదుగురు ఎమ్మెల్యేలు పార్టీలు మార్చారు. అరుణాచల్ ప్రదేశ్, గుజరాత్‌లో నాలుగు చొప్పున పార్టీ మార్పులు జరిగాయి. హిమాచల్ ప్రదేశ్, రాజస్థాన్‌లో రెండేసి చొప్పున నమోదయ్యాయి. కర్ణాటక, మధ్యప్రదేశ్, సిక్కిం, ఉత్తరప్రదేశ్‌లో ఒక్కొక్కరు పార్టీ మారారు. దిల్లీలో ఒక రాజ్యసభ సభ్యుడు పార్టీ మారినట్లు నివేదిక తెలిపింది.

ఏ పార్టీల నుంచి ఎక్కువ మంది వెళ్లారు?
పార్టీలను చూస్తే, NDPP నుంచి 25 మంది ప్రజాప్రతినిధులు బయటకు వెళ్లారు. తృణమూల్ కాంగ్రెస్ నుంచి 20 మంది, కాంగ్రెస్ నుంచి 19 మంది పార్టీ మారారు. బీఆర్ఎస్ నుంచి తొమ్మిది మంది, ఆప్, NCP నుంచి ఏడుగురు చొప్పున పార్టీలు మార్చారు. శివసేన (ఉద్ధవ్ ఠాక్రే) నుంచి ఆరుగురు, JD(U) నుంచి ఐదుగురు, NPP నుంచి నలుగురు పార్టీ మారినట్లు ADR తెలిపింది. NDPP, తృణమూల్ కాంగ్రెస్, కాంగ్రెస్ నుంచి పార్టీలు మారిన వారి సంఖ్య కలిపి 64గా ఉంది. అంటే మొత్తం 111 మందిలో సగానికి పైగా ఆ మూడు పార్టీలకు చెందినవారే. పార్టీ మారిన నేతలు ఎక్కువగా చేరిన పార్టీల్లో NPF ముందుంది. ఆ పార్టీలోకి 32 మంది వెళ్లారు. బీజేపీలో 29 మంది, NCPIలో 20 మంది చేరారు. కాంగ్రెస్‌లో తొమ్మిది మంది, శివసేనలో ఎనిమిది మంది, NPPలో ఆరుగురు చేరారు. ఆ లెక్కల ప్రకారం NPF, బీజేపీ, NCPIలోకి వెళ్లిన వారి సంఖ్య 81గా ఉంది. అంటే మొత్తం పార్టీ మారిన 111 మందిలో దాదాపు 73 శాతం మంది ఆ మూడు పార్టీల్లో చేరారు.

పార్టీ మార్పులపై ADR సూచనలు
ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు పార్టీలు మారడం వల్ల కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ప్రభుత్వాలు పడిపోయిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయని ADR తెలిపింది. పార్టీ మారిన ప్రజాప్రతినిధులపై చర్యలు తీసుకునే విషయంలో ప్రస్తుతం ఉన్న నిబంధనల్లో మార్పులు చేయాలని ఆ సంస్థ సూచించింది. ఎంపీల అనర్హతపై నిర్ణయం తీసుకునే అధికారాన్ని రాష్ట్రపతికి, ఎమ్మెల్యేల విషయంలో గవర్నర్లకు ఇవ్వాలని సూచించింది. అయితే ఎన్నికల సంఘం సలహా ఆధారంగా నిర్ణయం ఉండాలని పేర్కొంది. అనర్హతపై వచ్చిన ఫిర్యాదులపై నిర్ణయం తీసుకోవడానికి ఒక గడువు పెట్టాలని కూడా సూచించింది. పార్టీ మారిన నేతలు మళ్లీ ఎన్నికల్లో గెలిచే వరకు ప్రభుత్వ పదవులు చేపట్టకుండా నిబంధనలు తీసుకురావాలని తెలిపింది.

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