'బాహుబలి' గ్రాఫిక్స్ ఖర్చు ఎంత? ఆ భారీ విగ్రహం నిజమైందా? ఈ మైండ్ బ్లోయింగ్ విషయాలు మీకు తెలుసా?

Published : October 21, 2025 at 7:01 AM IST
Bahubali Interesting Facts : 'బాహుబలి' వచ్చి ఇన్నేళ్లయినా, ఆ ఫీవర్ ఇంకా తగ్గలేదు. ఇండియన్ సినిమాను 'బిఫోర్ బాహుబలి', 'ఆఫ్టర్ బాహుబలి' అని విభజించేంతలా చరిత్ర సృష్టించింది ఈ సినిమా. రాజమౌళి చెక్కిన ఈ అద్భుతం గురించి మనకు చాలా విషయాలు తెలిసినా, తెర వెనుక జరిగిన కొన్ని నిజాలు తెలిస్తే మాత్రం షాక్ అవ్వడం ఖాయం. సినిమా కోసం ప్రభాస్ ఎన్ని త్యాగాలు చేశాడు? ఒక్క సీన్ కోసం ఎన్ని రోజులు కష్టపడ్డారు? ఆశ్చర్యం కలిగించే ఆ నిజాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
హీరోల డెడికేషన్- నెక్స్ట్ లెవెల్
ఈ సినిమా కోసం హీరోలు పడిన కష్టం మామూలుది కాదు. ముఖ్యంగా, 'బాహుబలి'గా మారడానికి ప్రభాస్ తన జీవితంలో మూడేళ్లు కేటాయించాడు. 2013లో 'మిర్చి' తర్వాత, ఈ సినిమా పూర్తయ్యే వరకు మరో ప్రాజెక్ట్కు సైన్ చేయలేదు. కేవలం సినిమా మీదే పూర్తి దృష్టి పెట్టాడు. అంతే కాదు, ఆ భయంకరమైన యుద్ధ సన్నివేశాల కోసం ప్రభాస్, రానా ఇద్దరూ ఏకంగా ఆరు నెలల పాటు వియత్నాం ఫైటర్ల దగ్గర కత్తియుద్ధం, గుర్రపుస్వారీ, ఇతర ఆయుధాల వాడకంపై కఠిన శిక్షణ తీసుకున్నారు. వారి డెడికేషన్ వల్లే ఆ ఫైట్స్ అంత రియలిస్టిక్గా వచ్చాయి.
100 కేజీల బరువు- 109 రోజుల షూటింగ్
అమరేంద్ర బాహుబలి, భళ్లాలదేవ పాత్రల కోసం ప్రభాస్, రానా తమ శరీరాలను పూర్తిగా మార్చుకోవాల్సి వచ్చింది. ఇద్దరూ రోజుకు 4000 కేలరీలు తీసుకుంటూ, 100 కేజీలకు పైగా బరువు పెరిగారు. ఇక సినిమాకే హైలైట్గా నిలిచిన వాటర్ఫాల్ సీన్ గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే. శివుడు ఆ కొండను ఎక్కే ఒక్క సీన్ను పర్ఫెక్ట్గా తీయడానికి రాజమౌళి ఏకంగా 109 రోజులు సమయం తీసుకున్నారట. ఈ సీన్ కోసం ప్రభాస్ స్పెషల్గా రాక్ క్లైంబింగ్ కూడా నేర్చుకున్నాడు.
8000 కేజీల విగ్రహం!
'బాహుబలి' ప్రపంచాన్ని రాజమౌళి ఎంత డీటెయిల్గా సృష్టించాడంటే, అందులోని కాలకేయల కోసం 'కిలికి' అనే కొత్త భాషనే కనిపెట్టారు. లిరిసిస్ట్ మధన్ కర్కీ, 50కి పైగా పదాలు, సొంత గ్రామర్ రూల్స్తో ఈ భాషను సృష్టించడం ఒక సంచలనం. ఇక సినిమాలో భళ్లాలదేవుడి 100 అడుగుల భారీ విగ్రహాన్ని చూసి అంతా వీఎఫ్ఎక్స్ అనుకున్నారు. కానీ, అది నిజమైన విగ్రహం. 100 మంది శిల్పులు కలిసి దీన్ని తయారుచేశారు. 8000 కేజీల బరువున్న ఈ విగ్రహాన్ని నిలబెట్టడానికే 12 రోజులు పట్టిందట.
అంతా 'మేడ్ ఇన్ ఇండియా'
ఈ సినిమాలోని అద్భుతమైన విజువల్స్ చూసి అంతా హాలీవుడ్ టెక్నీషియన్లు పనిచేసి ఉంటారు అనుకున్నారు. కానీ, ఈ సినిమా వీఎఫ్ఎక్స్ మొత్తం 'మేడ్ ఇన్ ఇండియా' కావడం గర్వకారణం. హైదరాబాద్లోని 17 వేర్వేరు వీఎఫ్ఎక్స్ టీమ్లు కలిసి ఈ అద్భుతాన్ని సృష్టించాయి. అంతే కాదు, ఇంత భారీ సినిమా షూటింగ్ 90 శాతం హైదరాబాద్లోని రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలోనే జరిగింది. కేవలం కొన్ని మంచు సీన్ల కోసం మాత్రమే టీమ్ బల్గేరియా వెళ్లింది.
120 కోట్లలో 85 కోట్లు గ్రాఫిక్స్కే!
ఈ సినిమా బడ్జెట్ విషయంలోనూ రికార్డులు సృష్టించింది. 'బాహుబలి' పార్ట్ 1 మొత్తం బడ్జెట్ సుమారు రూ. 120 కోట్లు అయితే, అందులో ఏకంగా రూ. 85 కోట్లు కేవలం వీఎఫ్ఎక్స్ (విజువల్ ఎఫెక్ట్స్) కోసమే ఖర్చు పెట్టారంటే రాజమౌళి పర్ఫెక్షన్కు ఎంత విలువ ఇస్తారో అర్థం చేసుకోవచ్చు. పార్ట్ 2కి వచ్చేసరికి ఎక్కువగా లైవ్ యాక్షన్ మీద ఫోకస్ పెట్టారు. అందులో టోటల్ మూవీ బడ్జెట్ 250 కోట్లు కాగా, గ్రాఫిక్స్ కోసం 30 కోట్ల వరకు ఖర్చు చేసినట్లు టాక్. ఆ క్వాలిటీ వల్లే, ఈ సినిమా తెలుగు, తమిళ్, హిందీ, మలయాళం మాత్రమే కాకుండా, జపనీస్, చైనీస్, జర్మన్, ఫ్రెంచ్ సహా పదికి పైగా భాషల్లో విడుదలై, ఇండియన్ సినిమా సత్తాను ప్రపంచానికి చాటింది.
