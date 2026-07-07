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"జిగ్జాగ్ కెరియర్" గురించి తెలుసుకుంటే - ఉద్యోగాలు పోతాయన్న భయం ఉండదు!
-రోజురోజుకో పెరుగుతోన్న ఏఐ వినియోగం - లైఫ్లో ఇబ్బందులు రాకూడదంటే ఇవి తెలిసి ఉండాలంటున్న నిపుణులు!
Published : July 7, 2026 at 2:07 PM IST
Zigzag Career: టెక్నాలజీ రోజురోజుకీ పెరుగుతోంది. పెరిగిన సాంకేతికత కారణంగా కంపెనీలు మానవ వనరుల అవసరాన్ని విపరీతంగా తగ్గించేస్తున్నాయి. ఇక కొన్ని కంపెనీలు అయితే ఉద్యోగులను తీసేసి పూర్తిగా టెక్నాలజీతో పనులు కానిస్తున్నాయి. ఇక ఏఐ పుణ్యమా అని కొలువులు ఎప్పుడు ఉంటాయో, ఎప్పుడు పోతాయో తెలియని అయోమయ పరిస్థితి. ఇలాంటి సందర్భాల్లో "జిగ్జాగ్ కెరియర్" ఎంతగానో మేలు చేస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. భవిష్యత్తుకు ఏ ఢోకా ఉండదంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే దీనిని మరిన్ని వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
అసలేంటీ పద్ధతి?: "జిగ్జాగ్ కెరియర్" పేరులోనే విషయం అంతా ఉందని నిపుణులు అంటున్నారు. ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే సంవత్సరాలకు సంవత్సరాలు ఒకే రంగాన్ని పట్టుకొని వేలాడటం కంటే ఉన్న ఉద్యోగం చేసుకుంటూనే, ఇతర రంగాల్లోనూ నైపుణ్యాలను పెంపొందించుకోవడం అన్నమాట. ఉదాహరణకు ఓ సివిల్ ఇంజినీర్ రైటింగ్ స్కిల్స్ని నేర్చుకోవడం, ఓ డిజైనర్ మార్కెటింగ్ స్కిల్స్పైన పట్టు పెంచుకోవడం, ఓ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ మేనేజ్మెంట్ టెక్నిక్స్ను నేర్చుకోవడంలాంటి వాటివల్ల బహుముఖ ప్రజ్ఞ సాధించవచ్చని చెబుతున్నారు. ఒక వ్యక్తి ఒకే రంగానికి పరిమితం కాకుండా ఇతర నైపుణ్యాలు పెంచుకోవడం చూసేవాళ్లకు అంతగా అర్థం కాకపోవచ్చని, పైగా ఒకచోట కుదురుగా ఉండలేరనీ, ఏ విషయంపైనా పూర్తిస్థాయి దృష్టిపెట్టలేరనీ తప్పుడు అంచనాకూ రావొచ్చంటున్నారు. కానీ, ఎటువంటి పరిస్థితినైనా ఎదుర్కొనేందుకు వీలుగా తమని తాము తీర్చిదిద్దుకునే విధానంలా దీన్ని భావిస్తున్నారు జెన్ జీలు. అందుకే ఇప్పటి యువతకు ఇదో ట్రెండ్లా కాకుండా జీవన మంత్రంలా మారిందని చెబుతున్నారు.
అది సరిపోదు: ప్రస్తుత రోజుల్లో "నాకు ఈ పని మాత్రమే వచ్చు. ఇదే చేస్తా" అంటూ అందులోనే పట్టు సాధించి, అక్కడే ఎదుగుతానని గిరిగీసుకొని కూర్చుంటే ఏమాత్రం కుదరదంటున్నారు. ఎందుకంటే, అనుకున్నదానికంటే వేగంగా టెక్నాలజీ మారిపోతుండటం, ఎంట్రీ, మిడిల్ లెవల్ ఉద్యోగుల అవసరం తగ్గిపోతుండటమే కారణాలుగా చెబుతున్నారు. వీటికి తగినట్లే సంస్థలూ తమ అంతర్గత వ్యవస్థలను కాస్ట్ ఎఫిషియంట్గా ఎప్పటికప్పుడు రీస్ట్రక్చరింగ్ చేసుకుంటున్నాయని.. ఇటువంటి మార్కెట్లో ఒకే అంశంపైన పట్టు సాధిస్తే చాలనుకొని సరిపెట్టుకుంటే మిమ్మల్ని మరొకరు భర్తీ చేయడమో లేదా మీరు చేసే పని ఆటోమేషన్ అయిపోవడమో జరిగితే ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయని చెబుతున్నారు అందుకే, ఒకటిని మించిన పనులు చేయాలని సూచిస్తున్నారు.
భిన్న కోణాల్లో ఆలోచన: జిగ్జాగ్ కెరియర్ వల్ల ఒక రంగంలో అవకాశాలు తగ్గినా, ఇతర నైపుణ్యాలతో వెంటనే మరో రంగంలోకి వెళ్లగలరని, ఈ అడాప్టబిలిటీనే వారిని నిరుద్యోగ భయం నుంచి గట్టెక్కించగలదంటున్నారు. ప్రస్తుతం కంపెనీలూ, కన్సల్టింగ్ ఏజెన్సీలూ డిగ్రీలను మాత్రమే చూడటం లేదని, ఒక వ్యక్తి కొత్త విషయాలను ఎంత వేగంగా నేర్చుకోగలరనే సామర్థ్యాన్నే ప్రామాణికంగా తీసుకుంటున్నాయని చెబుతున్నారు. ఒక రంగంలో నేర్చుకున్న కోడింగ్, మరో రంగంలో అలవడిన క్రమశిక్షణ, ఇంకో దగ్గర నేర్చుకున్న మార్కెటింగ్ మెలకువలు అన్నీ కలిసి ఒక పరిపూర్ణమైన వృత్తి నిపుణుడిగా తీర్చిదిద్దుతాయంటున్నారు. ఇన్ని ప్రయోజనాలున్నాయి కాబట్టే ఒకటి కంటే ఎక్కువ పనుల మీద అవగాహన ఉండి, వాటిని సమన్వయం చేయగల వారికే మార్కెట్లో డిమాండ్ ఎక్కువ అని సూచిస్తున్నారు.
అందుకే "నేను ఎక్కడైనా, ఏ పనినైనా వేగంగా నేర్చుకొని రాణించగలను" అనే నమ్మకాన్నిచ్చే ఈ "అప్స్కిల్లింగ్" కాన్సెప్ట్ను తారకమంత్రంగా అందిపుచ్చుకుంటోంది ఇప్పటి తరం. ఇక ఈ జిగ్జాగ్ ప్రయాణంలో ఎదురయ్యే మలుపులను ఎంత త్వరగా అర్థం చేసుకుంటే, అంత త్వరగా గ్లోబల్ లీడర్స్గా ఎదగగలరని సూచిస్తున్నారు. అందుకే, "మాస్టర్ ఇన్ వన్"లా కాకుండా "జాక్ ఇన్ ఆల్"లా మిమ్మల్ని మీరు తీర్చిదిద్దుకుంటే సరి అని వివరిస్తున్నారు.
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