‘యువ ఏఐ గ్లోబల్‌ యూత్‌ ఛాలెంజ్‌’కు ఆహ్వానం - ఈ నెలాఖరు వరకు దరఖాస్తుకు అవకాశం

విద్యార్థులను ఆ దిశగా ప్రోత్సహించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అడుగులు - అర్హులు ఎవరెంటే?

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 6, 2025 at 1:41 PM IST

2 Min Read
Yuvai Global Youth Challenge: ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అన్ని రంగాల్లో కృత్రిమ మేధ (AI) శరవేగంగా విస్తరిస్తోంది. ఆ దిశగా విద్యార్థులను ప్రోత్సహించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది. విద్యార్థులను భాగస్వామ్యం చేసి నూతన ఆవిష్కరణలకు స్వాగతం పలుకుతోంది. మినిస్ట్రీ ఆఫ్‌ ఎలక్ట్రానిక్స్‌ అండ్‌ ఐటీ, మై భారత్, నేషనల్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ ఎలక్ట్రానిక్స్, ఇన్ఫర్మేషన్‌ టెక్నాలజీ సంయుక్త భాగస్వామ్యంలో ‘యువ ఏఐ గ్లోబల్‌ యూత్‌ ఛాలెంజ్‌’ పేరుతో పోటీల నిర్వహణకు శ్రీకారం చుట్టారు. వీటికి సంబంధించి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తున్నారు. నిజ జీవితంలో ఎదురయ్యే పలు సమస్యలకు ఏఐ ఆధారిత పరిష్కారాలు చూపే విద్యార్థులకు బహుమతులతో పాటు ప్రోత్సాహం కల్పించనున్నారు. దరఖాస్తు గడువును ఈ నెల 30 వరకు విధించారు.

యువతలో కృత్రిమ మేధస్సు (AI)పై అవిష్కరణాత్మక ఆలోచన, పారిశ్రామిక దృక్పథాన్ని పెంపొందించేందుకు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో సమాలోచనలు చేస్తోంది. ఇప్పటికే అటల్‌ టింకరింగ్‌ ల్యాబ్స్, అటల్‌ ఇన్నోవేషన్‌ మిషన్‌ (AIM) 1.0, ఇన్‌స్పైర్, ప్రయాస్, ఉన్నతి వంటి ఎన్నో వినూత్న కార్యక్రమాలను రూపొందించింది. తాజాగా కేంద్ర ప్రభుత్వం యువ ఏఐ గ్లోబెల్‌ యూత్‌ ఏఐ ఛాలెంజ్‌ను ప్రకటించింది.

వీటికి ప్రాధాన్యం: ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, పరిజ్ఞానం, సృజనాత్మకత ఆలోచనలు, బాధ్యతాయుత వినియోగ పద్ధతులకు సంబంధించిన ఆలోచనలకు అధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. సామాజిక సాధికారత, ప్రాథమిక రంగాలు (వ్యవసాయం, పరిశ్రమలు, రవాణా), స్మార్ట్‌ ఏకో సిస్టమ్, గ్రీన్‌ ఎనర్జీ, సుస్థిర నగరాలు, ఓపెన్​ ఇన్నోవేషన్, పర్యావరణ పరిరక్షణ, మొదలైన అంశాల్లో విద్యార్థులు ప్రాజెక్టులు రూపొందించాల్సి ఉంటుంది. ప్రాథమిక ఎంపిక, ప్రాజెక్టు మెరుగుదల, ముఖాముఖి ద్వారా ప్రాజెక్టు విజేతలను నిర్ణయిస్తారు. నిపుణులు పరిశీలనలో ప్రాజెక్టు ఎంపిక అయిన ప్రభుత్వం దాన్ని దత్తత తీసుకునే అవకాశం ఉంది.

అర్హులు ఎవరంటే: ఈ పోటీల్లో పాల్గొనేందుకు 13 నుంచి 21 ఏళ్ల లోపు యువత అర్హులు. 8వ తరగతి నుంచి టెన్త్, ఇంటర్, డిగ్రీ, బీటెక్‌ చదువుతున్న విద్యార్థులు ఒకరు లేదా ఇద్దరు బృందంగా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. విజేతల ప్రాజెక్టులను వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి 19, 20 తేదీల్లో దిల్లీ వేదికగా జరగనున్న గ్లోబల్‌ ఏఐ సమ్మిట్లో ప్రదర్శిస్తారు.

దరఖాస్తు ఇలా: ఈ నెల https://impact.indiaai.gov.in/events/yuvai 30వ తేదీ లోపు వెబ్‌సైట్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. ఆన్‌లైన్‌లో ఉచితంగా రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసుకునే వెసులు బాటు కల్పించారు. దరఖాస్తు పత్రంలో ప్రాజెక్టు వివరాలను పొందు పరచాలి. అర్హతలకు సంబంధించిన సమాచారం కచ్చితంగా ఉంటేనే దరఖాస్తు స్వీకరిస్తారు.

రూ.లక్షల్లో బహుమతులు: ప్రాజెక్టులు పరిశీలించి విజేతలను ఎంపిక చేస్తారు. వారికి ప్రథమ, ద్వితీయ స్థానాల్లో బహుమతులు ఇచ్చేందుకు రెండేసి బృందాలు, ప్రత్యేక కేటగిరీలో మరో రెండు బృందాలను సెలక్షన్ చేస్తారు. ప్రథమ స్థానంలో నిలిస్తే రూ.15 లక్షలు, రెండో స్థానంలో రూ.10 లక్షలు, ప్రత్యేక కేటగిరీ వారికి రూ.5 లక్షల చొప్పున మొత్తం రూ.85 లక్షలు అందజేస్తారు.

ప్రయాణం, వసతి ఉచితం: దిల్లీలో జరిగే కార్యక్రమానికి హాజరయ్యే వారికి ఉచిత ప్రయాణం, వసతి సౌకర్యాలు కల్పిస్తారు. మైనర్లతో పాటు ఒక గార్డియన్‌కు అవకాశం కల్పిస్తున్నారు.

