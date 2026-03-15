కెరియర్లో గ్రోత్ సాధించాలా? - అయితే ఈ టిప్స్ పాటించండి
కార్పొరేట్ సంస్థల్లో కొత్తగా చేరిన ఉద్యోగులకు సూచనలు - ఉన్నతస్థాయి వ్యక్తుల నుంచి ఎప్పటికప్పుడు ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకోవడమే ప్రధానం - నైపుణ్యం మెరుగుతో పాటు కెరియర్ గ్రోత్లోనూ కీలకం
Published : March 15, 2026 at 5:36 PM IST
Career Growth Tips Telugu : కార్పొరేట్ సంస్థల్లో కొత్తగా చేరిన ఉద్యోగులు ఉన్నతస్థాయి వ్యక్తుల నుంచి ఎప్పటికప్పుడు ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకోవడాన్ని అలవాటుగా మార్చుకోవాలి. మనలోని ఆలోచనలను, పనికి సంబంధించిన విషయాలను, భవిష్యత్తు ఆశయాలను టీమ్ లీడర్తో ఎప్పటికప్పుడు చర్చించాలి. మనల్ని మనం మెరుగుపరచుకునేందుకు నిత్యం సిద్ధంగా ఉండాలి.
మాట్లాడకపోతేనే సమస్య : రాజేశ్ ఓ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో సీనియర్ డెవలపర్గా పనిచేస్తున్నాడు. తనకు కేటాయించిన ప్రాజెక్టులను ఎప్పటికప్పుడు పూర్తి చేసేవాడు. అయితే టీమ్లీడర్ తనను అభినందించడంలేదని, జీతం, పదోన్నతుల పెరుగుదల గురించి ఒక్కసారైనా మాట్లాడలేదని అసంతృప్తిగా ఉండేవాడు. దీంతో రాజీనామా చేస్తానని టీమ్ లీడర్కు చెప్పాడు. రాజేశ్పై తనకు పూర్తి విశ్వాసం ఉందని కెరియర్, ఆశయాలపై తనకున్న ఆసక్తి తనకు తెలపకపోవడంతో ఆ దిశగా ఆలోచించలేదన్నారు. దీంతో రాజేశ్ తన ఆలోచన మార్చుకున్నాడు.
అయితే అదే సంస్థలో పనిచేస్తున్న గీత భిన్నమైన విధానాన్ని అనుసరించింది. ప్రతి పదిరోజులకు ఒకసారి తన టీమ్లీడర్ను కలిసి తనకు పనిలో ఎదురైన సమస్యలు, వైఫల్యాలను చర్చించింది. తన పనితీరుపై వారి అభిప్రాయాలను అడిగి తెలుసుకునేది. ఆమె ప్రవర్తనకు మొదట్లో విసుకున్నా, క్రమేపి ఆమె పనితీరులో వచ్చిన మార్పులను, మెరుగు పరచుకుంటుంన్న విధానాన్ని గమనించారు. ఆమెకు కొన్ని కఠినమైన ప్రాజెక్టులు అప్పగించారు. వాటిని ఆమె విజయవంతంగా పూర్తి చేసింది. ఇంకో సంవత్సరంలోనే ఆమెను టీమ్ లీడర్గా పదోన్నతి కల్పించారు.
అభిప్రాయం కోరండి : పనితీరు ఎలా ఉందనే విషయంపై అభిప్రాయం కోరడం ద్వారా యాజమాన్యం దృష్టి మనపై పడుతుంది. పని నేర్చుకునే తత్వం కిలిగిన ఉద్యోగిగా వారివద్ద గర్తింపు పొందుతారు. అనేకమంది యువ ఉద్యోగులు తమ పని మాట్లాడుంతుందని, దీనికోసం ప్రచారం అవసరం లేదని అనుకుంటారు. అయితే ప్రచారం అవసరం లేకున్నా ఫీడ్ బ్యాక్ తీసుకోవచ్చు. వార్షిక పనితీరు సమీక్షల్లో ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తారని ఎదురుచూస్తే కాలం గడిచిపోతుంది. అదే ఎప్పటికప్పడు మన పనితీరుపై చర్చిస్తే మెరుగుపరచుకునే అవకాశాలు ఉంటాయి. మౌనంగా ఉంటూ పని చేసుకుంటూ పోతే గుర్తింపు వస్తుందనుకోవడం సరికాదు.
ఎందుకు అడగాలి? : కెరియర్లో ఎదగాలన్నా, మంచి ఉద్యోగిగా గుర్తింపు పొందాలన్నా, తప్పులను సరిద్దుకోవాలన్నా ఇలా అనేక విషయాలకు ఇతరుల నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకోవడం ఎంతో కీలకం. కార్పొరేట్ సంస్థల్లో అవకాశాలు ఎవరికోసం ఆగవు. ఇతరులు వచ్చి మీ పనితీరు గురించి చెబుతారని ఎదురు చూస్తే మిమ్మల్ని మీరే అడ్డుకున్నట్లవుతుంది. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని నిరంతరం పని తీరుపై ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకోవాలి. మనం ఏం చేస్తున్నామో, ఎలా చేస్తున్నామో పనితీరును ఎలా మెరుగుపర్చుకోవాలి అనే విషయాలను అడిగితేనే మనపై మంచి అభిప్రాయం వస్తుంది. దీంతో మన లోపాలను సరిచేసుకోవచ్చు. కెరియర్లో మరింతగా ఎదగవచ్చు.
వేచి ఉంటే కోల్పోతాం : రవి మార్కెటింగ్ శాఖలో అధికారిగా ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు. సమయానికి లక్ష్యాలు సాధించడంలో అతడు సమర్ధుడు. అయితే అతడి మాటతీరు నిక్కచ్చిగా, కఠినంగా ఉండటంతో సహోద్యోగులు ఆయనకు దూరంగా ఉండేవారు. దీంతో మానవ సంబంధాలు దెబ్బతిన్నాయి. వార్షిక పనితీరు మదింపులో అతడు జట్టుతో కలసి పని చేయటంలేదని, క్లయింట్లతో సమర్థంగా చేయలేకపోతున్నాడని పదోన్నతి లభించలేదు. తర్వాత తన లోపాలను గ్రహించాడు. ఇతరుల సలహాలు తీసుకున్నాడు. ఎక్కడ పొరపాటు చేసాడో తెలుసుకుని వాటిని మార్చుకున్నాడు. కొన్ని సందర్భాల్లో వేచి ఉండటం మంచి నిర్ణయమే కానీ ప్రతి సందర్భంలోనూ అది సరైనదికాకపోవచ్చు.
ఫీడ్ బ్యాక్తో మార్పు : మౌనిక ఓ సాఫ్ట్వేర్ సంస్థలో ఉద్యోగం చేస్తోంది. ఏ ప్రాజెక్టు అప్పగించినా సమర్థంగా పూర్తి చేసేది. అయితే వార్షిక మదింపులో పదోన్నతి జాబితాలో తన పేరు రాలేదు. దీంతో ఆమె టీమ్లీడర్తో చర్చించింది. అయితే ఆమె పనితీరు మెరుగ్గానే ఉన్నా సమావేశాల్లో ఆలోచనలను వ్యక్తీకరించకపోవడంతో ఆమెలో నాయకత్వ లక్షణాలు లేవని యాజమాన్యం భావించింది. దీంతో ఆమె ప్రవర్తన మార్చుకుంది. ప్రతి సమావేసంలో చురుగ్గా పాల్గొని ఆలోచనలుపంచుకునేది. ఇలా తన తప్పులను దిద్దుకుని కొద్ది కాలంలోనే టీమ్లీడర్గా ఎదిగింది.
