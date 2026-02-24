ETV Bharat / education-and-career

పరీక్షల వేళ రెగ్యులర్ ఫుడ్ పక్కనపెట్టండి - ఈ మెనూ ఫాలో అవ్వండి

పరీక్షల వేళ విద్యార్థులకు 8 గంటల పాటు కంటినిండా నిద్ర అవసరం - పరీక్షల సమయంలో సరైన ఆహారం తీసుకోవాలని నిపుణుల సూచనలు - పరీక్షల ముందు ఇవి పాటిస్తే మేలు!

students need healthy food during exams
students need healthy food during exams (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 24, 2026 at 11:43 AM IST

3 Min Read
Students Need Sleep During Exams : పరీక్షలు వచ్చేస్తున్నాయి. ఈ సమయంలో పది, ఇంటర్​, ఆపై చదివే విద్యార్థులు 8 గంటల పాటు కంటినిండా నిద్రపోవాలని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ సూచిస్తోంది. ఈ నెల 25 నుంచి ఇంటర్​ పరీక్షలు, మార్చి 14 నుంచి పదో తరగతి, మే 4న ఎప్​సెట్​, ఆ తర్వాత డిగ్రీ, ఎడ్​సెట్​, బీఎడ్​, ఐసెట్​, బీటెక్​ తదితర వార్షిక, ప్రవేశ పరీక్షలు జరగనున్నాయి. ఇన్నీ పరీక్షల షెడ్యుల్​ ఒకేసారి చూసి విద్యార్థులు ఎలా చదవాలి? సిలబస్​ ఎప్పుడు పూర్తి చేయాలనే అలోచనలతో తీవ్ర ఒత్తిడికి గురవుతుంటారు.

ఈ నేపథ్యంలో అందరూ పుస్తకాల పురుగులవుతారు. వాటితో కుస్తీ పడుతూ సరైన క్రమంలో ఆహారం తీసుకోరు. రాత్రంతా మేల్కొని చదువుతుంటారు. ఇదే సమయంలో మరోవైపు ఎండలు ఎక్కువవడంతో విద్యార్థుల విషయంలో తమ తల్లిదండ్రులు మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఇటీవల జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాలో ఓ బాలిక ఇంటర్​ పరీక్షలకు ప్రిపేర్​ అవుతూ సరైన ఆహారం తీసుకోలేదు. రికార్డులు రాసే క్రమంలో సరైన నిద్రలేక పోవడంతో అనారోగ్యం బారిన పడింది.

పరీక్షల ముందు ఇవి పాటిద్దాం :

  • ఆహారం తేలికగా జీర్ణమయ్యే ఇడ్లీ, రసంతో భోజనం, పెరుగు, తాజా పండ్లు తీసుకోవాలి.
  • జొన్న, రాగి, వేరు శనగ, నట్స్​, నువ్వులతో కూడిన ఆహారం తీసుకోవడంతో మెదడుకు చురుకుదనం, జ్ఞాపకశక్తి పెరుగుతాయి.
  • పరీక్షల రోజుల్లో మాంసాహారానికి దూరంగా ఉండాలి.
  • అసలు ఫాస్ట్​ఫుడ్​ జోలికి వెళ్లకపోవడం మంచిది.
  • డీహైడ్రేషన్​కు గురికాకుండా 24 గంటల వ్యవధిలో 8-10 గ్లాసుల నీరు తాగాలి. అవసరమైతే నిమ్మకాయ నీరు, మజ్జిగ తీసుకోవాలి.
  • పరీక్షల సమయంలో సరైన ఆహారం తీసుకోకపోవడంతో శక్తిలోపం, నీరసం, ఏకాగ్రత తగ్గడం వంటి సమస్యలు వస్తాయి.

ఉమ్మడి మహబూబ్​నగర్​ జిల్లాలో విద్యార్థులు

  • పదో తరగతి 52,120
  • ఇంటర్మీడియట్​ 39,500
  • డిగ్రీ 19,900

సమయానికి నిద్రపోదాం :

  • ప్రతి రోజు కనీసం 6 నుంచి 8 గంటల పాటు సంపూర్ణమైన నిద్రపోవాలి.
  • ఉదయం లేచిన వెంటనే వ్యాయామం చేయాలి.
  • పరీక్షల సమయంలో నిద్ర చాలా ముఖ్యం. ఈ సమయంలో పడుకోవడం వల్ల ఒత్తిడిని తగ్గించి, మానసిక స్థితిని మెరుగుపరుస్తుంది.

''పరీక్షల సమయంలో కనీసం 20 నిమిషాల పాటు చదవాలి. ఆ తర్వాత మరో 20 సెకండ్ల పాటు ఖాళీగా ఉండాలి. ప్రతి 20 నిమిషాలకు ఒకసారి ఇలా చేయడం ద్వారా నిద్ర రాకుండా ఉండటానికి ఉపయోగపడుతుంది. విద్యార్థులు చదువుతున్న గదిలో 20 సెకండ్ల పాటు నాలుగు మూలలు పైకి చూస్తే కంటిపై భారం తగ్గుతుంది.'' -డా.భరద్వాజ్​ నారాయణ్​రావు, కంటి వైద్య నిపుణుడు, మహబూబ్​నగర్​

ఈ సమయంలో నీళ్లు ఎక్కువ తాగండి : సాధారణంగా ఏదైనా పనిలో ఉంటే విద్యార్థులు నీళ్లు తాగడం మర్చిపోతుంటారు. మరీ ముఖ్యంగా ఇలాంటి పరీక్షల సీజన్​లో. కానీ అలా అస్సలు చేయకండి. మీ శరీరానికి తగిన ద్రవాలు అందకపోతే డీహైడ్రేషన్​, యాంగ్జైటీ వంటి సమస్యలు తలెత్తే ప్రమాదం ఉంటుంది. ఇలా అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఎంత ఒత్తిడిలో ఉన్నా, పుస్తకాల పక్కనే నీళ్ల బాటిల్​ పెట్టుకుని తాగుతూ ఉండటం, సమయానికి పండ్ల రసాలు, గ్లూకోజ్​, బార్లీ వంటివి తీసుకోవడం చేయాలి.

ప్రశాంతమైన ప్రదేశంలో కూర్చొండి : మన చుట్టూ ఉన్న వాతావరణం మూడ్​ను ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటుంది. అందుకే బాగా చలి వేస్తున్నప్పుడు బద్ధకంగానూ, వేడి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఆందోళనగానూ అనిపిస్తుందని చాలా పరిశోధనల్లో వెల్లడైంది. ఈ వేసవిలో పరీక్షలకు ప్రిపేర్​ అవ్వడం తప్పదు. మీరు ఇవన్నింటికీ దూరంగా ఉండాలంటే వీలైనంత వరకూ ఉదయం, సాయంత్రం, తెల్లవారుజామున ప్రశాంతంగా అనిపించే చోట చదువుకోవడానికి కూర్చోవడం మంచిది. ఇలా చేస్తే చదివింది మరింత ఎక్కువగా గుర్తుంటుంది.

