ETV Bharat / education-and-career
మహిళల కెరీర్ బిల్డింగ్ కోసం- 'ఈనాడు' స్పెషల్ వెబినార్- ఇది పూర్తిగా ఉచితం
మహిళలకు ఉద్యోగంలో అవకాశాల కొరత- వేతనాల్లో వ్యత్యాసం- మారుతున్న సాంకేతికత- కుటుంబ బాధ్యతలు- సామాజిక ఒత్తిళ్లు- వీటన్నింటిపై అవగాహన కార్యక్రమం- జూమ్, యూట్యూబ్లో లైవ్ వెబినార్- పూర్తి వివరాలు మీ కోసం!
Published : December 5, 2025 at 8:04 PM IST
Women Career Tips : కెరీర్లో ఉన్నత స్థానానికి వెళ్లాలని ప్రతి మహిళకు ఉంటుంది. అందుకు తగ్గట్టుగానే, నేటి కాలంలో మహిళలు అన్ని రంగాల్లో దూసుకుపోతున్నారు. మరి మీరు కూడా కెరీర్లో దూసుకుపోవాలని అనుకుంటున్నారా? అయితే ఇది మీ కోసమే. 'ఈనాడు-వసుంధర'మహిళ కెరీర్ నిర్మాణం కోసం ప్రత్యేకంగా వెబినార్ నిర్వహిస్తోంది. అది కూడా పూర్తి ఉచితంగా. కెరియర్ ప్రారంభ, మధ్య దశలో ఉన్న ఉద్యోగినులకీ, ఇంకా చదువుకుంటున్న, ఉద్యోగ ప్రయత్నాల్లో ఉన్న మహిళలకు ఇది మంచి అవకాశం.
మహిళలకు తమ కెరీర్ పట్ల ఉన్న కన్ఫ్యూజన్ను పొగొట్టుకునేందుకు ఇదొక చక్కని అవకాశం అని చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే ఎన్నో సవాళ్లను ఎదుర్కొని తమ కెరీర్ను విజయవంతంగా నిర్మించుకున్న మహిళల నుంచి అమూల్యమైన సలహాలు, సూచనలు ఈ వెబినార్లో అందుకోవచ్చు. ఇందులో ఎన్నో విషయాలకు, సమస్యలకు పరిష్కారం దొరుకుతుంది.
బోలెడు ఉద్యోగ అవకాశాలు
ప్రస్తుతం మహిళలకు ఉద్యోగ అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. టెక్నాలజీ రంగంలో అయితే ఇంక ఎదురేలేదు. దానితోపాటు విద్య, వైద్యం, ఆరోగ్యం నుంచి ఫ్యాషన్ రంగం వరకు లెక్కలేనన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇది వరకు మహిళలకు ప్రవేశం లేని రంగాల్లోనూ, నేడు అవకాశాలు కల్పిస్తున్నారు. కనుక ఈ అద్భుతమైన సమయాన్ని మహిళలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలి.
ఉద్యోగ రంగంలోనే కాదు, వ్యాపార రంగంలోనూ మహిళలు దూసుకుపోతున్నారు. నేటి కాలంలో ప్రతి వ్యాపార రంగంలో మహిళలు ఉంటున్నారు. మీకు కనుక బిజినెస్పై ఆసక్తి ఉంటే, దానిపైనా ఓ లుక్కేయవచ్చు. మరికొందరు మహిళలు ఉంటారు. వారికి కుటుంబ బాధ్యతలు చాలా ఉంటాయి. అయినా నిరాశ చెందాల్సిన పనిలేదు. వారు కూడా ఇంటి నుంచి పనిచేయవచ్చు. పార్ట్-టైమ్ ఉద్యోగాలు చేయవచ్చు. లేదా ఆన్లైన్లోనే పనిచేయవచ్చు. ఇక కెరీర్లో బ్రేక్ వచ్చిన వారు కూడా, హాయిగా మళ్లీ కెరీర్ ప్రారంభించవచ్చు. ఇందుకోసం నేడు అనేక వేదికలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఆర్థిక స్వాతంత్ర్యం, పని-జీవిత సమతుల్యత సాధించడానికి ఇవి ఎంతో సహకరిస్తాయి.
ముందస్తు ప్రణాళిక అవసరం
దేనికైనా ముందస్తు ప్రణాళిక అవసరం. వచ్చే వారం ఏమి చేయాలనేదానిపై ఈ రోజే స్పష్టత ఉండాలి. అంతే కాదు మనం ఏం మాట్లాడినా నిజాయితీగా, ధైర్యంగా మాట్లాడాలి. మనం పనిచేసే చోట మనకంటూ ఓ ప్రత్యేకత ఉండాలి. వృత్తిపరంగా త్వరగా ఎదగాలి అంటే ముందుగా అందరికన్నా భిన్నంగా ఆలోచించాలి. మనం చేసే పనిలో చురుగ్గా వ్యవహరించాలి. అప్పుడే మనల్ని ప్రత్యేకంగా గుర్తిస్తారు.
నిత్యవిద్యార్థిగా ఉండాలి!
మహిళలు వ్యాపారంలో అడుగుపెట్టాలంటే సవాలక్ష అడ్డంకులు. కానీ విన్నూత ఆలోచనలు, కష్టపడేతత్వం, వృత్తి పట్ల ఆసక్తి ఉంటే వాటన్నింటిని ఎదురొడ్డి నిలబడవచ్చు. దీనికి ముందు చూపు చాలా అవసరం. కొంతమంది కెరీర్ ఎక్కడ వేసిన గొంగళి అక్కడే అన్నట్లుగా ఉంటుంది. రోజురోజుకు చేస్తున్న వృత్తి పట్ల ఆసక్తి తగ్గడం, బోరింగ్గా అనిపించడం వంటివి జరుగుతాయి. అలా జరగకుండా ఉండాలంటే రోజుకో కొత్త విషయం నేర్చుకోవడం అలవాటు చేసుకోవాలి. నేర్చుకున్న దాన్ని మనం చేసే ఉద్యోగంలో ఎంత వరకు వినియోగిస్తున్నామన్నది సరిచూసుకోవాలి.
వెబినార్ వివరాలు :
తేదీ : డిసెంబర్ 7(ఆదివారం) ఉదయం 11 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12:30 గంటల వరకు.
వేదిక : జూమ్ మీటింగ్, యూట్యూబ్ లైవ్లో వెబినార్ నిర్వహణ