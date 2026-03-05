సర్టిఫికెట్లు ఉంటే సరిపోదు - కొలువు కొట్టాలంటే ఈ స్కిల్స్ పక్కా

ETV Bharat / education-and-career
మారుతున్న కార్పొరేట్ ట్రెండ్ - మార్కులు, ర్యాంకులకు కాలం చెల్లింది - ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్, కమ్యూనికేషన్, ఏఐ స్కిల్స్ ఉంటేనే ఎర్ర తివాచీ - హెచ్ఆర్లు చూస్తున్నది 'ప్రూఫ్ ఆఫ్ వర్క్' కోసమే
Corporate Job Skills : ఒకప్పుడు చేతిలో డిగ్రీ సర్టిఫికెట్ ఉంటే చాలు ఇట్టే ఉద్యోగం వచ్చేది. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి మెుత్తం మారిపోయింది. కార్పొరేట్ ప్రపంచం శరవేగంగా అప్డేట్ అవుతోంది. జాబ్ మార్కెట్లో కేవలం మార్కులు, ర్యాంకులు ఉంటే ఏమాత్రం సరిపోవడం లేదు. ఇంటర్వ్యూలలో కంపెనీలు అడుగుతున్న మొదటి ప్రశ్న 'పాఠ్యపుస్తకాలను మించి మీరు కొత్తగా ఏం నేర్చుకున్నారు?'. వృత్తిలో రాణించడానికి మీ దగ్గర ఎలాంటి నైపుణ్యాలు ఉన్నాయి అని మాత్రమే పరిశీలిస్తున్నారు. మీ అర్హతలు తెలపడానికి సర్టిఫికెట్లు కేవలం ఒక ఎంట్రీ పాస్ మాత్రమే. కానీ ఉద్యోగం రావాలంటే మాత్రం 'నైపుణ్యం' అనే ఆయుధం కచ్చితంగా ఉండాల్సిందే. మారుతున్న జాబ్ మార్కెట్లో నెగ్గుకు రావాలంటే విద్యార్థులు ఎలాంటి నైపుణ్యాలు పెంచుకోవాలి? కార్పొరేట్ కంపెనీలు ఏం కోరుకుంటున్నాయి? తదితర విషయాలపై పూర్తి విశ్లేషణ మీకోసం.
కంపెనీలు కోరుకునేది ఇవే : ప్రస్తుతం కార్పొరేట్ సంస్థలు కేవలం పుస్తక జ్ఞానం ఉన్నవారిని పక్కన పెడుతున్నాయి. ఈ లక్షణాలు ఉన్న అభ్యర్థులకే రెడ్ కార్పెట్ పరుస్తున్నాయి. ఒకే సబ్జెక్టు లేదా ఒకే తరహా పనికే పరిమితం కాకూడదు. వివిధ రకాల పనులను సమర్థవంతంగా చేయగలిగే వారికే తొలి ప్రాధాన్యం. రోజురోజుకూ టెక్నాలజీ మార్పులకు అనుగుణంగా వేగంగా మారాలి. కొత్త విషయాలను ఇట్టే నేర్చుకునే తత్వం ఉండాలి. పుస్తకాల్లో చదివింది వేరు, ఆచరణ వేరు. అందుకే ఇంటర్న్షిప్లు చేసిన వారికి, లైవ్ ప్రాజెక్టులు చేసిన వారికి కంపెనీలు పెద్దపీట వేస్తున్నాయి. ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్దే హవా. ఏఐ టూల్స్ వాడటం తెలిసి ఉండాలి. కొత్త ఫీచర్లను తమ వృత్తిలో ఎంత సమర్థంగా వాడుతున్నారో కంపెనీలు పరీక్షిస్తున్నాయి.
కొలువు సొంతం కావాలంటే, ఈ స్కిల్స్ మస్ట్ : విద్యార్థులు తమ చదువుతో పాటే కొన్ని కీలకమైన నైపుణ్యాలను అలవర్చుకోవాలి. పనిలో ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు భయపడకూడదు. దానిని విశ్లేషించాలి. సరైన పరిష్కారాన్ని వేగంగా కనుక్కోవాలి. అన్ని రకాల సంస్థల్లోనూ ఇది చాలా చాలా ముఖ్యం. మన బుర్రలో ఉన్న ఐడియాను ఎదుటివారికి స్పష్టంగా చెప్పగలగాలి. క్లయింట్లతో మాట్లాడి వాళ్ల సందేహాలు నేర్పుగా తీర్చాలి. డేటా సైన్స్, సైబర్ సెక్యూరిటీ, ఏఐ, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ లాంటి రంగాల్లో పట్టు సాధించాలి. వీటికి సంబంధించి గ్లోబల్ సర్టిఫికెట్లు పొందితే మీ ప్రొఫైల్కు అదనపు బలం వస్తుంది. విభిన్న తరాలకు చెందిన వ్యక్తులతో కలిసి పనిచేయాలి. టీమ్ వర్క్ చేయాలి. సరైన విధంగా చర్చలు (నెగోషియేషన్) జరపడం తెలిసి ఉండాలి. ఎప్పటికప్పుడు కొత్త ఆలోచనలతో పని చేయాలి. వేగంగా ఆలోచించి నైపుణ్యాలను పెంచుకోవాలి.
డిగ్రీలు దాటి 'ప్రూఫ్' చూపించండి : విద్యార్థులకు డిగ్రీలు, అందులో మంచి మార్కులు ఉండటం ముఖ్యమే. కానీ ఉద్యోగ వేటలో అవే సరిపోవు. అదనంగా ప్రత్యేక అంశాలపై దృష్టి సారించాలి. ఇంటర్వ్యూలో 'నేను ఈ పని చేయగలను' అని నోటితో చెబితే ఎవరూ నమ్మరు. మీరు సొంతంగా చేసిన ఓ ప్రాజెక్ట్, యాప్, వెబ్సైట్ లేదా ప్రోటోటైప్ను రిక్రూటర్లకు కళ్ల ముందు చూపించాలి. గిట్ హబ్, లీట్ కోడ్ లాంటి ప్లాట్ఫామ్స్లో అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేయాలి. అక్కడ మీ కోడింగ్ సత్తాను ప్రదర్శించాలి. డిగ్రీ అయిపోగానే చదువు అయిపోయింది అనుకోవద్దు. ఉపయోగపడే ఆన్లైన్ కోర్సులు నిరంతరం నేర్చుకుంటూనే ఉండాలి. కెరీర్ ప్రారంభంలోనే భారీ జీతాలు ఆశించొద్దు. ముందుగా పని నేర్చుకునే అవకాశం ఎక్కడ వస్తే అక్కడ చేరిపోవాలి. ఇంటర్న్షిప్ అవకాశాలను అస్సలు వదులుకోవద్దు. ఇప్పుడు ఆన్లైన్లో మోసాలు పెరిగిపోతున్నాయి. డేటా భద్రత చాలా ముఖ్యం. సైబర్ నిపుణుల కొరత మార్కెట్లో తీవ్రంగా ఉంది. ఈ కోర్సులు నేర్చుకుంటే కొద్ది కాలంలోనే మంచి కొలువు ఖాయం.
అకడమిక్ పుస్తకాలు ఆయా సబ్జెక్టుల్లో మీకు కేవలం ప్రాథమిక పరిజ్ఞానం (బేసిక్స్) మాత్రమే అందిస్తాయి. కానీ, ఉద్యోగ ఎంపికలో విజయం సాధించాలంటే మీ వద్ద 'స్కిల్స్' అనే ఆయుధం తప్పక ఉండాలి. మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా, నిత్య విద్యార్థిలా కొత్త నైపుణ్యాల్లో ప్రావీణ్యం పొందితేనే, మీరు కార్పొరేట్ కొలువుల్లో నిలదొక్కుకుని రారాజులా రాణించగలరు.
