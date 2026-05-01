ETV Bharat / education-and-career

బీఏ తర్వాత ఏం చేయాలి? - పీజీలో ఏ కోర్సులో చేరితే భవిష్యత్తు ఉంటుంది?

బీఏలో ఇంగ్లిష్, జర్నలిజం, సైకాలజీల కలయిక మంచి కెరియర్‌కు పునాది - ప్రస్తుత ఉద్యోగ మార్కెట్‌లో అత్యంత అవసరమైన నైపుణ్యాలుగా మారిన వైనం - పీజీ ఎంపికలో ఒకే మార్గం కాకుండా అనేక ప్రత్యామ్నాయాలు

Which Course is Better in Post Graduate
Which Course is Better in Post Graduate (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 1, 2026 at 5:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Which Course is Better in Post Graduate : బీఏలో ఇంగ్లిష్, జర్నలిజం, సైకాలజీల కలయిక మంచి కెరియర్‌కు పునాది అని కెరియర్‌ కౌన్సెలర్‌ ప్రొ. బెల్లంకొండ రాజశేఖర్ తెలిపారు. భాషా నైపుణ్యం, కమ్యూనికేషన్‌ సామర్థ్యం, మానవ ప్రవర్తనపై అవగాహన ఈ మూడూ కలిసి ప్రస్తుత ఉద్యోగ మార్కెట్‌లో అత్యంత అవసరమైన నైపుణ్యాలుగా మారాయి. అందువల్ల పీజీ ఎంపికలో ఒకే మార్గం కాకుండా అనేక ప్రత్యామ్నాయాలూ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇంగ్లిష్, జర్నలిజం, సైకాలజీ సబ్జెక్టులతో బీఏ పూర్తి చేసిన విద్యార్థులు, పీజీలో ఏ కోర్సులో చేరితే మేటి భవిష్యత్తు ఉంటుందో తెలుసుకుందాం.

ఎంఏ ఇంగ్లిష్‌ స్థిరమైన దీర్ఘకాలిక కెరియర్‌కు మార్గం చూపే కోర్సు. సాహిత్యం, బోధన, రచన లాంటి రంగాలపై ఆసక్తి ఉన్నవారికి ఇది అనువైన ఎంపిక. యూజీసీ నెట్‌ లేదా ఏపీ/తెలంగాణ సెట్‌ అర్హత సాధిస్తే అసిస్టెంట్‌ ప్రొఫెసర్‌గా ఉన్నత విద్యా రంగంలో స్థిరపడే అవకాశం ఉంది. అయితే ఉద్యోగాలకు పోటీ అధికంగా ఉండటంతో, కేవలం డిగ్రీతోనే కాకుండా డిజిటల్‌ కంటెంట్‌ రైటింగ్‌ నైపుణ్యాలూ అభివృద్ధి చేసుకుంటే ప్రైవేట్‌ రంగంలో మంచి అవకాశాలు పొందవచ్చు. బీఎడ్‌ చేసి పాఠశాల ఉపాధ్యాయులుగా మారడం కూడా ఒక సురక్షిత మార్గం అని కెరియర్‌ కౌన్సెలర్‌ ప్రొ. బెల్లంకొండ రాజశేఖర్ తెలిపారు.

ఈ కోర్సులో అదనపు బలం : జర్నలిజంలో పీజీ చదివినవారికి డిజిటల్‌ మీడియా, సోషల్‌ మీడియా, యూట్యూబ్, ఓటీటీ లాంటి ప్లాట్‌ఫారాల వృద్ధితో డిమాండ్‌ ఉంది. రిపోర్టర్, యాంకర్, కంటెంట్‌ క్రియేటర్, సోషల్‌ మీడియా మేనేజర్, పబ్లిక్‌ రిలేషన్స్‌ ఎగ్జిక్యూటివ్‌ లాంటి అనేక కెరియర్‌ మార్గాలు ఇందులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఇంగ్లిష్‌ కమ్యూనికేషన్, స్టోరీ టెల్లింగ్‌ నైపుణ్యాలు ఉన్నవారికి మంచి అవకాశాలు ఉన్న రంగం. యూజీలో జర్నలిజం నేపథ్యం ఈ కోర్సులో అదనపు బలం ఇస్తుంది.

సైకాలజీ విషయానికి వస్తే ఇది కూడా అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోన్న రంగమే. ప్రస్తుత సమాజంలో మానసిక ఆరోగ్యంపై అవగాహన పెరుగుతున్నందున కౌన్సెలింగ్, క్లినికల్‌ సైకాలజీ, కార్పొరేట్‌ హ్యూమన్‌ రిసోర్సెస్‌ లాంటి రంగాల్లో మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయి. అయితే క్లినికల్‌ సైకాలజిస్టుగా పనిచేయాలంటే రిహాబిలిటేషన్‌ కౌన్సిల్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా గుర్తింపు పొందిన ప్రోగ్రామ్‌ లేదా ఉన్నత చదువులు అవసరం. పీజీ సైకాలజీ విద్యార్హతతోనే కౌన్సిలర్‌గా లేదా హ్యూమన్‌ రిసోర్సెస్‌ రంగంలో కెరియర్‌ ప్రారంభించవచ్చు. సేవా దృక్పథం ఉన్నవారికి ఇది అత్యుత్తమ ఎంపిక.

మీరు కార్పొరేట్‌ రంగంలో ఎదగాలనుకుంటే ఎంబీఏ మంచి ఎంపిక. మీ సైకాలజీ, కమ్యూనికేషన్‌ స్కిల్స్‌ మార్కెటింగ్, హ్యూమన్‌ రిసోర్సెస్‌ రంగాల్లో ఎంతో ఉపయోగపడతాయి. ఈ కోర్సు ద్వారా మంచి వేతనం, వేగవంతమైన కెరియర్‌ను పొందే అవకాశం ఉంది.

ఈ మార్గంలో మంచి ఫలితాలు సాధించవచ్చు : ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల వైపు దృష్టి పెట్టాలనుకుంటే పబ్లిక్‌ అడ్మినిస్ట్రేషన్, పొలిటికల్‌ సైన్స్‌ లాంటి కోర్సులు ఉపయోగకరంగా ఉంటాయని కెరియర్‌ కౌన్సెలర్‌ ప్రొ. బెల్లంకొండ రాజశేఖర్ వెల్లడించారు. యూపీఎస్సీ, రాష్ట్ర పబ్లిక్‌ సర్వీస్‌ కమిషన్‌ నిర్వహించే పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవ్వడానికి ఇవి బలమైన పునాది వేస్తాయి. మీ అకడమిక్‌ నేపథ్యం జనరల్‌ స్టడీస్‌కు అనుకూలంగా ఉండటంతో, సరైన ప్రణాళికతో ఈ మార్గంలో మంచి ఫలితాలు సాధించవచ్చు.

ప్రస్తుత కాలంలో డిగ్రీ మాత్రమే కాకుండా నైపుణ్యాలు, ఇంటర్న్‌షిప్స్, పోర్ట్‌ఫోలియో కూడా చాలా ముఖ్యమైనవి. మీరు ఏ కోర్సు ఎంచుకున్నా అందుకు సంబంధించిన ప్రాక్టికల్‌ నైపుణ్యాలు, డిజిటల్‌ టూల్స్, డేటా అనాలిసిస్, రిసెర్చ్‌ మెథడ్స్‌ నేర్చుకోవడం అవసరం. మీరు కోర్సులో చేరిన విద్యా సంస్థ, ప్లేస్‌మెంట్‌ అవకాశాలు, ఇండస్ట్రీ పరిచయాలు మీ కెరియర్‌ను నిర్ణయిస్తాయి.

పోస్ట్‌ గ్రాడ్యుయేషన్‌లో ఒకే ఒక ‘ఉత్తమ’ కోర్సు అన్నది లేదు. మీ ఆసక్తి, లక్ష్యం ఆధారంగా సరైన కోర్సును ఎంచుకోవాలి. సేవా దృక్పథం ఉంటే సైకాలజీ, సృజనాత్మకత, మీడియా రంగంపై ఆసక్తి ఉంటే జర్నలిజం, అకడమిక్‌ స్థిరత్వం కోసం ఇంగ్లిష్, కార్పొరేట్‌ రంగం కోసం ఎంబీఏ, ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు పబ్లిక్‌ అడ్మినిస్ట్రేషన్‌/ పొలిటికల్‌ సైన్స్‌ లాంటి ఎంపికలను పరిశీలించవచ్చు. సరైన నిర్ణయం తీసుకుని, క్రమశిక్షణతో కృషి చేస్తే మీకు మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది అని కెరియర్‌ కౌన్సెలర్‌ ప్రొ. బెల్లంకొండ రాజశేఖర్ తెలిపారు.

TAGGED:

PG COURSES LIST
AFTER BACHELOR OF ARTS COMPLETED
BEST POST GRADUATE COURSES
AFTER BA COMPLETE CAREER GUIDANCE
WHICH COURSE IS BETTER IN PG

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.