తక్కువ కాలంలోనే పసందైన కెరియర్​ - ముందు చూపుతోనే సాధ్యం

అందుబాటులోకి రానున్న కొత్త కోర్సులను ముందుగా గుర్తించి వాటి వైపు అడుగేయడం మంచిది - తక్కువ కాలంలో నచ్చిన కెరియర్​ మీ సొంతం - కొలువుల కోటలా సాక్షాత్కరిస్తున్న డేటా సెంటర్లు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 19, 2025 at 1:53 PM IST

4 Min Read
Want to Study For Job : ఉద్యోగమే లక్ష్యంగా చదవాలనుకున్నప్పుడు కొలువుల కల్ప వృక్షాలుగా రూపుదిద్దుకుంటున్న రంగాలనే ఎంచుకోవాలి. అందరికీ తెలిసిన పరిశ్రమలో అవకాశాలు వెతుక్కోవడం కంటే అందుబాటులోకి రానున్న కొత్త కోర్సులను ముందుగా గుర్తించి, వాటిలోకి అడుగుపెట్టేందుకు దారులు చూసుకోవడం మరి మంచిది. దీంతో తక్కువ కాలంలోనే నచ్చిన కెరియర్​ సొంతమవుతుంది.

ఇలాంటి కోణంలో ఆలోచించినప్పుడు కొలువుల కోటలా సాక్షాత్కరిస్తున్న డేటా సెంటర్లు తాజా గ్రాడ్యుయేట్ల నుంచి ఐటీలో మేటి ఉద్యోగాలు అన్వేషిస్తున్న సామర్థ్యం ఉన్న డేటా సెంటర్లు ఏర్పడ్డాయి. మరో రెండేళ్లకు 2027 నాటికి ఈ సామర్థ్యం రెట్టింపై 2800 మెగావాట్లకు చేరుకోగా, ఆ తర్వాత మరో మూడేళ్లకు అంటే 2030 నాటికి ఐదు రెట్లు సామర్థ్యంతో డేటా సెంటర్లు ఏర్పడతాయని ఇండియా డేటా సెంటర్స్​ పేరుతో మక్వేరిఈక్విటీ రిసెర్చ్​ నివేదిక వెల్లడించింది. ఇంత సామర్థ్యం ఉన్న డేటా సెంటర్లు నెలకొల్పాలంటే మాత్రం ఆ సంస్థలు రూ.4 లక్షలు కోట్లు కేటాయించాలి. ఇంతటి భారీ వ్యవస్థాపనకు మానవ వనరుల అవసరం ఎంత పెద్ద సంఖ్యలో ఉంటుందో అంచనా వేయవచ్చు.

రెండు మార్గాల్లో ఉద్యోగాలు : డేటా సెంటర్​ అంటేనే ఐటీ మౌలిక వసతుల భౌతిక వ్యవస్థ అని అర్థం. ఇక్కడ భారీ సర్వర్లు, డేటా నిల్వల సాంకేతిక ఉపకరణాలు, నెట్​ వర్కింగ్​ సాధనాల సమాహారం ఇది. వీటిలో యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు రెండు విధాలుగా ఉంటాయి. భారీ డేటా సెంటర్ల నిర్మాణ సమయంలోనూ, అత్యున్నత సాంకేతిక డేటా సెంటర్ల నిర్వహణలోనూ ఎక్కువ మంది సేవలు ఇక్కడ అవసరం అవుతాయి.

ఒక మెగావాట్​ డేటా సెంటర్​ నిర్వహణకు 2 వేల మంది నిపుణులు అవసరం. వైజాగ్​లో ఏర్పాటు కానున్న 1000 మెగావాట్ల డేటా సెంటర్​ ఏఐ ఆధారిత వ్యవస్థ కావడంతో సమీప భవిష్యత్తులో కనీసం రెండు లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు రానున్నాయని అంచనా వేస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ఇదే డొమైన్​లో ఉన్న వారితో సహా కొత్తగా కోర్సులు ఎంపిక చేసుకునే వారు దృష్టి పెట్టాల్సిన కోర్సులు సైతం ఉన్నాయి.

డేటా సెంటర్లలో కొలువులు కైవసం చేసుకోవాలంటే చేయాల్సిన కోర్సులను రెండు వర్గాలుగా విభజించారు. అవి

1. ప్రాథమిక కోర్సులు

2. అడ్వాన్స్​డ్​ కోర్సులు

ప్రాథమిక కోర్సులు : డేటా సెంటర్​ ఫౌండేషన్​ సర్టిఫికెట్​ కోర్సు (డీపీఎస్​సీ) : డేటా సెంటర్​లోని విభిన్న హోదాల్లో ప్రవేశించేందుకు పునాది లాంటి కోర్సు. డేటా సెంటర్ల నిర్వహణపై ప్రాథమిక పరిజ్ఞానాన్ని కల్పిస్తుంది.

సర్టిఫైడ్​ డేటా సెంటర్ ప్రొఫెషనల్​ (సీడీసీపీ) : ప్రస్తుతం ఐటీ రంగంలో అనుభవం ఉండి డేటా సెంటర్​ హోదాల్లోకి ప్రవేశించాలనుకునే వారికి అంతర్జాతీయంగా గుర్తింపు పొందిన కోర్సు ఇది.

డేటా సెంటర్‌ సర్టిఫైడ్‌ అసోసియేట్‌ (డీసీసీఏ): డేటా సెంటర్‌ నిర్వహణలో ప్రధానంగా అవసరమైన నైపుణ్యాలను కల్పించి, ప్రారంభ స్థాయి ఉద్యోగాలకు దోహదపడే కోర్సు.

ఇతర అనుబంధ కోర్సులు : డేటా సెంటర్​ నిర్వహణలో తోడ్పడే మరికొన్ని అనుబంధ కోర్సులపై దృష్టి పెట్టడం ద్వారా వాటిలో ప్రవేశం పొందవచ్చు.

నెట్​వర్కింగ్​ : ఈ కోర్సు డేటా సెంటర్ల పనితీరులో సహాయకారిగా నిలుస్తోంది. ఇతర కోర్సులైన సీసీఎన్​ఏ, సీసీఎన్​పీలకు సహాయకారిగా కూడా ఉంటుంది. రౌటింగ్​, స్విచ్చింగ్​ వంటి డేటా సెంటర్​లో ముఖ్య అవసరాలకు ఈ కోర్సు చేసిన నిపుణుల సేవలు ఉపయోగపడతాయి.

క్లౌడ్​ కంప్యూటింగ్​ : దాదాపు దేశంలోని అన్ని డేటా సెంటర్లూ క్లౌడ్​ వ్యవస్థకు అనుసంధానం అవుతున్నాయి. దీంతో అమెజాన్​ వెబ్​ సర్వీస్​, గూగుల్​ క్లౌడ్​, అజర్​ వంటి కోర్సులు చేసిన నిపుణులకు మంచి డిమాండ్​ ఉంది.

పట్టు దొరికితే పెట్టని కోట లేదు : డేటా సెంటర్​ అనేది ఐటీ సేవలకు మౌలిక వసతులు అమర్చే వ్యవస్థ. నానాటికీ డేటా వినియోగం పెరుగుతున్నందున డేటా సెంటర్లకు డిమాండ్​ ఏర్పడింది. డేటా సెంటర్​ వ్యవస్థ నిర్మాణం, నిర్వహణలో సహకరించే సాంకేతిక నిపుణులకూ కొరత ఉంది. ఈ దిశగా కృషి చేసిన ఫ్రెషర్స్​, సీనియర్స్​ని ఆహ్వానిస్తోంది.

మంచి వేతనాలూ, కేరియర్​లో ఎదిగేందుకు అవకాశాలూ కల్పిస్తోంది. ఈ రంగంలో ఇప్పటి వరకూ రూ.1.78 కోట్ల వార్షిక వేతనం గరిష్ఠ ప్యాకేజీగా నమోదు అవ్వగా డేటా సెంటర్​లోని కనీసం పది శాతం పొజిషన్​కు ఏడాదికి రూ.43 లక్షల వేతనాలు ఇస్తున్నారు. ఈ రంగానికి అవసరమైన నైపుణ్యాలు అనేవి సాధిస్తే మంచి కెరియర్​ అనేది చూడవచ్చు.

అడ్వాన్స్‌డ్‌ కోర్సులు : డేటా సెంటర్​లో సేవలందించాలనుకునే వారి కోసం ప్రొఫెషనల్​ కోర్సులు అందిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఐటీ రంగంలో ఇతర డొమైన్లలో ఉన్నవారికి ఈ అడ్వాన్స్​డ్​ కోర్సులు ఉపయోగకరంగా ఉన్నాయి.

సీసీఎన్​ఏ డేటా సెంటర్​ : ఈ కోర్సు నెట్​ వర్కింగ్​ అనుభవం ఉన్న వారికి డేటా నిర్వహణ సామర్థ్యాలు నేర్పించేది.

సీసీఎన్​పీ డేటా సెంటర్​ : ఈ ప్రొఫెషనల్​ కోర్సును డేటా సెంటర్​లో ఉన్నత నిపుణుల స్థాయి అనుభవజ్ఞులు చేయాలి.

