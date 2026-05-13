బీఎస్సీ తర్వాత ఎమ్మెస్సీనా? బీఎడ్నా? - విద్యార్థుల సందేహాలకు నిపుణుల సలహా
డిగ్రీ పూర్తయ్యాక ఏ మార్గాన్ని ఎంచుకోవాలనే సందేహంలో విద్యార్థులు - వాటిని నివృత్తి చేసేలా నిపుణుల సూచనలు - విద్యాబోధనపై ఆసక్తి ఉంటే బీఎడ్ మంచి ఎంపికంటున్న నిపుణులు
Published : May 13, 2026 at 3:35 PM IST
What Next After Degree Telugu : బోటనీ, జువాలజీ, కెమిస్ట్రీ సబ్జెక్టులతో బీఎస్సీ చదువుతున్నారా? డిగ్రీ పూర్తయిన తర్వాత ఈ సబ్జెక్టులలో ఎందులోనైనా ఎమ్మెస్సీ చేస్తే బాగుంటుందా లేదంటే బీఎడ్ చేస్తే మంచిదా? అనే సందేహం విద్యార్థుల్లో కలగడం సర్వసాధారణం. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి సమాచారాన్ని కెరియర్ కౌన్సెలర్ ప్రొ. బెల్లంకొండ రాజశేఖర్ సూచనల ద్వారా తెలుసుకుందాం.
బోటనీ, జువాలజీ, కెమిస్ట్రీలతో బీఎస్సీ పూర్తిచేసిన విద్యార్థులకు అనేక రకాల కెరియర్ అవకాశాలు ఉన్నాయి. అయితే బీఎస్సీ తర్వాత 'ఎమ్మెస్సీ చేయాలా? లేదా బీఎడ్ చేయాలా?' అనే నిర్ణయం పూర్తిగా మీ ఆసక్తి, మీరు కోరుకునే ఉద్యోగం, కెరియర్ లక్ష్యంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. పైన తెలిపిన రెండు మార్గాలకూ వేరువేరు ప్రత్యేకమైన ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. అందువల్ల ముందుగా మీరు సైన్స్లో రాణించాలనుకుంటన్నారా లేదా మీకు బోధనపై ఆసక్తి ఉందా అనే విషయాలు తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
ఎమ్మెస్సీ చేస్తే అవకాశాలు అపారం : బోటనీ / జువాలజీ / కెమిస్ట్రీ సబ్జెక్టులలో ఎమ్మెస్సీ పూర్తిచేస్తే మీరు ఎంచుకున్న అంశంపై లోతైన అవగాహన పెరుగుతుంది.
- కెమిస్ట్రీలో ఎమ్మెస్సీ పూర్తిచేసిన విద్యార్థులకు ఫార్మా సంస్థలు, క్వాలిటీ కంట్రోల్ ల్యాబ్స్, పరిశోధనా సంస్థలు, బోధనా రంగంలో ఉపాధి అవకాశాలు ఉంటాయి. ప్రస్తుతం ఫార్మా, పరిశ్రమలు, బయోటెక్నాలజీ, ఫుడ్టెక్నాలజీ రంగాల్లో కెమిస్ట్రీ పోస్టు గ్రాడ్యుయేట్లకు డిమాండ్ పెరుగుతోంది. దీనితో పాటు భారత ఫార్మా పరిశ్రమ వేగంగా విస్తరిస్తోంది. దీంతో కెమిస్ట్రీ నేపథ్యంలో ఉన్నవారికి ఉద్యోగాలు మరింతగా పెరగే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
- జువాలజీలో ఎమ్మెస్సీ చేస్తే వైల్డ్లైఫ్, బయోటెక్నాలజీ, పరిశోధన రంగాల్లో, ఫిషరీస్, మెడికల్ ల్యాబ్స్లలో ఉద్యోగావకాశాలు అధికంగా ఉంటాయి.
- బోటనీలో ఎమ్మెస్సీ పూర్తిచేసినవారికి వ్యవసాయం, సీడ్ సంస్థలు, ప్లాంట్ బయోటెక్నాలజీ, పర్యావరణ పరిశోధన రంగాల్లో ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. సాంకేతికత అభివృద్ధి నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం బయోటెక్నాలజీ, పర్యావరణ పరిరక్షణ రంగాల అభివృద్ధితో బోటనీ, జువాలజీ విద్యార్థులకూ మంచి భవిష్యత్తు కనిపిస్తోంది.
లెక్చరర్గా స్థిరపడాలనుకుంటే ఇలా చేయండి : ఎమ్మెస్సీ విద్యార్హతతో జూనియర్ కళాశాలలో లెక్చరర్గా ఉద్యోగాలు పొందే అవకాశం ఉంది. డిగ్రీ కళాశాలల్లో లెక్చరర్గానూ ఎంపికవ్వొచ్చు. దీనికోసం సీఎస్ఐఆర్-యూజీసీ నెట్ పరీక్షలో అర్హత సాధించాలి. విశ్వవిద్యాలయాల్లో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ అవ్వాలనుకునే అభ్యర్థులు ఎమ్మెస్సీ పూర్తి చేశాక పీహెచ్డీ చేయాల్సి ఉంటుంది. సీఎస్ఐఆర్ - యూజూసీ నెట్లో అత్యుత్తమ ప్రతిభతో జూనియర్ రిసెర్చ్ ఫెలోషిప్ (జేఆర్ఎఫ్) పొందే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి. వీటిని దృష్టిలో ఉంచుకుని పరిశోధనపై ఆసక్తి ఉన్నవారికి ఎమ్మెస్సీ ఉత్తమ మార్గం.
బీఎడ్తో అవకాశాలు అపారం : పాఠశాల స్థాయిలో బోధించాలనుకునే అభ్యర్థులు బీఎడ్ చేయడం ఉత్తమం. ఆ తర్వాత టెట్, డీఎస్సీ రాసి వాటిలో ఉత్తీర్ణులైతే ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయునిగా ఉద్యోగం పొందవచ్చు. స్థిరమైన ఆదాయం, సమాజంలో గౌరవం, ఉద్యోగ భద్రత లాంటి అనేక లాభాలు ఉండటం వల్ల చాలా మంది ఈ మార్గాన్ని ఎంచుకుంటున్నారు. ఇలా పూర్తి చేయడం ద్వారా కేవలం ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లోనే కాకుండా ప్రైవేటు స్కూళ్లలో, రెసిడెన్షియల్ విద్యా సంస్థల్లో ఉపాధ్యాయునిగా స్థిరపడవచ్చు. పైగా ఈ పాఠశాల్లో సైన్స్ టీచర్లకు మంచి డిమాండ్ ఉంది. ఎమ్మెస్సీ పూర్తిచేసిన తర్వాత బీఎడ్ చేస్తే కేంద్రీయ విద్యాలయాల్లో, జవహర్ నవోదయ, ఇంటర్నేషనల్ పాఠశాలల్లో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ టీచర్ ఉద్యోగానికి అర్హత ఉంటుంది.
ఇలా చేస్తే దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనకరం : విద్యాబోధనపై ఆసక్తి ఎక్కువగా ఉండి త్వరగా ఉద్యోగం కావాలనుకుంటే బీఎడ్ మంచి ఎంపిక. సైన్స్ సబ్జెక్టుల్లో లోతైన అధ్యయనం, ఉన్నత విద్య, పరిశోధన, లెక్చరర్ కెరియర్ లక్ష్యంగా ఉంటే ఎమ్మెస్సీ ఉత్తమ మార్గం. రెండూ కావాలనుకుంటే ముందుగా ఎమ్మెస్సీ తర్వాత బీఎడ్ చేయడం దీర్ఘకాలికంగా ప్రయోజనకరమైన నిర్ణయంగా చెప్పవచ్చు.
