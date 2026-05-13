బీఎస్సీ తర్వాత ఎమ్మెస్సీనా? బీఎడ్​నా? - విద్యార్థుల సందేహాలకు నిపుణుల సలహా

డిగ్రీ పూర్తయ్యాక ఏ మార్గాన్ని ఎంచుకోవాలనే సందేహంలో విద్యార్థులు - వాటిని నివృత్తి చేసేలా నిపుణుల సూచనలు - విద్యాబోధనపై ఆసక్తి ఉంటే బీఎడ్​ మంచి ఎంపికంటున్న నిపుణులు

Published : May 13, 2026 at 3:35 PM IST

What Next After Degree Telugu : బోటనీ, జువాలజీ, కెమిస్ట్రీ సబ్జెక్టులతో బీఎస్సీ చదువుతున్నారా? డిగ్రీ పూర్తయిన తర్వాత ఈ సబ్జెక్టులలో ఎందులోనైనా ఎమ్మెస్సీ చేస్తే బాగుంటుందా లేదంటే బీఎడ్​ చేస్తే మంచిదా? అనే సందేహం విద్యార్థుల్లో కలగడం సర్వసాధారణం. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి సమాచారాన్ని కెరియర్​ కౌన్సెలర్​ ప్రొ. బెల్లంకొండ రాజశేఖర్​ సూచనల ద్వారా తెలుసుకుందాం.

బోటనీ, జువాలజీ, కెమిస్ట్రీలతో బీఎస్సీ పూర్తిచేసిన విద్యార్థులకు అనేక రకాల కెరియర్ అవకాశాలు ఉన్నాయి. అయితే బీఎస్సీ తర్వాత 'ఎమ్మెస్సీ చేయాలా? లేదా బీఎడ్​ చేయాలా?' అనే నిర్ణయం పూర్తిగా మీ ఆసక్తి, మీరు కోరుకునే ఉద్యోగం, కెరియర్​ లక్ష్యంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. పైన తెలిపిన రెండు మార్గాలకూ వేరువేరు ప్రత్యేకమైన ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. అందువల్ల ముందుగా మీరు సైన్స్​లో రాణించాలనుకుంటన్నారా లేదా మీకు బోధనపై ఆసక్తి ఉందా అనే విషయాలు తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

ఎమ్మెస్సీ చేస్తే అవకాశాలు అపారం : బోటనీ / జువాలజీ / కెమిస్ట్రీ సబ్జెక్టులలో ఎమ్మెస్సీ పూర్తిచేస్తే మీరు ఎంచుకున్న అంశంపై లోతైన అవగాహన పెరుగుతుంది.

  • కెమిస్ట్రీలో ఎమ్మెస్సీ పూర్తిచేసిన విద్యార్థులకు ఫార్మా సంస్థలు, క్వాలిటీ కంట్రోల్​ ల్యాబ్స్​, పరిశోధనా సంస్థలు, బోధనా రంగంలో ఉపాధి అవకాశాలు ఉంటాయి. ప్రస్తుతం ఫార్మా, పరిశ్రమలు, బయోటెక్నాలజీ, ఫుడ్​​టెక్నాలజీ రంగాల్లో కెమిస్ట్రీ పోస్టు గ్రాడ్యుయేట్లకు డిమాండ్​ పెరుగుతోంది. దీనితో పాటు భారత ఫార్మా పరిశ్రమ వేగంగా విస్తరిస్తోంది. దీంతో కెమిస్ట్రీ నేపథ్యంలో ఉన్నవారికి ఉద్యోగాలు మరింతగా పెరగే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
  • జువాలజీలో ఎమ్మెస్సీ చేస్తే వైల్డ్​లైఫ్​, బయోటెక్నాలజీ, పరిశోధన రంగాల్లో, ఫిషరీస్​, మెడికల్​ ల్యాబ్స్​లలో ఉద్యోగావకాశాలు అధికంగా ఉంటాయి.
  • బోటనీలో ఎమ్మెస్సీ పూర్తిచేసినవారికి వ్యవసాయం, సీడ్​ సంస్థలు, ప్లాంట్​ బయోటెక్నాలజీ, పర్యావరణ పరిశోధన రంగాల్లో ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. సాంకేతికత అభివృద్ధి నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం బయోటెక్నాలజీ, పర్యావరణ పరిరక్షణ రంగాల అభివృద్ధితో బోటనీ, జువాలజీ విద్యార్థులకూ మంచి భవిష్యత్తు కనిపిస్తోంది.

లెక్చరర్​గా స్థిరపడాలనుకుంటే ఇలా చేయండి : ఎమ్మెస్సీ విద్యార్హతతో జూనియర్​ కళాశాలలో లెక్చరర్​గా ఉద్యోగాలు పొందే అవకాశం ఉంది. డిగ్రీ కళాశాలల్లో లెక్చరర్​గానూ ఎంపికవ్వొచ్చు. దీనికోసం​ సీఎస్​ఐఆర్​-యూజీసీ నెట్​ పరీక్షలో అర్హత సాధించాలి. విశ్వవిద్యాలయాల్లో అసిస్టెంట్​ ప్రొఫెసర్​ అవ్వాలనుకునే అభ్యర్థులు ఎమ్మెస్సీ పూర్తి చేశాక పీహెచ్​డీ చేయాల్సి ఉంటుంది. సీఎస్​ఐఆర్​ - యూజూసీ నెట్​లో అత్యుత్తమ ప్రతిభతో జూనియర్​ రిసెర్చ్​ ఫెలోషిప్​ (జేఆర్​ఎఫ్​) పొందే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి. వీటిని దృష్టిలో ఉంచుకుని పరిశోధనపై ఆసక్తి ఉన్నవారికి ఎమ్మెస్సీ ఉత్తమ మార్గం.

బీఎడ్​తో అవకాశాలు అపారం : పాఠశాల స్థాయిలో బోధించాలనుకునే అభ్యర్థులు బీఎడ్​ చేయడం ఉత్తమం. ఆ తర్వాత టెట్, డీఎస్సీ రాసి వాటిలో ఉత్తీర్ణులైతే ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయునిగా ఉద్యోగం పొందవచ్చు. స్థిరమైన ఆదాయం, సమాజంలో గౌరవం, ఉద్యోగ భద్రత లాంటి అనేక లాభాలు ఉండటం వల్ల చాలా మంది ఈ మార్గాన్ని ఎంచుకుంటున్నారు. ఇలా పూర్తి చేయడం ద్వారా కేవలం ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లోనే కాకుండా ప్రైవేటు స్కూళ్లలో, రెసిడెన్షియల్​ విద్యా సంస్థల్లో ఉపాధ్యాయునిగా స్థిరపడవచ్చు. పైగా ఈ పాఠశాల్లో సైన్స్​ టీచర్లకు మంచి డిమాండ్​ ఉంది. ఎమ్మెస్సీ పూర్తిచేసిన తర్వాత బీఎడ్​ చేస్తే కేంద్రీయ విద్యాలయాల్లో, జవహర్​ నవోదయ, ఇంటర్నేషనల్​ పాఠశాలల్లో పోస్ట్​ గ్రాడ్యుయేట్​ టీచర్​ ఉద్యోగానికి అర్హత ఉంటుంది.

ఇలా చేస్తే దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనకరం : విద్యాబోధనపై ఆసక్తి ఎక్కువగా ఉండి త్వరగా ఉద్యోగం కావాలనుకుంటే బీఎడ్​ మంచి ఎంపిక. సైన్స్​ సబ్జెక్టుల్లో లోతైన అధ్యయనం, ఉన్నత విద్య, పరిశోధన, లెక్చరర్ కెరియర్​ లక్ష్యంగా ఉంటే ఎమ్మెస్సీ ఉత్తమ మార్గం. రెండూ కావాలనుకుంటే ముందుగా ఎమ్మెస్సీ తర్వాత బీఎడ్​ చేయడం దీర్ఘకాలికంగా ప్రయోజనకరమైన నిర్ణయంగా చెప్పవచ్చు.

