ETV Bharat / education-and-career
పది, ఇంటర్ విద్యార్థులకు ఎగ్జామ్స్ - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి
పదో తరగతి ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షల సమయంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటే?
Published : November 22, 2025 at 8:09 PM IST
Exams Preparation Tips For Students In Telugu : విద్యార్థి జీవితంలో పదో తరగతి, ఇంటర్మీడియట్ రెండూ కీలకమే. తల్లిదండ్రులు, విద్యాలయాల నిర్వాహకులు ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకుంటారు. అందుకు అనుగుణంగా బాలబాలికలను సిద్ధం చేస్తుంటారు. పరీక్షలకు టైం సమీపిస్తుండటంతో విద్యార్థులపై ఒత్తిడి పెరుగుతోంది. ఈ తరుణంలో బోధకులు, తల్లిదండ్రులు సమన్వయంతో వ్యవహరించి విద్యాలయం, ఇళ్లలో సానుకూల వాతావరణం కల్పించాల్సిన అవసరం ఉంది. పరీక్షలకు సిద్ధం అవుతున్న పది, ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థులకు వైద్య, వ్యక్తిత్వ వికాస నిపుణులు సలహాలు, సూచనల గురించి ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
సిద్దిపేటలోని చిన్నపిల్లల వైద్యుడు డా.గోపాలపురం సాయిరాం ఇచ్చిన సూచనలు :-
సమతుల ఆహారం, కనీస నిద్ర అవసరం : -
- కనీసం 6 నుంచి 8 గంటల నిద్ర పోవాలి. వేకువజామున చదవడం ఎంతో ఉత్తమం.
- నిద్రలేమితో మెదడుకు విశ్రాంతి లభించదు. జ్ఞాపక శక్తి తగ్గుతుంది.
- భోజనం తరువాత 15 నుంచి 20 నిమిషాలు చదువుకు బ్రేక్ ఇవ్వాలి. ప్రతీ గంటకు 5 నిమిషాలు బ్రేక్ తప్పనిసరి.
- రోజులో రెండున్నర లీటర్ల మేర కాచి వడబోసిన నీటిని తాగడం అలవాటు చేసుకోవడం మంచిది.
- చిరుతిళ్లు, జంక్ ఫుడ్కు దూరంగా ఉండాలి. ఐరన్ అధికంగా ఉండే ఆకు కూరలను తీసుకుంటే రక్తహీనతను అధిగమించే అవకాశం ఉంటుంది. బ్రెయిన్కు సరిపడా ఆక్సిజన్ కూడా అందుతుంది. జ్ఞాపకశక్తి బాగుంటుంది.
- సీజనల్ పండ్లు, తాజా కూరగాయలతో యాంటీ యాక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా లభిస్తాయి. పచ్చటి ఆకుకూరలు, క్యారెట్, కూరగాయల్లో విటమిన్-ఎ, బి లభిస్తాయి.
- రోజుకు ఒక ఉడకబెట్టిన కోడి గుడ్డు, గ్లాస్ పాలు తీసుకుంటే పోషకాలు అందుతాయి
- మాంసాహారులు అయితే వారానికి ఒకసారి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. ప్రొటీన్లతో పాటు బీ-12, క్యాల్షియం తగినంతగా లభిస్తుంది.
- చలికాలంలో దగ్గు, జలుబు, జ్వరం వచ్చే అవకాశం అధికం. ఆ మేరకు సన్నద్ధతపై ప్రభావం చూపుతుంది. చల్ల గాలుల్లో వెళ్లేటప్పుడు స్వెట్టర్లు, మంకీ క్యాపులు, మాస్కులు కచ్చితంగా ధరించాలి.
లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకొని : అత్యధిక ఒత్తిడితో పరీక్షలు రాయడం చాలా కష్టం. మెదడులో కార్టిజాల్, అడ్రినాలిన్ అనే ఒత్తిడి హార్మోన్లు విడుదల అవుతాయి. న్యూరో కెమికల్స్ స్థాయి హెచ్చుతగ్గులు ఉంటాయి. ప్రవర్తనలో మార్పు చూడాల్సి వస్తుంది. ఆకలి మందగించడం, అజీర్తి, నిద్రలేమి వంటి లక్షణాలు ఉంటాయి. దీని ఫలితంగా విద్యార్థులు లక్ష్యాన్ని చేరడంలో వెనుకబడతారు.
సిద్దిపేటలోని సైకాలజిస్టు, కౌన్సిలర్ డా.మామిడాల శ్రీనివాస్ ఇచ్చిన సూచనలు
- పరీక్షలకు ప్రణాళికతో సిద్ధం కావాలి. లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకోవాలి.
- టైంని పక్కాగా విభజించుకోవాలి. పరీక్షల భయం ఉంటే చదివింది మరచిపోతారు.
- ఇబ్బందులు ఉంటే ఉపాధ్యాయులు లేదంటే తల్లిదండ్రులు, మిత్రులతో పంచుకోవాలి.
- తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు నిరుత్సాహపర్చవద్దు. ఇతరులతో పోల్చవద్దు.
- మరీ ఒత్తిడిగా అనిపిస్తే నచ్చిన ఆటకు కొంత టైం కేటాయించుకోవాలి. ప్రాణాయామం, ధ్యానం ద్వారా ఉపశమనం పొందే అవకాశం ఉంది.
- పరీక్షలకు సన్నద్ధం అవుతూనే ఆశావహ దృక్పథం పెంచుకోవాలి. సబ్జెక్టుల్లో మెలకువలు తెలుసుకోవాలి. నిత్య సాధన, పునశ్ఛరణ చాలా ముఖ్యం. వెనుకబడిన అంశాలపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టడం మంచిది.
పరీక్షల టైంలో ఈ ఒక్క వస్తువును పక్కన పెట్టి చూడండి - విజయం మీదే!
కొన్ని రోజుల్లో ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్స్ ప్రారంభం - మీ పిల్లలు ఒత్తిడితో ఉంటే ఇలా చేయండి