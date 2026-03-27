ఎంఏ జాగ్రఫీ చేస్తే ఎలాంటి ఉద్యోగాలు పొందవచ్చు - కోర్సు అందించే విశ్వవిద్యాలయాలు ఇవే

బీఏ పూర్తి చేసిన విద్యార్థులకు ఎన్నో కెరీర్‌ మార్గాలు - ఎంఏ జాగ్రఫీతో ఎలాంటి ఉద్యోగాలు పొందవచ్చు - ఈ కోర్సు అందించే సంస్థలు ఏవి? - వాటి గురించి ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం

Published : March 27, 2026 at 6:40 AM IST

What Kind of Jobs are Available in Geography : ప్రస్తుతం బీఏ పూర్తి చేసిన విద్యార్థులకు ఎన్నో కెరీర్‌ మార్గాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వాటిలో ఎంఏ జాగ్రఫీ ఒక ప్రముఖమైన ఎంపికగా నిలుస్తోంది. భూమి నిర్మాణం, ప్రకృతి వనరులు, వాతావరణ మార్పులు, మనుషుల జీవన విధానాల మధ్య ఉన్న సంబంధాన్ని శాస్త్రీయంగా అధ్యయనం చేసే విభాగమే జాగ్రఫీ. ఈ కోర్సు ద్వారా విద్యార్థులు పర్యావరణం, అభివృద్ధి, సమాజం వంటి అంశాలను లోతుగా అర్థం చేసుకునే అవకాశం పొందుతారు.

కోర్సు ప్రాముఖ్యత :ఎంఏ జాగ్రఫీలో భూమి నిర్మాణం (జియోమార్ఫాలజీ), వాతావరణ శాస్త్రం (క్లైమటాలజీ), జనాభా అధ్యయనం (పాప్యులేషన్‌ జియోగ్రఫీ), పట్టణాభివృద్ధి (అర్బన్‌ జియోగ్రఫీ), పర్యావరణ సమస్యలు వంటి అనేక అంశాలను అధ్యయనం చేస్తారు. ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్లైమేట్‌ ఛేంజ్, పర్యావరణ పరిరక్షణ, పట్టణాల విస్తరణ వంటి సమస్యలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో జాగ్రఫీకి ఉన్న ప్రాముఖ్యత మరింత పెరిగింది. అందువల్ల ఈ కోర్సు చదివిన వారికి భవిష్యత్తులో మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయి.

ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు : ఎంఏ జాగ్రఫీ పూర్తి చేసినవారికి కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల్లో విభిన్న అవకాశాలు లభిస్తాయి. ముఖ్యంగా సర్వే, భూసంపదలు, పర్యావరణానికి సంబంధించిన విభాగాల్లో ఉద్యోగాలు పొందవచ్చు. సర్వే ఆఫ్‌ ఇండియా, జియోలాజికల్‌ సర్వే ఆఫ్‌ ఇండియా, ఇస్రో, నేషనల్‌ రిమోట్‌ సెన్సింగ్‌ సెంటర్‌ వంటి సంస్థల్లో జీఐఎస్‌ అనలిస్ట్‌, రిమోట్‌ సెన్సింగ్‌ నిపుణులు, సర్వేయర్లుగా పని చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాగే అటవీ శాఖ, పర్యావరణ శాఖ, డిజాస్టర్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ విభాగాల్లో కూడా ఉద్యోగాలు పొందే అవకాశం ఉంది.

ప్రైవేట్‌ రంగంలో అవకాశాలు : ప్రైవేట్‌ రంగంలో కూడా జాగ్రఫీ చదివిన వారికి మంచి డిమాండ్‌ ఉంది. ముఖ్యంగా జీఐఎస్‌, రిమోట్‌ సెన్సింగ్‌ నైపుణ్యాలు ఉంటే ఐటీ కంపెనీలు, అర్బన్‌ ప్లానింగ్‌ సంస్థలు, రియల్‌ ఎస్టేట్‌ కంపెనీలు, పర్యావరణ కన్సల్టెన్సీలు, ఎన్‌జీఓల్లో ఉద్యోగాలు పొందవచ్చు. మ్యాప్‌ తయారీ, డేటా విశ్లేషణ, పర్యావరణ ప్రభావాల అంచనా వంటి రంగాల్లో మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా ఈ నైపుణ్యాలతో విదేశాల్లో కూడా ఉద్యోగాలు పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

పోటీ పరీక్షలలో ఉపయోగం : జాగ్రఫీ సబ్జెక్ట్‌ పోటీ పరీక్షలకు ఎంతో ఉపయోగకరం. ముఖ్యంగా యూపీఎస్​సీ సివిల్‌ సర్వీసెస్‌లో జాగ్రఫీని ఆప్షనల్‌గా చాలామంది ఎంచుకుంటారు. అలాగే రాష్ట్ర పబ్లిక్‌ సర్వీస్‌ కమిషన్‌ పరీక్షల్లో కూడా జాగ్రఫీకి సంబంధించిన ప్రశ్నలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అందువల్ల ఈ కోర్సు చదివినవారు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం నిర్వహించే పరీక్షల్లో మెరుగైన ప్రతిభ కనబరచవచ్చు.

బోధన రంగం : బోధనపై ఆసక్తి ఉన్నవారికి కూడా ఎంఏ జాగ్రఫీ మంచి అవకాశాలను కల్పిస్తుంది. ఎంఏ పూర్తయ్యాక యూజీసీ నెట్‌, సెట్‌ ఉత్తీర్ణత సాధిస్తే డిగ్రీ కాలేజీల్లో లెక్చరర్‌గా పనిచేయవచ్చు. పీహెచ్‌డీ పూర్తి చేస్తే యూనివర్సిటీల్లో అసిస్టెంట్‌ ప్రొఫెసర్‌గా ఉద్యోగం పొందవచ్చు. అలాగే బీఈడీ చేసి టెట్‌ ఉత్తీర్ణత సాధిస్తే స్కూల్‌ అసిస్టెంట్‌, పీజీటీగా పనిచేయవచ్చు.

కోర్సు అందించే విశ్వవిద్యాలయాలు : భారతదేశంలో అనేక ప్రముఖ విశ్వవిద్యాలయాలు ఎంఏ జాగ్రఫీ కోర్సును అందిస్తున్నాయి. వాటిలో జవహర్‌లాల్‌ నెహ్రూ యూనివర్సిటీ, ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ, బనారస్‌ హిందూ యూనివర్సిటీ, పాండిచ్చేరి యూనివర్సిటీ, ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ, ఆంధ్రా యూనివర్సిటీ, శ్రీ వెంకటేశ్వర యూనివర్సిటీ, శ్రీకృష్ణదేవరాయ యూనివర్సిటీ ప్రముఖమైనవి. అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్‌ సెంట్రల్‌ యూనివర్సిటీలో జియోగ్రఫీ అండ్‌ జియోఇన్ఫర్మాటిక్స్‌ కోర్సు కూడా అందుబాటులో ఉంది.

విద్యార్థులకు ఉత్తమ ఎంపిక : మొత్తంగా చూస్తే ఎంఏ జాగ్రఫీ ఒక విస్తృతమైన అవకాశాలను కల్పించే కోర్సు. పర్యావరణం, భూమి, సమాజంపై ఆసక్తి ఉన్న విద్యార్థులకు ఇది ఉత్తమ ఎంపిక. ముఖ్యంగా జీఐఎస్​, రిమోట్‌ సెన్సింగ్‌, అర్బన్‌ ప్లానింగ్‌ వంటి నైపుణ్యాలను అభివృద్ధి చేసుకుంటే కెరీర్‌ అవకాశాలు మరింత విస్తరిస్తాయి. సరైన ప్రణాళికతో ముందుకు సాగితే ఈ రంగంలో మంచి భవిష్యత్తు సాధించవచ్చు.

