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ఒత్తిడిలేని ఉద్యోగ జీవితాన్ని కోరుకుంటున్నారా? - "సలాడ్ కెరియర్" మీకు బెస్ట్ ఆప్షన్!
చదివిన చదువొకటి చేస్తున్న జాబ్ మరొకటని బాధపడుతున్నారా? - 'సలాడ్ కెరియర్' గురించి తెలుసుకోవాల్సిందే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 19, 2026 at 11:56 AM IST
Salad Career Trend : ఒకప్పుడు స్టడీ కంప్లీట్ అవ్వగానే నచ్చిన జాబ్ చేస్తూ అందులోనే సాగిపోయేవారు. కానీ, ప్రస్తుతం "జెన్-జీ" తరం ట్రెండ్ మార్చేసింది. ఒకే ఉద్యోగానికి పరిమితం కాకుండా మరో దాన్నీ ఎంచుకుంటూ ముందుకు దూసుకుపోతోంది నేటి తరం యువత. దీనికి ప్రత్యేకంగా "సలాడ్ కెరియర్" అని పేరు కూడా పెట్టుకుంది జెన్-జీ బ్యాచ్. అసలేంటి, ఈ సలాడ్ కెరియర్? దీని ప్రత్యేకతలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ప్లేట్లో రకరకాల పండ్లు, కూరగాయ ముక్కలు కలిసి ఉంటే ఆ సలాడ్ ఎంత టేస్టీగా, హెల్దీగా ఉంటుంది. సలాడ్ కెరియర్ కూడా నేటి యువత జీవితాన్ని రంగురంగుల నైపుణ్యాలతో ముస్తాబు చేస్తోంది. ఒకవైపు సాఫ్ట్వేర్ కొలువు చేస్తూనే, ఇంకోవైపు వీకెండ్స్లో వైల్డ్లైఫ్ ఫొటోగ్రాఫర్గా మారిపోతున్నారు. ఒక పక్క ఇంజినీరింగ్ లేదా మెడిసిన్ చదువు కంటిన్యూ చేస్తూనే మరోపక్క డిజిటల్ స్పేస్లో టాప్ కంటెంట్ క్రియేటర్గా కొనసాగుతున్నాడు. ఇదీ నేటి తరం యువత నడుస్తోన్న 'కొత్త బాట'! ఇప్పుడు మేనేజ్మెంట్ భాషలో దీన్నే "పోర్ట్ఫోలియో కెరియర్" అని కూడా పిలుచుకుంటున్నారు.
'పోర్టుఫోలియో కెరియర్' అంటే ఏమిటంటే?
ఎవరైనా ఒకే ఆదాయ మార్గంపై ఆధారపడకుండా, ఒకే ఐడెంటిటీకీ పరిమితమవ్వకుండా తనకున్న భిన్నమైన ఆసక్తులు, ప్రతిభను ఏకకాలంలో వేర్వేరు వృత్తులుగా మార్చుకుంటున్నారు. గతంలో దీన్ని 'పార్ట్టైమ్ జాబ్' అని పిలిచేవారు. అయితే, వీటిని అప్పుడు కేవలం పాకెట్ మనీ కోసమో, సర్టిఫికెట్ కోసమో చేసేవారు. కానీ, నేటి సలాడ్ కెరియర్ మాత్రం కేవలం డబ్బు కోసమే కాకుండా ఆత్మ సంతృప్తి, వారిలోని మల్టిఫుల్ స్కిల్స్ను వెలుగులోకి తేవడం కోసం ఎంచుకుంటున్న లైఫ్స్టైల్గా మారిందంటున్నారు నిపుణులు.
ఒడుదొడుకులు లేని లైఫ్!
ప్రస్తుత రోజుల్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) వేగంగా దూసుకుపోతోంది. రేపు ఏ రంగానికి డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉంటుందో ఎవరం చెప్పలేం. అందుకే, ఇలాంటి మార్కెట్ ఒడుదొడుకులు లేకుండా నేటితరం యువత సృష్టించిందే ఈ "సలాడ్ కెరియర్". దీన్ని ఎంచుకున్నవారు ఒక రంగంలో ఇబ్బందులు తలెత్తినా మరో రంగంలో ఉన్న నైపుణ్యం వారిని ఆర్థికంగా, మానసికంగా కాపాడుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఈ నయా కెరియర్ కేవలం ఆర్థిక భద్రత మాత్రమే కాదు, ఒక రంగంలో వచ్చే ఒత్తిడిని మరో రంగంలో ఇష్టమైన పని చేయడం ద్వారా అధిగమించవచ్చంటున్నారు. దీంతో ఈజీగా ప్రతికూలతలను జయించవచ్చని చెబుతున్నారు.
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సలాడ్ కెరియర్ను స్టార్ట్ చేయడమేలా?
కెరియర్ ప్రారంభించాలనుకునే విద్యార్థులకు ఇదొక మంచి అవకాశం. డిగ్రీ కంప్లీట్ చేశాక ఏ ఉద్యోగం చేయాలని ఆలోచించేకంటే చదువుతున్న రోజుల్లోనే ఈ సలాడ్ను సిద్ధం చేసుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు.
ఆసక్తులు :
మీ అకడమిక్ చదువుతో పాటు మీకు బాగా ఇష్టమైన అంశాలు (రైటింగ్, డిజైనింగ్, కోడింగ్, పబ్లిక్ స్పీకింగ్) ఏంటో ఐడెంటిఫై చేయాలి. వాటిలో మీ ఆలోచనలకు తగ్గట్టుగా స్కిల్స్ను పెంచుకునే సోర్సు సంపాదించుకోవాలి.
డిజిటల్ ప్రెజెన్స్ :
మీరు చదువుకుంటూనే నేర్చుకున్న విషయాలను లింక్డ్ఇన్ లేదా సొంత బ్లాగ్స్ ద్వారా ప్రపంచానికి పరిచయం చేయాలి. అదే మీ రేపటి పోర్ట్ఫోలియోకు బలంగా మారుతుందని చెబుతున్నారు.
యాంకర్ స్కిల్ :
"సలాడ్ కెరియర్" అంటే ఒకేసారి అన్నిటిని స్టార్ట్ చేయడం కాదు. మొదట మిమ్మల్ని ఫైనాన్షియల్గా నిలబెట్టే ప్రధానమైన స్కిల్ను నిరూపించుకోవాలి. అది మీ అకడమిక్ డిగ్రీ లేదా ఏదైనా ఒక మేజర్ ప్రొఫెషన్ అవ్వొచ్చు. ఏదైనా సరే ఫ్యూచర్లో మీరు చేయబోయే ఉద్యోగంతో పాటుగా ఉండేలా ప్లాన్ చేసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు.
యాడ్ - ఆన్ స్కిల్స్ :
మీ ప్రధాన ఆదాయ వనరు(ఉద్యోగానికి) సపోర్ట్ చేసేలా లేదా పూర్తి భిన్నంగా మీకు నచ్చిన చిన్న చిన్న కోర్సులు మైక్రో లెర్నింగ్ ద్వారా స్కిల్స్ను పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి.
డిజిటల్ పోర్ట్ఫోలియో :
ప్రస్తుత రోజుల్లో పోర్ట్ఫోలియోనే బ్రాండ్గా మారుతోంది. మీరు సాధించిన విజయాలు, మీ ఆసక్తులు వాటికి సంబంధించినవి లింక్డ్ఇన్ లాంటి ప్రొఫెషనల్ వేదికల్లో ఉంచాలి. మీ ప్రొఫైలే మీ బ్రాండ్ అని మర్చిపోవద్దు.
నెట్వర్కింగ్ :
కేవలం ఉద్యోగం కోసమే కాకుండా సబ్జెక్టు నేర్చుకోవడం కోసం ఇండస్ట్రీలోని సీనియర్లు, మెంటర్లతో మాట్లాడుతుండాలి. అలా మీ మధ్య పెరిగిన పరిచయాలు ఫ్యూచర్లో తప్పక యూజ్ అవుతాయి.
సలాడ్ కెరియర్ ప్రత్యేకత :
మల్టిపుల్ ఐడెంటిటీస్ :
మనలో ప్రతి ఒక్కరికి భిన్నమైన ఆసక్తులు ఉంటాయి. ఒక ఇంజినీర్కు అద్భుతమైన రైటింగ్ నైపుణ్యాలు ఉండొచ్చు. ఒక టీచర్కు ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్లపై మంచి అవగాహన ఉండొచ్చు. అయితే ఏ ఒక్కటీ నిర్లక్ష్యం చేయకుండా టైమ్కు అనుకూలంగా అన్నిటినీ బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఐడెంటిటీస్ని సొంత ఖాతాలో వేసుకోవచ్చు.
స్కిల్ ట్రాన్స్లేషన్ :
- కొత్తగా ఉద్యోగంలో చేరిన వారిలో దాదాపుగా చాలా మంది "నేను చదివిన చదువు ఒకటీ చేస్తున్న జాబ్ మరొకటి" అని బాధపడుతూ ఉంటారు. అయితే, మీరు ప్యాషన్గా భావిస్తున్నదాన్ని, చేస్తున్న జాబ్ను బ్యాలెన్స్ చేయాలి. ఇక్కడే మీ స్కిల్ ట్రాన్స్లేషన్ యూజ్ అవుతుంది.
- ప్రతి ఒక్కరికీ చేస్తున్న ఉద్యోగంతో పాటు ఏదో ఒకటి చేయాలనే ఆలోచన ఉంటుంది. ఉదాహరణకు కార్పొరేట్ జాబ్ను ఎంచుకున్న స్వాతికి డ్రెస్ డిజైనింగ్ ఇష్టం. అప్పుడు ఆమె ఆ వృత్తిని కంటిన్యూ చేస్తూనే డిజైనింగ్ చేసేది. ఇష్టంగా చేసిన ప్రతిదీ సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. ఇలా రెండిటినీ కొనసాగిస్తూ మంచి ఇమేజ్ను సంపాదించుకుంది.
- చివరగా నేటి డిజిటల్ యుగంలో ఒత్తిడికి దూరం కావాలన్నా, ఆర్థిక భద్రతలేని వృత్తిలో భయం వీడాలన్నా "సలాడ్ కెరియర్" విద్యార్థులకు అద్భుతమైన మార్గమని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు. ఇది ఆర్థికంగా ఉపయోగపడుతూనే మీ కెరియర్కు దిక్సూచిగానూ నిలుస్తుందని చెబుతున్నారు.
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