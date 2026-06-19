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ఒత్తిడిలేని ఉద్యోగ జీవితాన్ని కోరుకుంటున్నారా? - "సలాడ్ కెరియర్" మీకు బెస్ట్ ఆప్షన్!

చదివిన చదువొకటి చేస్తున్న జాబ్ మరొకటని బాధపడుతున్నారా? - 'సలాడ్ కెరియర్' గురించి తెలుసుకోవాల్సిందే!

Salad Career Trend
Salad Career Trend (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 19, 2026 at 11:56 AM IST

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Salad Career Trend : ఒకప్పుడు స్టడీ కంప్లీట్ అవ్వగానే నచ్చిన జాబ్ చేస్తూ అందులోనే సాగిపోయేవారు. కానీ, ప్రస్తుతం "జెన్​-జీ" తరం ట్రెండ్ మార్చేసింది. ఒకే ఉద్యోగానికి పరిమితం కాకుండా మరో దాన్నీ ఎంచుకుంటూ ముందుకు దూసుకుపోతోంది నేటి తరం యువత. దీనికి ప్రత్యేకంగా "సలాడ్ కెరియర్" అని పేరు కూడా పెట్టుకుంది జెన్​-జీ బ్యాచ్. అసలేంటి, ఈ సలాడ్ కెరియర్? దీని ప్రత్యేకతలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ప్లేట్​లో రకరకాల పండ్లు, కూరగాయ ముక్కలు కలిసి ఉంటే ఆ సలాడ్ ఎంత టేస్టీగా, హెల్దీగా ఉంటుంది. సలాడ్ కెరియర్ కూడా​ నేటి యువత జీవితాన్ని రంగురంగుల నైపుణ్యాలతో ముస్తాబు చేస్తోంది. ఒకవైపు సాఫ్ట్​వేర్ కొలువు చేస్తూనే, ఇంకోవైపు వీకెండ్స్​లో వైల్డ్​లైఫ్ ఫొటోగ్రాఫర్​గా మారిపోతున్నారు. ఒక పక్క ఇంజినీరింగ్ లేదా మెడిసిన్ చదువు కంటిన్యూ చేస్తూనే మరోపక్క డిజిటల్ స్పేస్​లో టాప్ కంటెంట్ క్రియేటర్​గా కొనసాగుతున్నాడు. ఇదీ నేటి తరం యువత నడుస్తోన్న 'కొత్త బాట'! ఇప్పుడు మేనేజ్​మెంట్ భాషలో దీన్నే "పోర్ట్​ఫోలియో కెరియర్" అని కూడా పిలుచుకుంటున్నారు.

'పోర్టుఫోలియో కెరియర్' అంటే ఏమిటంటే?

ఎవరైనా ఒకే ఆదాయ మార్గంపై ఆధారపడకుండా, ఒకే ఐడెంటిటీకీ పరిమితమవ్వకుండా తనకున్న భిన్నమైన ఆసక్తులు, ప్రతిభను ఏకకాలంలో వేర్వేరు వృత్తులుగా మార్చుకుంటున్నారు. గతంలో దీన్ని 'పార్ట్​టైమ్ జాబ్' అని పిలిచేవారు. అయితే, వీటిని అప్పుడు కేవలం పాకెట్ మనీ కోసమో, సర్టిఫికెట్ కోసమో చేసేవారు. కానీ, నేటి సలాడ్ కెరియర్ మాత్రం కేవలం డబ్బు కోసమే కాకుండా ఆత్మ సంతృప్తి, వారిలోని మల్టిఫుల్ స్కిల్స్​ను వెలుగులోకి తేవడం కోసం ఎంచుకుంటున్న లైఫ్​స్టైల్​గా మారిందంటున్నారు నిపుణులు.

ఒడుదొడుకులు లేని లైఫ్​!

ప్రస్తుత రోజుల్లో ఆర్టిఫిషియల్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌ (AI) వేగంగా దూసుకుపోతోంది. రేపు ఏ రంగానికి డిమాండ్‌ ఎక్కువగా ఉంటుందో ఎవరం చెప్పలేం. అందుకే, ఇలాంటి మార్కెట్ ఒడుదొడుకులు లేకుండా నేటితరం యువత సృష్టించిందే ఈ "సలాడ్ కెరియర్". దీన్ని ఎంచుకున్నవారు ఒక రంగంలో ఇబ్బందులు తలెత్తినా మరో రంగంలో ఉన్న నైపుణ్యం వారిని ఆర్థికంగా, మానసికంగా కాపాడుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఈ నయా కెరియర్ కేవలం ఆర్థిక భద్రత మాత్రమే కాదు, ఒక రంగంలో వచ్చే ఒత్తిడిని మరో రంగంలో ఇష్టమైన పని చేయడం ద్వారా అధిగమించవచ్చంటున్నారు. దీంతో ఈజీగా ప్రతికూలతలను జయించవచ్చని చెబుతున్నారు.

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సలాడ్ కెరియర్​ను స్టార్ట్ చేయడమేలా?

కెరియర్‌ ప్రారంభించాలనుకునే విద్యార్థులకు ఇదొక మంచి అవకాశం. డిగ్రీ కంప్లీట్ చేశాక ఏ ఉద్యోగం చేయాలని ఆలోచించేకంటే చదువుతున్న రోజుల్లోనే ఈ సలాడ్‌ను సిద్ధం చేసుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు.

ఆసక్తులు :

మీ అకడమిక్‌ చదువుతో పాటు మీకు బాగా ఇష్టమైన అంశాలు (రైటింగ్, డిజైనింగ్, కోడింగ్, పబ్లిక్‌ స్పీకింగ్‌) ఏంటో ఐడెంటిఫై చేయాలి. వాటిలో మీ ఆలోచనలకు తగ్గట్టుగా స్కిల్స్​ను పెంచుకునే సోర్సు సంపాదించుకోవాలి.

డిజిటల్‌ ప్రెజెన్స్‌ :

మీరు చదువుకుంటూనే నేర్చుకున్న విషయాలను లింక్డ్‌ఇన్‌ లేదా సొంత బ్లాగ్స్‌ ద్వారా ప్రపంచానికి పరిచయం చేయాలి. అదే మీ రేపటి పోర్ట్‌ఫోలియోకు బలంగా మారుతుందని చెబుతున్నారు.

యాంకర్‌ స్కిల్‌ :

"సలాడ్‌ కెరియర్‌" అంటే ఒకేసారి అన్నిటిని స్టార్ట్ చేయడం కాదు. మొదట మిమ్మల్ని ఫైనాన్షియల్​గా నిలబెట్టే ప్రధానమైన స్కిల్​ను నిరూపించుకోవాలి. అది మీ అకడమిక్‌ డిగ్రీ లేదా ఏదైనా ఒక మేజర్‌ ప్రొఫెషన్‌ అవ్వొచ్చు. ఏదైనా సరే ఫ్యూచర్​లో మీరు చేయబోయే ఉద్యోగంతో పాటుగా ఉండేలా ప్లాన్ చేసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు.

యాడ్‌ - ఆన్‌ స్కిల్స్‌ :

మీ ప్రధాన ఆదాయ వనరు(ఉద్యోగానికి) సపోర్ట్‌ చేసేలా లేదా పూర్తి భిన్నంగా మీకు నచ్చిన చిన్న చిన్న కోర్సులు మైక్రో లెర్నింగ్‌ ద్వారా స్కిల్స్​ను పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి.

డిజిటల్‌ పోర్ట్‌ఫోలియో :

ప్రస్తుత రోజుల్లో పోర్ట్‌ఫోలియోనే బ్రాండ్‌గా మారుతోంది. మీరు సాధించిన విజయాలు, మీ ఆసక్తులు వాటికి సంబంధించినవి లింక్డ్‌ఇన్‌ లాంటి ప్రొఫెషనల్‌ వేదికల్లో ఉంచాలి. మీ ప్రొఫైలే మీ బ్రాండ్ అని మర్చిపోవద్దు.

నెట్‌వర్కింగ్‌ :

కేవలం ఉద్యోగం కోసమే కాకుండా సబ్జెక్టు నేర్చుకోవడం కోసం ఇండస్ట్రీలోని సీనియర్లు, మెంటర్లతో మాట్లాడుతుండాలి. అలా మీ మధ్య పెరిగిన పరిచయాలు ఫ్యూచర్​లో తప్పక యూజ్ అవుతాయి.

సలాడ్ కెరియర్ ప్రత్యేకత :

మల్టిపుల్‌ ఐడెంటిటీస్‌ :

మనలో ప్రతి ఒక్కరికి భిన్నమైన ఆసక్తులు ఉంటాయి. ఒక ఇంజినీర్‌కు అద్భుతమైన రైటింగ్‌ నైపుణ్యాలు ఉండొచ్చు. ఒక టీచర్‌కు ఫైనాన్షియల్‌ మార్కెట్లపై మంచి అవగాహన ఉండొచ్చు. అయితే ఏ ఒక్కటీ నిర్లక్ష్యం చేయకుండా టైమ్​కు అనుకూలంగా అన్నిటినీ బ్యాలెన్స్‌ చేస్తూ ఐడెంటిటీస్‌ని సొంత ఖాతాలో వేసుకోవచ్చు.

స్కిల్‌ ట్రాన్స్‌లేషన్‌ :

  • కొత్తగా ఉద్యోగంలో చేరిన వారిలో దాదాపుగా చాలా మంది "నేను చదివిన చదువు ఒకటీ చేస్తున్న జాబ్ మరొకటి" అని బాధపడుతూ ఉంటారు. అయితే, మీరు ప్యాషన్‌గా భావిస్తున్నదాన్ని, చేస్తున్న జాబ్​ను బ్యాలెన్స్‌ చేయాలి. ఇక్కడే మీ స్కిల్‌ ట్రాన్స్‌లేషన్‌ యూజ్ అవుతుంది.
  • ప్రతి ఒక్కరికీ చేస్తున్న ఉద్యోగంతో పాటు ఏదో ఒకటి చేయాలనే ఆలోచన ఉంటుంది. ఉదాహరణకు కార్పొరేట్‌ జాబ్​ను ఎంచుకున్న స్వాతికి డ్రెస్‌ డిజైనింగ్‌ ఇష్టం. అప్పుడు ఆమె ఆ వృత్తిని కంటిన్యూ చేస్తూనే డిజైనింగ్‌ చేసేది. ఇష్టంగా చేసిన ప్రతిదీ సోషల్‌ మీడియాలో షేర్ చేసింది. ఇలా రెండిటినీ కొనసాగిస్తూ మంచి ఇమేజ్​ను సంపాదించుకుంది.
  • చివరగా నేటి డిజిటల్‌ యుగంలో ఒత్తిడికి దూరం కావాలన్నా, ఆర్థిక భద్రతలేని వృత్తిలో భయం వీడాలన్నా "సలాడ్‌ కెరియర్‌" విద్యార్థులకు అద్భుతమైన మార్గమని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు. ఇది ఆర్థికంగా ఉపయోగపడుతూనే మీ కెరియర్‌కు దిక్సూచిగానూ నిలుస్తుందని చెబుతున్నారు.

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