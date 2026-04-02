మీరు జాబ్​ కోసం ఎదురుచూస్తున్నారా? - పోర్ట్​ఫోలియో ఇలా సిద్ధం చేసుకోండి

ఇంటర్య్వూకి రెస్యూమె ఒక్కటే తీసుకెళుతున్నారా? - పోర్ట్​ఫోలియో ఏఏ అంశాలు పొందుపరచాలంటే? - మీకున్న నైపుణ్యాలను ఇలా చెప్పారంటే జాబ్​ కొట్టాడానికిి ఆస్కారాలు ఎక్కువ

Published : April 2, 2026 at 5:19 PM IST

Portfolio For Jobs : పోటి ప్రపంచంలో ఉద్యోగాలు సంపాదించాలంటే డిగ్రీ సర్టిఫికెట్లు ఉంటే సరిపోదు. జాబులకు అవసరమైన స్కిల్స్​ కూడా చాలా ముఖ్యం. ప్రతి సంవత్సరం సింగిల్ డిజిట్​లో ఉద్యోగాలు ఉంటే, వేలల్లో అభ్యర్థుల నుంచి అప్లికేషన్స్ ఉంటున్నాయి. ఈ పోటీని తట్టుకొని నిలబడాలంటే మీకంటూ కొన్ని ప్రత్యేక నైపుణ్యాలు ఉండాలి. ఎలాంటి స్కిల్స్​ ఉంటే ఉద్యోగాన్ని పొందవచ్చో తెలుసుకుందాం.

పోర్ట్​ఫోలియో ముఖ్యం గురూ : మీ నైపుణ్యాన్ని చూపించడంలో పోర్ట్‌ఫోలియో ప్రముఖ పాత్ర పోషిస్తుంది. రెజ్యూమె ఉన్నప్పుడు పోర్టుఫోలియో ఎందుకు అనిపిస్తుంది. రెజ్యూమెలో మనకున్న స్కిల్స్​ రాయగలుగుతాం అంతే. కానీ పోర్ట్​ఫోలియోలో మాత్రం ఆ స్కిల్స్​ను ప్రదర్శించవచ్చు. ఉదా. మీకు స్టోరీలు రాయడమంటే చాలా ఇష్టం. పాఠకాసక్తిగా రాయగలుగుతారు. అలా ఇప్పటి వరకు రాసిన స్టోరీని పోర్ట్​ఫోలియోలో రాయవచ్చు. ఇంటర్య్వూలో ఇది మీకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది.

ఉదాహరణకు కిరణ్మయి మల్టీమీడియా స్టూడియోలో జాబ్​ కోసం చాలా ట్రై చేస్తోంది. ఇంటర్య్వూకి అటెండ్​​ అయ్యింది. తనకి ఫొటోషాప్, ఇల్స్ట్రేషన్‌ బాగావచ్చని, చాలా కంపెనీలకు సోషల్ మీడియా పోస్టర్లు డిజైన్​, లోగోలు చేస్తుందని చెప్పింది.తన డిజైన్ బాగా పాపులర్ అయ్యాయనంది. ఆమె చెప్పినవన్నీ నిజాలే అయినప్పటికీ ఇంటర్వ్యూయర్‌కి చూయించడానికి ఏమి తీసుకెళ్లలేదు. అదే ఇంటర్వ్యూకి అటెంట్​డైన స్పందన ముందు జాగ్రత్తతో పోర్ట్​ఫోలియోను రెడీ చేసుకుంది. ఆమె రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ కోసం చేసిన లోగో డిజైన్, ఈవెంట్​ కోసం చేసిన బ్రోషర్​, 3డీ మోడలింగ్‌ నమూనాలన్నీ ఇంటర్వ్యూయర్‌కి చూపించింది. దీంతో జాబ్​ను సంపాదించుకుంది.

ఈ పద్ధతులు పాటించండి :

  • పోర్ట్​ఫోలియోలో ఏమి రాయాలంటే : మీరు పేరు, మీ డ్రీమ్స్​, మీకున్న స్కిల్స్ గురించి మూడు నుంచి నాలుగు వ్యాక్యాల్లో రాయాలి. చదివిన వారిని ఆకట్టుకునేలా ఉండాలి. ఇంకా మీ ఫొటో ప్రొఫెషనల్​గా ఉండాలి.
  • ప్రాజెక్టులను ఎలా చూస్​ చేసుకోవాలంటే : మీ గురించి గొప్పగా చెప్పుకునే ఏవైనా 5 నుంచి 8 ప్రాజెక్టులను మాత్రమే ఎంచుకోవాలి. ఎందుకు మీరు ఆ ప్రాజెక్టు రాశారు, దానిని చూస్ చేసుకోవడానికి గల కారణాలు రాయాలి, ఎలా కంప్లీట్​ చేశారో తెలపాలి. తర్వాత ఎలాంటి సమస్యలు ఉన్నాయి, వాటిని మీరు ఎలా పరిష్కరించారో చెప్పాలి. దానితో వచ్చిన లాభాలు లేదా ఏదైన గుర్తింపు ఏమిటో చెప్పాలి. మీ ఎంపికలో సాధించిన ఘనతను రాయాలి.
  • టెక్నికల్ స్కిల్స్​ : మీ రంగానికి సంబంధించిన టూల్స్​ అంటే జావా, పైతాన్, ఎడోబ్​ స్యూట్, ఎంఎస్ ఆఫీస్​ వంటిపై మీకున్న పట్టును పాయింట్ల రూపంలోగానీ గ్రాఫికల్​ రూపంలోగానీ రాయాలి.
  • మీరు ఎప్పుడైన ఇంటర్న్​షిప్​ చేసి ఉంటే మెంటర్స్ ఇచ్చిన ఫీడ్​బ్యాక్, క్లయింట్స్​ రివ్యూలు, అవార్డులు రాయాలి. దీంతో కంపెనీలకు మీపై నమ్మకం పెరుగుతుంది.
  • డిజిటల్‌ పోర్ట్‌ఫోలియో :పేపర్​ ఫైల్‌ కంటే వెబ్‌సైట్‌ రూపంలో ఉండే పోర్ట్‌ఫోలియోను చూడటానికి ఎక్కువ ఆసక్తి ఉంటుంది. దీంతో రిక్రూటర్లు ఒక క్లిక్​తో మీ ప్రొఫైల్​ను చూస్తారు.
  • పోర్ట్‌ఫోలియోను బ్లాగ్​, విక్స్‌కాన్వా, వర్డ్‌ప్రెస్, బిహెన్స్‌ వంటి సైట్లలో తయారు చేసుకోవచ్చు.
  • లింక్డ్‌ఇన్‌ : మీ పోర్ట్‌ఫోలియో లింక్‌ను లింక్డ్​ ఇన్​ బయోలో ఉంచాలి. దీనివల్ల ఎక్కువ మందికి రీచ్‌ అవుతారు.
  • మీ పోర్ట్‌ఫోలియో చూసేవారికి ఎలాంటి గందరగోళం ఉండకూడదు. స్పష్టంగా ఉండాలి.
  • అప్​డేట్​గా ఉండాలి : మీరు కొత్త ప్రాజెక్టు చేసిన వెంటనే పోర్ట్​ఫోలియోలో అప్​డేట్​ చేయాలి. దీనివల్ల కొత్త విషయాలు నేర్చుకుంటున్నారని తెలుస్తుంది.
  • మొబైల్‌ ఫ్రెండ్లీగా ఉండాలి : మీ ప్రాజెక్టులు వెబ్​సైట్​లో ఉంటే అవి ఫోన్లలో కూడా సరిగ్గా కనిపించేలా చేయాలి. పోర్ట్​ఫోలియోను బాగా చేసుకోవడం వల్ల మీ కెరియర్​ను మెరుగ్గా చేసుకోవచ్చు. దీనివల్ల మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ జాబ్​లు మీ దగ్గరకే వస్తాయి.

