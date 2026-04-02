మీరు జాబ్ కోసం ఎదురుచూస్తున్నారా? - పోర్ట్ఫోలియో ఇలా సిద్ధం చేసుకోండి
ఇంటర్య్వూకి రెస్యూమె ఒక్కటే తీసుకెళుతున్నారా? - పోర్ట్ఫోలియో ఏఏ అంశాలు పొందుపరచాలంటే? - మీకున్న నైపుణ్యాలను ఇలా చెప్పారంటే జాబ్ కొట్టాడానికిి ఆస్కారాలు ఎక్కువ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 2, 2026 at 5:19 PM IST
Portfolio For Jobs : పోటి ప్రపంచంలో ఉద్యోగాలు సంపాదించాలంటే డిగ్రీ సర్టిఫికెట్లు ఉంటే సరిపోదు. జాబులకు అవసరమైన స్కిల్స్ కూడా చాలా ముఖ్యం. ప్రతి సంవత్సరం సింగిల్ డిజిట్లో ఉద్యోగాలు ఉంటే, వేలల్లో అభ్యర్థుల నుంచి అప్లికేషన్స్ ఉంటున్నాయి. ఈ పోటీని తట్టుకొని నిలబడాలంటే మీకంటూ కొన్ని ప్రత్యేక నైపుణ్యాలు ఉండాలి. ఎలాంటి స్కిల్స్ ఉంటే ఉద్యోగాన్ని పొందవచ్చో తెలుసుకుందాం.
పోర్ట్ఫోలియో ముఖ్యం గురూ : మీ నైపుణ్యాన్ని చూపించడంలో పోర్ట్ఫోలియో ప్రముఖ పాత్ర పోషిస్తుంది. రెజ్యూమె ఉన్నప్పుడు పోర్టుఫోలియో ఎందుకు అనిపిస్తుంది. రెజ్యూమెలో మనకున్న స్కిల్స్ రాయగలుగుతాం అంతే. కానీ పోర్ట్ఫోలియోలో మాత్రం ఆ స్కిల్స్ను ప్రదర్శించవచ్చు. ఉదా. మీకు స్టోరీలు రాయడమంటే చాలా ఇష్టం. పాఠకాసక్తిగా రాయగలుగుతారు. అలా ఇప్పటి వరకు రాసిన స్టోరీని పోర్ట్ఫోలియోలో రాయవచ్చు. ఇంటర్య్వూలో ఇది మీకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది.
ఉదాహరణకు కిరణ్మయి మల్టీమీడియా స్టూడియోలో జాబ్ కోసం చాలా ట్రై చేస్తోంది. ఇంటర్య్వూకి అటెండ్ అయ్యింది. తనకి ఫొటోషాప్, ఇల్స్ట్రేషన్ బాగావచ్చని, చాలా కంపెనీలకు సోషల్ మీడియా పోస్టర్లు డిజైన్, లోగోలు చేస్తుందని చెప్పింది.తన డిజైన్ బాగా పాపులర్ అయ్యాయనంది. ఆమె చెప్పినవన్నీ నిజాలే అయినప్పటికీ ఇంటర్వ్యూయర్కి చూయించడానికి ఏమి తీసుకెళ్లలేదు. అదే ఇంటర్వ్యూకి అటెంట్డైన స్పందన ముందు జాగ్రత్తతో పోర్ట్ఫోలియోను రెడీ చేసుకుంది. ఆమె రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ కోసం చేసిన లోగో డిజైన్, ఈవెంట్ కోసం చేసిన బ్రోషర్, 3డీ మోడలింగ్ నమూనాలన్నీ ఇంటర్వ్యూయర్కి చూపించింది. దీంతో జాబ్ను సంపాదించుకుంది.
ఈ పద్ధతులు పాటించండి :
- పోర్ట్ఫోలియోలో ఏమి రాయాలంటే : మీరు పేరు, మీ డ్రీమ్స్, మీకున్న స్కిల్స్ గురించి మూడు నుంచి నాలుగు వ్యాక్యాల్లో రాయాలి. చదివిన వారిని ఆకట్టుకునేలా ఉండాలి. ఇంకా మీ ఫొటో ప్రొఫెషనల్గా ఉండాలి.
- ప్రాజెక్టులను ఎలా చూస్ చేసుకోవాలంటే : మీ గురించి గొప్పగా చెప్పుకునే ఏవైనా 5 నుంచి 8 ప్రాజెక్టులను మాత్రమే ఎంచుకోవాలి. ఎందుకు మీరు ఆ ప్రాజెక్టు రాశారు, దానిని చూస్ చేసుకోవడానికి గల కారణాలు రాయాలి, ఎలా కంప్లీట్ చేశారో తెలపాలి. తర్వాత ఎలాంటి సమస్యలు ఉన్నాయి, వాటిని మీరు ఎలా పరిష్కరించారో చెప్పాలి. దానితో వచ్చిన లాభాలు లేదా ఏదైన గుర్తింపు ఏమిటో చెప్పాలి. మీ ఎంపికలో సాధించిన ఘనతను రాయాలి.
- టెక్నికల్ స్కిల్స్ : మీ రంగానికి సంబంధించిన టూల్స్ అంటే జావా, పైతాన్, ఎడోబ్ స్యూట్, ఎంఎస్ ఆఫీస్ వంటిపై మీకున్న పట్టును పాయింట్ల రూపంలోగానీ గ్రాఫికల్ రూపంలోగానీ రాయాలి.
- మీరు ఎప్పుడైన ఇంటర్న్షిప్ చేసి ఉంటే మెంటర్స్ ఇచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్, క్లయింట్స్ రివ్యూలు, అవార్డులు రాయాలి. దీంతో కంపెనీలకు మీపై నమ్మకం పెరుగుతుంది.
- డిజిటల్ పోర్ట్ఫోలియో :పేపర్ ఫైల్ కంటే వెబ్సైట్ రూపంలో ఉండే పోర్ట్ఫోలియోను చూడటానికి ఎక్కువ ఆసక్తి ఉంటుంది. దీంతో రిక్రూటర్లు ఒక క్లిక్తో మీ ప్రొఫైల్ను చూస్తారు.
- పోర్ట్ఫోలియోను బ్లాగ్, విక్స్కాన్వా, వర్డ్ప్రెస్, బిహెన్స్ వంటి సైట్లలో తయారు చేసుకోవచ్చు.
- లింక్డ్ఇన్ : మీ పోర్ట్ఫోలియో లింక్ను లింక్డ్ ఇన్ బయోలో ఉంచాలి. దీనివల్ల ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవుతారు.
- మీ పోర్ట్ఫోలియో చూసేవారికి ఎలాంటి గందరగోళం ఉండకూడదు. స్పష్టంగా ఉండాలి.
- అప్డేట్గా ఉండాలి : మీరు కొత్త ప్రాజెక్టు చేసిన వెంటనే పోర్ట్ఫోలియోలో అప్డేట్ చేయాలి. దీనివల్ల కొత్త విషయాలు నేర్చుకుంటున్నారని తెలుస్తుంది.
- మొబైల్ ఫ్రెండ్లీగా ఉండాలి : మీ ప్రాజెక్టులు వెబ్సైట్లో ఉంటే అవి ఫోన్లలో కూడా సరిగ్గా కనిపించేలా చేయాలి. పోర్ట్ఫోలియోను బాగా చేసుకోవడం వల్ల మీ కెరియర్ను మెరుగ్గా చేసుకోవచ్చు. దీనివల్ల మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ జాబ్లు మీ దగ్గరకే వస్తాయి.
