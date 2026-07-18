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వెస్ట్రన్ కోల్ఫీల్డ్స్లో "సూపర్వైజరీ స్టాఫ్ పోస్టులు" - జులై 20 నుంచి అప్లికేషన్లు స్టార్ట్!
- కోల్ ఇండియా లిమిటెడ్కు అనుబంధ సంస్థ అయిన వెస్ట్రన్ కోల్ఫీల్డ్స్ లిమిటెడ్లో పోస్టుల భర్తీ - ఆగస్టు 10 వరకు అప్లై చేసుకునేందుకు అవకాశం!
Published : July 18, 2026 at 2:29 PM IST
Western Coalfields Limited Recruitment 2026: గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తోన్న అభ్యర్థులకు గుడ్న్యూస్. కోల్ ఇండియా లిమిటెడ్కు చెందిన వెస్ట్రన్ కోల్ఫీల్డ్స్ లిమిటెడ్ పలు పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది. ఈ క్రమంలోనే 444 స్టాట్యూటరీ సూపర్వైజరీ స్టాఫ్ పోస్టుల భర్తీకి ఆన్లైన్ ద్వారా దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తోంది. మరి ఈ పోస్టులకు అర్హులు ఎవరు? ఎలా అప్లై చేయాలి? జీతం ఎంత? సహా తదితర వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
పోస్టుల వివరాలు :
మొత్తం పోస్టుల సంఖ్య: 444
- మైనింగ్ సిర్దార్, టీ&ఎస్ గ్రేడ్-సి: 220(యూఆర్ 101, ఈడబ్ల్యూఎస్ 22, ఎస్సీ 24, ఎస్టీ 38, ఓబీసీ(ఎన్సీఎల్) 35).
- అసిస్టెంట్ ఫోర్మన్ (ట్రైనీ) (ఎలక్ట్రికల్)అండ్ ఎలక్ట్రికల్ సూపర్వైజర్, ఎస్&ఎస్ గ్రేడ్-సి: 224(యూఆర్ 91, ఈడబ్ల్యూఎస్ 22, ఎస్సీ 26, ఎస్టీ 29, ఓబీసీ(ఎన్సీఎల్) 56).
అర్హతలు :
- మైనింగ్ సిర్దార్ పోస్టుకు దరఖాస్తు చేసే అభ్యర్థులు ఏదైనా గుర్తింపు పొందిన విద్యాసంస్థ నుంచి మైనింగ్ ఇంజినీరింగ్లో డిప్లొమా ఉత్తీర్ణతతో పాటు ఓవర్మెన్ కాంపిటెన్సీ సర్టిఫికెట్, గ్యాస్ టెస్టింగ్ సర్టిఫికెట్, ఫస్ట్ ఎయిడ్ సర్టిఫికెట్ కలిగి ఉండాలి. లేదంటే డీజీఎంఎస్ జారీ చేసిన మైనింగ్ సిర్దార్ సర్టిఫికెట్ ఆఫ్ కాంపిటెన్సీ, గ్యాస్ టెస్టింగ్ సర్టిఫికెట్, ఫస్ట్ ఎయిడ్ సర్టిఫికెట్, భూగర్భ గనుల్లో 3 సంవత్సరాల పని అనుభవం కలిగి ఉండాలి.
- అసిస్టెంట్ ఫోర్మెన్ / ఎలక్ట్రికల్ సూపర్వైజర్ పోస్టుకు ప్రభుత్వ గుర్తింపు పొందిన సంస్థ నుంచి 3 సంవత్సరాల ఎలక్ట్రికల్ ఇంజినీరింగ్ డిప్లొమా పూర్తి చేసి ఉండాలి. అలాగే సంబంధిత ప్రభుత్వం గుర్తింపు పొందిన మైన్స్కు చెల్లుబాటు అయ్యే ఎలక్ట్రికల్ సూపర్వైజరీ సర్టిఫికెట్ తప్పనిసరి.
వయోపరిమితి: ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసే అభ్యర్థుల వయసు ఆగస్టు 10, 2026 నాటికి 18 నుంచి 30 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి. ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం ఓబీసీలకు 3, ఎస్సీ/ఎస్టీలకు ఐదేళ్లు, దివ్యాంగులకు 10 ఏళ్ల సడలింపు ఉంటుంది.
ఎంపిక విధానం: కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష, ధ్రువపత్రాల పరిశీలన, మెడికల్ పరీక్ష ఆధారంగా ఎంపిక చేస్తారు. పరీక్షలో ఉత్తీర్ణత సాధించిన వారికి డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ కండక్ట్ చేస్తారు. రాత పరీక్ష, వెరిఫికేషన్ తర్వాత మెరిట్ లిస్ట్ ప్రిపేర్ చేసి ఫైనల్గా మెడికల్ టెస్ట్ నిర్వహిస్తారు.
పరీక్ష విధానం: ఈ రెండు పోస్టులకు కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. ఈ పరీక్ష మొత్తం 100 మార్కులకు ఉంటుంది. అందులో జనరల్ ఆప్టిట్యూడ్ 20, టెక్నికల్ 80 మార్కులకు ఉంటుంది. ప్రతి ప్రశ్నకు 1 మార్కు, పరీక్ష సమయం 90 నిమిషాలు. ఈ పరీక్షలో నెగిటివ్ మార్కింగ్ లేదు. ప్రశ్నపత్రం ఇంగ్లీష్, హిందీ భాషల్లో ఉంటుంది.
జీతం ఎంత: ఈ రెండు పోస్టులకు (మైనింగ్ సిర్దార్ / అసిస్టెంట్ ఫోర్మన్ (ట్రైనీ) (ఎలక్ట్రికల్)/ఎలక్ట్రికల్ సూపర్వైజర్) ఎంపికైన అభ్యర్థులకు నెలకు రూ.47,330 జీతంగా చెల్లిస్తారు. జీతంతోపాటు ఇతర అలవెన్సులు లభిస్తాయి.
దరఖాస్తు ఫీజు(జీఎస్టీ కలిపి): యూఆర్/ఓబీసీ/ఈడబ్ల్యూఎస్ అభ్యర్థులు రూ.1,180 పే చేయాలి. ఎస్సీ/ఎస్టీ/పీడబ్ల్యూడీ/మాజీసైనికులు/డిపార్ట్మెంటల్ అభ్యర్థులకు ఎటువంటి ఫీజు లేదు.
ఎలా అప్లై చేయాలి :
- ఈ పోస్టులకు కేవలం ఆన్లైన్ ద్వారా మాత్రమే అప్లై చేసుకోవాలి.
- ముందుగా వెస్ట్రన్ కోల్ఫీల్డ్స్ లిమిటెడ్ అధికారిక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయాలి.
- హోమ్ పేజీలో Career కాలమ్లో Recruitment పై క్లిక్ చేస్తే సంబంధిత నోటిఫికేషన్లు కనిపిస్తాయి. అందులో ఈ పోస్టులకు సంబంధించిన పీడీఎఫ్పై క్లిక్ చేసి అప్లై చేసుకోవాలి.
ముఖ్యమైన తేదీలు:
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తుల ప్రారంభం: జులై 20, 2026.
- దరఖాస్తు చివరి తేదీ: ఆగస్టు 10, 2026
- నోటిఫికేషన్ లింక్