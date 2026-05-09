ఇంటర్ తర్వాత ఇంటిగ్రేటెడ్‌ కోర్సులు - నేరుగా యూజీతో పాటు పీజీ చదువుకోవచ్చు!

ఇంటర్ అయిపోయిందా! నెక్ట్స్ ఏంటని ఆలోచిస్తున్నారా? - అయితే ఇంటిగ్రేటెడ్‌ కోర్సులందించే సంస్థల వివరాలు మీకోసం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 9, 2026 at 10:57 AM IST

Integrated Courses After Inter : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇంటర్ ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. దీంతో విద్యార్థులు నెక్ట్స్ ఏ కోర్సులో చేరితే బాగుంటుందనే ఆలోచనలో పడ్డారు. అయితే ఇంటర్మీడియట్‌ తర్వాత నేరుగా యూజీతో పాటు పీజీనీ చదువుకునే వెసులుబాటు ఎన్నో సంస్థలు కల్పిస్తున్నాయని మీకు తెలుసా? ఇందులో వీటిలో సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలు, ఐఐటీలు, డీమ్డ్ విశ్వవిద్యాలయాలు, రాష్ట్రీయ సంస్థలు, ప్రత్యేక సంస్థలూ ఉన్నాయి. కేంద్రీయ సంస్థల్లో సీయూఈటీ యూజీతో ఇంటిగ్రేటెడ్‌ యూజీ+ పీజీ కోర్సుల్లో జాయిన్ కావొచ్చు. రాష్ట్ర స్థాయి యూనివర్సిటీల్లో అవి నిర్వహించే ఉమ్మడి పరీక్షతో ప్రవేశం లభిస్తుంది. మరి ఏ సంస్థలూ ఎలాంటి కోర్సులు అందిస్తున్నాయో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

పలు సంస్థలు ఇంటిగ్రేటెడ్‌ విధానంలో బీఎస్సీ + ఎమ్మెస్సీ, బీఏ + ఎంఏ, బీటెక్‌ + ఎంటెక్, బీబీఎం + ఎంబీఏ, బీసీఏ + ఎంసీఏ, ఇలా ఎన్నో కోర్సులు అందిస్తున్నాయి. ఈ విధానంలో కొన్ని కోర్సుల్లో చేరినవారికి ఏడాది కాలం ఆదా అవుతుంది. అంతేకాక ఎలాంటి అవాంతరాలూ లేకుండా, అదనపు పరీక్షలు రాయకుండా యూజీ, పీజీ ఒకేసారి, ఒకే సంస్థలో పూర్తి చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఈ తరహా కోర్సుల్లో చేరిన తర్వాత ఉన్నత విద్యపై ఆసక్తి లేకపోయినా, అప్పటిదాకా చదువుతోన్న సబ్జెక్టు నచ్చకపోయినా, యూజీ డిగ్రీతో బయటకు వచ్చేయవచ్చు. ఈ వెసులుబాటునూ ఎన్నో సంస్థలు కల్పిస్తున్నాయి. అయితే కొన్ని కోర్సుల్లో మధ్యలో వైదొలిగే వీలు ఉండకపోవచ్చు. అందువల్ల నిబంధనలన్నీ ముందే తెలుసుకోని జాయిన్ అవ్వాలి.

ఇంటిగ్రేటెడ్‌ ఎంఏ :

ఇంటిగ్రేటెడ్‌ ఎంఏ కోర్సును పలు రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయి యూనివర్సిటీలు అందిస్తున్నాయి. దేశంలో చాలా సంస్థలు ఎకనామిక్స్‌ కోర్సును ఇంటిగ్రేటెడ్‌ విధానంలో బోధిస్తున్నాయి. ఇంటిగ్రేటెడ్‌ ఎంఏ కోర్సులకు హైదరాబాద్‌ కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయం పేరు పొందింది. దీంతో పాటు బీహెచ్‌యూ, పాండిచ్చేరి, జేఎన్‌యూ కొత్తగా ఏర్పడిన సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలు పలు ఇంటిగ్రేటెడ్‌ కోర్సులు ఉన్నాయి. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్​ల్లోని విశ్వవిద్యాలయాలు సైతం పలు ఇంటిగ్రేటెడ్‌ పీజీ కోర్సులు ప్రారంభించాయి.

ఇంటిగ్రేటెడ్‌ ఎంటెక్‌ :

ఇంటిగ్రేటెడ్‌ ఎంటెక్‌ కోర్సును ఐఐటీలతో పాటు పలు యూనివర్సిటీలు, డీమ్డ్‌ సంస్థలు ఐదు సంవత్సరాల కాల పరిమితితో అందిస్తున్నాయి. బీటెక్‌ తర్వాత ఎంటెక్‌తో పోలిస్తే సంవత్సరం ఆదా అవుతుంది. ఐఐటీ-జేఈఈ స్కోరుతో ప్రవేశం లభిస్తుంది. పాతతరం ఐఐటీలన్నిటిలోనూ ఇంటిగ్రేటెడ్‌ ఎంటెక్‌ కోర్సులు ఉన్నాయి. రాష్ట్ర స్థాయి సంస్థలూ వీటిని అందిస్తున్నాయి. పేరొందిన ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థలన్నీ కనీసం రెండు లేదా మూడు ఇంటిగ్రేటెడ్‌ ఎంటెక్‌ కోర్సులు నడుపుతున్నాయి. హైదరాబాద్‌ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ అందించే ఇంటిగ్రేటెడ్‌ ఎంటెక్‌ (సీఎస్‌) కోర్సులో జేఈఈ స్కోరుతో అవకాశం కల్పిస్తారు.

ఇంటిగ్రేటెడ్‌ ఎమ్మెస్సీ :

ఇంటర్మీడియట్​లో సైన్స్‌ విద్యార్థులు ఎన్​ఐటీలతో పాటు ఐఐటీలు, పలు సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలు, రాష్ట్ర స్థాయి సంస్థలు, కేంద్రం ఆధ్వర్యంలో ఏర్పడిన ప్రత్యేక సంస్థల్లో ఇంటిగ్రేటెడ్‌ ఎమ్మెస్సీ కోర్సుల్లో జాయిన్ కావొచ్చు. ఐఐటీల్లో జేఈఈ అడ్వాన్స్‌డ్‌ స్కోరుతో ప్రవేశం లభిస్తుంది. బీఎస్‌-ఎంఎస్‌ పేరుతో పలు సైన్స్‌ విభాగాల్లో ఐఐఎస్‌ఈఆర్‌లు కోర్సులు అందిస్తున్నాయి. ఆప్టిట్యూడ్‌ పరీక్షతో కోర్సులోకి తీసుకుంటారు. వీటిలో చేరిన విద్యార్థులు ప్రతి నెలా ఐదువేల రూపాయల స్టైపెండ్‌ అందుకోవచ్చు.

నేషనల్‌ ఎంట్రన్స్‌ స్క్రీనింగ్‌ టెస్టు (నెస్ట్‌)తో డిపార్ట్‌మెంట్‌ ఆఫ్‌ అటామిక్‌ ఎనర్జీకి చెందిన నేషనల్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ సైన్స్‌ ఎడ్యుకేషన్‌ అండ్‌ రిసెర్చ్‌ (నైసర్‌), సెంటర్‌ ఫర్‌ ఎక్సలెన్స్‌ ఇన్‌ బేసిక్‌ సైన్సెస్‌లో కెమిస్ట్రీ, మ్యాథ్స్, బయాలజీ, ఫిజిక్స్‌ కోర్సులు చదువుకోవచ్చు. ఈ సంస్థల్లో చేరినవారికి ప్రతి నెలా స్టైపెండ్‌ అందుతుంది. పాండిచ్చేరి, హైదరాబాద్​లో కొత్తగా ఏర్పడిన కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయాల్లో పలు ఇంటిగ్రేటెడ్‌ ఎమ్మెస్సీ కోర్సులు ఉన్నాయి.

కొన్ని ఇంటిగ్రేటెడ్‌ పీజీలు :

  • హైదరాబాద్‌ కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయం : ఎమ్మెస్సీలో ఫిజిక్స్, కెమికల్‌ సైన్సెస్, మ్యాథమెటికల్‌ సైన్సెస్, హెల్త్‌ సైకాలజీ, ఎర్త్‌ సైన్సెస్, సిస్టమ్స్‌ బయాలజీ, ఆప్టోమెట్రీ అండ్‌ విజన్‌ సైన్సెస్, అప్లయిడ్‌ జియాలజీ కోర్సులను అందిస్తుంది. అదేవిధంగా ఎంఏ (హ్యుమానిటీస్‌)లో తెలుగు, హిందీ, ఉర్దూ లాంగ్వేజ్‌ సైన్సెస్‌. ఎంఏ (సోషల్‌ సైన్సెస్‌)లో హిస్టరీ, పొలిటికల్‌ సైన్స్, ఎకనామిక్స్, సోషియాలజీ, ఆంత్రోపాలజీ కోర్సులు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
  • పాండిచ్చేరి కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయం : ఎమ్మెస్సీలో అప్లయిడ్‌ జియాలజీ కెమిస్ట్రీ, ఫిజిక్స్, మ్యాథ్స్, కంప్యూటర్‌ సైన్స్, స్టాటిస్టిక్స్‌ కోర్సులను అందిస్తుంది. ఎంఏలో హిస్టరీ, సోషియాలజీ, పొలిటికల్‌ సైన్స్, సోషల్‌ అండ్‌ ఎకనామిక్‌ అడ్మినిస్ట్రేషన్‌ అండ్‌ లా(ఎస్‌ఈఏఎల్‌) కోర్సులు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
  • బిట్స్ క్యాంపస్​ : బిర్లా ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ టెక్నాలజీ అండ్‌ సైన్స్‌ (బిట్స్‌) పిలానీ, హైదరాబాద్​, గోవా, క్యాంపస్‌ల్లో ఇంటిగ్రేటెడ్‌ విధానంలో ఎమ్మెస్సీ కెమిస్ట్రీ, బయలాజికల్‌ సైన్సెస్, మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, ఎకనామిక్స్‌ కోర్సులను అందిస్తుంది. ఇందులో బిట్‌శాట్‌తో ప్రవేశం లభిస్తుంది. పిలానీ క్యాంపస్‌లో ఎమ్మెస్సీ జనరల్‌ స్టడీస్‌ చదువుకోవచ్చు.

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇంటిగ్రేటెడ్‌ కోర్సులు :

  • ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం : ఎంఏ ఎకనామిక్స్, ఫార్మాస్యూటికల్‌ కెమిస్ట్రీ, ఎంబీఏ ఎమ్మెస్సీ - కెమిస్ట్రీ, .
  • తెలంగాణ యూనివర్సిటీ : ఫార్మాస్యూటికల్‌ కెమిస్ట్రీ, అప్లయిడ్‌ ఎకనామిక్స్, ఎంబీఏ.
  • పాలమూరు విశ్వవిద్యాలయం : ఎమ్మెస్సీ కెమిస్ట్రీ.
  • కాకతీయ యూనివర్సిటీ: ఎమ్మెస్సీ : బయోటెక్నాలజీ, ఫార్మాస్యూటికల్‌ కెమిస్ట్రీ కెమిస్ట్రీ, .
  • మహాత్మా గాంధీ విశ్వవిద్యాలయం : ఎమ్మెస్సీ ఫార్మాస్యూటికల్‌ కెమిస్ట్రీ, ఎంబీఏ.
  • ఆచార్య నాగార్జున యూనివర్సిటీ : ఎమ్మెస్సీ నానో టెక్నాలజీ.
  • యోగి వేమన విశ్వవిద్యాలయం : ఎమ్మెస్సీ- బయోటెక్నాలజీ అండ్‌ బయో ఇన్ఫర్మాటిక్స్, ఎర్త్‌ సైన్సెస్‌.

