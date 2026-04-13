ఇంటర్ అయిపోయిందా! నెక్ట్స్ ఏంటి? - ఏ రంగంలో ఎలాంటి అవకాశాలు? కోర్సులు తెలుసా?

ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత విభిన్న రంగాల్లో బోలెడన్నీ కోర్సులు - ఆసక్తి ఉంటే చాలు అవకాశాలెన్నో!

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 13, 2026 at 11:58 AM IST

Courses Options After Inter : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పరీక్షల ఫలితాల హడావిడి నెలకొంది. లక్షలాది మంది విద్యార్థులు రిజల్ట్స్​​ కోసం ఉత్కంఠతో ఎదురు చూస్తున్నారు. తెలంగాణలో ఇంటర్ రిజల్ట్స్ ఆదివారం​​ విడుదలయ్యాయి. అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్​లోనూ ఫలితాలను త్వరలోనే విడుదల చేసేందుకు అధికారులు సిద్ధమవుతున్నారు. ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి చేసిన విద్యార్థులు ఏ కోర్సులో చేరితే భవిష్యత్ బాగుంటుందనే ఆలోచనలో పడ్డారు. ప్రస్తుతం రెగ్యులర్‌ కోర్సులతో పాటు వృత్తి విద్యా కోర్సులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఏ కోర్సుతో ఎలాంటి ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయనే అంశంపై ప్రత్యేక కథనం.

ఇంజినీరింగ్‌ కోర్సులు : ఎప్​సెట్​ ప్రవేశ పరీక్షలో వచ్చిన మార్కులు, ర్యాంకు ఆధారంగా ఇంజినీరింగ్‌ కాలేజీల్లో అడ్మిషన్​ లభిస్తుంది. జేఈఈ అడ్వాన్స్‌డ్‌ పరీక్షలో సత్తాచాటితే ఐఐటీల్లోనూ సీటు పొందొచ్చు. ఇంజినీరింగ్‌లో భిన్న కోర్సులు (ఏఐ, మెకానికల్, కెమికల్, డేటాసైన్స్, కంప్యూటర్స్‌ సైన్స్, ఈసీఈ, ఈఈఈ, రోబోటిక్స్, బయోటెక్నాలజీ, సివిల్‌ ఇంజినీరింగ్‌) అందుబాటులో ఉన్నాయి.

వైద్యం, ఫార్మా కోర్సులు : ఎప్​సెట్, నీట్​లో ర్యాంకు ఆధారంగా వైద్య, ఫార్మా కోర్సుల్లో ప్రవేశం పొందొచ్చు. బీడీఎస్, ఎంబీబీఎస్, బీఫార్మసీ, బీహెచ్‌ఎంఎస్, నర్సింగ్‌ వంటి కోర్సులు చేయొచ్చు. బిట్స్‌ పిలానీలో ప్రవేశం కోసం బిట్‌శాట్‌ రాయాలి. స్పేస్‌ సైన్స్‌ అభ్యసించాలంటే శాట్ రాయాల్సి ఉంటుంది.

పారామెడికల్‌ డిప్లొమా కోర్సులు : ఇంటర్మీడియట్​ తర్వాత పారామెడికల్‌ డిప్లొమా కోర్సులు(ఫిజియోథెరపీ, కార్డియాలజీ టెక్నీషియన్, డీఎంఎల్‌టీ, ఈసీజీ టెక్నీషియన్, ఆప్టోమెట్రీ, అనస్థీషియా టెక్నాలజీ) అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇవి నేర్చుకుంటే ఉద్యోగం త్వరగా లభించే అవకాశం ఉంది.

కామర్స్‌ : ఇంటర్‌లో సీఈసీ, ఎంఈసీ పూర్తి చేసిన వారు బీకాం కంప్యూటర్స్, బీసీఏ, బీబీఎం కోర్సుల్లో జాయిన్ కావొచ్చు. వివిధ కార్పొరెేట్ సంస్థలు, ప్రైవేట్ కంపెనీలు ఈ కోర్సులను నిర్వహిస్తూ ఉద్యోగావకాశాలు కల్పిస్తున్నాయి.

అగ్రికల్చర్ కోర్సులు : అగ్రికల్చర్​కి సంబంధించిన కోర్సుల్లో జాయిన్ అయ్యేందుకు వ్యవసాయశాఖతో పాటు వెటర్నరీ పరిశోధన రంగాల్లో ఉద్యోగావకాశాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఎప్‌సెట్‌ ర్యాంకు ఆధారంగా బీఎస్సీలో అగ్రికల్చర్, సెరీ కల్చర్, హార్టీకల్చర్, ఫారెస్ట్రీ, అక్వాకల్చర్, డెయిరీ టెక్నాలజీ, డెయిరీ మేనేజ్‌మెంట్‌ తదితర కోర్సులు పూర్తి చేస్తే జాబ్స్ లభిస్తాయి.

వృత్తి విద్య కోర్సులు : వృత్తి విద్య (ఒకేషనల్‌) కోర్సులు(హోటల్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌, ఇండియన్‌ ఇనిస్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ టూరిజం) చేయడం ద్వారా త్వరగా స్థిరపడే అవకాశం ఉంది. దీంతో పాటు మీడియా, జర్నలిజం, గ్రాఫిక్స్, యానిమేషన్​ తదితర కోర్సుల ద్వారా ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు ఎక్కువగా పొందొచ్చు.

న్యాయ కోర్సులు : ఇంటర్మీడియట్​లో ఏ గ్రూప్‌ చదివిన వారైనా ఐదు సంవత్సరాల లా కోర్సులకు అర్హులే. లా సెట్‌ ద్వారా ఇందులో ప్రవేశం ఉంటుంది. ప్రస్తుతం వివిధ కంపెనీలు లా చదివిన వారికి ప్రాముఖ్యతనిచ్చి ఉద్యోగాలు కల్పిస్తున్నాయి. లీగల్‌ అడ్వైజర్స్‌గా కంపెనీల్లోనూ అవకాశం ఉంది. సొంతంగా ప్రాక్టీస్‌ కూడా చేసుకోవచ్చు.

ఉపాధ్యాయ కోర్సులు : ఇంటర్మీడియట్​ తర్వాత ఉపాధ్యాయ వృత్తిలోకి వెళ్లాలనుకునేవారు డీఈఈసెట్‌ (డైట్‌ సెట్‌) లేదా పీఈసెట్‌లో డీ.పీఎడ్‌ ప్రవేశం పొందాలి. రెండేళ్లలో కోర్సు పూర్తి అవుతుంది. ఆ తర్వాత టెట్‌ రాసి డీఎస్సీ పరీక్షల్లో మార్కుల ఆధారంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగం పొందొచ్చు. ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లోనూ టీచర్లుగా జాయిన్ కావొచ్చు.

బీఏ, బీఎస్సీ డిగ్రీ : ప్రస్తుతం బీఎస్సీ డిగ్రీ చదివే వారికి క్యాంపస్‌ ఎంపికల ద్వారా మల్టీనేషనల్‌ కంపెనీల్లో జాబ్స్​ లభిస్తున్నాయి. ఇందులో ఎంపీసీఎస్​, ఎంపీసీ, ఎంపీఈ, బీజెడ్​సీ, ఇండస్ట్రీయల్‌ కెమిస్ట్రీ జియాలజీ, కెమికల్‌ టెక్నాలజీ, ఫోరెన్సిక్‌ సైన్స్​తో పాటు తదితర కోర్సులు ఉన్నాయి.

పోటీ పరీక్షలకు బీఏ కోర్సు తోడ్పాటునిస్తుంది. గ్రూప్స్, సివిల్స్ పరీక్షలకు బీఏ పొలిటికల్‌ సైన్స్, ఇంగ్లీష్, చరిత్ర, ఎకనామిక్స్, స్పెషల్‌ తెలుగు వంటి కోర్సులు ఎంతగానో దోహద పడతాయి. పలు రకాల బ్యాంకు ఉద్యోగాలతో పాటు ఆర్మీ, ఎయిర్​ఫోర్స్, ఇండియన్‌ నేవీ, ఆర్‌ఆర్‌బీ, పోలీసు రిక్రూట్‌మెంట్‌లో ఉద్యోగాలను పొందొచ్చు.

