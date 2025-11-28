మీ కలల ఉద్యోగాన్ని సాధించాలా? మీ కోసం పూర్తి ఉచితంగా ఈనాడు వెబినార్​!

ETV Bharat / education-and-career
Published : November 28, 2025 at 6:46 PM IST
Eenadu Webinar For Govt Jobs : మీరు ప్రభుత్వ ఉద్యోగమే లక్ష్యంగా చదువుతున్నారా? 2026లోపు కచ్చితంగా మీ కలల కొలువు సాధించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారా? అయితే ఇది మీ కోసమే. నిరుద్యోగ యువతీయువకుల కోసం ఈనాడు ప్రతిభ పూర్తి ఉచితంగా వెబినార్ నిర్వహిస్తోంది. అందులో బ్యాంకు, రైల్వే, పోలీసు, ఎస్ఎస్సీ ఉద్యోగాలతో పాటు ఏపీపీఎస్సీ, టీజీపీఎస్సీ నిర్వహించే గ్రూప్-1, గ్రూప్-2, గ్రూప్-3, గ్రూప్-4 ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు అందిస్తూ, దిశానిర్దేశం చేయనున్నారు.
ముఖ్యంగా పోటీ పరీక్షల్లో అభ్యర్థులు చేసే పొరపాట్లు ఏమిటి? వాటిని ఎలా అధిగమించాలి? ఉద్యోగ సాధన కోసం ఎలాంటి వ్యూహాన్ని అనుసరించాలి? సమయ పాలన (టైమ్ మేనేజ్మెంట్) ఎలా చేసుకోవాలి? అభ్యర్థుల మైండ్ సెట్ ఎలా ఉండాలి? తదితర అంశాలను ఈ వెబినార్లో చెబుతారు. పోటీ పరీక్షల నిపుణులు రేమల్లి సౌజన్య, డాక్టర్ ప్రతిజ్ఞ తాటికొండ అభ్యర్థుకు దిశానిర్దేశం చేస్తారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్న అభ్యర్థులు అందరూ ఈ వెబినార్లో పూర్తి ఉచితంగా పాల్గొనవచ్చు.
ప్రిపరేషన్ ఎలా మొదలుపెట్టాలి?
కొత్తగా పోటీ పరీక్షలు రాస్తున్నవారికి వచ్చే ప్రధాన సందేహం- ఎగ్జామ్కు ఎలా ప్రిపేర్ కావాలి? దీనికి సమాధానం ఏమిటంటే? పోటీ పరీక్షల్లో అడిగే ప్రశ్నలు ప్రాథమిక స్థాయి నుంచి అత్యంత క్లిష్ట స్థాయి వరకు ఉంటాయి. అందువల్ల ఏ పోటీ పరీక్షలో నెగ్గాలన్నా కచ్చితంగా మౌలిక అంశాలపై పట్టుసాధించాలి. ముఖ్యంగా యూపీఎస్సీ, ఏపీపీఎస్సీ, టీజీపీఎస్సీ లాంటి పరీక్షలు రాసేవారు ఎన్సీఈఆర్టీ, తెలుగు అకాడమీ పుస్తకాలు చదవాలి. ఇక బ్యాంకింగ్, రైల్వే, ఎస్ఎస్సీ లాంటి ఉద్యోగాలకు ప్రిపేర్ అవుతున్నవాళ్లు జనరల్ ఇంగ్లీష్, ఆర్థమెటిక్, రీజనింగ్, జనరల్ నాలెడ్జ్, కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ పెంచుకోవాలి.
పరీక్ష స్థాయి, సిలబస్ను బట్టి ప్రిపేర్ కావాలి. ప్రాథమిక అంశాల అధ్యయనం పూర్తి చేశాక, మీకు ఆసక్తి ఉన్న అంశాలను చక్కగా చదువుకోవాలి. తరువాత క్లిష్టమైన అంశాలపై దృష్టి సారించాలి. ఏ విషయాన్నైనా లోతుగా అధ్యయనం చేయాలి. సిలబస్ పూర్తి చేసిన తరువాత కచ్చితంగా రివిజన్ చేయాలి. ఆర్థమెటిక్, రీజనింగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూనే ఉండాలి. పరీక్ష సిలబస్, పాత ప్రశ్నాపత్రాల ఆధారంగా మీ అధ్యయనాన్ని మెరుగుపరుచుకోవాలి. మీకు ఏవైనా సందేహాలు వస్తే, కచ్చితంగా అధ్యాపకులను, నిపుణులను అడిగి సరైన సమాధానాలు తెలుసుకోవాలి. ఇందులో ఎలాంటి మొహమాటాలకు తావులేదు.
క్రమశిక్షణ ముఖ్యం
చాలా మంది ప్రిపరేషన్ బాగానే మొదలు పెడతారు. కానీ మధ్యలోనే వారిని నిస్సత్తువ, నిరాశ కమ్ముకుంటాయి. ఎవరైతే వీటిని జయిస్తారో వారే విజయాన్ని అందుకోగలుగుతారు. అందుకే ప్రిపరేషన్ విషయంలో చాలా క్రమశిక్షణతో ఉండాలి. రోజువారీ, నెలవారీ టార్గెట్లు పెట్టుకొని చదవాలి. అంతేకాదు ప్రిపరేషన్ మధ్యలో అప్పుడప్పుడు విరామాలు కూడా తీసుకోవాలి.
ప్రతిరోజూ వ్యాయామం చేయడం, కొద్ది సేపు మీ మనస్సును రిలాక్స్ చేసే పనులు చేయడం లాంటివి చేయవచ్చు. దీనివల్ల మీ ప్రిపరేషన్ విసుగ్గా అనిపించదు. పైగా మీ ఫోకస్ పెరుగుతుంది. రివిజన్ చేసే సమయంలో సాండ్విచ్ మెథడ్ను కూడా ఉపయోగించవచ్చు. అంటే మీకు సులువుగా అనిపించిన సబ్జెక్ట్ ముందుగా చదవాలి. ఆ తరువాత క్లిష్టమైన సబ్జెక్ట్ చదవాలి. ఆ తరువాత మీకు బాగా వచ్చిన టాపిక్ను చదువుకోవాలి. ఈ విధంగా చేయడం వల్ల మీకు ప్రిపరేషన్ మధ్యలో విసుగురాకుండా ఉంటుంది. పోటీ పరీక్షల విషయంలో ముఖ్యంగా గ్రూప్-1, గ్రూప్-2, గ్రూప్-4 లాంటి వాటికి దీర్ఘకాలిక ప్రణాళికతో చదువుకోవడం చాలా మంచిది. ఇక ఇంగ్లీష్ రాని వారు కచ్చితంగా దానిపై దృష్టి పెట్టాలి. అప్పుడే మీరు ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్లతో పోటీపడి నెగ్గగలుగుతారు. లేకుంటే ఇబ్బంది తప్పదు.
మెటీరియల్ మాటేమిటి?
ఎన్సీఈఆర్టీ, తెలుగు అకాడమీ లాంటి స్టాండర్డ్ బుక్స్ కచ్చితంగా చదవాలి. అధ్యాపకులు లేదా నిపుణులు చెప్పిన కొన్ని స్టాండర్స్ బుక్స్ను ఎంచుకోవాలి. వాటినే థరోగా చదువుకోవాలి. అప్పుడే మీకు విజయం లభిస్తుంది. కొంత మంది మార్కెట్లో ఉన్న అన్ని రకాల పుస్తకాలను కొనేస్తూ ఉంటారు. కానీ దేనినీ పూర్తిగా చదవరు. దీని వల్ల ఎలాంటి ఉపయోగం ఉండదు. కనుక అవసరమైన పుస్తకాలను మాత్రమే చదవాలి. కరెంట్ అఫైర్స్ కోసం వార్తా పత్రికలు చదవాలి. యూపీఎస్సీ, రాష్ట్ర సర్వీస్ కమిషన్ పరీక్షలకు పాలిటీ, ఎకానమీ, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, కరెంట్ అఫైర్స్, జనరల్ నాలెడ్జ్ మొదలైన అనేక విషయాలను న్యూస్ పేపర్స్ కవర్ చేస్తాయి. ఇక సంపాదకీయాలు (ఎడిటోరియల్స్) చదవటం ద్వారా లోతైన విశ్లేషణ చేసే సామర్థ్యం పెరుగుతుంది. ఆల్ ది బెస్ట్!
వెబినార్ వివరాలు :
- తేదీ : నవంబర్ 30 (ఆదివారం) ఉదయం 11 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12.30 గంటల వరకు.
- వేదిక : జూమ్ మీటింగ్, యూట్యూబ్ లైవ్లో వెబినార్ నిర్వహణ