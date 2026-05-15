10th పాసైన విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్ - ఉన్నత చదువులకు ఫ్రీగా రూ.75 వేల వరకు స్కాలర్షిప్!
- పేద విద్యార్థులకు ఆర్థిక భరోసా కల్పిస్తున్న SDF - ఈ స్కాలర్షిప్ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఇదే!
Published : May 15, 2026 at 10:31 AM IST
Vidyadhan Scholarship 2026 : ప్రస్తుత రోజుల్లో చదువు చాలా కాస్ట్లీ అయ్యింది. పేద, మధ్య తరగతి వాళ్లకు ఉన్నత విద్య అందని ద్రాక్షలాగా మారిపోతుంది. దాంతో చాలా మంది విద్యార్థులు చదవాలనే తపన ఉన్నా, ఇంట్లో ఆర్థిక పరిస్థితుల కారణంగా మధ్యలోనే విద్యాభ్యాసాన్ని ఆపేస్తుంటారు. అలాంటి వారికి స్కాలర్షిప్స్ అందించడమే గాక ఉన్నత చదువులకు ప్రోత్సహిస్తోంది సరోజినీ దామోదరన్ ఫౌండేషన్(SDF). ఏటా టెన్త్ క్లాస్లో మంచి ప్రతిభ కనబరిచిన విద్యార్థులకు "విద్యాదాన్" పేరిట స్కాలర్షిప్స్ అందిస్తూ అండగా నిలుస్తోంది. ఇంటర్తో పాటు ఉన్నత చదువులకు వెళ్లే విద్యార్థుల ప్రతిభ, కోర్సు ప్రాతిపదికగా ఉపకార వేతనాలు అందిస్తోంది. తాజాగా 2026-27 విద్యాసంవత్సరానికి గాను "విద్యాదాన్ స్కాలర్షిప్" నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. మరి, ఈ స్కాలర్షిప్కు ఎవరు అర్హులు, ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి, అప్లికేషన్కు చివరి తేదీ ఎప్పుడు? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి "విద్యాదాన్ స్కాలర్షిప్" ప్రోగ్రామ్కు దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తోంది సరోజినీ దామోదర్ ఫౌండేషన్ (SDF). ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా సెలెక్ట్ అయిన విద్యార్థులకు ఇంటర్ లేదా డిప్లోమా చదువుకోవడానికి ఆర్థిక సహాయంతోపాటు భవిష్యత్తు కోసం మెంటరింగ్ కూడా అందిస్తారు. ఇప్పటివరకు విద్యాదాన్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా కేరళ, కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, చెన్నై, గోవా, ఒడిశా ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి 15000+ మంది విద్యార్థులు ఈ స్కాలర్షిప్ ద్వారా లబ్దిపొందారు. తగిన అర్హతలు కలిగిన ఏపీ, టీజీ అభ్యర్థులు జూన్ 20లోగా ఆన్లైన్లో దరఖాస్తులు చేసుకోండి.
స్కాలర్షిప్ వివరాలు :
ఇంటర్ లేదా డిప్లోమా చదువులకు ఎంపికైన విద్యార్థులకు ఏడాదికి రూ.10,000 స్కాలర్షిప్ అందుతుంది. అలాగే, మంచి ప్రతిభ కనబరుస్తూ ఉన్నత చదువులకు వెళ్లే విద్యార్థులకు కోర్సు ప్రకారం రూ.10,000 నుంచి రూ.75,000 వరకు ఉపకార వేతనాలు అందిస్తారు.
అర్హతలు :
- ఈ స్కాలర్షిప్కు అప్ల చేసుకునే విద్యార్థి కుటుంబ వార్షిక ఆదాయం రూ.2 లక్షలలోపు ఉండాలి.
- 2025-26 విద్యాసంవత్సరంలో పదో తరగతి (SSC) పాసై, ప్రస్తుతం ఇంటర్ లేదా డిప్లొమా చదువుతున్న విద్యార్థులు దీనికి అప్లై చేసుకోవచ్చు.
- అలాగే, అభ్యర్థులు 10th క్లాస్లో కనీసం 90శాతం మార్కులతో పాస్ కావాలి లేదా 9 సీజీపీఏ సాధించి ఉండాలి.
- దివ్యాంగులకు అయితే 75% మార్కులు లేదా 7.5 సీజీపీఏ ఉంటే సరిపోతుంది.
దరఖాస్తు విధానం : ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవాలి. దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి ఎలాంటి ఫీజు చెల్లించాల్సిన పని లేదు.
దరఖాస్తుకు అవసరమైన డాక్యుమెంట్స్ :
- 10వ తరగతి మార్కుల మెమో(అది అందుబాటులో లేనివారు SSC/CBSE/ICSE వెబ్సైట్ నుంచి పొందిన మార్కుల షీట్ను అప్లోడ్ చేయొచ్చు)
- 2026లో తీసుకున్న ఆదాయ ధ్రువీకరణ పత్రం
- ఆధార్ కార్డు
- పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫొటో
- బ్యాంక్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్
- దివ్యాంగులైతే ప్రభుత్వం నుంచి ధ్రువీకరణ సర్టిఫికెట్
- ఈ స్కాలర్షిప్కు అప్లై చేసేవారికి వ్యక్తిగత ఈ-మెయిల్ ఐడీ తప్పనిసరి
ఎంపిక విధానం :
స్కాలర్షిప్లకు వచ్చిన దరఖాస్తులు పరిశీలించి అకడమిక్ ప్రతిభ ఆధారంగా అభ్యర్థులను షార్ట్ లిస్ట్ చేస్తారు. ఎంపికైన వారికి మాత్రమే ఆన్లైన్ పరీక్ష, ఇంటర్వ్యూలు జరిపి ఉపకార వేతనాలకు సెలెక్ట్ చేస్తారు.
ముఖ్యమైన తేదీలు :
- అప్లికేషన్కు చివరి తేదీ : 20.06.2026.
- ఆన్లైన్ పరీక్ష తేదీ : 05.07.2026.
- అధికారిక వెబ్సైట్ : https://www.vidyadhan.org/web/index.php
ఇంటర్వ్యూలు :
ఏపీ : విద్యాదాన్ స్కాలర్షిప్కు ఎంపికైన ఏపీ విద్యార్థులకు జులై 15- ఆగస్టు 15 మధ్య ఇంటర్వ్యూలు/పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. సెలెక్ట్ అయిన అభ్యర్థులందరికి తేదీ, ప్లేస్ ఈమెయిల్ ద్వారా తెలియచేస్తారు. ఏపీ నోటిఫికేషన్కు సంబంధించిన వివరాల కోసం దీనిపై క్లిక్ చేయండి.
తెలంగాణ : ఈ స్కాలర్షిప్కు సెలెక్ట్ అయిన తెలంగాణ స్టూడెంట్స్కు జులై 25 - ఆగస్టు 25 మధ్య ఇంటర్వ్యూలు/పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. ఎంపికైన వారందరికీ తేదీ, ప్రదేశం ఈమెయిల్ ద్వారా తెలియచేస్తారు. తెలంగాణ నోటిఫికేషన్ వివరాల కోసం ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
సరోజినీ దామోదర్ ఫౌండేషన్ (SDF) "విద్యాదాన్ స్కాలర్షిప్ 2026" నోటిఫికేషన్కు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు, దరఖాస్తు విధానం కోసం ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
