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ఈ కోర్సులతో "ఉపాధి అవకాశాలు, ఉద్యోగోన్నతులు" - ప్రారంభ వేతనాలు లక్షల్లో!
బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్ కోర్సు - ప్రముఖ విశ్లేషణలు ఏం చెప్తున్నాయంటే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 18, 2026 at 3:38 PM IST|
Updated : June 18, 2026 at 4:02 PM IST
BBA Job Opportunities : డిజిటల్ యుగంలో డేటా ఆధారిత నిర్ణయాలకు ప్రాధాన్యం పెరిగింది. ప్రస్తుతం బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్ కోర్సు ఆధునిక, భవిష్యత్తు అవకాశాలతో కూడిన డిగ్రీగా మారింది. ఈ కోర్సులో మేనేజ్మెంట్ విద్యతో పాటు స్టాటిస్టిక్స్, లాజికల్ అనాలిసిస్, డేటా అర్థం చేసుకునే నైపుణ్యాలు ఉంటాయి. సంఖ్యలతో పని చేయడం, లాజికల్ థింకింగ్, వ్యాపార పరిస్థితులను విశ్లేషించగలిగే విద్యార్థులకు బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్ చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. సాధారణ బీబీఏతో పోలిస్తే వీరికి అధిక ప్రయోజనాలున్నాయి. మార్కెట్ ట్రెండ్స్ విశ్లేషణ, వినియోగదారుల ప్రవర్తనను అర్థం చేసుకోవడం, ఖర్చులు, లాభాలను విశ్లేషించడం వంటి నైపుణ్యాలు ఈ కోర్సు ద్వారా అభివృద్ధి చెందుతాయి.
2026లో భారతదేశ కార్పొరేట్ రంగంలో వచ్చిన వృద్ధి, BBA గ్రాడ్యుయేట్ల ప్రారంభ జీతాలను గణనీయంగా పెంచినట్లు పలు జాబ్ పోర్టల్స్ విశ్లేషిస్తున్నాయి. టైర్-2 నగరాలతో పోలిస్తే ముంబై, బెంగళూరు వంటి మెట్రో నగరాల్లో 25నుంచి 35శాతం అధిక ప్యాకేజీలను అందిస్తున్నాయి. ద్రవ్యోల్బణం, పరిశ్రమలలోని మార్పుల కారణంగా 2023 నుంచి బీబీఏ కనీస వేతనాలు 12నుంచి 18శాతానికి పెరిగాయి. వీటిలో AI బిజినెస్ స్ట్రాటజిస్ట్ టెక్నాలజీతో అనుసంధానమైన ఉద్యోగాల్లో వేతన పెరుగుదల 20 నుంచి 25శాతం వార్షిక వృద్ధిని నమోదు చేసింది.
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2026లో అత్యధిక డిమాండ్ ఉన్న బీబీఏ స్పెషలైజేషన్లలో బిజినెస్ అనలిటిక్స్ (40శాతం పోస్టింగ్లు), డిజిటల్ మార్కెటింగ్ (30శాతం ), సస్టైనబుల్ బిజినెస్ ఆపరేషన్స్ (కొత్తగా ప్రాచుర్యం పొందుతూ 15శాతం లిస్టింగ్) ఉన్నాయి.
టాప్ 5 అత్యధిక వేతనాలు పొందే జాబ్స్
- ఫోర్బ్స్ 2026 నివేదిక ప్రకారం భారతదేశంలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకింగ్ అనలిస్టులు ఇప్పుడు రూ.12-18 లక్షల ప్రారంభ ప్యాకేజీలను పొందుతున్నారు. గోల్డ్మన్ సాక్స్, జేపీ మోర్గాన్ ఇండియా వంటి అగ్రశ్రేణి సంస్థలు ఈ జీతాల విషయంలో ముందున్నాయి.
- ఎంబీబీ (మెకిన్సీ, బెయిన్, బీసీజీ) సంస్థలలో మేనేజ్మెంట్ కన్సల్టెంట్లు వేగవంతమైన పదోన్నతులను దక్కించుకుంటున్నారు. ఇక్కడ బీబీఏల్లో 50శాతం మంది 3 సంవత్సరాలలోపే సీనియర్ కన్సల్టెంట్ స్థాయికి చేరుకుంటున్నారని పరిశ్రమ ప్లేస్మెంట్ నివేదికలు వెల్లడిస్తున్నాయి.
- "ఫార్చ్యూన్ 500" భారత కార్యాలయాల్లో (యూనిలివర్, టాటా గ్రూప్) కార్పొరేట్ స్ట్రాటజీ, స్థానిక మార్కెట్ పోటీ ఫలితంగా 15శాతం అధిక జీతాలను అందిస్తున్నాయి. ఇక్కడ 1-3 సంవత్సరాల అనుభవానికి మధ్యస్థ వేతనం రూ.14-20 లక్షలుగా ఉంది.
- ఇన్ఫోసిస్, విప్రో వంటి టెక్ కంపెనీలు, ఏఐ బిజినెస్ స్ట్రాటజిస్టులను రూ.15 లక్షలకు పైగా ప్రారంభ వేతనంతో నియమించుకుంటున్నాయి. వీరికి బీబీఏ డిగ్రీలతో పాటు, కోర్సెరా లేదా ఉడాసిటీ వంటి ప్లాట్ఫారమ్ నుంచి ఏఐ సర్టిఫికేషన్లు అవసరం.
- ఇక ఈఎస్జీ నిబంధనల కారణంగా సస్టైనబిలిటీ ఆపరేషన్స్ మేనేజర్లకు అధిక డిమాండ్ ఉంది. సస్టైనబిలిటీపై దృష్టి సారించిన ఎలెక్టివ్లు లేదా ఇంటర్న్షిప్లు ఉన్న అభ్యర్థులకు రిలయన్స్, అదానీ గ్రూప్ రూ.12-16 లక్షల జీతాలు అందిస్తున్నాయి.
- తాజా ఉద్యోగ ప్రకటనల ప్రకారం రిటైల్ దిగ్గజ కంపెనీలు (నైకా, టాటా క్లిక్) వర్చువల్ స్టోర్ఫ్రంట్ నిర్వహణ కోసం మెటావర్స్ కామర్స్ స్పెషలిస్టులను నియమించుకుంటున్నాయి. వీరికి రూ.10-14 లక్షల మధ్య జీతాలు ఉంటున్నాయి.
- నౌక్రీ డాట్ కామ్ డేటా ప్రకారం 2026 నాటికి తప్పనిసరిగా ఉండాల్సిన సర్టిఫికేషన్లలో గూగుల్ అనలిటిక్స్ (డిజిటల్ ఉద్యోగాల కోసం), CFA లెవెల్ 1 (ఫైనాన్స్ విభాగాల కోసం), PMP (ఆపరేషన్స్ కోసం) ఉన్నాయి. సర్టిఫికేషన్ పొందిన అభ్యర్థులు తమ తోటివారికంటే 20-30శాతం ఎక్కువ సంపాదిస్తున్నారు.
- HUL, అమెజాన్ ఇండియా వంటి కంపెనీల్లో బీబీఏలు ప్రమోషన్ రేటు అధికంగా ఉంది. వారిలో 35శాతం మంది దాదాపు రెండేళలోనే మిడ్-మేనేజ్మెంట్ స్థాయికి చేరుకుంటున్నారట
- లింక్డిన్ కొత్త AI కెరీర్ కోచ్ ఫీచర్ను 60శాతం మంది అగ్రశ్రేణి బీబీఏ గ్రాడ్యుయేట్లు ఉద్యోగ అన్వేషణను మెరుగుపరచుకోవడానికి ఉపయోగిస్తున్నారట. బీటా టెస్టింగ్లో వినియోగదారులు 40శాతం వేగవంతమైన ఇంటర్వ్యూ కాల్బ్యాక్ పొందినట్లు తెలుస్తోంది.
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