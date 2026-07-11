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యూపీఎస్సీలో "450 గెజిటెడ్ ఉద్యోగాలు" - దరఖాస్తుకు ఆరు రోజులే గడువు!
నిరుద్యోగులకు గుడ్న్యూస్ - భారీ జీతంతో యూపీఎస్సీ నుంచి ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్! - అప్లై చేసుకోండిలా!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 11, 2026 at 10:35 AM IST
UPSC Jobs 2026 : యూపీఎస్సీలో జాబ్ చేయాలని కలలు కనేవారికి శుభవార్త. కేంద్ర ప్రభుత్వ పరిధిలోని వివిధ మంత్రిత్వ శాఖలు, విభాగాలు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలలో ఖాళీగా ఉన్న గ్రూప్ 'ఏ', గ్రూప్ 'బి' గెజిటెడ్ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వ విభాగాల్లోని 54 పోస్టుల్లో 450 ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నారు. తగిన అర్హతలు కలిగిన అభ్యర్థులు జులై 17వ తేదీ లోగా అప్లై చేసుకోవచ్చు. మరి, ఏ ఏ పోస్టులు ఉన్నాయి? విద్యార్హతలు, వయోపరిమితి, ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి, ఎంపిక విధానం ఎలా ఉంటుంది? వంటి పూర్తి వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ కేంద్ర ప్రభుత్వ విభాగాల్లో ఖాళీగా ఉన్న గ్రూప్ 'ఏ', గ్రూప్ 'బీ' గెజిటెడ్ ఉద్యోగాల భర్తీకి అర్హులైన అభ్యర్థుల దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తోంది. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా మొత్తం 54 రకాల విభాగాల్లో 450 పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. ఆన్లైన్ ద్వారా అర్హులైన అభ్యర్థులు జులై 17లోగా దరఖాస్తులు సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.
పోస్టుల పేర్లు, ఖాళీల వివరాలు :
యూపీఎస్సీలో గ్రూప్ 'ఏ' గ్రూప్ 'బి' పోస్టులు : మొత్తం 450 ఖాళీలు
కొన్ని ముఖ్యమైన పోస్టుల వివరాలు :
- డ్రగ్ డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ పోస్టులు - 186
- స్పెషలిస్ట్ గ్రేడ్-3(వివిధ విభాగాల్లో) - 104
- కంపెనీ ప్రాసిక్యూటర్ - 18
- లీగల్ ఆఫీసర్ - 12
- ఏరోనాటికల్ ఆఫీసర్ - 11
- అసిస్టెంట్ ఇంజినీర్ - 11
- సివీలియన్ అసిస్టెంట్ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ - 07
- రాజ్భాషా అధికారి - 07
- జాయింట్ డైరెక్టర్ - 06
- సైంటిఫిక్ ఆఫీసర్ - 03
- లెక్చరర్/అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ - 01
(ఇంకా ఇతర పోస్టులు కలిపి మొత్తం 450 ఖాళీలున్నాయి)
విద్యార్హతలు :
ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేయడానికి అభ్యర్థులు పోస్టును బట్టి సంబంధిత విభాగంలో గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి డిగ్రీ, ఇంజినీరింగ్ (బీఈ/బీటెక్), పీజీ, లా డిగ్రీ, ఎంబీబీఎస్, మెడికల్ పీజీ, ఎల్ఎల్బీ ఉత్తీర్ణత సాధించి ఉండాలి. అలాగే, ఉద్యోగానుభవనం కూడా అవసరం.
గరిష్ఠ వయోపరిమితి :
ఆయా పోస్టులను బట్టి కేటగిరీల వారిగా వయోపరిమితులను నిర్ణయించారు. గరిష్ఠంగా 30 నుంచి 50 సంవత్సరాలు ఉన్నవారు సంబంధిత ఉద్యోగాలకు అప్లై చేసుకోవచ్చు. ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం అభ్యర్థులకు వయోపరిమితిలో సడలింపు ఛాన్స్ ఉంటుంది.
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దరఖాస్తు విధానం :
తగిన అర్హతలు, ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు ఆన్లైన్ ద్వారా అధికారిక వెబ్సైట్లో ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవాలి.
అప్లికేషన్ ఫీజు :
ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులు, మహిళా అభ్యర్థులు ఎలాంటి ఫీజు చెల్లించాల్సిన పని లేదు. జనరల్, ఓబీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్ పురుష అభ్యర్థులు రూ. 25 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
ఎంపిక విధానం :
యూపీఎస్సీ గ్రూప్ 'ఏ', గ్రూప్ 'బీ' గెజిటెడ్ ఉద్యోగాలకు అప్లై చేసిన అభ్యర్థుల దరఖాస్తులను బట్టి మొదట స్క్రీనింగ్/షార్ట్లిస్టింగ్ చేస్తారు. ఆ తర్వాత రిక్రూట్మెంట్ టెస్ట్ నిర్వహిస్తారు. అనంతరం మెరిట్ సాధించిన అభ్యర్థులకు ఇంటర్వ్యూ నిర్వహించి తుది ఎంపిక చేస్తారు.
ఆన్లైన్ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : జులై 17, 2026.
అధికారిక వెబ్సైట్ : https://www.upsc.gov.in/
ఈ నోటిఫికేషన్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, దరఖాస్తు విధానం గురించి తెలుసుకోవడానికి ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
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