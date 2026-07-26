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ప్రిన్సిపాల్, వైస్ ప్రిన్సిపాల్ పోస్టులకు యూపీఎస్సీ నోటిఫికేషన్ - ఆగస్టు 14 లాస్ట్ డేట్!
-భారత ప్రభుత్వ విద్యాశాఖ విభాగంలో ప్రిన్సిపాల్, వైస్ ప్రిన్సిపాల్ ఖాళీలు - రాత పరీక్ష, ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా అభ్యర్థుల ఎంపిక!
Published : July 26, 2026 at 1:24 PM IST
UPSC Recruitment 2026: బీఈడీ పూర్తి చేయడంతో పాటు టీచింగ్ అనుభవం ఉందా? అయితే మీకో గుడ్న్యూస్. యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్.. భారత ప్రభుత్వ విద్యాశాఖ విభాగంలో మొత్తం 828 పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. దీని ద్వారా ప్రిన్సిపాల్, వైస్ ప్రిన్సిపాల్ ఖాళీల భర్తీకి దరఖాస్తులను కోరుతూ.. అర్హత గల అభ్యర్థులు అప్లై చేసుకోవాలని సూచిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే పోస్టులు, అర్హతలు, జీతం సహా మరిన్ని వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
పోస్టు వివరాలు - ఖాళీలు:
ప్రిన్సిపాల్, వైస్ ప్రిన్సిపాల్ - 828
- ప్రిన్సిపాల్: 124 (పురుషులు - 72, మహిళలు - 52). జనరల్ - 69, ఈడబ్ల్యూఎస్ -11, ఓబీసీ-18, ఎస్సీ-16, ఎస్టీ-10 విభాగాల్లో ఉన్నాయి.
- వైస్ ప్రిన్సిపాల్: 704 (పురుషులు - 364 మహిళలు - 340). జనరల్ - 287 ఈడబ్ల్యూఎస్-71, ఓబీసీ-189, ఎస్సీ-103, ఎస్టీ-54 పోస్టులు ఉన్నాయి.
అర్హతలు:
- ప్రిన్సిపాల్ పోస్టులకు గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ లేదా సంస్థ నుంచి మాస్టర్ డిగ్రీ, బీఈడీ (B.Ed.) పూర్తి చేసిన వారు అర్హులు. అలాగే గుర్తింపు పొందిన హైస్కూల్/ హయ్యర్ సెకండరీ స్కూల్/సీనియర్ సెకండరీ స్కూల్/ఇంటర్ కాలేజీలలో వైస్ ప్రిన్సిపాల్/పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ టీచర్/టీజీటీగా కనీసం 10 సంవత్సరాల టీచింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి.
- వైస్ ప్రిన్సిపాల్ పోస్టులకు గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ లేదా సంస్థ నుంచి మాస్టర్ డిగ్రీ, బీఈడీ ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి. అలాగే పీజీటీగా రెండు సంవత్సరాల అనుభవం లేదా టీజీటీగా 3 సంవత్సరాల టీచింగ్ అనుభవం ఉండాలి.
వయసు:
- ప్రిన్సిపాల్ పోస్టుకు జనరల్/ఈడబ్ల్యూఎస్ 50 ఏళ్లు, ఓబీసీ 53 ఏళ్లు, ఎస్సీ/ఎస్టీ 55 సంవత్సరాల లోపు వయసు కలిగిన అభ్యర్థులు అర్హులు. దివ్యాంగులకు 56 ఏళ్లు ఉండాలి. అయితే వీరికి 10 సంవత్సరాల వయోసడలింపు ఉంది.
- వైస్ ప్రిన్సిపాల్ ఖాళీలకు జనరల్/ఈడబ్ల్యూఎస్ 35, ఓబీసీ 38, ఎస్సీ/ఎస్టీ 40 ఏళ్ల లోపు వయసు కలిగిన అభ్యర్థులు అప్లై చేసుకోవచ్చు. దివ్యాంగులకు 56 ఏళ్లు ఉండాలి. అయితే వీరికి 10 సంవత్సరాల వయోసడలింపు ఉంది.
వేతనం: 7వ సీపీసీ ప్రకారం ప్రిన్సిపాల్, వైస్ ప్రిన్సిపాల్ పోస్టులకు పే లెవెల్- 10/12 ద్వారా చెల్లిస్తారు.
ఎంపిక విధానం: కంబైన్డ్ రిక్రూట్మెంట్ టెస్ట్, ఇంటర్వ్యూ, డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ ఆధారంగా అభ్యర్థుల ఎంపిక ఉంటుంది.
పరీక్ష విధానం: ఆబ్జెక్టివ్ తరహా ద్వారా రాత పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. ఈ పరీక్షను 300 మార్కులకు కండక్ట్ చేస్తారు. వ్యవధి రెండు గంటలు. ఇక ప్రతి తప్పు సమాధానానికి 1/3 నెగెటివ్ మార్కింగ్ ఉంటుంది. పరీక్ష పేపర్ ఇంగ్లీష్, హిందీ మాధ్యమాలలో ఉంటుంది.
సిలబస్: జనరల్ నాలెడ్జ్, హిందీ, ఇంగ్లీష్, రీజనల్ ఎబిలిటీ, క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్,ఎడ్యుకేషనల్ పాలసీ, మేనేజ్మెంట్, ఫైనాన్షియల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సంబంధించి ప్రశ్నలు ఉంటాయి.
పరీక్ష కేంద్రాలు: అహ్మదబాద్, భోపాల్, చెన్నై, దిల్లీ, దిస్పూర్, జైపూర్, జమ్మూ, కొచ్చి, కలకత్తా, లఖ్నవూ, ముంబయి, నాగ్పూర్, పోర్ట్ బ్లెయిర్, రాంచీ, విశాఖపట్నం.
దరఖాస్తు ఫీజు: జనరల్ /ఓబీసీ/ఈడబ్ల్యూఎస్ అభ్యర్థులు రూ.25 చెల్లించాలి. మహిళలు / ఎస్సీ/ఎస్టీ/పీడబ్ల్యూడీ అభ్యర్థులకు దరఖాస్తు ఫీజు నుంచి మినహాయింపు ఉంది.
దరఖాస్తు విధానం:
- ఈ పోస్టులకు కేవలం ఆన్లైన్ ద్వారా మాత్రమే అప్లై చేసుకోవాలి. అందుకోసం ముందుగా యూపీఎస్సీ అధికారిక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయాలి.
- హోమ్ పేజీలో రిక్రూట్మెంట్ ఆప్షన్పై క్లిక్ చేసి లాగిన్ అయ్యి సంబంధిత నోటిఫికేషన్పై క్లిక్ చేసి ఆ ప్రాసెస్ ప్రకారం అప్లై చేసుకోవాలి.
ముఖ్య తేదీలు:
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తులు ప్రారంభం: జులై 25, 2026
- దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: ఆగస్టు 14, 2026
- రాత పరీక్ష (CRT) తేదీ: నవంబర్ 1, 2026
- నోటిఫికేషన్ లింక్
- అప్లికేషన్ లింక్
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