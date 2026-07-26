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ప్రిన్సిపాల్​, వైస్​ ప్రిన్సిపాల్​ పోస్టులకు యూపీఎస్సీ నోటిఫికేషన్​ - ఆగస్టు 14 లాస్ట్​ డేట్​!

-భారత ప్రభుత్వ విద్యాశాఖ విభాగంలో ప్రిన్సిపాల్‌, వైస్‌ ప్రిన్సిపాల్‌ ఖాళీలు - రాత పరీక్ష, ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా అభ్యర్థుల ఎంపిక!

UPSC Recruitment 2026
UPSC Recruitment 2026 (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 26, 2026 at 1:24 PM IST

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UPSC Recruitment 2026: బీఈడీ పూర్తి చేయడంతో పాటు టీచింగ్​ అనుభవం ఉందా? అయితే మీకో గుడ్​న్యూస్​. యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్.. భారత ప్రభుత్వ విద్యాశాఖ విభాగంలో మొత్తం 828 పోస్టులకు నోటిఫికేషన్‌ విడుదల చేసింది. దీని ద్వారా ప్రిన్సిపాల్‌, వైస్‌ ప్రిన్సిపాల్‌ ఖాళీల భర్తీకి దరఖాస్తులను కోరుతూ.. అర్హత గల అభ్యర్థులు అప్లై చేసుకోవాలని సూచిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే పోస్టులు, అర్హతలు, జీతం సహా మరిన్ని వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

పోస్టు వివరాలు - ఖాళీలు:

ప్రిన్సిపాల్​, వైస్​ ప్రిన్సిపాల్​ - 828

  • ప్రిన్సిపాల్: 124 (పురుషులు - 72, మహిళలు - 52). జనరల్ - 69, ఈడబ్ల్యూఎస్‌ -11, ఓబీసీ-18, ఎస్సీ-16, ఎస్టీ-10 విభాగాల్లో ఉన్నాయి.
  • వైస్ ప్రిన్సిపాల్: 704 (పురుషులు - 364 మహిళలు - 340). జనరల్ - 287 ఈడబ్ల్యూఎస్‌-71, ఓబీసీ-189, ఎస్సీ-103, ఎస్టీ-54 పోస్టులు ఉన్నాయి.

అర్హతలు:

  • ప్రిన్సిపాల్​ పోస్టులకు గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ లేదా సంస్థ నుంచి మాస్టర్​ డిగ్రీ, బీఈడీ (B.Ed.) పూర్తి చేసిన వారు అర్హులు. అలాగే గుర్తింపు పొందిన హైస్కూల్/ హయ్యర్​ సెకండరీ స్కూల్​/సీనియర్ సెకండరీ స్కూల్​/ఇంటర్ కాలేజీలలో వైస్ ప్రిన్సిపాల్/పోస్ట్​ గ్రాడ్యుయేట్​ టీచర్​/టీజీటీగా కనీసం 10 సంవత్సరాల టీచింగ్​ ఎక్స్​పీరియన్స్​ ఉండాలి.
  • వైస్​ ప్రిన్సిపాల్​ పోస్టులకు గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ లేదా సంస్థ నుంచి మాస్టర్​ డిగ్రీ, బీఈడీ ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి. అలాగే పీజీటీగా రెండు సంవత్సరాల అనుభవం లేదా టీజీటీగా 3 సంవత్సరాల టీచింగ్​ అనుభవం ఉండాలి.

వయసు:

  • ప్రిన్సిపాల్‌ పోస్టుకు జనరల్‌/ఈడబ్ల్యూఎస్​ 50 ఏళ్లు, ఓబీసీ 53 ఏళ్లు, ఎస్సీ/ఎస్టీ 55 సంవత్సరాల లోపు వయసు కలిగిన అభ్యర్థులు అర్హులు. దివ్యాంగులకు 56 ఏళ్లు ఉండాలి. అయితే వీరికి 10 సంవత్సరాల వయోసడలింపు ఉంది.
  • వైస్ ప్రిన్సిపాల్‌ ఖాళీలకు జనరల్‌/ఈడబ్ల్యూఎస్​ 35, ఓబీసీ 38, ఎస్సీ/ఎస్టీ 40 ఏళ్ల లోపు వయసు కలిగిన అభ్యర్థులు అప్లై చేసుకోవచ్చు. దివ్యాంగులకు 56 ఏళ్లు ఉండాలి. అయితే వీరికి 10 సంవత్సరాల వయోసడలింపు ఉంది.

వేతనం: 7వ సీపీసీ ప్రకారం ప్రిన్సిపాల్​, వైస్​ ప్రిన్సిపాల్​ పోస్టులకు పే లెవెల్- 10/12 ద్వారా చెల్లిస్తారు.

ఎంపిక విధానం: కంబైన్డ్ రిక్రూట్‌మెంట్ టెస్ట్, ఇంటర్వ్యూ, డాక్యుమెంట్​ వెరిఫికేషన్​ ఆధారంగా అభ్యర్థుల ఎంపిక ఉంటుంది.

పరీక్ష విధానం: ఆబ్జెక్టివ్ తరహా ద్వారా రాత పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. ఈ పరీక్షను 300 మార్కులకు కండక్ట్​ చేస్తారు. వ్యవధి రెండు గంటలు. ఇక ప్రతి తప్పు సమాధానానికి 1/3 నెగెటివ్ మార్కింగ్ ఉంటుంది. పరీక్ష పేపర్​ ఇంగ్లీష్​, హిందీ మాధ్యమాలలో ఉంటుంది.

సిలబస్​: జనరల్​ నాలెడ్జ్​, హిందీ, ఇంగ్లీష్​, రీజనల్​ ఎబిలిటీ, క్వాంటిటేటివ్​ ఆప్టిట్యూడ్​,ఎడ్యుకేషనల్​ పాలసీ, మేనేజ్​మెంట్​, ఫైనాన్షియల్​ అడ్మినిస్ట్రేషన్​ సంబంధించి ప్రశ్నలు ఉంటాయి.

పరీక్ష కేంద్రాలు: అహ్మదబాద్​, భోపాల్​, చెన్నై, దిల్లీ, దిస్పూర్​, జైపూర్​, జమ్మూ, కొచ్చి, కలకత్తా, లఖ్​నవూ, ముంబయి, నాగ్​పూర్​, పోర్ట్​ బ్లెయిర్​, రాంచీ, విశాఖపట్నం.

దరఖాస్తు ఫీజు: జనరల్ /ఓబీసీ/ఈడబ్ల్యూఎస్‌ అభ్యర్థులు రూ.25 చెల్లించాలి. మహిళలు / ఎస్సీ/ఎస్టీ/పీడబ్ల్యూడీ అభ్యర్థులకు దరఖాస్తు ఫీజు నుంచి మినహాయింపు ఉంది.

దరఖాస్తు విధానం:

  • ఈ పోస్టులకు కేవలం ఆన్‌లైన్‌ ద్వారా మాత్రమే అప్లై చేసుకోవాలి. అందుకోసం ముందుగా యూపీఎస్సీ అధికారిక వెబ్​సైట్​ ఓపెన్​ చేయాలి.
  • హోమ్​ పేజీలో రిక్రూట్​మెంట్​ ఆప్షన్​పై క్లిక్​ చేసి లాగిన్​ అయ్యి సంబంధిత నోటిఫికేషన్​పై క్లిక్​ చేసి ఆ ప్రాసెస్​ ప్రకారం అప్లై చేసుకోవాలి.

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