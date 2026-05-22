యూపీఎస్సీ నుంచి భారీ నోటిఫికేషన్ - ఇంటర్తో త్రివిధ దళాల్లో ఉద్యోగం! - చివరి తేదీ ఇదే!
- ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్ఫోర్స్లో చేరాలనుకునేవారికి గుడ్న్యూస్ - ఇప్పుడే ఈ నోటిఫికేషన్కు అప్లై చేయండి!
Published : May 22, 2026 at 1:52 PM IST
UPSC NDANA 2026 Notification : ఇండియన్ ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్ఫోర్స్లో చేరి దేశానికి సేవ చేయాలనుకునే యువకులకు గుడ్న్యూస్. యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ (యూపీఎస్సీ) భారత త్రివిధ దళాల్లోని 394 ఉద్యోగాల భర్తీ కోసం నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. నేషనల్ డిఫెన్స్ అకాడమీ అండ్ నేవల్ అకాడమీ (NDA & NA) - 158వ కోర్సుకుగానూ ఈ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది. మరి, ఈ నోటిఫికేషన్కు సంబంధించిన విద్యార్హతలు, వయోపరిమితి, అప్లికేషన్ ఫీజు, దరఖాస్తు విధానం, ఎంపిక విధానం ఎలా ఉంటుంది? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
దేశానికి సేవ చేయడంతోపాటు మంచి ఉద్యోగ జీవితంలో స్థిరపడాలనుకునే యువతకు ఈ నోటిఫికేషన్ అద్భుతమైన అవకాశం. భారత త్రివిధ దళాల్లో ఖాళీల భర్తీకి ఏటా రెండుసార్లు నేషనల్ డిఫెన్స్ అకాడమీ అండ్ నేవల్ అకాడమీ (ఎన్డీఏ అండ్ ఎన్ఏ) పరీక్షలు నిర్వహిస్తోంది యూపీఎస్సీ. అందులో భాగంగానే 2026 సంవత్సరానికి (నోటిఫికేషన్ నం. 10/2026-NDA-II) రెండో విడత నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది. దీని ద్వారా త్రివిధ దళాల విభాగాల్లో 1 జులై 2027 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యే 158వ కోర్సులో, 120వ ఇండియన్ నేవల్ అకాడమీ (ఐఎన్ఏసీ) కోర్సులో అడ్మిషన్ పొందవచ్చు. ఈ కోర్సు విజయవంతంగా కంప్లీట్ చేసిన వారికి ఉద్యోగం ఇస్తారు.
మొత్తం పోస్టుల సంఖ్య :
యూపీఎస్సీ నిర్వహిస్తోన్న నేషనల్ డిఫెన్స్ అకాడమీ & నేవల్ అకాడమీ ఎగ్జామినేషన్ (2)-2026 నోటిఫికేషన్ ద్వారా మొత్తం 394 ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నారు. అందులో నేషనల్ డిఫెన్స్ అకాడమీ(NDA) 370, నావల్ అకాడమీ (10+2 క్యాడెట్ ఎంట్రీ స్కీమ్) 24 పోస్టులు ఉన్నాయి. నేషనల్ డిఫెన్స్ అకాడమీ(NDA)కు సంబంధించిన 370 పోస్టులలో ఆర్మీ వింగ్ 208 (198 పురుషులు, మహిళలు-10), నేవీ వింగ్ 42 (ఎగ్జిక్యూటివ్ బ్రాంచ్) (37 పురుషులు, మహిళలకు 05), ఎయిర్ ఫోర్స్ వింగ్ 120 ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నారు.
విద్యార్హతలు :
- ఆర్మీ వింగ్ - ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసుకునేవారు ఏదైనా గ్రూపులో ఇంటర్మీడియట్ పాసై ఉండాలి.
- ఎయిర్ ఫోర్స్, నేవీ పోస్టులకు 10+2 క్యాడెట్ ఎంట్రీ స్కీమ్ (ఇండియన్ నేవల్ అకాడమీ) ద్వారా అప్లై చేయాలనుకుంటే ఫిజిక్స్, మ్యాథ్స్ సబ్జెక్టులతో ఇంటర్ లేదా తత్సమాన కోర్సులో ఉత్తీర్ణత సాధించి ఉండాలి.
- అలాగే, నోటిఫికేషన్ ప్రకారం నిర్దిష్ట శారీరక ప్రమాణాలు ఉండాలి. ప్రస్తుతం ఇంటర్ రెండో సంవత్సరం చదువుతున్న విద్యార్థులు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు.
వయస్సు :
ఈ నోటిఫికేషన్కు అప్లై చేసుకోవాలనుకునేవారు 2008, జనవరి 1 నుంచి 2011 జనవరి 1 మధ్య జన్మించినవారై ఉండాలి. అవివాహిత పురుష/మహిళా అభ్యర్థులు మాత్రమే అప్లై చేసుకోవాలి.
దరఖాస్తు ఫీజు :
- ఎస్సీ, ఎస్టీ, మహిళా అభ్యర్థులు ఎలాంటి అప్లికేషన్ ఫీజు లేకుండా పూర్తి ఉచితంగా అప్లై చేసుకోవచ్చు.
- మిగతా కేటగిరీలకు చెందిన అభ్యర్థులు రూ.100 దరఖాస్తు ఫీజుగా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
అప్లికేషన్ విధానం :
అర్హులైన అభ్యర్థులు upsconline.nic.in/login లో ఆన్లైన్లో మాత్రమే అప్లై చేసుకోవాలి.
ఎంపిక ప్రక్రియ :
అభ్యర్థుల ఎంపిక రెండు దశల్లో ఉంటుంది. అందులో ఒకటి వచ్చేసి రాత పరీక్ష, మరొకటి సర్వీస్ సెలక్షన్ బోర్డ్ (ఎస్ఎస్బీ) నిర్వహించే ఇంటర్వ్యూ. ఈ రెండింటిలో వచ్చిన మొత్తం మార్కుల ఆధారంగా అభ్యర్థుల తుది ఎంపికలు ఉంటాయి.
కోర్సులు :
నేషనల్ డిఫెన్స్ అకాడమీ అండ్ నేవల్ అకాడమీ (ఎన్డీఏ అండ్ ఎన్ఏ), ఆర్మీ 10+2 టెక్నికల్ ఎంట్రీ, నేవీ 10+2 బీటెక్ క్యాడెట్ ఎంట్రీ పరీక్షలో మెరిట్ సాధిస్తే డిగ్రీ కోర్సులకు సెలెక్ట్ అవుతారు. అలా ఎంపికైనవారు బీఏ, బీఎస్సీ, బీటెక్ కోర్సుల్లో తాము ఎంచుకున్న దాన్ని ఫ్రీగా చదవచ్చు.
ట్రైనింగ్ :
- తుది అర్హత సాధించిన అభ్యర్థులకు నేషనల్ డిఫెన్స్ అకాడమీ, పుణెలో చదువు, ట్రైనింగ్ ఉంటుంది.
- అనంతరం ఆర్మీ క్యాడెట్లను దేహ్రాదూన్లోని ఇండియన్ మిలటరీ అకాడమీలో; నేవల్ క్యాడెట్లను ఎజిమలలోని ఇండియన్ నేవల్ అకాడమీలో; ఎయిర్ ఫోర్స్ క్యాడెట్లను హైదరాబాద్లోని ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ అకాడమీలో సంబంధిత ట్రేడ్ ట్రైనింగ్ ఇస్తారు.
- కోర్సు సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేసుకున్న అభ్యర్థులను ఉద్యోగాల్లోకి తీసుకుంటారు. ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్ ఫోర్సులో ప్రారంభ స్థాయి ఆఫీసర్ ఉద్యోగాలైన లెఫ్టినెంట్, సబ్-లెఫ్టినెంట్, ఫ్లయింగ్ ఆఫీసర్/ గ్రౌండ్ డ్యూటీ ఆఫీసర్ హోదాతో కెరియర్ స్టార్ట్ అవుతుంది.
ముఖ్యమైన తేదీలు :
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తు ప్రారంభ తేదీ : 2026 మే 20.
- దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : 2026 జూన్ 9.
- పరీక్ష తేదీ : 2026 సెప్టెంబర్ 13.
- కోర్సు ప్రారంభం : 01-07-2027.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ : హైదరాబాద్, హనుమకొండ (వరంగల్ అర్బన్), తిరుపతి, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, అనంతపురం.
అధికారిక వెబ్సైట్ :
యూపీఎస్సీ నేషనల్ డిఫెన్స్ అకాడమీ & నేవల్ అకాడమీ నోటిఫికేషన్ (2)-2026కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు అండ్ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ కోసం https://upsconline.nic.in/ ను చూడవచ్చు.
