యూపీఎస్సీ నుంచి భారీ నోటిఫికేషన్​ - ఇంటర్​తో త్రివిధ దళాల్లో ఉద్యోగం! - చివరి తేదీ ఇదే!

- ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్​ఫోర్స్​లో చేరాలనుకునేవారికి గుడ్​న్యూస్ - ఇప్పుడే ఈ నోటిఫికేషన్​కు అప్లై చేయండి!

UPSC NDANA 2026 Notification
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 22, 2026 at 1:52 PM IST

UPSC NDANA 2026 Notification : ఇండియన్ ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్​ఫోర్స్​లో చేరి దేశానికి సేవ చేయాలనుకునే యువకులకు గుడ్​న్యూస్. యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ (యూపీఎస్సీ) భారత త్రివిధ దళాల్లోని 394 ఉద్యోగాల భర్తీ కోసం నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. నేషనల్ డిఫెన్స్ అకాడమీ అండ్ నేవల్ అకాడమీ (NDA & NA) - 158వ కోర్సుకుగానూ ఈ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది. మరి, ఈ నోటిఫికేషన్​కు సంబంధించిన విద్యార్హతలు, వయోపరిమితి, అప్లికేషన్ ఫీజు, దరఖాస్తు విధానం, ఎంపిక విధానం ఎలా ఉంటుంది? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

దేశానికి సేవ చేయడంతోపాటు మంచి ఉద్యోగ జీవితంలో స్థిరపడాలనుకునే యువతకు ఈ నోటిఫికేషన్ అద్భుతమైన అవకాశం. భారత త్రివిధ దళాల్లో ఖాళీల భర్తీకి ఏటా రెండుసార్లు నేషనల్ డిఫెన్స్ అకాడమీ అండ్ నేవల్ అకాడమీ (ఎన్‌డీఏ అండ్ ఎన్ఏ) పరీక్షలు నిర్వహిస్తోంది యూపీఎస్సీ. అందులో భాగంగానే 2026 సంవత్సరానికి (నోటిఫికేషన్ నం. 10/2026-NDA-II) రెండో విడత నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది. దీని ద్వారా త్రివిధ దళాల విభాగాల్లో 1 జులై 2027 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యే 158వ కోర్సులో, 120వ ఇండియన్ నేవల్ అకాడమీ (ఐఎన్ఏసీ) కోర్సులో అడ్మిషన్ పొందవచ్చు. ఈ కోర్సు విజయవంతంగా కంప్లీట్ చేసిన వారికి ఉద్యోగం ఇస్తారు.

మొత్తం పోస్టుల సంఖ్య :

యూపీఎస్సీ నిర్వహిస్తోన్న నేషనల్ డిఫెన్స్ అకాడమీ & నేవల్ అకాడమీ ఎగ్జామినేషన్ (2)-2026 నోటిఫికేషన్ ద్వారా మొత్తం 394 ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నారు. అందులో నేషనల్ డిఫెన్స్ అకాడమీ(NDA) 370, నావల్ అకాడమీ (10+2 క్యాడెట్ ఎంట్రీ స్కీమ్) 24 పోస్టులు ఉన్నాయి. నేషనల్ డిఫెన్స్ అకాడమీ(NDA)కు సంబంధించిన 370 పోస్టులలో ఆర్మీ వింగ్​ 208 (198 పురుషులు, మహిళలు-10), నేవీ వింగ్ 42 (ఎగ్జిక్యూటివ్‌ బ్రాంచ్‌) (37 పురుషులు, మహిళలకు 05), ఎయిర్ ఫోర్స్ వింగ్ 120 ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నారు.

విద్యార్హతలు :

  • ఆర్మీ వింగ్ - ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసుకునేవారు ఏదైనా గ్రూపులో ఇంటర్మీడియట్ పాసై ఉండాలి.
  • ఎయిర్ ఫోర్స్, నేవీ పోస్టులకు 10+2 క్యాడెట్ ఎంట్రీ స్కీమ్ (ఇండియన్ నేవల్ అకాడమీ) ద్వారా అప్లై చేయాలనుకుంటే ఫిజిక్స్, మ్యాథ్స్ సబ్జెక్టులతో ఇంటర్ లేదా తత్సమాన కోర్సులో ఉత్తీర్ణత సాధించి ఉండాలి.
  • అలాగే, నోటిఫికేషన్ ప్రకారం నిర్దిష్ట శారీరక ప్రమాణాలు ఉండాలి. ప్రస్తుతం ఇంటర్ రెండో సంవత్సరం చదువుతున్న విద్యార్థులు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు.

వయస్సు :

ఈ నోటిఫికేషన్​కు అప్లై చేసుకోవాలనుకునేవారు 2008, జనవరి 1 నుంచి 2011 జనవరి 1 మధ్య జన్మించినవారై ఉండాలి. అవివాహిత పురుష/మహిళా అభ్యర్థులు మాత్రమే అప్లై చేసుకోవాలి.

దరఖాస్తు ఫీజు :

  • ఎస్సీ, ఎస్టీ, మహిళా అభ్యర్థులు ఎలాంటి అప్లికేషన్ ఫీజు లేకుండా పూర్తి ఉచితంగా అప్లై చేసుకోవచ్చు.
  • మిగతా కేటగిరీలకు చెందిన అభ్యర్థులు రూ.100 దరఖాస్తు ఫీజుగా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

అప్లికేషన్ విధానం :

అర్హులైన అభ్యర్థులు upsconline.nic.in/login లో ఆన్‌లైన్‌లో మాత్రమే అప్లై చేసుకోవాలి.

ఎంపిక ప్రక్రియ :

అభ్యర్థుల ఎంపిక రెండు దశల్లో ఉంటుంది. అందులో ఒకటి వచ్చేసి రాత పరీక్ష, మరొకటి సర్వీస్​ సెలక్షన్​ బోర్డ్​ (ఎస్​ఎస్​బీ) నిర్వహించే ఇంటర్వ్యూ. ఈ రెండింటిలో వచ్చిన మొత్తం మార్కుల ఆధారంగా అభ్యర్థుల తుది ఎంపికలు ఉంటాయి.

కోర్సులు :

నేషనల్ డిఫెన్స్ అకాడమీ అండ్ నేవల్ అకాడమీ (ఎన్‌డీఏ అండ్ ఎన్ఏ), ఆర్మీ 10+2 టెక్నికల్ ఎంట్రీ, నేవీ 10+2 బీటెక్ క్యాడెట్ ఎంట్రీ పరీక్షలో మెరిట్ సాధిస్తే డిగ్రీ కోర్సులకు సెలెక్ట్ అవుతారు. అలా ఎంపికైన‌వారు బీఏ, బీఎస్సీ, బీటెక్ కోర్సుల్లో తాము ఎంచుకున్న దాన్ని ఫ్రీగా చ‌ద‌వ‌చ్చు.

ట్రైనింగ్ :

  • తుది అర్హత సాధించిన అభ్యర్థులకు నేష‌న‌ల్ డిఫెన్స్ అకాడ‌మీ, పుణెలో చ‌దువు, ట్రైనింగ్ ఉంటుంది.
  • అనంత‌రం ఆర్మీ క్యాడెట్ల‌ను దేహ్రాదూన్‌లోని ఇండియ‌న్ మిల‌ట‌రీ అకాడ‌మీలో; నేవ‌ల్‌‌ క్యాడెట్ల‌ను ఎజిమ‌ల‌లోని ఇండియ‌న్ నేవ‌ల్ అకాడ‌మీలో; ఎయిర్ ఫోర్స్ క్యాడెట్ల‌ను హైద‌రాబాద్‌లోని ఇండియ‌న్ ఎయిర్ ఫోర్స్ అకాడ‌మీలో సంబంధిత ట్రేడ్ ట్రైనింగ్ ఇస్తారు.
  • కోర్సు సక్సెస్​ఫుల్​గా కంప్లీట్ చేసుకున్న అభ్యర్థులను ఉద్యోగాల్లోకి తీసుకుంటారు. ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్ ఫోర్సులో ప్రారంభ స్థాయి ఆఫీసర్ ఉద్యోగాలైన లెఫ్టినెంట్, సబ్-లెఫ్టినెంట్, ఫ్లయింగ్ ఆఫీసర్/ గ్రౌండ్ డ్యూటీ ఆఫీసర్ హోదాతో కెరియర్ స్టార్ట్ అవుతుంది.

ముఖ్యమైన తేదీలు :

  • ఆన్​లైన్ దరఖాస్తు ప్రారంభ తేదీ : 2026 మే ​ 20.
  • దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : 2026 జూన్ 9.
  • పరీక్ష తేదీ : 2026 సెప్టెంబర్ 13.
  • కోర్సు ప్రారంభం : 01-07-2027.

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ : హైదరాబాద్, హనుమకొండ (వరంగల్ అర్బన్), తిరుపతి, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, అనంతపురం.

అధికారిక వెబ్​సైట్​ :

యూపీఎస్సీ నేషనల్ డిఫెన్స్ అకాడమీ & నేవల్ అకాడమీ నోటిఫికేషన్ (2)-2026కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు అండ్ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ కోసం https://upsconline.nic.in/ ను చూడవచ్చు.

