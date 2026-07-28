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ప్రభుత్వ ఉద్యోగం మీ లక్ష్యమా? - UPSCలో "40 పోస్టులు" - అప్లై చేసుకోండిలా!

-రెగ్యులర్‌ ప్రాతిపదికన వివిధ విభాగాల్లో పోస్టుల భర్తీకి యూపీఎస్సీ నోటిఫికేషన్​ రిలీజ్​ - ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా అభ్యర్థుల ఎంపిక - ఆగస్టు 14 లాస్ట్​ డేట్​!

UPSC Job Notification
UPSC Job Notification (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 28, 2026 at 11:28 AM IST

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UPSC Job Notification: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తోన్న అభ్యర్థులకు గుడ్​న్యూస్​. యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ (UPSC).. రెగ్యులర్‌ ప్రాతిపదికన వివిధ విభాగాల్లో పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్​ జారీ చేసింది. దీని ప్రకారం ఖాళీగా ఉన్న 40 పోస్టులను భర్తీ చేయనుంది. ఈ క్రమంలోనే అర్హత గల అభ్యర్థులు చివరి తేదీలోపు ఆన్‌లైన్‌ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవాలని కోరుతోంది. ఇంతకీ ఏఏ విభాగాల్లో ఖాళీలు ఉన్నాయి? ఎవరు అర్హులు? జీతం? అప్లై విధానం సహా మరిన్ని వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

పోస్టుల పేరు - ఖాళీలు

  • అగ్రికల్చరల్ ఇంజినీర్ - 01
  • మెడికల్ ఆఫీసర్ / రీసెర్చ్​ ఆఫీసర్ - 04
  • సైంటిస్ట్ 'బి' - 05(బొటానీ 1, ఎన్విరాన్​మెంటల్​ సైన్స్​ 1, జియోలజీ 1, ఫిజిక్స్​ 1, జువాలజీ 1)
  • సివిలియన్ మెడికల్ ఆఫీసర్ - 18
  • స్పెషలిస్ట్ గ్రేడ్ III అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ - 06
  • అసిస్టెంట్ ఇండస్ట్రియల్ అడ్వైజర్ -02
  • వెటర్నరీ అసిస్టెంట్ సర్జన్- 04
  • మొత్తం ఖాళీలు- 40

విద్యార్హతలు:

  • అగ్రికల్చర్​ ఇంజినీరింగ్​ పోస్టుకు గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి అగ్రికల్చర్​ లేదా మెకానికల్​ ఇంజినీరింగ్​లో డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఉండాలి. అలాగే వ్యవసాయ సంబంధిత యంత్రాల టెస్టింగ్​లో రెండు సంవత్సరాల అనుభవం ఉండాలి.
  • మెడికల్​/ రీసెర్చ్​ ఆఫీసర్​ పోస్టులకు గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ లేదా సంస్థ నుంచి యునానీ మెడిసిన్​లో డిగ్రీ పాసై ఉండాలి. అలాగే కేంద్ర లేదా స్టేట్​లో ఇండియన్​ మెడిసిన్​ రిజిస్టర్​లో పేరు నమోదై ఉండాలి.
  • సైంటిస్ట్​ బి పోస్టులకు గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి ఆయా విభాగాల్లో మాస్టర్​ డిగ్రీ ఉత్తీర్ణతో పాటు అనుభవం ఉండాలి.
  • సివిలియన్​ మెడికల్​ ఆఫీసర్​ పోస్టులకు గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి ఎంబీబీఎస్​లో ఉత్తీర్ణతో పాటు ఇంటర్న్​షిప్​ పూర్తి చేసి ఉండాలి.
  • స్పెషలిస్ట్​ గ్రేడ్​ 3 అసిస్టెంట్​ ప్రొఫెసర్​ పోస్టులకు యూనివర్సిటీ లేదా ఇన్​స్టిట్యూట్​ నుంచి ఎంబీబీఎస్​ డిగ్రీతో పాటు సంబంధిత విభాగంలో పీజీ డిగ్రీ పాసై ఉండాలి.
  • అసిస్టెంట్ ఇండస్ట్రియల్ అడ్వైజర్ పోస్టులకు గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి మెకానికల్​/ఎలక్ట్రికల్​/కెమికల్​/మెటలర్జికల్/ ఎలక్ట్రానిక్స్​ అండ్​ కమ్యూనికేషన్​ విభాగంలో బ్యాచిలర్​ డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఉండాలి.
  • వెటర్నరీ అసిస్టెంట్ సర్జన్ పోస్టులకు వెటర్నరీ సైన్స్ అండ్ యానిమల్ హస్బెండ్రీలో బ్యాచిలర్ డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఉండాలి. అలాగే స్టేట్​ లేదా సెంట్రల్​ వెటర్నరీ కౌన్సిల్​లో రిజిస్టర్​ అయి ఉండాలి.

గరిష్ఠ వయోపరిమితి: పోస్టులను అనుసరించి అభ్యర్థులకు 33 ఏళ్ల నుంచి 43 సంవత్సరాల వయసు ఉండాలి. ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం పలువురికి సడలింపు కూడా ఉంది.

వేతనం: ఆయా పోస్టులను అనుసరించి 7 పే కమిషన్​ ప్రకారం లెవల్​ 7 నుంచి లెవల్​ 11 వరకు చెల్లిస్తారు.

ఎంపిక విధానం: ఆయా పోస్టులకు అభ్యర్థులను కేవలం ఇంటర్వ్యూ ద్వారా ఎంపిక చేస్తారు. ఒకవేళ దరఖాస్తులు ఎక్కువ సంఖ్యలో వస్తే అర్హతలు, అనుభవం ఆధారంగా షార్ట్​లిస్ట్​ చేసి ఇంటర్వ్యూ నిర్వహిస్తారు. అదీ కాదంటే రిక్రూట్​మెంట్​ టెస్ట్​ నిర్వహిస్తారు. ఈ టెస్ట్​లో పాసైన వారికి ఇంటర్వ్యూ నిర్వహించి డాక్యుమెంట్​ వెరిఫికేషన్​ ఆధారంగా నియామకం ఉంటుంది. టెస్ట్​ ఏమైనా ఉంటే యూపీఎస్సీ అభ్యర్థులకు సమాచారం అందిస్తుంది. అయితే నేరుగా ఇంటర్వ్యూకు వచ్చేవారు అప్లికేషన్​ ఫారమ్​ ప్రింట్​ అవుట్​ తీసుకుని హాజరుకావాలి.

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పరీక్ష కేంద్రాలు(ఎగ్జామ్​ ఉంటే): అహ్మాదాబాద్​, భోపాల్​, చెన్నై, దిల్లీ, గుహవాటి, జైపూర్​, జమ్ము, కొచ్చి, కలకత్తా, లఖ్​నవూ, ముంబయి, నాగ్​పుర్​, పోర్ట్​ బ్లెయిర్​, రాంచీ, వైజాగ్​.

దరఖాస్తు ఫీజు: అభ్యర్థులు రూ. 25 చెల్లించాలి. మహిళలు, ఎస్సీ/ఎస్టీ, దివ్యాంగులకు ఎలాంటి ఫీజు లేదు.

దరఖాస్తు విధానం:

  • ఈ పోస్టులకు కేవలం ఆన్‌లైన్‌ ద్వారా మాత్రమే అప్లై చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం ముందుగా URN ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలి.
  • ఈ క్రమంలో ముందుగా యూపీఎస్సీ అధికారిక వెబ్​సైట్​ ఓపెన్​ చేయాలి. హోమ్​ పేజీలో Recruitment కాలమ్​లో Online Recruitment Application పై క్లిక్​ చేస్తే కొత్త పేజీ ఓపెన్​ అవుతుంది.
  • అందులో మీకు ఇది వరకే యూపీఎస్సీ అకౌంట్​ ఉంటే ఆ వివరాలతో లాగిన్​ అవ్వాలి. లేదంటే కొత్తగా అకౌంట్​ క్రియేట్​ చేసుకోవాలి.
  • అకౌంట్​ లాగిన్​ అయ్యాక యూనివర్సల్​ రిజిస్ట్రేషన్​ ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలి. ఈ సమయంలో ఫోన్​ లేదా మెయిల్​కు URN నెంబర్​ వస్తుంది.
  • ఆ తర్వాత సంబంధిత నోటిఫికేషన్​పై క్లిక్​ చేసి అప్లికేషన్​ ఫారమ్​లో ఫిల్​ చేయడంతో పాటు డాక్యుమెంట్స్​ అప్​లోడ్​ చేసి ఫీజు చెల్లిస్తే సరి.

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