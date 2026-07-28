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ప్రభుత్వ ఉద్యోగం మీ లక్ష్యమా? - UPSCలో "40 పోస్టులు" - అప్లై చేసుకోండిలా!
-రెగ్యులర్ ప్రాతిపదికన వివిధ విభాగాల్లో పోస్టుల భర్తీకి యూపీఎస్సీ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ - ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా అభ్యర్థుల ఎంపిక - ఆగస్టు 14 లాస్ట్ డేట్!
Published : July 28, 2026 at 11:28 AM IST
UPSC Job Notification: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తోన్న అభ్యర్థులకు గుడ్న్యూస్. యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ (UPSC).. రెగ్యులర్ ప్రాతిపదికన వివిధ విభాగాల్లో పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. దీని ప్రకారం ఖాళీగా ఉన్న 40 పోస్టులను భర్తీ చేయనుంది. ఈ క్రమంలోనే అర్హత గల అభ్యర్థులు చివరి తేదీలోపు ఆన్లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవాలని కోరుతోంది. ఇంతకీ ఏఏ విభాగాల్లో ఖాళీలు ఉన్నాయి? ఎవరు అర్హులు? జీతం? అప్లై విధానం సహా మరిన్ని వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
పోస్టుల పేరు - ఖాళీలు
- అగ్రికల్చరల్ ఇంజినీర్ - 01
- మెడికల్ ఆఫీసర్ / రీసెర్చ్ ఆఫీసర్ - 04
- సైంటిస్ట్ 'బి' - 05(బొటానీ 1, ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్స్ 1, జియోలజీ 1, ఫిజిక్స్ 1, జువాలజీ 1)
- సివిలియన్ మెడికల్ ఆఫీసర్ - 18
- స్పెషలిస్ట్ గ్రేడ్ III అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ - 06
- అసిస్టెంట్ ఇండస్ట్రియల్ అడ్వైజర్ -02
- వెటర్నరీ అసిస్టెంట్ సర్జన్- 04
- మొత్తం ఖాళీలు- 40
విద్యార్హతలు:
- అగ్రికల్చర్ ఇంజినీరింగ్ పోస్టుకు గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి అగ్రికల్చర్ లేదా మెకానికల్ ఇంజినీరింగ్లో డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఉండాలి. అలాగే వ్యవసాయ సంబంధిత యంత్రాల టెస్టింగ్లో రెండు సంవత్సరాల అనుభవం ఉండాలి.
- మెడికల్/ రీసెర్చ్ ఆఫీసర్ పోస్టులకు గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ లేదా సంస్థ నుంచి యునానీ మెడిసిన్లో డిగ్రీ పాసై ఉండాలి. అలాగే కేంద్ర లేదా స్టేట్లో ఇండియన్ మెడిసిన్ రిజిస్టర్లో పేరు నమోదై ఉండాలి.
- సైంటిస్ట్ బి పోస్టులకు గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి ఆయా విభాగాల్లో మాస్టర్ డిగ్రీ ఉత్తీర్ణతో పాటు అనుభవం ఉండాలి.
- సివిలియన్ మెడికల్ ఆఫీసర్ పోస్టులకు గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి ఎంబీబీఎస్లో ఉత్తీర్ణతో పాటు ఇంటర్న్షిప్ పూర్తి చేసి ఉండాలి.
- స్పెషలిస్ట్ గ్రేడ్ 3 అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ పోస్టులకు యూనివర్సిటీ లేదా ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి ఎంబీబీఎస్ డిగ్రీతో పాటు సంబంధిత విభాగంలో పీజీ డిగ్రీ పాసై ఉండాలి.
- అసిస్టెంట్ ఇండస్ట్రియల్ అడ్వైజర్ పోస్టులకు గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి మెకానికల్/ఎలక్ట్రికల్/కెమికల్/మెటలర్జికల్/ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ విభాగంలో బ్యాచిలర్ డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఉండాలి.
- వెటర్నరీ అసిస్టెంట్ సర్జన్ పోస్టులకు వెటర్నరీ సైన్స్ అండ్ యానిమల్ హస్బెండ్రీలో బ్యాచిలర్ డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఉండాలి. అలాగే స్టేట్ లేదా సెంట్రల్ వెటర్నరీ కౌన్సిల్లో రిజిస్టర్ అయి ఉండాలి.
గరిష్ఠ వయోపరిమితి: పోస్టులను అనుసరించి అభ్యర్థులకు 33 ఏళ్ల నుంచి 43 సంవత్సరాల వయసు ఉండాలి. ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం పలువురికి సడలింపు కూడా ఉంది.
వేతనం: ఆయా పోస్టులను అనుసరించి 7 పే కమిషన్ ప్రకారం లెవల్ 7 నుంచి లెవల్ 11 వరకు చెల్లిస్తారు.
ఎంపిక విధానం: ఆయా పోస్టులకు అభ్యర్థులను కేవలం ఇంటర్వ్యూ ద్వారా ఎంపిక చేస్తారు. ఒకవేళ దరఖాస్తులు ఎక్కువ సంఖ్యలో వస్తే అర్హతలు, అనుభవం ఆధారంగా షార్ట్లిస్ట్ చేసి ఇంటర్వ్యూ నిర్వహిస్తారు. అదీ కాదంటే రిక్రూట్మెంట్ టెస్ట్ నిర్వహిస్తారు. ఈ టెస్ట్లో పాసైన వారికి ఇంటర్వ్యూ నిర్వహించి డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ ఆధారంగా నియామకం ఉంటుంది. టెస్ట్ ఏమైనా ఉంటే యూపీఎస్సీ అభ్యర్థులకు సమాచారం అందిస్తుంది. అయితే నేరుగా ఇంటర్వ్యూకు వచ్చేవారు అప్లికేషన్ ఫారమ్ ప్రింట్ అవుట్ తీసుకుని హాజరుకావాలి.
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పరీక్ష కేంద్రాలు(ఎగ్జామ్ ఉంటే): అహ్మాదాబాద్, భోపాల్, చెన్నై, దిల్లీ, గుహవాటి, జైపూర్, జమ్ము, కొచ్చి, కలకత్తా, లఖ్నవూ, ముంబయి, నాగ్పుర్, పోర్ట్ బ్లెయిర్, రాంచీ, వైజాగ్.
దరఖాస్తు ఫీజు: అభ్యర్థులు రూ. 25 చెల్లించాలి. మహిళలు, ఎస్సీ/ఎస్టీ, దివ్యాంగులకు ఎలాంటి ఫీజు లేదు.
దరఖాస్తు విధానం:
- ఈ పోస్టులకు కేవలం ఆన్లైన్ ద్వారా మాత్రమే అప్లై చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం ముందుగా URN ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలి.
- ఈ క్రమంలో ముందుగా యూపీఎస్సీ అధికారిక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయాలి. హోమ్ పేజీలో Recruitment కాలమ్లో Online Recruitment Application పై క్లిక్ చేస్తే కొత్త పేజీ ఓపెన్ అవుతుంది.
- అందులో మీకు ఇది వరకే యూపీఎస్సీ అకౌంట్ ఉంటే ఆ వివరాలతో లాగిన్ అవ్వాలి. లేదంటే కొత్తగా అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి.
- అకౌంట్ లాగిన్ అయ్యాక యూనివర్సల్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలి. ఈ సమయంలో ఫోన్ లేదా మెయిల్కు URN నెంబర్ వస్తుంది.
- ఆ తర్వాత సంబంధిత నోటిఫికేషన్పై క్లిక్ చేసి అప్లికేషన్ ఫారమ్లో ఫిల్ చేయడంతో పాటు డాక్యుమెంట్స్ అప్లోడ్ చేసి ఫీజు చెల్లిస్తే సరి.
ముఖ్య తేదీలు:
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తులు ప్రారంభం: జులై 25, 2026
- దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: ఆగస్టు 14, 2026 సాయంత్రం 6 గంటలు.
- నోటిఫికేషన్ లింక్
- అప్లికేషన్ లాగిన్ లింక్
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