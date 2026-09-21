ETV Bharat / education-and-career
UPSC లో "జియో సైంటిస్ట్" పోస్టులు - జీతం రూ.లక్షపైనే - రేపే లాస్ట్ డేట్!
-వివిధ విభాగాల్లో పనిచేసేందుకు నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసిన యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ - ప్రిలిమ్స్, మెయిన్స్, ఇంటర్వ్యూ ద్వారా ఎంపిక!
Published : September 21, 2026 at 12:36 PM IST
UPSC Combined Geo-Scientist Recruitment 2026: కేంద్ర సంస్థల్లో కంబైన్డ్ జియో సైంటిస్ట్ పోస్టుల భర్తీకి యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ (UPSC).. నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది. ఈ ప్రకటన ద్వారా వివిధ విభాగాల్లో 127 పోస్టులను భర్తీ చేయనుంది. పీజీ పూర్తి చేసిన వారు ఈ ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. పరీక్ష, ఇంటర్వ్యూలతో నియామకాలుంటాయి. ఈ పోస్టులకు ఎంపికైనవారు లెవెల్-10 వేతనాలు అందుకోవచ్చు. ఈ క్రమంలోనే ఈ నోటిఫికేషన్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
ఈ విభాగాల్లో సేవలందిచాలి: యూపీఎస్సీ నిర్వహించే కంబైన్డ్ జియో సైంటిస్టు పోస్టులకు ఎంపికైన వారు గ్రూప్ ఏ లేదా గ్రూప్ బీ హోదాతో జియలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా (జీఎస్ఐ), మినిస్ట్రీ ఆఫ్ మైన్స్, సెంట్రల్ గ్రౌండ్ వాటర్ బోర్డు, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ వాటర్ రిసోర్సెస్, రివర్ డెవలప్మెంట్ సహా తదితర సంస్థల్లో సేవలందిస్తారు.
పోస్టుల వివరాలు:
మొత్తం పోస్టులు: 127
- కేటగిరీ-1: జియలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ మైన్స్లో జియాలజిస్టు 29, కెమిస్టు 7, అసిస్టెంట్ జియాలజిస్టు 34, అసిస్టెంట్ జియోఫిజిసిస్టు 35, అసిస్టెంట్ కెమిస్టు 6 పోస్టులు ఉన్నాయి.
- కేటగిరీ-2: సెంట్రల్ గ్రౌండ్ వాటర్ బోర్డు, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ జలశక్తి, వాటర్ రిసోర్స్, రివర్ డెవలప్మెంట్లో సైంటిస్ట్ బీ(హైడ్రో జియాలజీ) గ్రూప్ ఏ 5, సైంటిస్ట్ బీ(కెమికల్) గ్రూప్ ఏ 1, సైంటిస్ట్ బీ(జియో ఫిజిక్స్) గ్రూప్ ఏ 1, అసిస్టెంట్ హైడ్రో జియోలజిస్ట్ గ్రూప్ బీ 7, అసిస్టెంట్ కెమిస్ట్ గ్రూప్ బి 1, అసిస్టెంట్ జియోఫిజిసిస్టు గ్రూప్ బి 1.
అర్హత:
- జియాలజిస్టు పోస్టులకు గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం నుంచి పీజీలో జియాలజీ / ఇంజినీరింగ్ జియాలజీ/ అప్లయిడ్ జియాలజీ/ ఎర్త్ సైన్స్/ మెరైన్ జియాలజీ/ ఓషనోగ్రఫీ/ జియోకెమిస్ట్రీ.. తదితర కోర్సులు పూర్తి చేసినవారు అప్లై చేసుకోవచ్చు.
- ఇక కెమిస్ట్, కెమికల్ పోస్టులకు గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి ఎమ్మెస్సీ కెమిస్ట్రీ/ అప్లయిడ్ కెమిస్ట్రీ/ అనలిటికల్ కెమిస్ట్రీతో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
- హైడ్రో జియాలజీ ఖాళీలకు గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం నుంచి పీజీలో జియాలజీ/ అప్లయిడ్ జియాలజీ/ మెరైన్ జియాలజీ/ హైడ్రో జియాలజీ చదివినవారు అర్హులు.
- జియో ఫిజిక్స్, జియో ఫిజిసిస్ట్ పోస్టులకు గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం నుంచి ఎమ్మెస్సీ అప్లయిడ్ ఫిజిక్స్/ జియో ఫిజిక్స్/ అప్లయిడ్ జియోఫిజిక్స్/ మెరైన్ జియోఫిజిక్స్ కోర్సులవారు అర్హులు.
వయసు: ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలనుకునే అభ్యర్థుల వయసు జనవరి 1, 2027 నాటికి 21 నుంచి 32 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి. అంటే 1995 జనవరి 2 నుంచి 2006 జనవరి 1 మధ్యలో జన్మించి ఉండాలి. నిబంధనల ప్రకారం ఎస్సీ, ఎస్టీలకు ఐదు సంవత్సరాలు, ఓబీసీలకు మూడు సంవత్సరాల ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది. ఇక ఈ పోస్టులకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు జీతం రూ.లక్షపైనే ఉంటుంది.
ఎంపిక విధానం: స్టేజ్-1 ప్రిలిమినరీ, స్టేజ్-2 మెయిన్స్, స్టేజ్-3 ఇంటర్వ్యూలతో ఈ పోస్టులకు అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు.
పరీక్ష విధానం:
స్టేజ్-1 ప్రిలిమినరీ:
- పరీక్ష ఆఫ్లైన్లో ఉంటుంది. దీనిని రెండు పేపర్లుగా నిర్వహిస్తారు. ప్రశ్నలు మొత్తం ఆబ్జెక్టివ్ తరహాలో ఉంటాయి. రెండు పేపర్లు కలిపి మొత్తం 400 మార్కులకు నిర్వహిస్తారు. పేపర్-1లో జనరల్ స్టడీస్కు సంబంధించిన ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ఇది వంద మార్కులకు ఉంటుంది.
- పోస్టును అనుసరించి పేపర్ 2 ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. దీన్ని సంబంధిత సబ్జెక్టులో 300 మార్కులకు నిర్వహిస్తారు. జియాలజిస్టు/ హైడ్రో జియాలజిస్టు పోస్టులకు జియాలజీ/ హైడ్రో జియాలజీ నుంచి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ఇక జియో ఫిజిసిస్టు, జియోఫిజిక్స్ పోస్టులకు జియో ఫిజిక్స్ నుంచి ప్రశ్నలు ఉంటాయి. కెమిస్టు, కెమికల్ పోస్టులకు కెమిస్ట్రీ నుంచి ప్రశ్నలు వస్తాయి.
- పేపర్-1, పేపర్-2 పరీక్షలకు(ఒక్కో ప్రశ్నాపత్రానికి) వ్యవధి 2 గంటలు. తప్పు సమాధానాలకు ఆ ప్రశ్నకు కేటాయించిన మార్కుల్లో 1/3 నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంటుంది. ప్రిలిమినరీ రెండు పేపర్లలోనూ అర్హత సాధించినవారి లిస్ట్ను ప్రిపేర్ చేసి, మెరిట్, రిజర్వేషన్ల ప్రకారం విభాగాల వారీ ఖాళీలకు 6 లేదా 7 రెట్ల సంఖ్యలో కాండిడేట్స్ను మెయిన్స్కు సెలెక్ట్ చేస్తారు.
స్టేజ్-2 మెయిన్స్: ఈ పరీక్షను డిస్క్రిప్టివ్ తరహాలో నిర్వహిస్తారు. ప్రశ్నాపత్రం ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది. సమాధానాలూ ఇంగ్లీష్లోనే రాయాలి. అభ్యర్థి దరఖాస్తు చేసుకున్న విభాగాన్ని అనుసరించి 3 ప్రశ్నాపత్రాలు ఉంటాయి. ఒక్కో పేపర్కూ 200 చొప్పున 600 మార్కులకు పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. ఇక ఒక్కో పేపర్కూ 3 గంటల సమయం ఉంటుంది. స్టేజ్-2లో అర్హులైన వారి నుంచి విభాగాలవారీ మొత్తం ఖాళీలకు రెట్టింపు సంఖ్యలో అభ్యర్థులను ఇంటర్వ్యూకు సెలెక్ట్ చేస్తారు.
స్టేజ్-3 ఇంటర్వ్యూ: దీనిని 200 మార్కులకు నిర్వహిస్తారు. కనీస అర్హత మార్కుల నిబంధన లేదు. అభ్యర్థులు సంబంధిత పోస్టులకు తగినవారా లేదా గమనిస్తారు. లీడర్షిప్తో పాటు ఇతర సామర్థ్యాలనూ అంచనావేసి అభ్యర్థులకు మార్కులు ఇస్తారు. అభ్యర్థులు అన్ని దశల్లోనూ అంటే స్టేజ్-1, స్టేజ్-2, స్టేజ్-3ల్లో సాధించిన మొత్తం మార్కులతో మెరిట్, రిజర్వేషన్ల ప్రకారం ఫైనల్ సెలెక్షన్ ఉంటుంది.
ఇలా ప్రిపరేషన్: పీజీ స్థాయిలో సంబంధిత సబ్జెక్టులపై మంచిగా అవగాహన ఉన్నవారు పరీక్షలో విజయం సాధించవచ్చు. కాబట్టి పీజీ పాఠ్యాంశాలు బాగా అధ్యయనం చేయాలి. జియో సైంటిస్టు పాత క్వశ్చన్ పేపర్లతో పాటు ఆ సబ్జెక్టుల్లో నెట్ పేపర్లు విజయానికి బాగా ఉపయోగపడతాయి.
పరీక్ష కేంద్రాలు:
- స్టేజ్ 1 ప్రిలిమినరీ: అహ్మదాబాద్, బెంగళూరు, భోపాల్, ఛండీగర్, చెన్నై, కటక్, దిల్లీ, దిస్పూర్, ఘజియాబాద్, గురుగ్రామ్, హైదరాబాద్, జైపూర్, జమ్మూకశ్మీర్, కలకత్తా, లఖ్నవూ, ముంబయి, పాట్నా, ప్రయాగ్రాజ్, షిల్లాంగ్, షిమ్లా, తిరువనంతపురం.
- స్టేజ్ 2 మెయిన్స్: భోపాల్, చెన్నై, దిల్లీ, దిస్పూర్, హైదరాబాద్, కలకత్తా, లఖ్నవూ, ముంబయి, షిమ్లా
ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి:
- ముందుగా యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ అధికారిక వెబ్సైట్ https://upsconline.nic.in/ ఓపెన్ చేయాలి.
- మీరు ఇది వరకే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుని ఉంటే ఆ వివరాలతో లాగిన్ అవ్వాలి. లేదంటే కొత్తగా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత సంబంధిత నోటిఫికేషన్పై క్లిక్ చేసి అప్లై చేసుకోవాలి.
ముఖ్య వివరాలు :
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తులకు చివరి తేదీ: సెప్టెంబరు 22 సాయంత్రం 6 గంటల వరకు
- ఫీజు: మహిళలు, ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులకు ఫీజు ఉండదు. మిగిలినవాళ్లు రూ.200 చెల్లించాలి.
- ప్రిలిమినరీ పరీక్ష తేదీ: జనవరి 10, 2027.
- మెయిన్స్ పరీక్షలు: జూన్ 19, 20, 2027 తేదీల్లో నిర్వహిస్తారు
- నోటిఫికేషన్ లింక్
డిగ్రీ అర్హతతో "అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్" ఖాళీలు - జీతం రూ. లక్షన్నర పైనే!
SSC CHSL ఉద్యోగాలకు అప్లై చేశారా? - ఇలా ప్రిపేర్ అయితే జాబ్ సంపాదించవచ్చు!