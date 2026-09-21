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UPSC లో "జియో సైంటిస్ట్​" పోస్టులు - జీతం రూ.లక్షపైనే - రేపే లాస్ట్​ డేట్​!

-వివిధ విభాగాల్లో పనిచేసేందుకు నోటిఫికేషన్​ రిలీజ్​ చేసిన యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ - ప్రిలిమ్స్​, మెయిన్స్​, ఇంటర్వ్యూ ద్వారా ఎంపిక!

UPSC Combined Geo Scientist
UPSC Combined Geo Scientist (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 21, 2026 at 12:36 PM IST

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UPSC Combined Geo-Scientist Recruitment 2026: కేంద్ర సంస్థల్లో కంబైన్డ్​ జియో సైంటిస్ట్​ పోస్టుల భర్తీకి యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ (UPSC).. నోటిఫికేషన్​ రిలీజ్​ చేసింది. ఈ ప్రకటన​ ద్వారా వివిధ విభాగాల్లో 127 పోస్టులను భర్తీ చేయనుంది. పీజీ పూర్తి చేసిన వారు ఈ ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. పరీక్ష, ఇంటర్వ్యూలతో నియామకాలుంటాయి. ఈ పోస్టులకు ఎంపికైనవారు లెవెల్‌-10 వేతనాలు అందుకోవచ్చు. ఈ క్రమంలోనే ఈ నోటిఫికేషన్​కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

ఈ విభాగాల్లో సేవలందిచాలి: యూపీఎస్‌సీ నిర్వహించే కంబైన్డ్‌ జియో సైంటిస్టు పోస్టులకు ఎంపికైన వారు గ్రూప్‌ ఏ లేదా గ్రూప్‌ బీ హోదాతో జియలాజికల్‌ సర్వే ఆఫ్‌ ఇండియా (జీఎస్‌ఐ), మినిస్ట్రీ ఆఫ్‌ మైన్స్, సెంట్రల్‌ గ్రౌండ్‌ వాటర్‌ బోర్డు, మినిస్ట్రీ ఆఫ్‌ వాటర్‌ రిసోర్సెస్‌, రివర్​ డెవలప్​మెంట్​ సహా తదితర సంస్థల్లో సేవలందిస్తారు.

పోస్టుల వివరాలు:

మొత్తం పోస్టులు: 127

  • కేటగిరీ-1: జియలాజికల్‌ సర్వే ఆఫ్‌ ఇండియా, మినిస్ట్రీ ఆఫ్​ మైన్స్​లో జియాలజిస్టు 29, కెమిస్టు 7, అసిస్టెంట్‌ జియాలజిస్టు 34, అసిస్టెంట్‌ జియోఫిజిసిస్టు 35, అసిస్టెంట్‌ కెమిస్టు 6 పోస్టులు ఉన్నాయి.
  • కేటగిరీ-2: సెంట్రల్‌ గ్రౌండ్‌ వాటర్‌ బోర్డు, మినిస్ట్రీ ఆఫ్​ జలశక్తి, వాటర్​ రిసోర్స్​, రివర్​ డెవలప్​మెంట్​లో సైంటిస్ట్​ బీ(హైడ్రో జియాలజీ) గ్రూప్​ ఏ 5, సైంటిస్ట్​ బీ(కెమికల్​) గ్రూప్​ ఏ 1, సైంటిస్ట్​ బీ(జియో ఫిజిక్స్​) గ్రూప్​ ఏ 1, అసిస్టెంట్​ హైడ్రో జియోలజిస్ట్​ గ్రూప్​ బీ 7, అసిస్టెంట్​ కెమిస్ట్​ గ్రూప్​ బి 1, అసిస్టెంట్​ జియోఫిజిసిస్టు గ్రూప్​ బి 1.

అర్హత:

  • జియాలజిస్టు పోస్టులకు గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం నుంచి పీజీలో జియాలజీ / ఇంజినీరింగ్‌ జియాలజీ/ అప్లయిడ్‌ జియాలజీ/ ఎర్త్‌ సైన్స్‌/ మెరైన్‌ జియాలజీ/ ఓషనోగ్రఫీ/ జియోకెమిస్ట్రీ.. తదితర కోర్సులు పూర్తి చేసినవారు అప్లై చేసుకోవచ్చు.
  • ఇక కెమిస్ట్, కెమికల్‌ పోస్టులకు గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి ఎమ్మెస్సీ కెమిస్ట్రీ/ అప్లయిడ్‌ కెమిస్ట్రీ/ అనలిటికల్‌ కెమిస్ట్రీతో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
  • హైడ్రో జియాలజీ ఖాళీలకు గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం నుంచి పీజీలో జియాలజీ/ అప్లయిడ్‌ జియాలజీ/ మెరైన్‌ జియాలజీ/ హైడ్రో జియాలజీ చదివినవారు అర్హులు.
  • జియో ఫిజిక్స్, జియో ఫిజిసిస్ట్‌ పోస్టులకు గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం నుంచి ఎమ్మెస్సీ అప్లయిడ్‌ ఫిజిక్స్‌/ జియో ఫిజిక్స్‌/ అప్లయిడ్‌ జియోఫిజిక్స్‌/ మెరైన్‌ జియోఫిజిక్స్‌ కోర్సులవారు అర్హులు.

వయసు: ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలనుకునే అభ్యర్థుల వయసు జనవరి 1, 2027 నాటికి 21 నుంచి 32 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి. అంటే 1995 జనవరి 2 నుంచి 2006 జనవరి 1 మధ్యలో జన్మించి ఉండాలి. నిబంధనల ప్రకారం ఎస్సీ, ఎస్టీలకు ఐదు సంవత్సరాలు, ఓబీసీలకు మూడు సంవత్సరాల ఏజ్​ రిలాక్సేషన్​ ఉంటుంది. ఇక ఈ పోస్టులకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు జీతం రూ.లక్షపైనే ఉంటుంది.

ఎంపిక విధానం: స్టేజ్‌-1 ప్రిలిమినరీ, స్టేజ్‌-2 మెయిన్స్, స్టేజ్‌-3 ఇంటర్వ్యూలతో ఈ పోస్టులకు అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు.

పరీక్ష విధానం:

స్టేజ్‌-1 ప్రిలిమినరీ:

  • పరీక్ష ఆఫ్​లైన్​లో ఉంటుంది. దీనిని రెండు పేపర్లుగా నిర్వహిస్తారు. ప్రశ్నలు మొత్తం ఆబ్జెక్టివ్‌ తరహాలో ఉంటాయి. రెండు పేపర్లు కలిపి మొత్తం 400 మార్కులకు నిర్వహిస్తారు. పేపర్‌-1లో జనరల్‌ స్టడీస్‌కు సంబంధించిన ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ఇది వంద మార్కులకు ఉంటుంది.
  • పోస్టును అనుసరించి పేపర్​ 2 ఎగ్జామ్​ ఉంటుంది. దీన్ని సంబంధిత సబ్జెక్టులో 300 మార్కులకు నిర్వహిస్తారు. జియాలజిస్టు/ హైడ్రో జియాలజిస్టు పోస్టులకు జియాలజీ/ హైడ్రో జియాలజీ నుంచి క్వశ్చన్స్​ అడుగుతారు. ఇక జియో ఫిజిసిస్టు, జియోఫిజిక్స్‌ పోస్టులకు జియో ఫిజిక్స్‌ నుంచి ప్రశ్నలు ఉంటాయి. కెమిస్టు, కెమికల్‌ పోస్టులకు కెమిస్ట్రీ నుంచి ప్రశ్నలు వస్తాయి.
  • పేపర్‌-1, పేపర్‌-2 పరీక్షలకు(ఒక్కో ప్రశ్నాపత్రానికి) వ్యవధి 2 గంటలు. తప్పు సమాధానాలకు ఆ ప్రశ్నకు కేటాయించిన మార్కుల్లో 1/3 నెగిటివ్​ మార్కింగ్​ ఉంటుంది. ప్రిలిమినరీ రెండు పేపర్లలోనూ అర్హత సాధించినవారి లిస్ట్​ను ప్రిపేర్​ చేసి, మెరిట్, రిజర్వేషన్ల ప్రకారం విభాగాల వారీ ఖాళీలకు 6 లేదా 7 రెట్ల సంఖ్యలో కాండిడేట్స్​ను మెయిన్స్​కు సెలెక్ట్​ చేస్తారు.

స్టేజ్‌-2 మెయిన్స్​: ఈ పరీక్షను డిస్క్రిప్టివ్‌ తరహాలో నిర్వహిస్తారు. ప్రశ్నాపత్రం ఇంగ్లీష్​లో ఉంటుంది. సమాధానాలూ ఇంగ్లీష్​లోనే రాయాలి. అభ్యర్థి దరఖాస్తు చేసుకున్న విభాగాన్ని అనుసరించి 3 ప్రశ్నాపత్రాలు ఉంటాయి. ఒక్కో పేపర్‌కూ 200 చొప్పున 600 మార్కులకు పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. ఇక ఒక్కో పేపర్‌కూ 3 గంటల సమయం ఉంటుంది. స్టేజ్‌-2లో అర్హులైన వారి నుంచి విభాగాలవారీ మొత్తం ఖాళీలకు రెట్టింపు సంఖ్యలో అభ్యర్థులను ఇంటర్వ్యూకు సెలెక్ట్​ చేస్తారు.

స్టేజ్‌-3 ఇంటర్వ్యూ: దీనిని 200 మార్కులకు నిర్వహిస్తారు. కనీస అర్హత మార్కుల నిబంధన లేదు. అభ్యర్థులు సంబంధిత పోస్టులకు తగినవారా లేదా గమనిస్తారు. లీడర్​షిప్​తో పాటు ఇతర సామర్థ్యాలనూ అంచనావేసి అభ్యర్థులకు మార్కులు ఇస్తారు. అభ్యర్థులు అన్ని దశల్లోనూ అంటే స్టేజ్‌-1, స్టేజ్‌-2, స్టేజ్‌-3ల్లో సాధించిన మొత్తం మార్కులతో మెరిట్, రిజర్వేషన్ల ప్రకారం ఫైనల్​ సెలెక్షన్​ ఉంటుంది.

ఇలా ప్రిపరేషన్​: పీజీ స్థాయిలో సంబంధిత సబ్జెక్టులపై మంచిగా అవగాహన ఉన్నవారు పరీక్షలో విజయం సాధించవచ్చు. కాబట్టి పీజీ పాఠ్యాంశాలు బాగా అధ్యయనం చేయాలి. జియో సైంటిస్టు పాత క్వశ్చన్​ పేపర్లతో పాటు ఆ సబ్జెక్టుల్లో నెట్‌ పేపర్లు విజయానికి బాగా ఉపయోగపడతాయి.

పరీక్ష కేంద్రాలు:

  • స్టేజ్​ 1 ప్రిలిమినరీ: అహ్మదాబాద్​, బెంగళూరు, భోపాల్​, ఛండీగర్​, చెన్నై, కటక్​, దిల్లీ, దిస్పూర్​, ఘజియాబాద్​, గురుగ్రామ్​, హైదరాబాద్​, జైపూర్​, జమ్మూకశ్మీర్​, కలకత్తా, లఖ్​నవూ, ముంబయి, పాట్నా, ప్రయాగ్​రాజ్​, షిల్లాంగ్​, షిమ్లా, తిరువనంతపురం.
  • స్టేజ్​ 2 మెయిన్స్​: భోపాల్​, చెన్నై, దిల్లీ, దిస్పూర్​, హైదరాబాద్​, కలకత్తా, లఖ్​నవూ, ముంబయి, షిమ్లా

ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి:

  • ముందుగా యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ అధికారిక వెబ్​సైట్​ https://upsconline.nic.in/ ఓపెన్​ చేయాలి.
  • మీరు ఇది వరకే రిజిస్ట్రేషన్​ చేసుకుని ఉంటే ఆ వివరాలతో లాగిన్​ అవ్వాలి. లేదంటే కొత్తగా రిజిస్ట్రేషన్​ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత సంబంధిత నోటిఫికేషన్​పై క్లిక్​ చేసి అప్లై చేసుకోవాలి.

ముఖ్య వివరాలు :

  • ఆన్‌లైన్‌ దరఖాస్తులకు చివరి తేదీ: సెప్టెంబరు 22 సాయంత్రం 6 గంటల వరకు
  • ఫీజు: మహిళలు, ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులకు ఫీజు ఉండదు. మిగిలినవాళ్లు రూ.200 చెల్లించాలి.
  • ప్రిలిమినరీ పరీక్ష తేదీ: జనవరి 10, 2027.
  • మెయిన్స్‌ పరీక్షలు: జూన్‌ 19, 20, 2027 తేదీల్లో నిర్వహిస్తారు
  • నోటిఫికేషన్​ లింక్​

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