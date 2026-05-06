"సివిల్స్"​ మీ లక్ష్యమా? - తెలంగాణలో ఫ్రీ కోచింగ్ - మే 7 నుంచి అప్లికేషన్స్ షురూ!

-సివిల్స్ అభ్యర్థులకు ఫ్రీ కోచింగ్, హాస్టల్ వసతి - అర్హులైనవారు ఆన్​లైన్​లో అప్లై చేసుకోండి!

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 6, 2026 at 11:53 AM IST

Civils Free Coaching in Telangana : సివిల్స్ సాధించాలనేది చాలా మంది కల. ఆ స్వప్నాన్ని నిజం చేసుకునే ప్రయత్నంలో అభ్యర్థులు అహర్నిశలు శ్రమిస్తుంటారు. అంతేకాకుండా పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు ఖర్చు పెట్టి కోచింగ్ సెంటర్స్​లో ఏళ్ల తరబడి శిక్షణ తీసుకుంటుంటారు. ఇదే క్రమంలో పేద, మధ్య తరగతి ప్రజల పిల్లల్లో చాలా మంది కోచింగ్ సెంటర్స్​కు తగినంత డబ్బు చెల్లించే స్థోమత లేక ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ అవుతుంటారు. ఇంకొందరు మాత్రం ఇంట్లో ఆర్థిక పరిస్థితుల కారణంగా సివిల్స్ సాధించాలనే కలకు మధ్యలోనే ఫుల్ స్టాప్ పెట్టేస్తుంటారు. అలాంటివారందరికీ ఇది ఒక గుడ్​న్యూస్! తెలంగాణలో సివిల్​ సర్వీసెస్(UPSC) ఉచిత కోచింగ్​ కోసం ప్రకటన విడుదలైంది. మరి, ఈ ఫ్రీ కోచింగ్​కు అర్హులు ఎవరు, కోచింగ్ ఎక్కడ, ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి, ఎంపిక విధానం, దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఎప్పుడు? వంటి పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

తెలంగాణ మైనార్టీ సంక్షేమ శాఖ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించే సివిల్ సర్వీసెస్ (UPSC) ఉచిత శిక్షణకు ప్రకటన విడుదలైంది. హైదరాబాద్​లోని తెలంగాణ మైనార్టీస్‌ స్టడీ సర్కిల్​లో ఈ ఫ్రీ కోచింగ్ ఇవ్వనున్నారు. 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి గాను అర్హులైన మైనార్టీ వర్గాలకు చెందిన విద్యార్థులు మే 7 నుంచి 31 వరకు ఆన్‌లైన్‌లో అప్లై చేసుకోవచ్చు. జూన్‌ 14న స్క్రీనింగ్‌ టెస్టు కండక్ట్ చేసి మెరిట్‌ ఆధారంగా సీట్లను భర్తీ చేయనున్నట్లు తెలంగాణ మైనార్టీస్‌ స్టడీ సర్కిల్‌ డైరెక్టర్‌ టి.ప్రవీణ్‌ కుమార్‌ రెడ్డి ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు.

హైదరాబాద్​లో తెలంగాణ మైనార్టీ సంక్షేమ శాఖ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించే ఈ స్టడీ సర్కిల్‌లో ఎంపికైన అభ్యర్థులకు ప్రైవేట్ కోచింగ్ సెంటర్స్​కు దీటుగా మెరుగైన సదుపాయాలు కల్పిస్తారు. డిజిటల్‌ తరగతి గదులు, అనుభవజ్ఞులైన బోధనా సిబ్బంది, ఇంటర్నెట్‌ సదుపాయంతో పాటు అవసరమైన వారికి వసతి(Accommodation) సౌకర్యం కూడా ఉంటుందని డైరెక్టర్ తెలిపారు.

అర్హతలు :

ఏదైనా జనరల్ లేదా ప్రొఫెషనల్ డిగ్రీ పూర్తి చేసిన మైనార్టీ (ముస్లిం, క్రిస్టియన్, సిక్కు, జైన్, బౌద్ధ, పార్సీ) వర్గాలకు చెందిన యువతీ యువకులు ఎవరైనా సరే ఆన్​లైన్​లో అప్లై చేసుకోవచ్చు.

రిజర్వేషన్లు :

సివిల్స్​కు శిక్షణనిచ్చే ఈ స్టడీ సర్కిల్​లో మహిళా అభ్యర్థులకు 33.33%, దివ్యాంగులకు 5% సీట్లు రిజర్వేషన్లు కల్పించారు.

ఆదాయ పరిమితి :

సివిల్ సర్వీసెస్ ఉచిత శిక్షణకు అర్హత సాధించాలంటే విద్యార్థుల తల్లిదండ్రుల వార్షికాదాయం రూ.5 లక్షల లోపు ఉండాలి.

దరఖాస్తు & ఎంపిక విధానం :

దరఖాస్తు తేదీలు : అర్హులైన మైనార్టీ అభ్యర్థులు ఈ ఫ్రీ సివిల్ సర్వీసెస్ కోచింగ్​కు మే 7 నుంచి మే 31 వరకు ఆన్‌లైన్‌లో అప్లై చేసుకోవచ్చు.

స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ : అన్ని జిల్లాల్లోని మైనార్టీస్‌ రెసిడెన్షియల్‌ పాఠశాలల్లో జూన్ 14న పరీక్షలు కండక్ట్ చేస్తారు.

ఎంపిక ప్రక్రియ : స్క్రీనింగ్ టెస్ట్​లో సాధించిన మెరిట్ ఆధారంగా అభ్యర్థుల ఎంపిక ఉంటుంది.

సంప్రదించాల్సిన వివరాలు :

హైదరాబాద్​లోని తెలంగాణ మైనార్టీస్‌ స్టడీ సర్కిల్​లో అందించే సివిల్ సర్వీసెస్ (UPSC) ఉచిత శిక్షణకు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాల కోసం అధికారిక https://cet.cgg.gov.in/tmreis/ వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించండి. లేదంటే పని దినాల్లో ఉదయం 10:30 నుంచి సాయంత్రం 5:00 మధ్యలో 040-23236112 నంబర్‌కు కాల్ చేసి వివరాలు తెలుసుకోవచ్చని తెలంగాణ మైనార్టీస్‌ స్టడీ సర్కిల్‌ డైరెక్టర్‌ టి.ప్రవీణ్‌ కుమార్‌ రెడ్డి తెలిపారు.

