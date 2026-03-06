యూపీఎస్సీ సివిల్స్ పరీక్ష ఫలితాలు విడుదల- అనూజ్‌ అగ్నిహోత్రికి ఫస్ట్​ ర్యాంకు

ETV Bharat / education-and-career
Published : March 6, 2026 at 3:13 PM IST
UPSC Civil Services Final Result 2025 : కేంద్ర పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ (యూపీఎస్సీ) శుక్రవారం సివిల్స్ పరీక్ష ఫలితాలను విడుదల చేసింది. ఈ ఫలితాల్లో అనూజ్ అగ్నిహోత్రికి మొదటి ర్యాంకు రాగా, రాజేశ్వరి సువేకు రెండో ర్యాంకు వచ్చింది. ఆకాన్ష్ ధుల్, రాఘవ్ ఝున్ఝున్ వాలా, ఇషాన్ భట్నాగర్లకు వరుసగా 3, 4, 5 ర్యాంకులు వచ్చాయి. కాగా, వివిధ కేంద్ర సర్వీసుల నియామకాల కోసం మొత్తం 958 మంది అభ్యర్థులను కమిషన్ ఎంపిక చేసింది.
యూపీఎస్సీ ఏటా ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీస్ (ఐఏఎస్), ఇండియన్ ఫారిన్ సర్వీస్ (ఐఎఫ్ఎస్), ఇండియన్ పోలీస్ సర్వీస్ (ఐపీఎస్) వంటి ప్రతిష్ఠాత్మక పోస్టుల కోసం అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తుంది. ఇందుకోసం సివిల్స్లో ప్రిలిమినరీ, మెయిన్స్, ఇంటర్వ్యూ అనే మూడు దశల్లో పరీక్షలు నిర్వహిస్తుంది.
కేటగిరీల వారీగా!
2025 మే 25న ప్రిలిమినరీ పరీక్ష, ఆగస్టులో మెయిన్స్ నిర్వహించారు. మెయిన్స్లో ప్రతిభ కనబరిచిన వాళ్లకు 2025 డిసెంబర్ నుంచి 2026 ఫిబ్రవరి వరకు దశలవారీగా పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహించిన కమిషన్, తాజాగా ఫలితాలు ప్రకటించింది. ఈసారి సివిల్స్కు ఎంపికైన 958 మంది అభ్యర్థుల్లో, జనరల్ కేటగిరీ-317, ఈడబ్ల్యూఎస్-104, ఓబీసీ-306, ఎస్సీ- 158, ఎస్టీ- 73 మంది చొప్పున ఉన్నారు. వీరిలో 42 మంది దివ్యాంగులు కూడా ఉన్నారు. అయితే ప్రస్తుతం ఎంపిక చేసిన అభ్యర్థుల్లో 348 మంది అభ్యర్థులను తాత్కాలికం(ప్రొవిజినల్)గా ఉంచినట్లను కమిషన్ తెలిపింది. ఈ పరీక్ష ద్వారా మొత్తం 1,087 ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నట్లు స్పష్టం చేసింది.
ఏయే పోస్టులు ఉన్నాయంటే?
ఈ రిక్రూట్మెంట్లో 180- ఐఏఎస్, 55- ఐఎఫ్ఎస్, 150- ఐపీఎస్ పోస్టులు భర్తీ చేయనున్నారు. ఇక సెంట్రల్ సర్వీసెస్ గ్రూప్-Aలో 507 పోస్టులు, గ్రూప్-Bలో 195 పోస్టులు కూడా ఉన్నాయి.
టాప్-10 ర్యాంకర్స్ వీరే!
|అభ్యర్థి
|ర్యాంక్
|అనూజ్ అగ్నిహోత్రి
|1
|రాజేశ్వరి సువె
|2
|అకాన్ష్ ధూల్
|3
|రాఘవ్ ఝున్ఝున్వాలా
|4
|ఇషాన్ భట్నాగర్
|5
|జిన్నియా అరోడా
|6
|ఏఆర్ రజా మొహియిద్దీన్
|7
|పక్షల్ సెక్రటరీ
|8
|అస్థా జైన్
|9
|ఉజ్వల్ ప్రియాంక్
|10
సివిల్స్లో మెరిసిన తెలుగు అభ్యర్థులు
ఈసారి సివిల్స్లో పలువురు తెలుగు తేజాలు తమ సత్తా చాటారు. జాతీయ స్థాయిలో సృజనకు 55వ ర్యాంక్ వచ్చింది. తరువాత డీఎస్కే ప్రచేత్-193వ ర్యాంక్, ఎస్. వర్షిత్ రెడ్డి- 259 ర్యాంక్, ఎం. పవన్కుమార్ రెడ్డి 297 ర్యాంక్ సాధించారు. ఇంకా ఎవరెవరకి ఏ ర్యాంకులు వచ్చాయంటే?
|అభ్యర్థి
|ర్యాంక్
|గూడెల్లి సృజన
|55
|డీఎస్కే ప్రచేత్
|193
|ఎస్. వర్షిత్ రెడ్డి
|259
|ఎం.పవన్కుమార్ రెడ్డి
|297
|వెలిమినేటి విక్రమసింహా రెడ్డి
|541
|గుమ్మల శ్వేత
|573
|పల్లి ప్రమోద్ విష్ణు
|640
|వెలిమినేటి విజయసింహా రెడ్డి
|682
|పోతుపురెడ్డి భార్గవ్
|738
|పుడారి రాహుల్
|748
|కుమ్మరి శ్రవణ్కుమార్
|768
|కత్తిమాని అనిరుద్ధ్
|786
|కోరపోతుల శ్రీకర్రాజు
|806
|ఇస్లావత్ శ్రీరామ్ హర్ష
|823
|కట్టా ప్రత్యూష
|908
|గోగుల రాజశేఖర్
|920
|గుగులోతు జితేందర్ నాయక్
|939
వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు ఇలా!
మరింత సమాచారం కోసం అభ్యర్థులు యూపీఎస్సీ క్యాంపస్లోని పరీక్ష హాల్ సమీపంలో ఉన్న 'ఫెసిలిటేషన్ కౌంటర్'ను సంప్రదించవచ్చు. పనిదినాల్లో ఉదయం 10 నుంచి 5 గంటల వరకు నేరుగా అక్కడ సంప్రదించవచ్చు. లేదా 23385271/ 23381125/ 23098543 ఫోన్ నంబర్లకు డయెల్ చేసి వివరాలు కనుక్కోవచ్చు. కాగా, ఫలితాలు ప్రకటించిన 15 రోజుల్లోపు మార్కుల వివరాలు వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉంచుతామని యూపీఎస్సీ తెలిపింది.