సివిల్స్ రాయకుండానే డిగ్రీ అర్హతతో IPS స్థాయి జాబ్ - ఇలా దరఖాస్తు చేసుకోండి
సెంట్రల్ ఆర్మ్డ్ పోలీస్ ఫోర్సెస్లో అసిస్టెంట్ కమాండెంట్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల - నెలకు లక్ష రూపాయల పైనే ప్రారంభ వేతనం - డిగ్రీ పాసైన 25 ఏళ్ల లోపు యువతకు అవకాశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 10, 2026 at 5:14 PM IST
UPSC CAPF Assistant Commandant Notification 2026 : ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ అవ్వాలన్నది ఎంతోమంది కల. కానీ, సివిల్ సర్వీసెస్ పరీక్ష పాస్ కావడం అంత సులభం కాదు. ఏళ్ల తరబడి కఠోర శ్రమ అవసరం. అయితే, సివిల్స్ రాయకుండానే, అచ్చం ఐపీఎస్ స్థాయి (గ్రూప్-ఏ గెజిటెడ్) హోదా ఉన్న ఉద్యోగం పొందే అద్భుత అవకాశం ఒకటి ఉంది. అదే సెంట్రల్ ఆర్మ్డ్ పోలీస్ ఫోర్సెస్ - అసిస్టెంట్ కమాండెంట్ పరీక్ష. యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఏటా ఈ పరీక్షను నిర్వహిస్తుంది. తాజాగా 349 అసిస్టెంట్ కమాండెంట్ పోస్టుల భర్తీకి యూపీఎస్సీ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. దేశ భద్రతలో పాలుపంచుకుంటూ, సమాజంలో గొప్ప గౌరవాన్ని, లక్షల్లో జీతాన్ని సొంతం చేసుకునే ఈ ఉద్యోగాల పూర్తి సమాచారం ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఏయే విభాగాల్లో ఉద్యోగాలు ఉంటాయి? : అసిస్టెంట్ కమాండెంట్గా ఎంపికైన వారు దేశ అంతర్గత భద్రత, సరిహద్దు రక్షణ విధులు నిర్వర్తించాల్సి ఉంటుంది. కింద పేర్కొన్న కేంద్ర సాయుధ బలగాల్లో వీరికి పోస్టింగ్ ఇస్తారు.
- బోర్డర్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ (బీఎస్ఎఫ్)
- సెంట్రల్ రిజర్వ్ పోలీస్ ఫోర్స్ (సీఆర్పీఎఫ్)
- సెంట్రల్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ (సీఐఎస్ఎఫ్)
- ఇండో-టిబెటన్ బోర్డర్ పోలీస్ ఫోర్స్ (ఐటీబీపీ)
- సశస్త్ర సీమా బల్ (ఎస్ఎస్బీ)
జీతం, హోదా ఎలా ఉంటాయి? : ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వ గ్రూప్-ఏ గెజిటెడ్ ఆఫీసర్ పోస్టు. ప్రారంభంలోనే లెవెల్-10 కింద రూ. 56,100 మూల వేతనం ఉంటుంది. దీనికి తోడు డీఏ, హెచ్ఆర్ఏ, ఇతర కరవు భత్యాలు, ప్రోత్సాహకాలు కలుపుకుంటే, శిక్షణ పూర్తయిన మొదటి నెల నుంచే నెలకు రూ. లక్షకు పైగా వేతనం చేతికి వస్తుంది. ప్రమోషన్లు అవకాశాలు ఉంటాయి. భవిష్యత్తులో ఐజీ, ఏడీజీ స్థాయికి చేరుకోవచ్చు. ఎంపిక ప్రక్రియ ప్రధానంగా మూడు దశల్లో జరుగుతుంది. రాత పరీక్ష (రెండు పేపర్లు ఉంటాయి). ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్ / మెడికల్ టెస్ట్ ఉంటాయి. తరవాత ఇంటర్వ్యూ (పర్సనాలిటీ టెస్ట్) ఉంటుంది.
రాత పరీక్ష విధానం : రాత పరీక్షలో రెండు పేపర్లు ఉంటాయి. పేపర్-1 (ఆబ్జెక్టివ్ టైప్). ఇది 250 మార్కులకు ఉంటుంది. సమయం 2 గంటలు. ఇందులో జనరల్ ఎబిలిటీ అండ్ ఇంటెలిజెన్స్ నుంచి 125 ప్రశ్నలు వస్తాయి. ప్రతి ప్రశ్నకు 2 మార్కులు. నెగెటివ్ మార్కింగ్ ఉంది (తప్పు సమాధానానికి 1/3 వంతు మార్కులు కోత విధిస్తారు). పేపర్-1లో క్వాలిఫై అయితేనే పేపర్-2 దిద్దుతారు. పేపర్-2 (డిస్క్రిప్టివ్ టైప్). ఇది 200 మార్కులకు ఉంటుంది. సమయం 3 గంటలు. ఇందులో ఎస్సే రైటింగ్, జనరల్ స్టడీస్, కాంప్రహెన్షన్ ఉంటాయి. ఇందులో కనీసం 25 శాతం (50 మార్కులు) తెచ్చుకోవాలి.
ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్ : రాత పరీక్షలో అర్హత సాధించిన వారికి ఫిజికల్ టెస్టులు ఉంటాయి. ఇందులో కేవలం క్వాలిఫై అయితే చాలు, మార్కులు కలపరు. పురుషులు 165 సెం.మీ. ఎత్తు, 50 కిలోల బరువు ఉండాలి. 100 మీటర్ల పరుగును 16 సెకన్లలో, 800 మీటర్లను 3 నిమిషాల 45 సెకన్లలో పూర్తి చేయాలి. లాంగ్ జంప్ కనీసం 3.5 మీటర్లు దూకాలి. షాట్ పుట్ 4.5 మీటర్లు విసరాలి. మహిళలు 157 సెం.మీ. ఎత్తు, 46 కిలోల బరువు ఉండాలి. 100 మీటర్లను 18 సెకన్లలో, 800 మీటర్లను 4 నిమిషాల 45 సెకన్లలో పూర్తి చేయాలి. లాంగ్ జంప్ 3 మీటర్లు దూకాలి. వీరికి షాట్ పుట్ లేదు.
మెడికల్ టెస్ట్ & ఇంటర్వ్యూ : ఫిజికల్ టెస్టుల్లో పాస్ అయిన వారికి మెడికల్ టెస్ట్ చేస్తారు. అందులో ఫిట్ అయిన వారిని ఇంటర్వ్యూ (150 మార్కులు) కు పిలుస్తారు. రాత పరీక్ష, ఇంటర్వ్యూలో సాధించిన మార్కుల ఆధారంగా తుది మెరిట్ జాబితా రూపొందించి ఉద్యోగాలు ఇస్తారు. గత కటాఫ్ల ప్రకారం 330 మార్కులు (జనరల్) తెచ్చుకుంటే ఉద్యోగం వస్తుంది.
సిలబస్ ఏంటి? ప్రశ్నలు ఎలా వస్తాయి? : పేపర్-1 సిలబస్లో భాగంగా మెంటల్ ఎబిలిటీలో రీజనింగ్, న్యూమరికల్ ఎబిలిటీ, డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ సబ్జెట్లు చూడాలి. జనరల్ సైన్స్లో దైనందిన జీవితంలోని సైన్స్, ఐటీ, బయోటెక్నాలజీ, పర్యావరణం, కరెంట్ అఫైర్స్లో జాతీయ, అంతర్జాతీయ ప్రాధాన్యత ఉన్న సంఘటనలు, క్రీడలు, అవార్డుల గురించి చదవాలి. ఇండియన్ పాలిటీ అండ్ ఎకానమీలో రాజ్యాంగం, ప్రజా పరిపాలన, ఆర్థిక వ్యవస్థ, భద్రతా సమస్యలు, మానవ హక్కుల అంశాలపై చదవాలి. భారతదేశ చరిత్రలో స్వాతంత్య్రోద్యమం, సామాజిక, రాజకీయ పరిణామాలు, భూగోళశాస్త్రంలో దేశ, ప్రపంచ భౌగోళిక అంశాలను చూడాలి.
పేపర్-2 సిలబస్లో భాగంగా పార్ట్ ఏ (80 మార్కులు) ఉంటాయి. ఇందులో ఎస్సే (వ్యాసం) రాయాలి. ఆధునిక చరిత్ర, పాలిటీ, ఎకానమీ, మానవ హక్కులపై ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ఇంగ్లీష్ లేదా హిందీలో రాయవచ్చు. పార్ట్ బి (120 మార్కులు) ఉంటాయి. ఇది ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ను పరీక్షిస్తుంది. కాంప్రహెన్షన్, ప్రెసీ రైటింగ్, గ్రామర్ ఉంటాయి. దీనికి కేవలం ఇంగ్లీష్లోనే సమాధానాలు రాయాలి.
ప్రిపరేషన్ ఇలా చేయండి : ముందుగా సిలబస్ అర్థం చేసుకుని, 8వ తరగతి నుంచి 12వ తరగతి వరకు ఉన్న ఎన్సీఆర్టీ పుస్తకాలను (హిస్టరీ, పాలిటీ, ఎకానమీ, జాగ్రఫీ) క్షుణ్ణంగా చదవాలి. యూపీఎస్సీ వెబ్సైట్లో ఉన్న పాత ప్రశ్నాపత్రాలను బాగా విశ్లేషించాలి. ఏ అంశం నుంచి ఎన్ని ప్రశ్నలు వస్తున్నాయో గమనించాలి. కరెంట్ అఫైర్స్ కోసం రోజువారీ వార్తాపత్రికలు చదవాలి. గతేడాది ఆగస్టు నుంచి ఈ ఏడాది జులై వరకు జరిగిన ముఖ్య పరిణామాలను నోట్స్ రాసుకోవాలి. పేపర్-2 కోసం సమకాలీన అంశాలపై వ్యాసాలు రాయడం ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఎగ్జామ్కు ముందు కనీసం పది మాక్ టెస్టులు రాస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. ఫిజికల్ టెస్టుల కోసం రోజూ ఉదయం కాసేపు గ్రౌండ్లో ప్రాక్టీస్ చేయాలి.
ముఖ్యమైన వివరాలు :
- మొత్తం పోస్టులు: 349.
- విద్యార్హత: ఏదైనా గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం నుంచి డిగ్రీ ఉత్తీర్ణత.
- వయోపరిమితి: ఆగస్టు 1, 2026 నాటికి 20 నుంచి 25 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి. (అంటే ఆగస్టు 2, 2001 నుంచి ఆగస్టు 1, 2006 మధ్య జన్మించి ఉండాలి).
- వయసు సడలింపు: ఎస్సీ, ఎస్టీలకు ఐదేళ్లు; ఓబీసీలకు మూడేళ్లు గరిష్ఠ వయోపరిమితిలో సడలింపు వర్తిస్తుంది.
- దరఖాస్తు ఫీజు: జనరల్, ఓబీసీ అభ్యర్థులకు రూ.200. మహిళలు, ఎస్సీ, ఎస్టీలకు ఫీజు లేదు.
- దరఖాస్తులకు చివరి తేదీ: మార్చి 12 సాయంత్రం 6 గంటల వరకు.
- పరీక్ష తేదీ: జులై 19.
- తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పరీక్ష కేంద్రాలు: హైదరాబాద్, విశాఖపట్నం, తిరుపతి.
- దరఖాస్తు వెబ్సైట్: https://upsconline.nic.in/
