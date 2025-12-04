ETV Bharat / education-and-career

కార్పొరేట్​ కంపెనీలో ఉద్యోగమే మీ లక్ష్యమా? - ఈ శుభవార్త మీకోసమే!

రానున్న రోజుల్లో వేలల్లో భారత్​కు జీసీసీలు - లక్షల్లో ఉద్యోగాలు పొందే అవకాశం - 20లక్షల మంది నిపుణులు అవసరమని నివేదికల వెల్లడి - సన్నద్ధమయ్యేందుకూ నిపుణుల సూచనలు

భారత్​లో ఉద్యోగావకాశాలు
Jobs In MNCs In India (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 4, 2025 at 3:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Vacancies In Corporate Companies : కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వికసిత్ భారత్, విజన్​-2047 వంటి లక్ష్యాలతో విదేశీ పెట్టుబడులను ప్రోత్సహించి, విదేశీ కంపెనీలు సైతం మన దేశంలో వ్యాపార సంస్థలను నెలకొల్పేలా సంపూర్ణ మౌలిక సదుపాయాలను కల్పించి, గ్లోబల్ కేపబిలిటీ సెంటర్ (జీసీసీ)లను ఆహ్వానిస్తున్నాయి. దీంతో ప్రముఖ కంపెనీలు ఇక్కడ జీసీసీలను ఏర్పాటు చేసేందుకు క్యూ కడుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో రానున్న రోజుల్లో స్వదేశంలోనే, ప్రఖ్యాత కంపెనీల జీసీసీల్లో 20లక్షల మంది నిపుణులు అవసరమని నివేదికలు వెల్లడిస్తున్నాయి. ఆ ఉద్యోగాలు ఎలా ఉండబోతున్నాయి? ఎలా సన్నద్ధమవ్వాలన్న విషయాలను కూడా నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

అసలు జీసీసీలు అంటే : ఇవి అమెరికా, యూరప్​ దేశాలలో ఉండే బహుళ జాతి సంస్థ(ఎంఎన్​సీ)లు, వాటి లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా ఇతర దేశాల్లో పూర్తిస్థాయిలో ఏర్పాటు చేసే మరో కేంద్రాలు. వీటినే గ్లోబల్​ కేపబిలిటీ సెంటర్(జీసీసీ)లు అంటారు. ఒకప్పుడు వీటిని ఎంఎన్‌సీలు వ్యయ ఆదా కోసం నడిపే కేంద్రాలుగానే చూసేవారు. అంటే, తమ దేశంలో పెట్టుబడితో పోలిస్తే, ఏ దేశంలో తక్కువగా ఉంటుందో పరిశీలించి, అక్కడే ఓ కేంద్రం ఏర్పాటు చేసి, కార్యకలాపాలలో కొంత భాగాన్ని బదలాయించి, వ్యయ భారాన్ని తగ్గించుకునేవారు. కానీ, ఇప్పుడివి ప్రధాన ఎంఎన్​సీ కేంద్రాలకు ఏమాత్రం తీసిపోవడం లేదు.

2030 నాటికి భారీ సంఖ్యలో : ప్రస్తుతం భారత్​లో 1700 జీసీసీలు ఉన్నాయి. వాటిలో దాదాపు 10 లక్షల మంది ఉపాధి పొందుతున్నారు. దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాల సానుకూల వైఖరి, ప్రోత్సాహకాల ద్వారా ఇండియాలో జీసీసీలను ఏర్పాటు చేసేందుకు ప్రముఖ ఎంఎన్‌సీలు ముందుకొస్తున్నాయి. భారతీయ వృత్తి నిపుణుల సేవలు ఇతర దేశాల వారి కన్నా మెరుగ్గా ఉండటం, ప్రభుత్వాల ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ విధానాలు వీటి ఏర్పాటుకు కీలకమయ్యాయి. 2030 నాటికి దేశంలో పెద్ద ఎత్తున జీసీసీలు ఆవిర్భవించే అవకాశం ఉందని పలు నివేదికలు పేర్కొంటున్నాయి. అయితే, జీసీసీల్లో ఐదు రకాల విభాగాలు కీలకమవుతున్నాయి.

టెక్నాలజీ, ఇన్ఫర్​మేషన్ టెక్నాలజీ : జీసీసీల్లో ఆటోమేషన్, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, అనలిటిక్స్​ కీలకమవుతున్న తరుణంలో, వాటికి టెక్నాలజీ, ఐటీ డిపార్ట్​మెంట్ పాత్ర చాలా పవర్​ ఫుల్. పనితీరును మెరుగు పరుచుకోవడానికీ, కొత్త వ్యాపార అవకాశాలను గుర్తించడానికీ, ఇది జీసీసీలకు కావాల్సిన ఆధునిక సాంకేతికతతో వినూత్న ఉత్పత్తులు, సేవలను సృష్టిస్తుంది. వీటిలో యువత పట్టు సాధిస్తే, సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఇంజినీర్, డేటా సైంటిస్ట్, వెబ్‌ అడ్మినిస్ట్రేటర్, డేటా అనలిస్ట్, డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్, క్వాలిటీ అస్యూరెన్స్‌ ఇంజినీర్, వంటి హోదాలు ఉంటాయి.

కేపబిలిటీ : రొటీన్​గా చేయాల్సిన పనులకు సాంకేతికతను ఉపయోగించి, సృజనాత్మకత అవసరమయ్యే విధులపై మాత్రమే దృష్టిసారించేందుకు జీసీసీల్లోని ఈ టెక్నాలజీ విభాగం అవకాశం కల్పిస్తోంది. ఫైనాన్స్, హెచ్‌.ఆర్‌, ప్రొక్యూర్‌మెంట్‌ (మెటీరియల్‌ సేకరణ) వంటి వాటిని సునాయాసంగా చేసే సామర్థ్యాన్ని, రోబోటిక్‌ ప్రాసెస్‌ ఆటోమేషన్, ఇంటెలిజెంట్‌ ఆటోమేషన్‌ టెక్నాలజీలు అవకాశం కల్పిస్తున్నాయి.

నిర్ణయ శక్తి: ఎంఎన్​సీ కంపెనీలకు లక్షల్లో వినియోగదారులుంటారు. లావాదేవీలు కోట్లలో ఉంటాయి. దీంతో కార్యకలాపాలకు సంబంధించి పెద్ద మొత్తంలో డేటా పోగవుతుంది. ఈ డేటామైన్‌ నుంచి భవిష్యత్​లో అవసరమైన్పపుడు సమాచారాన్ని పరిశీలించి, కొనుగోలు సరళిని ఆవిష్కరించేందుకు డేటా అనాలిసిస్‌కు జీసీసీలు జీవనాడిలా పనిచేస్తున్నాయి. వేలు, లక్షల కోట్ల రూపాయల వ్యాపార పరిమాణాన్ని సృష్టించేందుకు ఈ విభాగం ముఖ్యమైంది.

డిజిటల్‌ సొల్యూషన్స్ : ఆర్టిఫిసియల్ ఇంటలిజెన్స్ మెషీన్​ లెర్నింగ్ (ఏఐ-ఎంఎల్‌) సాంకేతికతలను వినియోగంచి వివిధ ఉత్పత్తులు లేదా సేవలను త్వరితగతిన వృద్ధి చేసయడం, పరీక్షల నిర్వహణ, అవసరమైన దిద్దుబాట్ల తర్వాత డిజిటల్‌ పరిష్కారాలను టెక్నాలజీ, ఐటీ విభాగాలు చేసిపెడుతున్నాయి.

కస్టమర్స్ బెస్ట్ ఎక్పీరియన్స్ : ప్రస్తుతం చాలా వరకు సంస్థలు వాటి ఉత్పత్తులనో, సేవలనో విక్రయించడం లేదు. అనుభూతి (ఎక్స్‌పీరియన్స్‌)ని అమ్ముతున్నాయి. మల్టీఫ్లెక్స్‌ థియేటర్లో సినిమా చూడటం ఒక అనుభూతి. మొబైల్‌లో షాపింగ్‌ చేయడం, తాజా కూరగాయలు కొనడం కూడా ఒక అనుభూతిగానే మారుస్తూ, కంపెనీలు ఆర్జిస్తున్నాయి.

జీసీసీలకు కోర్​గా పరిగణించే ఈ జీసీసీల్లో టెక్నాలజీ డిపార్ట్​మెంట్​లో విభాగంలో చోటు సాధించినట్లయితే, ఉజ్వల భవిష్యత్తుకు లోటు లేనట్లే. టెక్నాలజీపై ఆసక్తి తక్కువగా ఉన్నట్లయితే, ఆపరేషన్స్, ఫైనాన్స్, సప్లయ్‌ చెయిన్, మార్కెటింగ్, సేల్స్, మేనేజ్‌మెంట్‌ విభాగాల్లో కూడా బ్రైట్ ఫ్యూచర్ ఉంటుందని నిపుణులు తెలుపుతున్నారు.

రైట్స్‌లో అసిస్టెంట్‌ మేనేజర్‌ ఉద్యోగాలు - దరఖాస్తు చివరి తేదీ ఎప్పుడంటే?

జేఈఈ మెయిన్‌ పరీక్షలు - వ్యూహాత్మకంగా సన్నద్ధమైతే మెరుగైన స్కోరు

TAGGED:

JOB ALERTS IN COMPANIES IN COUNTRY
SOFTWARE JOB VACANCIES IN INDIA
VACANCIES IN CORPORATE COMPANIES
భారత్​లోని ఉద్యోగ ఖాళీలు
JOBS IN GCC UPCOMING DAYS IN INDIA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.