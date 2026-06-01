ETV Bharat / education-and-career
'డీమ్డ్-టు-బి' హోదాకు ప్రాధాన్యత - త్వరలో మరి కొన్ని అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం
డీమ్డ్ లేదా ప్రైవేట్ విశ్వవిద్యాలయ హోదా దిశగా పయనం - ఈ ఏడాది రెండు కొత్త 'డీమ్డ్-టు-బి' విశ్వవిద్యాలయాలకు ఆమోదం - కొత్త దిశగా అడుగులు వేస్తున్న
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 1, 2026 at 1:44 PM IST
Deemed To Be Universities : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అనేక ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలు 'డీమ్డ్-టు-బి' విశ్వవిద్యాలయాలుగా లేదా ప్రైవేట్ విశ్వవిద్యాలయాలుగా పరివర్తన చెందుతున్నాయి. విద్యాసంస్థలు డిగ్రీలను ప్రదానం చేసే సంస్థలుగా మారాలన్న జాతీయ విద్యా విధాన లక్ష్యానికి అనుగుణంగా, కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఆమోద ప్రక్రియను కొంతవరకు సులభతరం చేయడంతో ఈ సంస్థలు ఈ దిశగా అడుగులు వేస్తున్నాయి.
కేంద్ర ప్రభుత్వం 'డీమ్డ్-టు-బి' హోదాకు ఆమోదం మంజూరు చేయగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రైవేట్ విశ్వవిద్యాలయాలకు అధికారం ఇస్తుంది. కొత్త కోర్సులను ప్రవేశపెట్టే స్వేచ్ఛ, ఫీజుల నిర్మాణాన్ని నిర్ణయించడం, సీట్ల సంఖ్యను పెంచడం, ప్రవేశాలలో స్వయంప్రతిపత్తిని వినియోగించుకోవడం వంటి అంశాలు ఈ కళాశాలలను విశ్వవిద్యాలయాలుగా మారడానికి ప్రోత్సహిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం, రాష్ట్రంలో 9 'డీమ్డ్-టు-బి' విశ్వవిద్యాలయాలు 11 ప్రైవేటు విశ్వవిద్యాలయాలు ఉన్నాయి. ఈ సంవత్సరం మరిన్ని ప్రైవేటు విశ్వవిద్యాలయాలు స్థాపించబడతాయని అంచనా వేయబడుతోంది.
'డీమ్డ్-టు-బి' హోదాకు ప్రాధాన్యత:
- అధిక సంఖ్యలో విద్యా సంస్థలు 'డీమ్డ్-టు-బి' విశ్వవిద్యాలయ హోదాను పొందడానికి ఆసక్తి చూపుతున్నాయి. ఈ సంవత్సరం రాష్ట్రంలోని ఎన్నారై (NRI) జీఎంఆర్ (GMR) సంస్థలకు 'డీమ్డ్-టు-బి' విశ్వవిద్యాలయ హోదా మంజూరు చేశారు.
- 'డీమ్డ్-టు-బి' విశ్వవిద్యాలయాలలో అందుబాటులో ఉన్న అన్ని సీట్లను భర్తీ చేసే అధికారం యాజమాన్యానికే ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఫీజుల నిర్మాణాన్ని నిర్ణయించే అధికారం పూర్తిగా యాజమాన్యం చేతిలోనే ఉంటుంది. ఈ విషయాలపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పర్యవేక్షణ కేవలం నామమాత్రంగానే ఉంటుంది.
- సీట్ల మంజూరుకు ఏఐసీటీఈ (AICTE - ఆల్ ఇండియా కౌన్సిల్ ఫర్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్) నుంచి ఆమోదం తప్పనిసరి. 'డీమ్డ్-టు-బి' (Deemed-to-be) హోదా కింద, ఒక విద్యా సంస్థ ప్రవేశ ప్రక్రియ నుంచి ధృవపత్రాల జారీ వరకు ప్రతి అంశానికి సంబంధించి తనదైన ప్రత్యేక నిర్వహణ విధానాలను అమలు చేసే స్వయంప్రతిపత్తిని కలిగి ఉంటుంది.
- ఈఏపీసీఈటీ (EAPCET - ఇంజనీరింగ్, వ్యవసాయం, ఫార్మసీ ఉమ్మడి ప్రవేశ పరీక్ష)కి హాజరైన అభ్యర్థులకు ఈ సంస్థలలో ఎలాంటి ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత లేదా ప్రత్యేక చికిత్స లభించదు. ప్రైవేట్ విశ్వవిద్యాలయాలలో కూడాప్రైవేట్ విశ్వవిద్యాలయాల స్థాపనకు సంబంధించి సంకీర్ణ ప్రభుత్వం కొన్ని సడలింపులు ఇచ్చింది. మహిళల కోసం ప్రత్యేక ప్రైవేట్ విశ్వవిద్యాలయాల స్థాపనకు ఇది వీలు కల్పించింది. విశ్వవిద్యాలయాల ఏర్పాటుకు అవసరమైన భూమి పరిమితిని ప్రాంతాన్ని బట్టి 50 ఎకరాల నుంచి 10 లేదా 15 ఎకరాలకు తగ్గించింది, నిధుల వినియోగంలో మరింత వెసులుబాటు కల్పించింది.
- 'డీమ్డ్-టు-బి-యూనివర్సిటీ' హోదా పొందడానికి చాలా కాలం పడుతుందని భావించిన కళాశాలలు, ఇప్పుడు దానికి బదులుగా పూర్తిస్థాయి ప్రైవేట్ విశ్వవిద్యాలయాలుగా మారడానికి మొగ్గు చూపుతున్నాయి.
త్వరలో మరి కొన్ని అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం : ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో 11 ప్రైవేట్ విశ్వవిద్యాలయాలు పనిచేస్తుండగా మరో నాలుగు ఇప్పుడు స్థాపించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి. ఈ సంస్థలకు సంబంధించిన ప్రతిపాదనలు ప్రస్తుతం ప్రభుత్వ పరిశీలనలో ఉన్నాయి. వీటిలో శ్రీ సిటీ మానస సరోవర్లను గ్రీన్ఫీల్డ్ ప్రైవేట్ విశ్వవిద్యాలయాలుగా ప్రతిపాదించారు. అదే సమయంలో బ్రౌన్ఫీల్డ్ విభాగంలో విష్ణు మహిళా ఇంజనీరింగ్ కళాశాల రాష్ట్రంలో కేవలం మహిళల కోసం ఏర్పాటు చేసిన మొట్టమొదటి ప్రైవేట్ విశ్వవిద్యాలయంగా అవతరించడానికి సిద్ధంగా ఉంది. చలపతి ఇంజనీరింగ్ కళాశాల కూడా ప్రైవేట్ విశ్వవిద్యాలయంగా మారే ప్రక్రియలో ఉంది.
'కన్వీనర్ కోటా' కింద, గ్రీన్ఫీల్డ్ ప్రైవేట్ విశ్వవిద్యాలయాల్లోని 35% సీట్లను ప్రభుత్వం EAPCET పరీక్ష ద్వారా భర్తీ చేస్తుంది. బ్రౌన్ఫీల్డ్ ప్రైవేట్ విశ్వవిద్యాలయాల విషయంలో, కళాశాల విశ్వవిద్యాలయ హోదాకు మారకముందు ఉన్న 70% సీట్లను, అలాగే ఆ సంస్థ విశ్వవిద్యాలయ హోదా పొందిన తర్వాత ప్రవేశపెట్టే ఏవైనా కొత్త కోర్సులలోని 35% సీట్లను ప్రభుత్వం భర్తీ చేస్తుంది.
విదేశాల్లో "MBBS" చేయాలనుకుంటున్నారా? - ముందు ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి!
మీ ఊహాశక్తికి ఆకారం ఇవ్వాలనుకుంటున్నారా? - ఫైన్ ఆర్ట్స్తో కల నిజం చేసుకోవచ్చు!