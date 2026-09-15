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డిగ్రీ అర్హతతో "అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్" ఖాళీలు - జీతం రూ. లక్షన్నర పైనే!
-యునైటెడ్ ఇండియా ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ - సెప్టెంబర్ 28 వరకు దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు అవకాశం!
Published : September 15, 2026 at 5:07 PM IST
United India Insurance Company Recruitment 2026: డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న అభ్యర్థులకు గుడ్న్యూస్. యునైటెడ్ ఇండియా ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్ల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది. ప్రారంభంలోనే రూ.లక్ష పైనే జీతంతో పట్టభద్రులను తమ సంస్థలోకి ఆహ్వానిస్తోంది. బీమా ఉంటే కుటుంబానికి ఎంత ధీమా ఉంటుందో.. బీమా సంస్థల్లో ఉద్యోగాలు కూడా కెరియర్కు అంతటి భరోసా. మరి యూఐఐసీఎల్ నోటిఫికేషన్ ప్రకారం ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి? అర్హతలు? సహా మరిన్ని వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
పోస్టు పేరు - ఖాళీలు
- అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్-జనరలిస్టులు - 200(ఎస్టీ 18, ఎస్సీ 30, ఓబీసీ 62, ఈడబ్ల్యూఎస్ 22, యూఆర్ 68)
- అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్-హిందీ ఆఫీసర్లు - 25(ఎస్టీ 1, ఎస్సీ 4, ఓబీసీ 7, ఈడబ్ల్యూఎస్ 2, యూఆర్ 11)
- మొత్తం - 225
విద్యార్హతలు:
- అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్-జనరలిస్టుల పోస్టులకు గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం నుంచి ఏదైనా విభాగంలో (ఇంజనీరింగ్, ఆర్ట్స్, సైన్స్, కామర్స్, అగ్రికల్చర్, డేటా సైన్స్) డిగ్రీ/గ్రాడ్యుయేట్ లేదా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ చదివిన వారు అర్హులు. అలాగే కనీసం 60శాతం మార్కులతో ఉత్తీర్ణత ఉండాలి. ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగ అభ్యర్థులు 55 శాతం మార్కులు తెచ్చుకోవాలి.
- అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్- హిందీ ఆఫీసర్ల పోస్టులకు ఏదైనా గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి 60 శాతం మార్కులతో ఇంగ్లిష్ తప్పనిసరి సబ్జెక్టుగా హిందీలో మాస్టర్స్ డిగ్రీ చదివి ఉండాలి. లేదా హిందీ తప్పనిసరి సబ్జెక్టుగా ఉండి ఇంగ్లిష్ మీడియంలో మాస్టర్స్ డిగ్రీ చేసి పూర్తి చేసి ఉండాలి. ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులకు 55 శాతం మార్కులు సాధించాలి.
వేతనం: నెలకు రూ.82,485-1,56,745. బేసిక్ పే కి అదనంగా ఎన్పీఎస్, గ్రాట్యూటీ, ఎల్టీఎస్, గ్రూప్ పర్సనల్ యాక్సిడెంట్ ఇన్సూరెన్స్, వైద్య సదుపాయాలుంటాయి.
వయసు: జూన్ 30, 2026 నాటికి 21 నుంచి 30 సంవత్సరాల మధ్య వయసు కలిగిన వారు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. అంటే 1996 జూన్ 30 నుంచి 2005 జూన్ 30 మధ్యలో పుట్టి ఉండాలి. నిబంధనల ప్రకారం ఎస్టీ/ఎస్సీ వారికి 5 సంవత్సరాలు, ఓబీసీ 3, దివ్యాంగులకు 10 సంవత్సరాల వయోసడలింపు ఉంది.
ఎంపిక: ఈ పోస్టులకు మూడు దశల్లో జరిగే ఆన్లైన్ (ప్రిలిమ్స్, మెయిన్స్, డిస్క్రిప్టివ్) పరీక్షలు, ఇంటర్వ్యూల ఆధారంగా అభ్యర్థుల ఎంపిక ఉంటుంది. రెండు పోస్టులకు ప్రిలిమ్స్ పరీక్ష ఒకే రకంగా ఉంటుంది. కానీ మెయిన్స్ మాత్రం హిందీ ఆఫీసర్లకు వేరే విధంగా ఉంటుంది. ఇక పోస్టులకు ఎంపికైనవారు ఏడాదిపాటు ప్రొబేషన్లో సేవలు అందించాలి.
పరీక్ష విధానం:
1. ప్రిలిమ్స్: ఈ పరీక్షను ఆన్లైన్లో నిర్వహిస్తారు. ఆబ్జెక్టివ్ విధానంలో 100 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. మొత్తం 3 సెక్షన్ల నుంచి ప్రశ్నలు వస్తాయి. ఒక్కో ప్రశ్నకు ఒక్కో మార్కు చొప్పున మొత్తం 100 మార్కులు. కాల వ్యవధి 60 నిమిషాలు. ఇంగ్లిష్ లాంగ్వేజ్ 30 ప్రశ్నలు, రీజనింగ్ 35 ప్రశ్నలు, క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్ల నుంచి 35 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ప్రతి సెక్షన్లోనూ అర్హత సాధించాల్సి ఉంటుంది. వారినే ఆ తర్వాతి మెయిన్స్ పరీక్షకు షార్ట్లిస్ట్ చేస్తారు.
2. మెయిన్స్: ఈ పరీక్షనూ ఆన్లైన్లోనే నిర్వహిస్తారు. ఆబ్జెక్టివ్ పరీక్ష పూర్తికాగానే డిస్క్రిప్టివ్ రాయాల్సి ఉంటుంది.
- జనరలిస్టులు: మెయిన్స్ పరీక్ష కూడా ఆబ్జెక్టివ్ విధానంలో 200 ప్రశ్నలతో 250 మార్కులకు ఉంటుంది. వ్యవధి 150 నిమిషాలు. మొత్తం 5 సెక్షన్ల నుంచి ప్రశ్నలు వస్తాయి. ఇంగ్లిష్ లాంగ్వేజ్ (40 ప్రశ్నలు, 50 మార్కులు, 30 నిమిషాలు), రీజనింగ్, క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్లకు (50 ప్రశ్నలు - 60 మార్కులు, 40 నిమిషాల వ్యవధి), జనరల్ అవేర్నెస్ (ఫైనాన్షియల్ సెక్టార్ - 40 ప్రశ్నలు, 60 మార్కులు, 30 నిమిషాలు), కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ (20 ప్రశ్నలు - 20 మార్కులు, 10 నిమిషాలు). ఆబ్జెక్టివ్ తర్వాత డిస్క్రిప్టివ్ టెస్టు ఉంటుంది. ఇందులో ఇంగ్లిష్ లాంగ్వేజ్ (లెటర్ రైటింగ్-10, ఎస్సే-20 మార్కులు)లో రెండు ప్రశ్నలు ఉంటాయి. 30 మార్కులు. వ్యవధి 30 నిమిషాలు. ప్రతి సెక్షన్లోనూ అర్హత మార్కులు సాధించాలి. అభ్యర్థుల సంఖ్యను బట్టి కనీస అర్హత మార్కులు నిర్ణయిస్తారు.
- హిందీ ఆఫీసర్లు: మెయిన్స్ పరీక్ష ఆబ్జెక్టివ్ విధానంలో 200 మార్కులకు ఉంటుంది. వ్యవధి 120 నిమిషాలు. ఇందులో కూడా 5 సెక్షన్ల నుంచి ప్రశ్నలు అడుగుతారు. ఇంగ్లిష్ లాంగ్వేజ్ (25 ప్రశ్నలు - 25 మార్కులు, వ్యవధి 20 నిమిషాలు), రీజనింగ్(25 ప్రశ్నలు - 25 మార్కులు, 30 నిమిషాలు), ప్రొఫెషనల్ లాంగ్వేజ్ (50 ప్రశ్నలు - 100 మార్కులు, 50 నిమిషాలు), జనరల్ అవేర్నెస్, కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్(25 ప్రశ్నలు, 25 మార్కులు, 10 నిమిషాల వ్యవధి). డిస్క్రిప్టివ్ టెస్టులో 5 ప్రశ్నలకు 50 మార్కులు, వ్యవధి 60 నిమిషాలు.
3. ఇంటర్వ్యూ: మెయిన్స్ పరీక్షలో అర్హత సాధించిన వారిని ఇంటర్వ్యూకు షార్ట్లిస్ట్ చేస్తారు. మెయిన్స్ పరీక్ష, ఇంటర్వ్యూలకు 75:25 వెయిటేజీ ఇస్తారు. ఇంటర్వ్యూ సమయంలో సర్టిఫికెట్ వెరిఫికేషన్ ఉంటుంది. దీనికి హాజరయ్యే అభ్యర్థులకు స్లీపర్ క్లాస్ రైలు/ బస్సు ఛార్జీలను చెల్లిస్తారు.
సన్నద్ధత:
- ప్రిలిమ్స్, మెయిన్స్ సిలబస్ దాదాపు ఒకటే కావడం అభ్యర్థులకు కలిసొచ్చే అంశం. సిలబస్ అదే అయినప్పటికీ ప్రిలిమ్స్లో ప్రశ్నలు కొంచెం ఈజీగా ఉంటే, మెయిన్స్లో ప్రశ్నలు కాస్త కష్టంగా ఉంటాయి. కాబట్టి ముందుగా ప్రిలిమ్స్లో అర్హత కోసం ప్రాథమిక అంశాలపై దృష్టి సారించాలి.
- అరిథ్మెటిక్, రీజనింగ్ కోసం స్కూల్ లెవల్ మ్యాథ్స్ పుస్తకాల్లోని అంశాలను చదివి, ప్రశ్నలు సాధన చేయాలి. అలాగే పోటీ పరీక్షలకు సంబంధించి అరిథ్మెటిక్, రీజనింగ్ల్లో ఏదైనా పుస్తకాన్ని తీసుకుని సంబంధిత అంశాలను బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఎక్కువ మార్కులు పొందవచ్చు.
- కరెంట్ అఫైర్స్ కోసం జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గత సంవత్సరం నుంచి నుంచి జరుగుతున్న ముఖ్య పరిణామాలు తెలుసుకోవాలి. దేశ, విదేశాల్లో జరిగిన ఎన్నికలు, ముఖ్య నియామకాలు, యుద్ధాలు, అవార్డులు, క్రీడలు, మీటింగ్స్, పుస్తకాలు-రచయితలు, కరెన్సీ, రాజధానులు.. వంటి వివరాలను క్షుణ్ణంగా తెలుసుకోవాలి. తాజా సమాచారం కోసం దినపత్రికలను అనుసరించి నోట్సు రాసుకోవాలి.
- సన్నద్ధత పూర్తయిన తర్వాత పాతప్రశ్నాపత్రాలు బాగా అధ్యయనం చేయాలి. వీటి ప్రకారం స్టడీప్లాన్ను మెరుగుపరచుకోవాలి. అనంతరం వీలైనన్ని మాక్ పరీక్షలు రాయాలి. పరీక్షల వారీ ఫలితాలు సమీక్షించుకోవాలి.
దరఖాస్తు ఫీజు: ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులకు రూ.250, మిగిలిన అభ్యర్థులు రూ.1000 చెల్లించాలి.
ఎలా అప్లై చేయాలి:
- ముందుగా యునైటెడ్ ఇండియా ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్ అధికారిక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయాలి.
- అనంతరం సంబంధిత నోటిఫికేషన్పై క్లిక్ చేసి రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తి చేసి పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకుని ఫీజు చెల్లించాలి.
ముఖ్య తేదీలు:
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: సెప్టెంబర్ 28, 2026
- ప్రిలిమినరీ పరీక్ష తేదీ: అక్టోబర్ 22, 2026
- మెయిన్స్ పరీక్ష తేదీ: నవంబర్ 30, 2026
- నోటిఫికేషన్ లింక్
- అప్లికేషన్ లింక్
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