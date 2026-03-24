ETV Bharat / education-and-career
ఎంబీబీఎస్ విద్యార్హతతో కేంద్ర సర్వీసుల్లో 1358 ఖాళీలు – ఇలా దరఖాస్తు చేసుకోండి
ఎంపికైనవారికి రూ.1.5 లక్షల సాలరీ - ఎగ్జామ్ ఫీజు వీరికి మినహాయింపు - ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో ఎక్కడెక్కడ సెంటర్లు ఉన్నాయంటే?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 24, 2026 at 5:09 PM IST
UPSC CMS 2026 : మీరు ఎంబీబీఎస్ పూర్తి చేశారా? కేంద్ర ప్రభుత్వ సర్వీసులో ఉద్యోగం చేయడం కోసం ఎదురు చూస్తున్నారా? అయితే ఈ అవకాశం మీకోసమే! ఎంబీబీఎస్ పూర్తి చేసిన లేదా చివరి సంవత్సరం చదువుతున్న విద్యార్థులకు కేంద్ర ప్రభుత్వ సర్వీసుల్లో ఉద్యోగాలు సంపాదించే సువర్ణావకాశం వచ్చింది. యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ (యూపీఎస్సీ) కంబైన్డ్ మెడికల్ సర్వీసెస్ (సీఎంఎస్) పరీక్ష 2026 నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఈ ఏడాది మొత్తం 1358 ఖాళీలు భర్తీ చేయనుంది. పరీక్ష, ఇంటర్వ్యూల ద్వారా ఎంపికైనవారు రూ.1.5 లక్షల వరకు జీతం, ప్రయోజనాలు పొందవచ్చు.
ఖాళీల వివరాలు ఇవే :
- సెంట్రల్ హెల్త్ సర్వీస్ (సీహెచ్ఎస్)లో జనరల్ డ్యూటీ మెడికల్ ఆఫీసర్లు - 864
- రైల్వేలో అసిస్టెంట్ డివిజినల్ మెడికల్ ఆఫీసర్ - 450
- న్యూఢిల్లీ మున్సిపల్ కౌన్సిల్లో జనరల్ డ్యూటీ మెడికల్ ఆఫీసర్ - 14
- మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఢిల్లీలో జనరల్ డ్యూటీ మెడికల్ ఆఫీసర్ గ్రేడ్ -2 ఖాళీలు 30 ఉన్నాయి.
ఎలా ఎంపిక చేస్తారంటే?
- మొదట కంప్యూటర్ బేస్డ్ రాత పరీక్ష 500 మార్కులకు ఉంటుంది. ఇందులో రెండు పేపర్లు ఉంటాయి.
- పేపర్-1 జనరల్ మెడిసిన్ + పీడియాట్రిక్స్ రెండింటికి కలిపి 250 మార్కులు ఉంటుంది.
- పేపర్-2 సర్జరీ + గైనకాలజీ, ఆబ్స్టెట్రిక్స్ + ప్రివెంటివ్, సోషల్ మెడిసిన్ 250 మార్కులకు ఉంటుంది.
ప్రతి పేపర్కు రెండు గంటలు. ఆబ్జెక్టివ్ టైపు ప్రశ్నలు, నెగెటివ్ మార్కింగ్ 1/3 ఉంటుంది. రాత పరీక్షలో అర్హత సాధించినవారికి 100 మార్కుల ఇంటర్వ్యూ తర్వాత పర్సనాలిటీ టెస్ట్ ఉంటుంది. ఎంబీబీఎస్ సిలబస్పై పట్టు సాధించాలి. గతంలోని సీఎంఎస్, నీట్ పీజీ, ఐఎన్ఐ సెట్ ప్రశ్నాపత్రాలు ప్రాక్టీసు చేస్తే ఉపయోగపడతాయి.
సాలరీ, బెనిఫిట్స్ : ఎంపికైన వారికి పే స్కేల్ లెవెల్-10 (మూలవేతనం రూ.56,100–1,77,500). డీఏ, హెచ్ఆర్ఏ, నాన్-ప్రాక్టీస్ అలవెన్స్ (ఎన్పీఏ)తో సహా మొదటి నెల నుంచే సుమారు రూ.1.5 లక్షలు అందుతుంది. మెడికల్ ఆఫీసర్గా చేరినవారు సీనియర్ మెడికల్ ఆఫీసర్, చీఫ్ మెడికల్ ఆఫీసర్, సీనియర్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ హోదాలకు ప్రమోషన్లు లభిస్తాయి. ఎంబీబీఎస్ డిగ్రీ (ఫైనల్ ఇయర్ విద్యార్థులు కూడా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఇంటర్న్షిప్ పూర్తి చేసిన తర్వాత నియామకం).
వయసు, ముఖ్యమైన తేదీలు, ఫీజు విషయానికొస్తే? :
- 2026, ఆగస్టు 1కి 32 ఏళ్లు మించరాదు (ఆగస్టు 2, 1994 తర్వాత జన్మించినవారు అర్హులు). సెంట్రల్ హెల్త్ సర్వీస్ పోస్టులకు మాత్రం 35 ఏళ్ల వరకు అవకాశం. ఎస్సీ/ఎస్టీలకు 5 ఏళ్లు, ఓబీసీలకు 3 ఏళ్లు, దివ్యాంగులు, ఎక్స్-సర్వీస్మెన్లకు సడలింపులు వర్తిస్తాయి.
- 2026 మార్చి 11న నోటిఫికేషన్ను విడుదల చేశారు. ఆన్లైన్ దరఖాస్తు చివరి తేదీ 2026, మార్చి 31, సాయంత్రం 6 గంటల వరకు. 2026 ఆగస్టు 2న పరీక్షను నిర్వహిస్తారు.
- మహిళలు, ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులకు ఎలాంటి ఫీజు లేదు. మిగతా వారికి రూ.200 ఆన్లైన్లో చెల్లించాలి.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పరీక్షా కేంద్రాలు : హైదరాబాద్, విశాఖపట్నం, తిరుపతి (మొత్తం 48 నగరాల్లో పరీక్ష). దరఖాస్తులు ఆన్లైన్లో మాత్రమే upsconline.nic.in ద్వారా. పూర్తి వివరాలు, నోటిఫికేషన్ పీడీఎఫ్ కోసం upsc.gov.in వెబ్సైట్ను సందర్శించండి. ఎంబీబీఎస్ గ్రాడ్యుయేటర్లు ప్రభుత్వ ఉద్యోగంలో స్థిరపడే ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి.
