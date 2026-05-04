డిగ్రీతో యూనియన్‌ బ్యాంక్​లో అప్రెంటిస్ కొలువు - తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పెద్ద సంఖ్యలో ఖాళీలు!

- బ్యాంకు ఉద్యోగాలకు ప్రిపేర్ అవుతున్నారా? - యూబీఐలో 1865 అప్రెంటిస్​ల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల - లాస్ట్ డేట్ ఎప్పుడంటే?

Published : May 4, 2026 at 11:27 AM IST

Union Bank Apprentice Notification 2026 : బ్యాంకు ఉద్యోగాల కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్న అభ్యర్థులకు గుడ్​న్యూస్. యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా(UBI) 1865 అప్రెంటిస్​ల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఎంపికైనవారికి పని చేస్తోన్న ప్రాంతాన్ని బట్టి ప్రతి నెలా రూ.15,000 - 20,000 వరకు స్టైపెండ్ లభిస్తుంది. తగిన అర్హతలు, ఆసక్తి ఉన్నవారు ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మరి, విద్యార్హత, వయోపరిమితి, ఫీజు, ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

ప్రస్తుతం ప్రభుత్వ, అనుబంధ సంస్థలు నియామకాల్లో అప్రెంటిస్ విధానానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాయి. వ్యవధి సంవత్సరమే అయినప్పటికీ నెల నెలా స్టైపెండ్ అందుతుంది. ఈ అనుభవంతో ప్రైవేటు సంస్థల్లో కొంచెం ఈజీగానే ఉద్యోగం సంపాదించవచ్చు. అంతేకాకుండా, ఫ్యూచర్​లో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు మార్గం ఏర్పడుతుంది. ముఖ్యంగా బ్యాంకు ఉద్యోగాలే లక్ష్యంగా చదువుతున్నవారికి యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా(UBI) విడుదల చేసిన ఈ నోటిఫికేషన్ అద్భుతమైన అవకాశం అని చెప్పుకోవచ్చు. అర్హులైనవారు వెంటనే ఆన్​లైన్​లో ఇప్పుడే​ అప్లై చేసుకోండి. కోరుకున్న రాష్ట్రంలో ఖాళీలకు పోటీ పడండి.

ఖాళీల వివరాలు :

దేశవ్యాప్తంగా 1865 ఖాళీలకు నోటిఫికేషన్ వెలువడగా అందులో ఏపీలో 303, తెలంగాణలో 164 ఖాళీలు ఉన్నాయి.

అర్హతలు :

  • డిగ్రీ. ఏప్రిల్‌ 1, 2022 తర్వాత ఉత్తీర్ణులైనవారు మాత్రమే ఈ నోటిఫికేషన్​కు అప్లై చేసుకోవడానికి అర్హులు
  • ఈ నోటిఫికేషన్​కు అప్లై చేసే అభ్యర్థులకు వారి రాష్ట్ర అధికారిక భాషల్లో మాట్లాడటం, రాయటం, చదవటం వచ్చి ఉండాలి
  • ఇప్పటికే బ్యాంకుల్లో అప్రెంటిస్‌గా సేవలందించినవారు ఈ ఉద్యోగాలకు అప్లై చేసుకోవడానికి అనర్హులు.

వయోపరిమితి :

యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో అప్రెంటిస్​ జాబ్ కోసం అప్లై చేసుకునేవారు ఏప్రిల్‌ 1, 2026 నాటికి 20 నుంచి 28 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి. ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీ, దివ్యాంగులకు గరిష్ఠ వయసులో సడలింపు ఛాన్స్ ఉంటుంది.

స్టైపెండ్ వివరాలు :

  • ఈ నోటిఫికేషన్​కు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు వారు పనిచేసే ప్రదేశాన్ని బట్టి స్టైపెండ్‌ ఛేంజ్ అవుతుంది.
  • రూరల్‌ బ్రాంచీల్లో రూ.15,000, అర్బన్‌ ప్రాంతాల్లో రూ.18,000, మెట్రో నగరాల్లో రూ.20,000 ప్రతి నెలా ఇస్తారు.
  • అలాగే, అప్రెంటిస్‌గా విజయవంతమైన అభ్యర్థులకు నేషనల్‌ స్కిల్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ కౌన్సిల్‌(ఎన్‌ఎస్‌డీసీ) సర్టిఫికెట్‌ అందిస్తుంది.

దరఖాస్తు ఫీజు :

  • ఈ నోటిఫికేషన్​కు తగిన అర్హతలు కలిగిన ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులు, ట్రాన్స్‌జండర్లు ఇంటిమేషన్‌ చార్జీ రూ.200 పే చేస్తే చాలు.
  • అదే, జనరల్, ఓబీసీ మహిళలు రూ.600, మిగిలిన వారు రూ.800 చెల్లించి అప్లై చేసుకోవాలి. దీంతో పాటు అదనంగా జీఎస్టీ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

దరఖాస్తు విధానం :

అర్హులైన అభ్యర్థులు యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అధికారిక వెబ్​సైట్​లో (https://www.unionbankofindia.bank.in/en/home) ఆన్​లైన్​లో అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : మే 19

పరీక్ష విధానం & సెలక్షన్ ప్రాసెస్ :

యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా(UBI) అప్రెంటిస్​ జాబ్స్ కోసం అప్లై చేసిన వారికి ఆన్​లైన్​లో పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. అభ్యర్థులు అప్లై చేసిన దాన్ని బట్టి వారి స్థానిక భాషలోనే పరీక్ష కండక్ట్ చేస్తారు. ఇవి మే/జూన్​లో ఉండొచ్చు. వంద మార్కులకు ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. అందులో జనరల్‌/ఫైనాన్షియల్‌ అవేర్‌నెస్, జనరల్‌ ఇంగ్లిష్, క్వాంటిటేటివ్‌ అండ్‌ రీజనింగ్‌ ఆప్టిట్యూడ్, కంప్యూటర్‌/సబ్జెక్టు నాలెడ్జ్, యూనియన్‌ బ్యాంక్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా ప్రొడక్ట్స్‌ అండ్‌ సర్వీసెస్‌ వంటి టాపిక్స్ ఉంటాయి. వీటిల్లో ఒక్కో విభాగానికి 20 మార్కుల చొప్పున ప్రశ్నలు ఉంటాయి. పరీక్ష వ్యవధి 60 నిమిషాలు ఉంటుంది. పరీక్షలో అభ్యర్థల ప్రతిభను ఎంపిక ప్రక్రియ ఉంటుంది. ఎంపికైన అభ్యర్థుల ధ్రువపత్రాలు పరిశీలించి, వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించి, అప్రెంటిస్‌గా నియమిస్తారు.

మరి, అర్హులైన అభ్యర్థులు యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అందిస్తున్న ఈ అద్భుత అవకాశాన్ని వినియోగించుకోండి. ఈ పరీక్ష రాయడం వల్ల మీ సన్నద్ధత ఏ స్థాయిలో ఉందో తెలుసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా, ఈ నోటిఫికేషన్ తర్వాత రాసే పరీక్షలకు మంచి అనుభవంగానూ పనికొస్తుంది.

