యూజీసీ నెట్ - 2026 నోటిఫికేషన్ విడుదల - అప్లికేషన్​కు చివరి తేదీ ఇదే!

-అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్​ కావాలనుకుంటున్నారా? - ఇప్పుడే 'నెట్' ఎగ్జామ్​కు అప్లై చేసుకోండి!

UGC NET Notification 2026
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 5, 2026 at 4:07 PM IST

UGC NET Notification 2026 : మీరు అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ పోస్టులకు ఎలిజిబిలిటీ సంపాదించాలా? లేదా పీహెచ్​డీ చేద్దామని అనుకుంటున్నారా? అయితే, మీకో గుడ్​న్యూస్. యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్(యూజీసీ) నేషనల్‌ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ జూన్ 2026(యూజీసీ - నెట్) పరీక్షకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. జూన్‌ 22 నుంచి 30వ తేదీ వరకు ఈ ఎగ్జామ్స్ నిర్వహించనున్నారు. ఇప్పటికే ఆన్​లైన్ దరఖాస్తు ప్రక్రియ స్టార్ట్ అయ్యింది. మరి, నెట్ ఎగ్జామ్​కు ఉండాల్సిన విద్యార్హతలు, వయోపరిమితి, దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఎప్పుడు? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్‌ కమిషన్‌(యూజీసీ) ఆధ్వర్యంలో నేషనల్‌ టెస్టింగ్‌ ఏజెన్సీ(ఎన్‌టీఏ) ఏటా నేషనల్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్(నెట్) ఎగ్జామ్​ను రెండు సార్లు నిర్వహిస్తోంది. ఇటీవల జూన్-2026కు సంబంధించిన పరీక్ష షెడ్యూల్ రిలీజ్ అయ్యింది. జూనియర్‌ రిసెర్చి ఫెలోషిప్‌, విశ్వవిద్యాలయాల్లో అసిస్టెంట్‌ ప్రొఫెసర్‌ పోస్టులకు, పీహెచ్‌డీ ప్రవేశాలకు ఉపయోగపడే ఈ ఎగ్జామ్​ను మొత్తం 87 సబ్జెక్టులకు సీబీటీ పరీక్ష ఆధారంగా నిర్వహిస్తారు. ఈసారి కొత్తగా స్టాటిస్టిక్స్‌ సబ్జెక్ట్ చేర్చారు. భాషలు కాకుండా, మిగిలిన సబ్జెక్టుల ప్రశ్నాపత్రాలు ఇంగ్లిష్, హిందీ మాధ్యమాల్లో ఉంటాయి. నెట్ ఎగ్జామ్​లో అర్హత సాధించడానికి 3 కేటగిరీలు ఉన్నాయి. వాటిల్లో మీ అవసరాన్ని బట్టి ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు.

కేటగిరీ-1 : ఈ కేటగిరీలో అర్హత సాధించినవారు ప్రతి నెలా యూజీసీ నిర్దేశిత స్టైపెండ్‌ (జేఆర్‌ఎఫ్‌) పొందుతూ పరిశోధన(పీహెచ్‌డీ) కంటిన్యూ చేయవచ్చు. అసిస్టెంట్‌ ప్రొఫెసర్‌ పోస్టులకు, జేఆర్‌ఎఫ్‌ లేకుండా జరిపే పీహెచ్‌డీ ప్రవేశాలకూ వీరు అర్హులే.

కేటగిరీ-2 : ఇందులో ఎంపికైతే జేఆర్‌ఎఫ్‌ దక్కదు. కానీ, అసిస్టెంట్‌ ప్రొఫెసర్‌ పోస్టులు, పీహెచ్‌డీ ప్రవేశాలకు అర్హులు అవుతారు.

కేటగిరీ-3 : ఈ కేటగిరీలో సెలెక్ట్ అయ్యినవారు పీహెచ్‌డీలో ప్రవేశానికే మాత్రమే అర్హత సాధిస్తారు. జేఆర్‌ఎఫ్, అసిస్టెంట్‌ ప్రొఫెసర్‌ కోసం ఎలిజిబిలిటీ పొందరు.

విద్యార్హతలు :

  • అభ్యర్థులు సంబంధిత సబ్జెక్టులో 55 శాతం మార్కులతో పీజీ ఉత్తీర్ణత సాధించి ఉండాలి. అదే, ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీ నాన్‌ క్రీమీ లేయర్, దివ్యాంగులు, థర్డ్‌ జెండర్లకు 50 శాతం మార్కులు ఉన్నా సరిపోతుంది.
  • ప్రస్తుతం పీజీ కోర్సులు చదువుతున్నవారు కూడా నెట్ ఎగ్జామ్ రాయడానికి అర్హులే.
  • నాలుగేళ్ల బ్యాచిలర్‌ కోర్సులు కంప్లీట్ చేసినవారూ ఈ ఎగ్జామ్​కు అప్లై చేసుకోవచ్చు. వీరికి డిగ్రీలో 75 శాతం మార్కులు అవసరం. ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్‌లకు 70 శాతం మార్కులు ఉంటే చాలు.
  • యూజీతో జేఆర్‌ఎఫ్, పీహెచ్‌డీల్లో ప్రవేశానికే అర్హులు. పీజీ చదవనివారు అసిస్టెంట్‌ ప్రొఫెసర్‌ పోస్టులకు పోటీ పడలేరు. నాలుగేళ్ల యూజీ లాస్ట్ ఇయర్ కోర్సుల్లో ఉన్నవారూ అప్లై చేసుకోవచ్చు.

వయోపరిమితి :

  • జూనియర్ రీసెర్చ్ ఫెలోషిప్​ (జేఆర్​ఎఫ్​) పొందాలంటే, అభ్యర్థుల వయస్సు 2026 జూన్​ 1 నాటికి 30 ఏళ్ల లోపు ఉండాలి.
  • ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీ నాన్‌ క్రీమీ లేయర్, దివ్యాంగులు, థర్డ్‌ జెండర్లు, మహిళలకు గరిష్ఠ వయసులో ఐదేళ్ల సడలింపు ఉంటుంది.
  • అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్‌ ఎలిజిబిలిటీకి, పీహెచ్‌డీ ప్రవేశానికీ ఎలాంటి గరిష్ఠ వయోపరిమితి లేదు.

పరీక్ష విధానం :

  • యూజీసీ నెట్ ఎగ్జామ్​ను 300 మార్కులకు ఆన్​లైన్​లో కండక్ట్ చేస్తారు. ప్రతి క్వశ్చన్​కు రెండు మార్కులు చొప్పున 150 ఆబ్జెక్టివ్‌ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. నెగటివ్ మార్కులు ఉండవు. పరీక్ష వ్యవధి 3 గంటలు.
  • యూజీసీ నెట్​ పరీక్షలో రెండు పేపర్లు ఉంటాయి. పేపర్‌-1లో టీచింగ్‌ అండ్‌ రిసెర్చ్‌ ఆప్టిట్యూడ్​కు సంబంధించి 50 ప్రశ్నలు ఇస్తారు. 100 మార్కులు ఉండే ఇది అందరికీ ఉమ్మడిగా ఉంటుంది. పేపర్‌-2లో 200 మార్కులకు 100 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ మీరు ఎంచుకున్న విభాగం/సబ్జెక్టు నుంచి ఉంటుంది.

దరఖాస్తు ఫీజు :

  • జనరల్/అన్‌రిజర్వ్‌డ్‌ కేటగిరీలకు చెందిన అభ్యర్థులు అప్లికేషన్ ఫీజుగా రూ.1150 పే చేయాలి.
  • అదే, ఈడబ్ల్యూఎస్‌, ఓబీసీ(ఎన్‌సీఎల్‌) అభ్యర్థులు రూ.600; ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులు, థర్డ్ జెండర్లు రూ.325 చెల్లించాలి.

ముఖ్యమైన తేదీలు :

ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తులు ప్రారంభం : 2026 ఏప్రిల్ 29

ఆన్‌లైన్‌ దరఖాస్తులకు చివరి తేదీ : 2026 మే 20

ఎగ్జామ్ సిటీ అనౌన్స్​మెంట్ తేదీ : 2026 జూన్ 10

అడ్మిట్ కార్డు డౌన్​లోడ్ తేదీ : 2026 జూన్ 15

పరీక్ష తేదీలు : జూన్ 22, 2026 నుంచి జూన్ 30, 2026 వరకు ఉంటాయి.

వెబ్‌సైట్‌: https://ugcnet.nta.nic.in/

నెట్ ఎగ్జామ్​తో కలిగే బెనిఫిట్స్ :

  • జూనియర్‌ రిసెర్చ్‌ ఫెలోషిప్‌(జేఆర్‌ఎఫ్‌) ఛాన్స్ వచ్చినవారు మేటి సంస్థల్లో పరిశోధన (పీహెచ్‌డీ)లో చేరవచ్చు. మొదటి రెండు సంవత్సరాలు నెల నెలా రూ.37,000 చెల్లిస్తారు. అనంతరం ఎస్‌ఆర్‌ఎఫ్‌కు ఎలిజిబిలిటీ పొందినట్లయితే రూ.42,000 చొప్పున స్టైపెండ్‌ లభిస్తుంది. సంస్థ వసతి కల్పించకపోతే స్టైపెండ్‌లో 30 శాతం వరకు హెచ్‌ఆర్‌ఏ పే చేస్తారు. ప్రతి సంవత్సరం కంటింజెన్సీ గ్రాంటు కూడా అందుతుంది.
  • జాతీయ స్థాయిలో ఎస్సీ, దివ్యాంగ, ఓబీసీ విభాగాల్లో నేషనల్‌ ఫెలోషిప్పులు పొందాలన్నా నెట్‌ ఎగ్జామ్​లో క్వాలిఫై అవ్వడం తప్పనిసరి.
  • గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజెస్, జాతీయ, రాష్ట్రీయ యూనివర్సిటీలలో అసిస్టెంట్‌ ప్రొఫెసర్‌ పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవచ్చు.
  • ప్రైవేటు సంస్థల నియామకాల్లోనూ నెట్‌ అర్హత సాధించిన అభ్యర్థులకు ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు.
  • పలు పోటీ, ప్రవేశ పరీక్షల నిమిత్తం శిక్షణ ఇస్తోన్న సంస్థలు కూడా ఫ్యాకల్టీ సభ్యుల సెలక్షన్​లో నెట్‌ స్కోరుకు ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాయి. ఎక్కువ స్కోరుతో అధిక శాలరీ ఆశించవచ్చు.
  • కొన్ని ప్రభుత్వ, అనుబంధ సంస్థలు (మహారత్న, నవరత్న కంపెనీలు) నెట్‌ స్కోరుతో మేనేజ్‌మెంట్‌ ట్రెయినీ హోదాతో లీగల్, హ్యూమన్‌ రిసోర్సెస్, మార్కెటింగ్‌ విభాగాల్లో ఉద్యోగాలు ఇస్తున్నాయి.

