ETV Bharat / education-and-career

డిగ్రీ కోర్సుల్లో 'సైబర్​ భద్రత' - యూజీసీ తాజా మార్గదర్శకాలు జారీ

బీఏ, బీకాం, బీఎస్సీల్లో బోధన - డిగ్రీ స్థాయిలో సైబర్‌ భద్రత పాఠాలు బోధించి సెమిస్టర్‌ పేపర్లలో చేర్చాలంటూ యూజీసీ మార్గదర్శకాలు జారీ - విద్యార్థుల్లో సైబర్‌ భద్రతపై మెరుగైన అవగాహన కోసమే

Cybersecurity Courses in Degree Level
Cybersecurity Courses in Degree Level (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 24, 2025 at 11:52 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Cybersecurity Courses in Degree Level : సైబర్​ భద్రతపై మెరుగైన అవగాహన కల్పించేందుకు ఇక సాధారణ డిగ్రీ స్థాయిలోనే విద్యార్థులకు దీన్ని బోధించనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో విశ్వవిద్యాలయాలు ప్రస్తుత విద్యాసంవత్సరం నుంచే బీఏ, బీకాం, బీఎస్సీ కోర్సుల్లో సైబర్​ భద్రతను బోధనాంశంగా పరిచయం చేస్తున్నాయి. డిగ్రీ స్థాయిలో సాంకేతిక అంశాల కింద 20 శాతం సైబర్​ భద్రత పాఠాలు బోధించి, సెమిస్టర్​ పేపర్లలో చేర్చాలంటూ (యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్​ కమిషన్)​ యూజీసీ తాజాగా మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది.

సైబర్​ నేరాలను నియంత్రించేందుకు అవసరమైన నిపుణుల కొరతను అధిగమించేందుకు డిగ్రీ ప్రథమ సంవత్సరం నుంచే సైబర్​ భద్రతపై విద్యార్థులకు ఆచార్యులు పాఠాలు బోధించనున్నారు. సంబంధిత పాఠ్యాంశాలను చేర్చడంతో పాటు దీనికి 20 క్రెడిట్​ పాయింట్లు కూడా విద్యార్థులకు ఇవ్వనున్నారు.

  • గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఈ ఏడాది 9 నెలల్లో 200 శాతం సైబర్​ నేరాలు పెరిగాయి. నేరగాళ్లు ఏటా రూ.వేల కోట్లు దోచుకుంటున్నారు. డిజిటల్​ అరెస్టులు, మాదక ద్రవ్యాల కొరియర్లు, అసభ్య వీడియోలు వంటి అనేక రూపాల్లో ప్రజలను బెదిరిస్తూ కొల్లగొడుతున్నారు. మరోవైపు ఐటీ సంస్థలు, పరిశ్రమలు, మార్కెట్​ అవసరాలకు సైబర్​ భద్రత అనివార్యంగా మారింది.
  • డెస్క్​టాప్​లు, ల్యాప్​టాప్​లలో ఈ-మెయిల్​ ద్వారా మాల్​వేర్​ను ప్రవేశపెట్టి పరిశ్రమలు, కార్పొరేట్​ ఆసుపత్రులు, ప్రభుత్వరంగ సంస్థలను నేరగాళ్లు బెదిరిస్తున్నారు. సర్వర్లలోకి ప్రవేశించి రూ.కోట్లు కొల్లగొడుతున్నారు. సైబర్​ నిపుణులుంటే ఇలాంటి నేరాలను అరికట్టే వీలుంది.
  • ఐటీ రంగంలో వస్తున్న మార్పులను అధ్యయనం చేస్తున్న ఓ సంస్థ ఇటీవల సర్వే చేయగా, దేశంలో 50 లక్షల మంది నిపుణులకు గానూ కేవలం మూడు లక్షల మందే ఉన్నట్లు తేలింది.

''బీఏ, బీకాం, బీఎస్సీ విద్యార్థులకు సైబర్​ భద్రతపై మెరుగైన అవగాహన కల్పించేందుకే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాం. ప్రొటోకాల్​ పేరుతో కొన్ని పాఠ్యాంశాలను ఇప్పటికే కొన్ని ఇంజినీరింగ్​ కళాశాలల్లో బోధిస్తున్నారు. పాఠ్యాంశాల్లో ప్రాథమిక అంశాలు, సైబర్​ నేరాలను ఎలా కట్టడి చేయాలన్న దానిపై ఆచార్యులు బోధిస్తున్నారు. ప్రైవేటు పాఠశాలల్లో సైబర్​ భద్రత గురించి విద్యార్థులకు బోధిస్తున్నప్పటికీ డిగ్రీ స్థాయిలో అంతకన్నా ఎక్కువగా చెప్పాల్సిన అవసరముంది.'' - ప్రొఫెసర్‌ వి.బాలకిష్టారెడ్డి, ఉన్నత విద్యామండలి ఛైర్మన్

ఇప్పటికే ఓయూలో ఎంటెక్​ సైబర్​ సెక్యూరిటీ కోర్సు : నిమిషాల్లో బ్యాంక్‌ ఖాతాలు ఖాళీ చేస్తూ, కొత్త పద్ధతుల్లో మోసాలు చేస్తున్న సైబర్‌ నేరస్థుల ఆగడాలను నియంత్రించేందుకు విశ్వవిద్యాలయాలు సైబర్‌ భద్రతపై ప్రత్యేక దృష్టి కేంద్రీకరించాయి. వీటిని నియంత్రించేందుకు అవసరమైన నిపుణుల కొరతను అధిగమించేందుకు ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం ఎంటెక్‌ సైబర్‌ సెక్యూరిటీ కోర్సును, జేఎన్‌టీయూ హైదరాబాద్‌ సైబర్‌ భద్రతపై ఇంజినీరింగ్‌లో నాలుగు సెమిస్టర్లలో బోధిస్తున్నాయి.

పది శాతానికి తక్కువగా నిపుణులు : ప్రస్తుతం ఐటీ సంస్థలు, పరిశ్రమలు, మార్కెట్​ అవసరాలకు సైబర్​ భద్రత లేకుండా పోయింది. నగదు లావాదేవీలు, సామాజిక మాధ్యమాల ఖాతాలకు రక్షణ లేక సైబర్​ నేరస్థులు ఏడాదికి రూ.కొన్ని కోట్లను దోచుకుంటున్నారు. అదే సైబర్​ నిపుణులుంటే జరిగే నష్టాలను అరికట్టే అవకాశాలుంటాయి. ఇంజినీరింగ్​, ఎంటెక్​ స్థాయిలో సైబర్​ సెక్యూరిటీ డిగ్రీ, సమాచార నైపుణ్యాలుంటే వేల మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు వస్తాయి.

గ్రాడ్యుయేట్లకు ఆర్మీ ఉద్యోగాలు - ఎంపికైతే మొదటి నెల నుంచే రూ.లక్ష జీతం

ఐఐటీల్లో డిజైన్ కోర్సులు చదవాలనుకుంటున్నారా? - మరో 10రోజుల్లో ముగుస్తున్న గడువు!

TAGGED:

CYBERSECURITY COURSES IN DEGREE
CYBERSECURITY COURSES
డిగ్రీ స్థాయిలో సైబర్​ భద్రత పాఠాలు
CYBERSECURITY
CYBERSECURITY COURSES IN DEGREE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

చలికాలంలో పిల్లలను బయటకు తీసుకెళ్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న వైద్యులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.