ETV Bharat / education-and-career
ఐఐటీల్లో డిజైన్ కోర్సులు చదవాలనుకుంటున్నారా? - మరో 10రోజుల్లో ముగుస్తున్న గడువు!
డిజైన్ రంగం - భవిష్యత్తు అవకాశాలు - యూసీడ్, సీడ్ 2026 - ప్రవేశానికి అర్హతలు - ముఖ్యమైన తేదీలు - దరఖాస్తు, పరీక్ష తేదీలు
Published : October 21, 2025 at 8:03 PM IST
UCEED and CEED 2026 : కర్మాగారాల్లో, గృహాల్లో, వాణిజ్య సముదాయాల్లో ఉపయోగించే వస్తువులూ, యంత్రాలూ, పరికరాలూ, ఉపకరణాలకు ప్రాణం పోసేది డిజైనర్లే. ఆసక్తి ఉన్నవారు ఐఐటీలూ, ఇతర మేటి సంస్థలూ అందించే డిజైన్ కోర్సులకు ఆసక్తి చూపవచ్చు. వీటిలో ప్రవేశానికి నిర్వహించే యూసీడ్, సీడ్ ప్రకటనలు వెలువడ్డాయి.
మేటి భవిష్యత్తును అందించే రంగాల్లో డిజైనింగ్ చాలా ముఖ్యమైంది. అన్ని సంస్థల్లోనూ, విశ్వవ్యాప్తంగా అవకాశాలు లభించడమే ఇందుకు కారణం. ఈ విభాగంలో రాణించడానికి చిత్రిక నైపుణ్యాలు, సృజన, విశేష పరిజ్ఞానం ఎంతో ఉపయోగపడతాయి. ఇంటర్మీడియట్ లేదా సమాన స్థాయి విద్యా అర్హతతో యూజీ డిజైన్ కోర్సులకు శ్రీకారం చుట్టవచ్చు. ఆ తరువాత నచ్చిన స్పెషలైజేషన్తో పీజీ చదువుకోవచ్చు. అనంతరం పీహెచ్డీతో అత్యున్నత స్థాయినీ అందుకోవచ్చు.
ఈ కోర్సుల్లో ప్రవేశానికి ఎన్నో ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి. వాటిలో ఐఐటీ బాంబే ఆధ్వర్యంలోని యూసీడ్, సీడ్ ముఖ్యమైనవి. ఈ స్కోరుతో ఐఐటీలు, జాతీయ స్థాయిలో మేటి సంస్థల్లో సీటు పొందే అవకాశం ఉంది.
యూజీ కామన్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ ఫర్ డిజైన్ (యూసీడ్) : -
అర్హత : 2025 సంవత్సరంలో ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి చేసుకున్నవారు, ప్రస్తుతం ఇంటర్మీడియట్ ద్వితీయ సంవత్సరం కోర్సులు చదువుతున్నవాళ్లూ దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశం ఉంది. ఐఐటీ-బాంబే, హైదరాబాద్, దిల్లీ, ఇందౌర్ల్లో చేరడానికి ఇంటర్మీడియట్ అన్ని గ్రూపులవాళ్లూ అర్హులే. మూడు సంవత్సరాల డిప్లొమా, రెండు సంవత్సరాల ఒకేషనల్ కోర్సులు పూర్తి చేసుకున్న, చదువుతున్నవారికీ అవకాశం ఉంటుంది. ఐఐటీ-గువాహటి, రవుర్కెలాలకు ఇంటర్మీడియట్ ఎంపీసీ తప్పనిసరి. ఐఐఐటీడీఎం-జబల్పూర్లోకి ఎంపీసీ/బైపీసీ ఉండాలి.
వయసు : అక్టోబరు 1, 2001 తరువాత జన్మించాలి. ఎస్టీ, ఎస్సీ, దివ్యాంగులు అయితే అక్టోబరు 1, 1996 తరువాత జన్మించినప్పటికీ అవకాశం ఉంది.
పరీక్షలో : ప్రశ్నపత్రం ఆంగ్ల మాధ్యమంలో 3 వందల మార్కులకు ఉంటుంది. వ్యవధి మూడు గంటలు. ఇందులో రెండు భాగాలు (ఏ, బీ) ఉంటాయి.
పార్ట్-ఏ : ఈ విభాగానికి 2 వందలు మార్కులు. మొత్తం 57 ప్రశ్నలు. వ్యవధి 2 గంటలు. పరీక్షను ఆన్లైన్లో నిర్వహిస్తారు. ఇందులో మూడు సెక్షన్లు.
సెక్షన్-1 (న్యూమరికల్ ఆన్సర్ టైప్) : ఈ విభాగంలో 14 ప్రశ్నలకు 56 మార్కులు. ప్రతి ప్రశ్నకు నాలుగు మార్కులు. ఆప్షన్లు ఉండవు.
జవాబును నేరుగా ఖాళీపై పూరించాలి. రుణాత్మక మార్కులు ఉండువు. ఆన్లైన్ కీబోర్డు ఉపయోగించి సమస్యను సాధించుకునే అవకాశం ఉంది.
సెక్షన్-2 (మల్టిపుల్ సెలక్ట్ ప్రశ్నలు) : ఈ విభాగంలో 15 ప్రశ్నలకు 60 మార్కులు. ప్రతి ప్రశ్నకు నాలుగు ఆప్షన్లు. వాటిలో ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సరైన ఆన్సర్స్ ఉండవచ్చు. సరైన ఆప్షన్లు అన్నీ గుర్తిస్తేనే నాలుగు మార్కులు వస్తాయి. అలాగే ఒకవేళ సరైన ఆప్షన్లలో కొన్ని గుర్తించి, సరికానివి వదిలేస్తే వాటి ప్రకారం పాక్షిక మార్కులను కేటాయిస్తారు. తప్పు సమాధానానికి 1 మార్కు తగ్గిస్తారు.
సెక్షన్-3 (మల్టిపుల్ ఛాయిస్ ప్రశ్నలు) : ఇందులో 28 ప్రశ్నలకు 84 మార్కులు. ప్రతి ప్రశ్నకూ నాలుగు ఆప్షన్లు. వీటిలో ఒకటే సరైన ఆన్సర్ ఉంటుంది. దాన్ని గుర్తిస్తే మూడు మార్కులు. తప్పు ఆన్సర్కి 0.71 మార్కులు తగ్గిస్తారు.
పార్ట్-బీ : ఈ విభాగానికి వంద మార్కులు. వ్యవధి 60 నిమిషాలు. ఇందులో 2 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. అభ్యర్థి డిజైన్ ఆప్టిట్యూడ్, డ్రాయింగ్ నైపుణ్యాలు పరిశీలిస్తారు. ప్రశ్న ఆన్లైన్లో కంప్యూటర్పై డిస్ప్లే అవుతుంది. డిజైన్ ఆప్టిట్యూడ్కి 50, స్కెచింగ్కి 50 మార్కులు. ఆన్సర్ (డ్రాయింగ్) జవాబు పత్రంపై రాయాల్సి ఉంటుంది.
ఎగ్జామ్పై అవగాహన, సన్నద్ధతలకు పాత ప్రశ్న పత్రాలు ఉపయోగపడతాయి. గత ప్రశ్న పత్రాలు-జవాబులు యూసీడ్ వెబ్సైట్లో ఉంచారు. వాటిని గమనిస్తే ఏం చదవాలో తెలుస్తుంది. ఆలోచన, సృజన, తార్కికతలపై ముడిపడిన ప్రశ్నలే అధికంగా అడుగుతారు.
ఏ విద్యా సంస్థల్లో? : ఐఐటీలు-బాంబే, దిల్లీ, హైదరాబాద్, గువాహటి, రవుర్కెలా, ఇందౌర్, ఐఐఐటీడీఎం-జబల్పుర్లలో యూసీడ్తో ప్రవేశం కల్పిస్తారు. ఈ స్కోర్తోనే దేశవ్యాప్తంగా ఇతర సంస్థల్లోనూ చేరే అవకాసం ఉంది. మహీంద్ర యూనివర్సిటీ, బిట్స్ పిలానీ, ఫ్లేమ్, జైన్, మణిపాల్, శివ్నాడార్, ఎఫ్డీడీఐ, విట్, డీవై పాటిల్, యూపీఈఎస్, నిర్మా, దిల్లీ టెక్నలాజికల్, లవ్ లీ ప్రొఫెషనల్, శ్రేష్ఠ తదితర సంస్థలు ఎన్నో ఈ జాబితాలో ఉన్నాయి.
పీజీ, పీహెచ్డీల్లోకి సీడ్ : డిజైన్లో యూజీ పూర్తి చేసుకున్న, చివరి సంవత్సరం కోర్సులు చదువుతున్నవారు పీజీ చదవడానికీ, పీజీ వాళ్లు పీహెచ్డీలో చేరడానికీ కామన్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ ఫర్ డిజైన్ (సీడ్) రాయాల్సి ఉంటుంది. ఐఐటీ-బాంబే, ఐఐఎస్సీ బెంగళూరు, గువాహటి, దిల్లీ, హైదరాబాద్, ఐఐటీడీఎం-జబల్పూర్, కాన్పూర్, కాంచీపురంలలో డిజైన్ పీజీ, పీహెచ్డీ కోర్సుల్లో ప్రవేశానికి సీడ్ నిర్వహిస్తున్నారు. ఇదే స్కోర్తో పలు ఇతర సంస్థల్లోనూ పీజీ కోర్సుల్లో చేరవచ్చు.
ప్రశ్నపత్రం : ఇది ఆంగ్లంలో 2 విభాగాల్లో ఉంటుంది.
పార్ట్-ఏ : ఆన్లైన్లో 150 మార్కులకు 60 నిమిషాల వ్యవధితో నిర్వహిస్తారు. మొత్తం 44 ప్రశ్నలు. వీటిలో ఎనిమిది న్యూమరికల్ ప్రశ్నలు. ఒక్కో ప్రశ్నకు నాలుగు మార్కులు.
రుణాత్మక మార్కులు ఉండవు. మల్టిపుల్ సెలెక్ట్లో పది ప్రశ్నలు వస్తాయి. ఒక్కో ప్రశ్నకు నాలుగు మార్కులు. ఒకటి కంటే ఎక్కువ సరైన ఆన్సర్ ఉంటాయి. అన్నీ గుర్తిస్తేనే పూర్తి మార్కులు. సరైన వాటిలో కొన్నే గుర్తిస్తే పాక్షిక మార్కులు. తప్పుగా గుర్తిస్తే ఒక మార్కు తగ్గిస్తారు. మల్టిపుల్ ఛాయిస్ విభాగంలో 26 ప్రశ్నలు. ప్రతి ప్రశ్నకు మూడు మార్కులు. తప్పు సమాధానానికి ఆఫ్ మార్కు తగ్గిస్తారు.
పార్ట్-బీ : ప్రశ్నలు ఆన్లైన్లో కంప్యూటర్పై డిస్ప్లే అవుతాయి. వీటికి సమాధానాలు (డ్రాయింగ్స్) బుక్లెట్లో రాయాల్సి ఉంటుంది. ప్రతి ప్రశ్నకు ఇరవై మార్కులు చొప్పున 100 మార్కులకు ప్రశ్నపత్రం ఉంటుంది. వ్యవధి రెండు గంటలు. పార్ట్ ఏలో కనీస మార్కులు పొందినవారి పార్ట్ బీ సమాధానాలు మూల్యాంకనం చేస్తారు. తుది ఎంపికలో పార్ట్ ఏకు 25, పార్ట్ బీకి 75 % వెయిటేజీ లభిస్తుంది.
అర్హత : ఏదైనా డిగ్రీ. ప్రవేశం కల్పించే విద్యాసంస్థలను బట్టి స్వల్ప తేడాలు ఉంటాయి.
గమనించాల్సిన విషయాలు :
ఫీజు : మహిళలూ, ఎస్టీ, ఎస్సీ, దివ్యాంగులకు రూ.2000. మిగిలినవారికి రూ.4000
ఆన్లైన్ దరఖాస్తు గడువు : ఈ నెల 31. రూ.500 అపరాధ రుసుముతో వచ్చే నెల 7
పరీక్ష తేదీ : జనవరి 18, 2026
వెబ్సైట్లు : -
- యూసీడ్ : https://www.uceed.iitb.ac.in/2026/index.html
- సీడ్ : https://www.ceed.iitb.ac.in/2026
మొదటి నెల నుంచే రూ.అర లక్ష జీతం - హెడ్కానిస్టేబుల్ పోస్టులకు నోటిఫికేషన్
క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ - విద్యార్థుల కెరీర్కు కొత్త దిక్సూచి!