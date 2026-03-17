ఇంటర్తోనే లా కోర్సు - లాయర్ నుంచి కార్పొరేట్ జాబ్స్ వరకు!
ఏపీ, తెలంగాణ 'లాసెట్-2026' నోటిఫికేషన్లు విడుదల - ఇంజినీరింగ్, మెడిసిన్కు ఏమాత్రం తీసిపోని లా కోర్సులు- ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత ఐదేళ్ల ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎల్ఎల్బీతో ఎన్నో లాభాలు
Published : March 17, 2026 at 4:54 PM IST
AP & TG LAWCET 2026 Notification : కోర్సు ఏదైనా సరే ఆసక్తి ప్రధానం. ఇష్టంతో కష్టపడితే ఎందులోనైనా అద్భుతాలు సృష్టించవచ్చు. ఒకప్పుడు ఉన్నత చదువులు అంటే కేవలం ఇంజినీరింగ్, మెడిసిన్, లేదా మేనేజ్మెంట్ మాత్రమే అనుకునేవారు. కానీ, ఇప్పుడు ట్రెండ్ మారింది. ఆ కోర్సులకు ఏమాత్రం తీసిపోని విధంగా 'న్యాయ విద్య' మేటి అవకాశాలను అందిస్తోంది. న్యాయవాద వృత్తిపై ఆసక్తి ఉన్నవారు డిగ్రీ వరకు ఆగాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంటర్మీడియట్ పూర్తయిన వెంటనే నేరుగా ఐదేళ్ల ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎల్ఎల్బీ కోర్సుల్లో చేరిపోవచ్చు. దీనికోసం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తాజాగా లాసెట్ ప్రకటనలు వెలువడ్డాయి. ఈ నేపథ్యంలో న్యాయ విద్యతో ఉన్న లాభాలు, ప్రవేశ పరీక్షల వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఇంటర్ తర్వాతే ఎందుకు బెస్ట్? : న్యాయవిద్యలో ప్రవేశానికి ప్రధానంగా రెండు మార్గాలు ఉన్నాయి. ఒకటి డిగ్రీ పూర్తయిన తర్వాత మూడేళ్ల ఎల్ఎల్బీ చేయడం. రెండోది ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత ఐదేళ్ల ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎల్ఎల్బీ చదవడం. ఇంటర్ తర్వాత లా కోర్సులో చేరినవారికి ఒక ఏడాది సమయం ఆదా అవుతుంది. చిన్న వయసులోనే చట్టాలపై లోతైన అవగాహన వస్తుంది. సబ్జెక్టుపై మంచి పట్టు దక్కుతుంది. బీఏ, బీకాం, బీఎస్సీ, బీబీఎం లాంటి కోరుకున్న డిగ్రీ కాంబినేషన్తో లా చదువుకోవచ్చు. ఐదేళ్ల వ్యవధిలో, పది సెమిస్టర్లలో మీ డిగ్రీతో పాటు ఎల్ఎల్బీ కూడా పూర్తవుతుంది.
మీలో ఈ లక్షణాలు ఉన్నాయా? : లాయర్ అనగానే కోర్టులో వాదించడం మాత్రమే కాదు, దానికి ఎన్నో నైపుణ్యాలు కావాలి. కింది లక్షణాలు మీలో ఉంటే, మీరు న్యాయవిద్య వైపు ధైర్యంగా అడుగులేయవచ్చు. సూక్ష్మ పరిశీలన, అద్భుతమైన వాదనా పటిమ, తార్కిక ఆలోచన, స్పష్టమైన భావ ప్రకటనా సామర్థ్యం, ఎదుటివారు చెప్పేది ఓపికతో వినడం, విషయ విశ్లేషణ, రాతలో నైపుణ్యం, రాజ్యాంగం, చట్టాలపై అవగాహన, చెక్కుచెదరని ఆత్మవిశ్వాసం, ప్రశ్నించే ధైర్యం, అన్నింటికీ మించి వృత్తి పట్ల నైతికత, నిబద్ధత ఉండాలి.
కొలువుల జాతర : పేరున్న సంస్థల్లో లా కోర్సులు పూర్తి చేసిన వారికి క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్లలోనే ఆకర్షణీయమైన ప్యాకేజీలతో ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి. న్యాయ విద్యతో కేవలం కోర్టులకే పరిమితం అవ్వాల్సిన పనిలేదు. బ్యాంకులు, ఇన్స్యూరెన్స్, సాఫ్ట్వేర్, మల్టీ నేషనల్ కంపెనీలు, కన్సల్టింగ్ సంస్థల్లో లీగల్ విభాగాలు ఉంటాయి. వాటన్నింటికీ లీగల్ అడ్వైజర్లు కావాలి. లా కోర్సులతో జ్యుడీషియల్ క్లర్కులుగానూ సేవలందించొచ్చు. లీగల్ ప్రాసెస్ అవుట్ సోర్సింగ్లో భారీగా అవకాశాలుంటాయి. ఎన్జీవోలు, చైల్డ్ రైట్స్, హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్లలో కొలువులు సాధించవచ్చు. కార్పొరేట్ లీగల్ సెల్స్, పేరున్న లీగల్ ఫర్మ్లలో పని చేయొచ్చు. సివిల్ జడ్జ్ (జూనియర్ డివిజన్), లేబర్ ఆఫీసర్ ప్రభుత్వ పోస్టులకు పోటీ పడొచ్చు. భారత ఆర్మీలో 'జడ్జ్ అడ్వొకేట్ జనరల్' ఉద్యోగాలకూ లా విద్యార్థులే దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. న్యాయవాదిగా ప్రాక్టీస్ చేయవచ్చు. అలాగే లీగల్ రిపోర్టర్, లీగల్ అనలిస్ట్గానూ మీడియా సంస్థల్లో స్థిరపడొచ్చు.
పరీక్షా విధానం : తెలంగాణ లాసెట్ను ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం, ఏపీ లాసెట్ను శ్రీ పద్మావతి మహిళా విశ్వవిద్యాలయం నిర్వహిస్తున్నాయి. ప్రవేశ పరీక్షను ఆన్లైన్లో 120 మార్కులకు నిర్వహిస్తారు. మొత్తం 120 ఆబ్జెక్టివ్ (మల్టిపుల్ ఛాయిస్) ప్రశ్నలు ఉంటాయి. సమయం 90 నిమిషాలు ఉంటుంది. పార్ట్-ఏ నుంచి జనరల్ నాలెడ్జ్ అండ్ మెంటల్ ఎబిలిటీ (30 ప్రశ్నలు). పార్ట్-బీ నుంచి కరెంట్ అఫైర్స్ (30 ప్రశ్నలు). పార్ట్-సీ నుంచి లా ఆప్టిట్యూడ్ (60 ప్రశ్నలు) ఉంటాయి. ఇందులో చట్టం, భారత రాజ్యాంగం ప్రాథమికాంశాలపై ప్రశ్నలు వస్తాయి. 10 ప్రశ్నలు ప్యాసేజ్ రూపంలో ఉంటాయి. ఈ పరీక్షలో ఎలాంటి నెగెటివ్ మార్కులు లేవు. ప్రశ్నలు తెలుగు, ఆంగ్ల మాధ్యమాల్లో ఉంటాయి. ఇంటర్మీడియట్ స్థాయిలోనే ప్రశ్నలు అడుగుతారు.
అర్హతలు ఏంటి? కటాఫ్ ఎంత? : మూడేళ కోర్సు కోసం డిగ్రీ, ఐదేళ్ల కోర్సు కోసం ఇంటర్మీడియట్లో కనీసం 45 శాతం మార్కులతో ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి. బీసీలకు 42 శాతం, ఎస్సీ, ఎస్టీలైతే 40 శాతం ఉన్నా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. పాలిటెక్నిక్ డిప్లొమా పూర్తి చేసిన వారూ అర్హులే. ప్రస్తుతం ఇంటర్ సెకండియర్ పరీక్షలు రాసి, ఫలితాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు. లాసెట్లో అర్హత సాధించాలంటే కనీసం 35 శాతం (అంటే 42 మార్కులు) రావడం తప్పనిసరి. ఎస్సీ, ఎస్టీ విద్యార్థులకు ఈ కనీస మార్కుల నిబంధన లేదు.
ముఖ్యమైన తేదీలు ఇవే! :
- ఆంధ్రప్రదేశ్ లా సెట్కు అపరాధ రుసుము లేకుండా దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: మార్చి 20.
- దరఖాస్తు ఫీజు: ఓసీలకు రూ.900, బీసీలకు రూ.850, ఎస్సీ/ఎస్టీలకు రూ.800.
- పరీక్ష తేదీ: మే 4.
- వెబ్సైట్: cets.apsche.ap.gov.in
- తెలంగాణ లా సెట్కు అపరాధ రుసుము లేకుండా దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: ఏప్రిల్ 1.
- దరఖాస్తు ఫీజు: ఓసీ/బీసీలకు రూ.900, ఎస్సీ/ఎస్టీ/దివ్యాంగులకు రూ.600.
- పరీక్ష తేదీ: మే 18.
- వెబ్సైట్: lawcet.tgche.ac.in
(గమనిక: డిగ్రీ పూర్తయిన వారి కోసం మూడేళ్ల ఎల్ఎల్బీ, ఎల్ఎల్బీ పూర్తయిన వారి కోసం పీజీ (ఎల్ఎల్ఎం) కోర్సుల ప్రవేశ ప్రకటనలు కూడా వీటితో పాటే వెలువడ్డాయి.)
