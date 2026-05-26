యానిమేషన్‌లో ఎలాంటి ఉద్యోగాలు ఉంటాయో మీకు తెలుసా?

సృజనాత్మకత, సాంకేతికత కలిసిన కొత్త తరహా కెరియర్‌ అవకాశాలు - ఈ కోర్సులకు ప్రాక్టికల్​ నైపుణ్యాలు, సృజనాత్మక ఆలోచన ఎంతో అవసరం - ఈ కోర్సు చేస్తే వర్క్​ ఫ్రమ్​ హోమ్​ అవకాశం

BSc Animation Courses and Job Opportunities
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 26, 2026 at 3:33 PM IST

BSc Animation Courses and Job Opportunities : ఇంటర్​ తర్వాత ఇంజినీరింగ్​, డిగ్రీ కోర్సులే ఉంటాయని చాలా మంది విద్యార్థులు అనుకుంటుంటారు. కానీ వాటితో పాటు సాంకేతికత, సృజనాత్మకత కలిసిన కొత్త తరహా కెరియన్​ అవకాశాలు కూడా విస్తృతంగా అందుబాటులోకి వస్తున్నాయని ఇప్పుడిప్పుడే తెలుసుకుంటున్నారు. మరి ముఖ్యంగా యానిమేషన్​, గేమింగ్​, డిజిటల్​ మీడియా, విజువల్​ ఎఫెక్ట్స్​, మోషన్​ గ్రాఫిక్స్​, వర్చువల్​ రియాలిటీ లాంటి రంగాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్నాయి. అప్పట్లో యానిమేషన్​ అంటే కేవలం కార్టూన్లు లేదా చిన్న పిల్లల వినోదానికి సంబంధించిన రంగం అని భావించేవారు. కానీ ఇప్పుడు సినిమా, ఓటీటీ వేదికలు, యూట్యూబ్​, ప్రకటనలు, డిజిటల్​ మార్కెటింగ్​, సోషల్​ మీడియా, మొబైల్​ గేమింగ్​, ఆర్కిటెక్చరల్​ డిజైన్​, ఈ-లెర్నింగ్​, వైద్య విజువలైజేషన్​ లాంటి రంగాల్లో యానిమేషన్​ నిపుణులు డిమాండ్​ ఉంది. సృజనాత్మక ఆలోచనలతో పాటు సాంకేతిక నైపుణ్యాలు ఉన్నవారికి ఈ రంగం మంచి మార్గంగా మారుతోంది.

ఇది చేస్తే వర్క్​ ఫ్రమ్​ హోమ్​ అవకాశం : ప్రస్తుత డిజిటల్​ యుగంలో యానిమేషన్​, విజువల్​ ఎఫెక్ట్స్​, గేమింగ్​, కామిక్స్​ రంగాలు వేగంగా విస్తరిస్తున్నాయి. దీంతో వేగంగా డిజిటల్​ కంటెంట్​ వినియోగం పెరగడం, మొబైల్​ గేమింగ్​ విస్తరించడం, ఏఐ ఆధారిత సృజనాత్మక సాఫ్ట్​వేర్​లు అభివృద్ధి చెందుతుంది. ఈ రంగంలో ఉపాధి అవకాశాలు మరింత పెరుగుతున్నాయి. ప్రస్తుత అంతర్జాతీయ సినిమాలు, వెబ్​ సిరీస్​లు, గేమింగ్​ ప్రాజెక్టులు, ప్రకటనల నిర్మాణంలో కూడా భాగస్వామ్యం అవుతున్నాయి. ఫ్రీలాన్సింగ్​ లేదా ఇంటి నుంచే పనిచేసే అవకాశాలు ఈ రంగంలో వేగంగా పెరుగుతోంది. అంతేకాదు విదేశీ సంస్థల కోసం కూడా పనిచేసే అవకాశాలూ విద్యార్థులకు లభిస్తున్నాయి.

బీఎస్సీ యానిమేషన్​ కోర్సు : ఇంటర్మీడియట్​ పూర్తి చేసినవారికి ప్రస్తుతం అనేక స్పెషల్​ కోర్సులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. బీఎస్సీ యానిమేషన్​, బీఎస్సీ యానిమేషన్​ అండ్​ విజువల్​ ఎఫెక్ట్స్​, బీఎస్సీ గేమ్​ డిజైన్​, బీఎస్సీ మల్టీ మీడియా, బీఎస్సీ డిజిటల్​ మీడియా లాంటి కోర్సులతో విద్యార్థులకు ఉద్యోగావకాశాలున్నాయి. ఇందులో యానిమేషన్​, త్రీడీ మోడలింగ్​, టెక్స్చరింగ్​, క్యారెక్టర్​ డిజైన్​, లైటింగ్​, వీడియా ఎడిటింగ్​, మోషన్​ గ్రాఫిక్స్​, గ్రాఫిక్​ డిజైన్​, గేమ్​ డెవలప్​మెంట్​, యూజర్​ ఇంటర్​ఫేస్​ డిజైన్​ లాంటి అంశాలను బోధిస్తారు. అయితే కొంతమంది విద్యార్థులు డిగ్రీ కోర్సులు ఎంచుకుంటే మరికొందరు డిప్లొమా లేదా స్వల్పకాలిక సర్టిఫికెట్​ కోర్సుల ద్వారా ఈ రంగంలో ప్రవేశిస్తున్నారు.

హైదరాబాద్​లో ఉన్న సంస్థలీవే! : ప్రస్తుతం హైదరాబాద్​లో యానిమేషన్​, విజువల్​ ఎఫెక్ట్స్​, గేమింగ్​ రంగాల్లో ముఖ్య కేంద్రంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. అమీర్​పేట, మాదాపుర్​, దిల్​సుఖ్​నగర్​, కూకట్​పల్లి ప్రాంతాల్లో అనేక శిక్షణ సంస్థలు ఉన్నాయి. మాక్​, అరేనా యానిమేషన్​, ఐక్యాట్​ డిజైన్​ మల్టీ మీడియా కాలేజ్​, క్రియేటివ్​ మల్టీ మీడియా, ఫ్రేమ్​బాక్స్​, ఐఏసీజీ, ప్రిజమ్​ మల్టీ మీడియా లాంటి సంస్థలు గుర్తింపు పొందాయి. అయితే ఇందులో కొన్ని సంస్థలు స్టూడియో స్థాయి ల్యాబ్​లు, లైవ్​ ప్రాజెక్టులు, ఇంటర్న్​షిప్పులు, ప్లేస్​మెంట్​ సపోర్ట్​ లాంటి సదుపాయాలూ అందిస్తున్నాయి. ఒకవేళ ఇందులో మీరు చేరాలనుకుంటే అక్కడి ఫ్యాకల్టీ సభ్యుల అనుభవం, విద్యార్థుల పోర్ట్​ఫోలియోలు, ప్లేస్​మెంట్​ రికార్డులు, ల్యాబ్​ సదుపాయాలు పరిశీలించడం చాలా ముఖ్యం.

ప్రాక్టికల్​ నైపుణ్యాలు చాలా ముఖ్యం : యానిమేషన్​ రంగంలో విజయానికి డిగ్రీ మాత్రమే సరిపోదు. మంచి ప్రాక్టికల్​ నైపుణ్యాలు, బలమైన పోర్ట్​ఫోలియో, సృజనాత్మక ఆలోచన అనేది చాలా ముఖ్యం. మాయా, ఆఫ్టల్​ ఎఫెక్ట్స్​, బ్లెండర్​, ప్రీమియర్​ ప్రో, ఫొటోషాప్​, న్యూక్​, అన్​రియల్​ ఇంజిన్​, హౌడిని లాంటి సాఫ్ట్​వేర్​లపై పట్టు ఉంటే ఉద్యోగ అవకాశాలు మరింత మెరుగుపడతాయి. ప్రస్తుతం బ్లెండర్ లాంటి ఉచిత సాఫ్ట్​వేర్​లు పరిశ్రమ స్థాయిలో కూడా ఉపయోగిస్తున్నారు. ఈ సహాయంతో విద్యార్థులు ఇంటి నుంచే సాధన ప్రారంభించి, నైపుణ్యాలను అభివృద్ధి చేసుకోవచ్చు. అంతేకాదు దీనికి రోజువారీ ప్రాక్టీస్​, చిన్న చిన్న ప్రాజెక్టులు వీడియోలు ఎంతో ఉపయోగపడతాయి.

''ఈ రంగంలో ఉద్యోగ అవకాశాలు విస్తృతంగా ఉన్నాయి. యానిమేటర్​, విజువల్​ ఎఫెక్ట్స్​ ఆర్టిస్ట్​, గేమ్​ డిజైనర్​, వీడియో ఎడిటర్​, క్యారెక్టర్​ ఆర్టిస్ట్​, మోషన్​ గ్రాఫిక్స్​ డిజైనర్​, యూజర్​ ఇంటర్​ఫేస్​ డిజైనర్​, సోషల్​ మీడియా క్రియేటివ్​ ఎడిటర్​ లాంటి హోదాలతో ఉపాధి అవకాశాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ప్రారంభ దశలో వేతనాలు తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ మంచి నైపుణ్యాలు, బలమైన పోర్ట్​ఫోలియో ఉంటే కొన్నేళ్లకే పెద్ద మొత్తంలో పొందవచ్చు. అలాగే యూట్యూబ్​ కంటెంట్​ సృష్టి, ఫ్రీలాన్సింగ్​, సొంత డిజిటల్​ స్టూడియో ప్రారంభించడం లాంటి స్వయం ఉపాధి అవకాశాలు కూడా ఈ రంగంలో అధికంగా ఉన్నాయి '' - బెల్లంకొండ రాజశేఖర్​, కెరియర్​ కౌన్సెలర్​

