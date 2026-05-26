యానిమేషన్లో ఎలాంటి ఉద్యోగాలు ఉంటాయో మీకు తెలుసా?
సృజనాత్మకత, సాంకేతికత కలిసిన కొత్త తరహా కెరియర్ అవకాశాలు - ఈ కోర్సులకు ప్రాక్టికల్ నైపుణ్యాలు, సృజనాత్మక ఆలోచన ఎంతో అవసరం - ఈ కోర్సు చేస్తే వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అవకాశం
Published : May 26, 2026 at 3:33 PM IST
Updated : May 26, 2026 at 3:38 PM IST
BSc Animation Courses and Job Opportunities : ఇంటర్ తర్వాత ఇంజినీరింగ్, డిగ్రీ కోర్సులే ఉంటాయని చాలా మంది విద్యార్థులు అనుకుంటుంటారు. కానీ వాటితో పాటు సాంకేతికత, సృజనాత్మకత కలిసిన కొత్త తరహా కెరియన్ అవకాశాలు కూడా విస్తృతంగా అందుబాటులోకి వస్తున్నాయని ఇప్పుడిప్పుడే తెలుసుకుంటున్నారు. మరి ముఖ్యంగా యానిమేషన్, గేమింగ్, డిజిటల్ మీడియా, విజువల్ ఎఫెక్ట్స్, మోషన్ గ్రాఫిక్స్, వర్చువల్ రియాలిటీ లాంటి రంగాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్నాయి. అప్పట్లో యానిమేషన్ అంటే కేవలం కార్టూన్లు లేదా చిన్న పిల్లల వినోదానికి సంబంధించిన రంగం అని భావించేవారు. కానీ ఇప్పుడు సినిమా, ఓటీటీ వేదికలు, యూట్యూబ్, ప్రకటనలు, డిజిటల్ మార్కెటింగ్, సోషల్ మీడియా, మొబైల్ గేమింగ్, ఆర్కిటెక్చరల్ డిజైన్, ఈ-లెర్నింగ్, వైద్య విజువలైజేషన్ లాంటి రంగాల్లో యానిమేషన్ నిపుణులు డిమాండ్ ఉంది. సృజనాత్మక ఆలోచనలతో పాటు సాంకేతిక నైపుణ్యాలు ఉన్నవారికి ఈ రంగం మంచి మార్గంగా మారుతోంది.
ఇది చేస్తే వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అవకాశం : ప్రస్తుత డిజిటల్ యుగంలో యానిమేషన్, విజువల్ ఎఫెక్ట్స్, గేమింగ్, కామిక్స్ రంగాలు వేగంగా విస్తరిస్తున్నాయి. దీంతో వేగంగా డిజిటల్ కంటెంట్ వినియోగం పెరగడం, మొబైల్ గేమింగ్ విస్తరించడం, ఏఐ ఆధారిత సృజనాత్మక సాఫ్ట్వేర్లు అభివృద్ధి చెందుతుంది. ఈ రంగంలో ఉపాధి అవకాశాలు మరింత పెరుగుతున్నాయి. ప్రస్తుత అంతర్జాతీయ సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లు, గేమింగ్ ప్రాజెక్టులు, ప్రకటనల నిర్మాణంలో కూడా భాగస్వామ్యం అవుతున్నాయి. ఫ్రీలాన్సింగ్ లేదా ఇంటి నుంచే పనిచేసే అవకాశాలు ఈ రంగంలో వేగంగా పెరుగుతోంది. అంతేకాదు విదేశీ సంస్థల కోసం కూడా పనిచేసే అవకాశాలూ విద్యార్థులకు లభిస్తున్నాయి.
బీఎస్సీ యానిమేషన్ కోర్సు : ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి చేసినవారికి ప్రస్తుతం అనేక స్పెషల్ కోర్సులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. బీఎస్సీ యానిమేషన్, బీఎస్సీ యానిమేషన్ అండ్ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్, బీఎస్సీ గేమ్ డిజైన్, బీఎస్సీ మల్టీ మీడియా, బీఎస్సీ డిజిటల్ మీడియా లాంటి కోర్సులతో విద్యార్థులకు ఉద్యోగావకాశాలున్నాయి. ఇందులో యానిమేషన్, త్రీడీ మోడలింగ్, టెక్స్చరింగ్, క్యారెక్టర్ డిజైన్, లైటింగ్, వీడియా ఎడిటింగ్, మోషన్ గ్రాఫిక్స్, గ్రాఫిక్ డిజైన్, గేమ్ డెవలప్మెంట్, యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్ లాంటి అంశాలను బోధిస్తారు. అయితే కొంతమంది విద్యార్థులు డిగ్రీ కోర్సులు ఎంచుకుంటే మరికొందరు డిప్లొమా లేదా స్వల్పకాలిక సర్టిఫికెట్ కోర్సుల ద్వారా ఈ రంగంలో ప్రవేశిస్తున్నారు.
హైదరాబాద్లో ఉన్న సంస్థలీవే! : ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో యానిమేషన్, విజువల్ ఎఫెక్ట్స్, గేమింగ్ రంగాల్లో ముఖ్య కేంద్రంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. అమీర్పేట, మాదాపుర్, దిల్సుఖ్నగర్, కూకట్పల్లి ప్రాంతాల్లో అనేక శిక్షణ సంస్థలు ఉన్నాయి. మాక్, అరేనా యానిమేషన్, ఐక్యాట్ డిజైన్ మల్టీ మీడియా కాలేజ్, క్రియేటివ్ మల్టీ మీడియా, ఫ్రేమ్బాక్స్, ఐఏసీజీ, ప్రిజమ్ మల్టీ మీడియా లాంటి సంస్థలు గుర్తింపు పొందాయి. అయితే ఇందులో కొన్ని సంస్థలు స్టూడియో స్థాయి ల్యాబ్లు, లైవ్ ప్రాజెక్టులు, ఇంటర్న్షిప్పులు, ప్లేస్మెంట్ సపోర్ట్ లాంటి సదుపాయాలూ అందిస్తున్నాయి. ఒకవేళ ఇందులో మీరు చేరాలనుకుంటే అక్కడి ఫ్యాకల్టీ సభ్యుల అనుభవం, విద్యార్థుల పోర్ట్ఫోలియోలు, ప్లేస్మెంట్ రికార్డులు, ల్యాబ్ సదుపాయాలు పరిశీలించడం చాలా ముఖ్యం.
ప్రాక్టికల్ నైపుణ్యాలు చాలా ముఖ్యం : యానిమేషన్ రంగంలో విజయానికి డిగ్రీ మాత్రమే సరిపోదు. మంచి ప్రాక్టికల్ నైపుణ్యాలు, బలమైన పోర్ట్ఫోలియో, సృజనాత్మక ఆలోచన అనేది చాలా ముఖ్యం. మాయా, ఆఫ్టల్ ఎఫెక్ట్స్, బ్లెండర్, ప్రీమియర్ ప్రో, ఫొటోషాప్, న్యూక్, అన్రియల్ ఇంజిన్, హౌడిని లాంటి సాఫ్ట్వేర్లపై పట్టు ఉంటే ఉద్యోగ అవకాశాలు మరింత మెరుగుపడతాయి. ప్రస్తుతం బ్లెండర్ లాంటి ఉచిత సాఫ్ట్వేర్లు పరిశ్రమ స్థాయిలో కూడా ఉపయోగిస్తున్నారు. ఈ సహాయంతో విద్యార్థులు ఇంటి నుంచే సాధన ప్రారంభించి, నైపుణ్యాలను అభివృద్ధి చేసుకోవచ్చు. అంతేకాదు దీనికి రోజువారీ ప్రాక్టీస్, చిన్న చిన్న ప్రాజెక్టులు వీడియోలు ఎంతో ఉపయోగపడతాయి.
''ఈ రంగంలో ఉద్యోగ అవకాశాలు విస్తృతంగా ఉన్నాయి. యానిమేటర్, విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆర్టిస్ట్, గేమ్ డిజైనర్, వీడియో ఎడిటర్, క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్, మోషన్ గ్రాఫిక్స్ డిజైనర్, యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ డిజైనర్, సోషల్ మీడియా క్రియేటివ్ ఎడిటర్ లాంటి హోదాలతో ఉపాధి అవకాశాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ప్రారంభ దశలో వేతనాలు తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ మంచి నైపుణ్యాలు, బలమైన పోర్ట్ఫోలియో ఉంటే కొన్నేళ్లకే పెద్ద మొత్తంలో పొందవచ్చు. అలాగే యూట్యూబ్ కంటెంట్ సృష్టి, ఫ్రీలాన్సింగ్, సొంత డిజిటల్ స్టూడియో ప్రారంభించడం లాంటి స్వయం ఉపాధి అవకాశాలు కూడా ఈ రంగంలో అధికంగా ఉన్నాయి '' - బెల్లంకొండ రాజశేఖర్, కెరియర్ కౌన్సెలర్
