Published : November 10, 2025 at 10:35 PM IST|
Updated : November 10, 2025 at 10:46 PM IST
Foreign Jobs Through Tomcom : విదేశాల్లో ఉద్యోగం చేయాలనుకుంటున్న యువతకు టామ్కామ్ ఓ వరంలా మారింది. గల్ఫ్ సహా పలు దేశాల్లో ఉద్యోగావకాశాల కోసం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ సంస్థను ఏర్పాటు చేసింది. ఏజెంట్ల మోసాలు లేకుండా దరఖాస్తుదారులు మధ్యవర్తుల ద్వారా మోసపోకుండా ఈ సంస్థ పని చేస్తుంది. అధికారిక వెబ్సైట్లో వివరాలు నమోదు చేసుకున్న యువతకు ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహించి వివిధ దేశాల్లో ఉద్యోగాల్లో కుదురుకునేలావిధంగా అందిస్తోంది. రాష్ట్రంలోని యువత టామ్కామ్ సేవలను (తెలంగాణ ఓవర్సీస్ మ్యాన్పవర్ కంపెనీ లిమిటెడ్)ను ఉపయోగించుకోవచ్చు.
వెబ్సైట్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటే చాలు : ఫిట్టర్, ఎలక్ట్రీషియన్, ఫార్మా, ప్లంబింగ్, నర్సింగ్, బిల్డింగ్ వర్క్ తదితర విభాగాల్లో స్కిల్స్ ఉన్న వారిని టామ్కామ్ ఎంపిక చేస్తుంది. ఆయా దేశాల్లో ఖాళీల ఆధారంగా టామ్కామ్ అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తుంది. అధికారిక వెబ్సైట్లో వివరాలు నమోదు చేసిన వారికి అర్హతల ఆధారంగా ఉద్యోగాలకు ఎంపిక చేస్తారు. ఇటీవల జర్మనీ, ఇజ్రాయిల్ తదితర దేశాల్లో ఉద్యోగ ఖాళీల కోసం టామ్కామ్ దరఖాస్తులను కోరుతోంది. ప్రభుత్వ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ సెంటర్ (ఏటీసీ)లలో నైపుణ్య శిక్షణ(స్కిల్ ట్రైనింగ్) ఇస్తున్నారు. ఈ ధ్రువపత్రానికి విదేశాల్లోనూ గుర్తింపు ఉండటంతో సులువుగా ఎంపిక జరుగుతోంది.
టామ్కామ్ ద్వారా ఏఏ దేశాలకు వెళ్తున్నారంటే : యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్, సౌదీ అరేబియా, ఒమన్, బహ్రెయిన్, ఖతర్, కువైట్ సహా ఇటీవల జర్మనీ, జపాన్, పోర్చుగల్, ఇజ్రాయిల్ దేశాలకు నైపుణ్యం కలిగిన వారిని టామ్కామ్ పంపుతోంది. ఆయా దేశాల సంస్థలు ఉద్యోగ నియామకాల కోసం తెలంగాణ ఓవర్సీస్ మ్యాన్పవర్ కంపెనీ లిమిటెడ్ను సంప్రదిస్తున్నాయి.
శిక్షణకూ అవకాశం : జర్మనీ, జపాన్ దేశాలకు ఎంపికైన వారికి ఆయా దేశాల భాషలను నేర్పించి పంపిస్తారు. హైదరాబాద్లో ఇందుకోసం శిక్షణ ఇస్తారు. ఇందుకు కొంత రుసుము చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. మిగిలిన దేశాల్లో కొలువులకు ఎంపికైన వారికి ఆంగ్లభాషలో కనీస పరిజ్ఞానం ఉంటే సరిపోతుంది. అది కూడా తక్కువ ఉన్నవారికి జిల్లా కేంద్రాల్లోనే ఆంగ్లంలో శిక్షణ ఇచ్చి వివిధ దేశాలకు పంపిస్తున్నారు.
వెబ్సైట్ : www.tomcom.telangana.gov.in
"స్కిల్స్ ఉన్న వారు విదేశాల్లో ఉద్యోగ అవకాశాల కోసం టామ్కామ్ అధికారిక వెబ్సైట్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఖాళీలు, విదేశాల్లో అవకాశాల ఆధారంగా దరఖాస్తుదారులకు సమాచారం అందిస్తారు. కొన్నిసార్లు ప్రత్యేక శిబిరాల(స్పెషల్ క్యాంప్స్) ద్వారా నియామక ప్రక్రియను చేపడతారు. మరికొన్ని సార్లు అర్హతలను ఆధారంగా నేరుగా శిక్షణ ఇచ్చి ఉద్యోగాల్లో నియమిస్తారు. ఏజెంట్లు ప్రమేయం లేకుండా మంచి ఉద్యోగం కోరుకునే వారికి టామ్కామ్ ఓ వారధిలా పనిచేస్తుంది"- సత్యమ్మ, టామ్కామ్ నోడల్ అధికారి
సద్వినియోగం చేసుకుంటే ఉజ్వల భవిష్యత్ : ఇటీవల కాలంలో పలువురు విదేశీ ఉద్యోగ అవకాశాల కోసం ఏజెంట్లను ఆశ్రయించి మోసపోతున్నారు. ఫలితంగా ఆయా దేశాలకు వెళ్లి నానా అవస్థలు పడుతున్నారు. వీటన్నింటిని దృష్టిలో ఉంచుకుని తెలంగాణ ప్రభుత్వం టామ్కామ్ను ఏర్పాటు చేసింది. దీని ద్వారా ఎంతో మంది ఇప్పటికే విదేశీ ఉద్యోగ అవకాశాలు పొందారు. అయితే ఇంకా కొంతమంది యువతకు దీనిపై అంతగా అవగాహన లేకపోవడం వల్ల సద్వినియోగం చేసుకోలేకపోతున్నారు.
