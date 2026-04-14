ETV Bharat / education-and-career
విదేశాల్లో టీచర్గా స్థిరపడాలనుకుంటున్నారా ? - అయితే ఈ టిప్స్ మీకోసమే
వివిధ దేశాల్లో ఇంగ్లిష్ మీడియం బోధనకు ప్రాధాన్యం - విదేశాల్లో ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో స్థిరపడే అవకాశం - ఒక్కో దేశంలో ఒక్కో కండీషన్తో కొలువుల అవకాశం - గల్ఫ్ దేశాల్లో అవకాశాలు అధికం
Published : April 14, 2026 at 2:49 PM IST
How To Become Teacher In Abroad Telugu : మీరు ఎమ్మెస్సీ బీఎస్ పూర్తి చేశారా? ఈ అర్హతతో విదేశాల్లో ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగాలలో స్థిరపడాలనుకుంటున్నారా? అయితే ఎలా ప్రయత్నించాలో తెలియక సతమతమౌతున్నారా? అయితే ఈ విషయాలు తెలుసుకోవాల్సిందే.
ప్రస్తుత ప్రపంచీకరణ కారణంగా చాలా వరకు అన్ని దేశాల్లో ఇంగ్లిష్ మీడియం బోధనకు ప్రాధాన్యం పెరుగుతూ వస్తోంది. దీంతో భారతీయ ఉపాధ్యాయులకు విదేశీ పాఠశాలల్లో మంచి డిమాండ్ పెరిగింది. ఆయా దేశాల్లో నేరుగా టీచర్ ఉద్యోగం పొందడం వీలుకాదు. అయితే కొన్ని అదనపు అర్హతలు, విధివిధానాలు పాటిస్తే తప్పకుండా ఉద్యోగాలు సాధించవచ్చు. సరైన ప్రణాళికతో ముందుకు సాగితే విదేశాల్లో బోధన అవకాశాలను సులభంగా పొందవచ్చని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.
ఒక్కో దేశంలో ఒక్కో కండీషన్ : మీరు ఏ దేశంలో ఉద్యోగం చేయాలనుకుంటున్నారో దానికి తగిన విధంగా ఆర్హతలు ఉంటాయి. ఒక్కో దేశంలో ఒక్కో కండీషన్తో ఉద్యోగంలోనికి చేర్చుకుంటారు. ఉదాహరణకు యూకే, ఆస్ట్రేలియా, కెనడా లాంటి అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగంలో చేరాలంటే అక్కడి ప్రభుత్వం నుంచి అనుమతి పొందాలి. అదనంగా టీచింగ్ లైసెన్స్ తప్పనిసరిగా ఉండాలి. భారత్లోని అన్ని విశ్వవిద్యాలయాల్లోని బీఎడ్ డిగ్రీని వారు నేరుగా అంగీకరించరు. అదనంగా టీచర్ సర్టిఫికేషన్ లేదా లైసెన్స్ పొందాల్సి ఉంటుంది. 'కెనడాలో ప్రొవిన్షియల్ టీచింగ్ లైసెన్స్, యూకేలో క్వాలిఫైడ్ టీచర్ స్టేటస్, ఆస్ట్రేలియాలో టీచర్ రిజిస్ట్రేషన్' లాంటి ప్రమాణాలు అవసరం అవుతాయి. వీటికోసం కొంత సమయం తీసుకున్నప్పటికీ, ఒకసారి వాటిని పూర్తి చేస్తే ఆయాదేశాల్లో స్థిరమైన ఉద్యోగాలు పొందవచ్చు.
సర్టిఫికెట్లను సమగ్రంగా ఉండాలి : విదేశాల్లో ఉద్యోగం కోసం యత్నించాలంటే ముందుగా మీ విద్యార్హతకు సంబంధించిన సర్టిఫికెట్లను సమగ్రంగా సిద్ధం చేసుకోవాలి. డిగ్రీ సర్టిఫికెట్లు, ఎమ్మెస్సీ, బీఎడ్ మార్కుల మెమోలు, అనుభవ సర్టిఫికెట్లు అన్నీ సక్రమంగా ఉండాలి. వీటిని ప్రభుత్వ, విదేశీ వ్యవహారాల శాఖల ద్వారా అటెస్టేషన్ చేయించుకోవాలి. విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు సంపాదించేందుకు ఇదే అత్యంత ముఖ్యమైన ప్రక్రియ. డాక్యుమెంటేషన్లో ఏమైన తప్పులు ఉన్నా, సరిగా లేకున్నా జాబ్ కోల్పోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
ఇవి తప్పనిసరి : ఇంగ్లిష్లో ప్రావీణ్యం ఉందని చెప్పడానికి గుర్తుగా 'టోఫెల్ లేదా ఐఈఎల్టీఎస్ స్కోరు' ఉండాలి. అనేక దేశాల్లో వీటిలో ఏదైనా ఒక స్కోరును తప్పనిసరి అర్హతగా తీసుకుంటారు. అదనంగా 'టీచింగ్ ఇంగ్లిష్ యూజ్ ఎ ఫారిన్ లాంగ్వేజ్' లాంటి సర్టిఫికేషన్ కోర్సులు చేస్తే అంతర్జాతీయ పాఠశాలల్లో మీకు బోధన అవకాశాలు లభిస్తాయి.
వీటిలో నమోదు చేసుకోవటం కీలకం : ఉద్యోగాల అన్వేషణలో ఆన్లైన్ వేదికలు ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తాయి. దీనిని ప్రతి ఒక్కరూ దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి. ఉదాహరణకు లింక్డ్ఇన్, టీచ్అవే, ఇండీడ్ లాంటి వెబ్సైట్లలో ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసుకోవటం చాలా ముఖ్యం. విదేశీ పాఠశాలలకు ఈ వెబ్సైట్లలోనే దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. వివిధ అంతర్జాతీయ నియామక సంస్థలు కూడా వీటిని వినియోగించుకుని టీచర్స్ను ఎంపిక చేస్తాయి. డెమో టీచింగ్ వీడియోలు, సరైన రెజ్యూమె, ఇంటర్వూ కోసం సన్నద్ధమై ఉండటం ఇవన్నీ విదేశాల్లో ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగం పొందడంలో ప్రముఖపాత్ర పోషిస్తాయి.
మూడేళ్ల అనుభవం : విదేశాల్లో మేటి ఉద్యోగాలకు బోధన అనుభవం చాలా ముఖ్యం. కనీసం రెండు లేదా మూడేళ్ల అనుభవం ఉంటే అవకాశాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. అలాగే మనం ఎంచుకునే సబ్జెక్టులో పట్టు, క్లాస్రూమ్ మేనేజ్మెంట్, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ వంటి నైపుణ్యాలు కూడా అత్యంత ప్రధానమైనవి. ఇవి మిమ్మల్ని ఇతరుల కంటే ప్రత్యేకంగా చూపే విధంగా ఉండాలి.
మొదట గల్ఫ్ దేశాల్లోనే : ఎమ్మెస్సీ బీఎడ్ అర్హతతో విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి. సరైన ప్రణాళిక, అనుభవం, అదనపు అర్హతలు ఇవన్నీ కీలకంగా వ్యవహరిస్తాయి. మొదట గల్ఫ్ దేశాల్లో కొన్ని సంవత్సరాలపాటు పనిచేసి, ఆ తర్వాత కెనడా, యూకే, ఆస్ట్రేలియా లాంటి దేశాలకు ప్రయత్నించడం ఒక మంచి వ్యూహంగా చెప్పవచ్చు.
"యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్, ఒమన్, ఖతార్ లాంటి గల్ఫ్ దేశాల్లో భారతీయులకు బోధన అవకాశాలు కొంత సులభంగా లభిస్తాయి. ఈ దేశాల్లో సీబీఎస్ఈ, ఐసీఎస్ఈ లాంటి భారతీయ సిలబస్ ఆధారిత పాఠశాలల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉండటంతో బీఎడ్ అర్హత ఉన్నవారిని ఈ దేశాల్లో నేరుగా తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ కూడా సాధారణంగా రెండు నుంచి మూడు సంవత్సరాల పాటు టీచింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కోరుతారు. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ముందుగా భారతదేశంలో ఉన్న అంతర్జాతీయ పాఠశాలల్లో కొన్ని సంవత్సరాలు పనిచేయడం శ్రేయస్కరం" - ప్రొ. బెల్లంకొండ రాజశేఖర్, కెరియర్ కౌన్సెలర్
