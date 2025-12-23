ETV Bharat / education-and-career

టెట్‌ పరీక్ష షెడ్యూల్‌ ప్రకటన- అర్హత పొందేందుకు ఈ టిప్స్​ ఫాలో అవ్వండి

జనవరి 3 నుంచి 31 వరకు ఎస్జీటీ పరీక్షలు- మెథడాలజీపై దృష్టి సారించాలి- మల్టీపుల్‌ ఛాయిస్‌ పద్ధతిలో ప్రశ్నా పత్రం- టెట్​ లేకపోతే డీఎస్సీ కూడా ఉండదు

Preparation Tips For TET Exam
Preparation Tips For TET Exam (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 23, 2025 at 6:46 AM IST

Preparation Tips For TET Exam : గ్రూప్‌-1 మెయిన్, గ్రూప్‌-2 పరీక్ష ఫలితాలు విడుదల కావడంతో అందరూ విధుల్లోకి కూడా చేరిపోయారు. ఇటీవలే గ్రూప్‌-3 ఫలితాలు వచ్చాయి. త్వరలోనే ఉద్యోగాల కోసం నోటిఫికేషన్‌ వేస్తామని ప్రభుత్వం చెబుతోంది. వీటితో పాటు డీఎస్సీ ఉద్యోగాల కోసం ప్రకటన విడుదల చేసే అవకాశముంది. ఇందులో భాగంగా ఉపాధ్యాయ అర్హత ప్రవేశ పరీక్ష(టెట్‌) పరీక్షల షెడ్యూల్‌ను ఇప్పటికే ప్రకటించింది. ఎస్జీటీ, స్కూల్‌ అసిస్టెంట్‌ ఉపాధ్యాయ అర్హత కోసం వచ్చే ఏడాది జనవరి 3 నుంచి 31 వరకు పరీక్షలు నిర్వహించనుంది. ప్రణాళికాబద్ధంగా సాధన చేస్తూ సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటే అర్హత సాధించే అవకాశం ఉంది. గత ప్రశ్న పత్రాలను చూసి ప్రశ్నలు ఎలా అడుగుతున్నారో తెలుసుకుంటే అవగాహన పెరుగుతుంది. మాదిరి పత్రాలను సాధన చేయాలి.

సబ్జెక్టు 60, మెథడాలజీకి 14 : యూపీఎస్​ కాసిపేట స్కూల్​ అసిస్టెంట్​ సుప్రజ మాట్లాడుతూ, "స్కూల్‌ అసిస్టెంట్‌ కోసం సాధన చేసేవారు ప్రస్తుతం సమయం తక్కువగా ఉన్నందున పునశ్చరణ చేసుకోవాలి. వీరంతా సబ్జెక్టుతో పాటు మెథడాలజీపై కూడా దృష్టి సారించాలి. గణితంలో మొత్తం 150, సైన్స్‌ నుంచి 60, ఆంగ్లానికి 30 మార్కులు, తెలుగుతో పాటు మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రం నుంచి చెరో 30 మార్కులు ఉంటాయి. సబ్జెక్టు నుంచి 60 మార్కులు, మెథడాలజీ నుంచి 14 మార్కులు అడుగుతారు. అందుకే దీనిపై కూడా అవగాహన కలిగి ఉండాలి. దానిని నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. ఆరో తరగతి నుంచి 8వ తరగతి వరకు ప్రతి అంశాన్ని సాధన చేయాలి. 20 శాతం ప్రశ్నలు 9,10 తరగతుల నుంచి వచ్చే అవకాశం ఉంది" అని అన్నారు.

"ఎస్జీటీ కోసం టెట్‌ రాసేవారు ప్రాథమిక స్థాయితో పాటు ఉన్నత పాఠశాలలో 8వ తరగతి వరకు ఉన్న తెలుగు, ఆంగ్లం, పరిసరాల విజ్ఞానం, గణితం, మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రం(సైకాలజీ)పై పట్టు సాధించాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా తెలుగులో కవులు, రచయితలు, వ్యాకరణం, ఆంగ్ల వ్యాకరణం, గణితంలో సూత్రాలపై పూర్తి అవగాహన కలిగి ఉండాలి. తెలంగాణ అకాడమీ పుస్తకాలకే ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. నేను పాఠ్యపుస్తకాలతోపాటు తెలంగాణ అకాడమీ పుస్తకాలను కూడా చదివాను అందుకే నాకు 150 మార్కులకు 129 మార్కులు వచ్చాయి."

- జి.తేజస్విని, ఎస్జీటీ, కవ్వాల్‌ ప్రాథమిక పాఠశాల, జన్నారం

ఉమ్మడి జిల్లాలో 12 వేల దరఖాస్తులు : ఈ పరీక్ష బహుళైచ్ఛిక(మల్టీపుల్‌ ఛాయిస్‌) పద్ధతిలో జరుగుతుంది. ఈ పరీక్ష​ మొత్తం 150 మార్కులకు ఉంటుంది. ఉమ్మడి జిల్లాలో 12 వేల మంది దీనికి దరఖాస్తు చెసుకున్నారు. విద్యాహక్కు చట్టం(ఆర్‌టీఈ) అమల్లోకి వచ్చిన 2009 తర్వాత నియమితులైన టీచర్లు ఇక ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష(టెట్‌) తప్పనిసరిగా ఉత్తీర్ణులు కావాల్సి ఉంటుందని సుప్రీంకోర్టు వెల్లడించింది. దాంతో ప్రమోషన్ కావాలనుకునే టీచర్లు తప్పకుండా టెట్‌ పాస్‌ కావాల్సిందేనని కోర్టు తెలిపింది.

ఆ టీచర్స్​ టెట్‌ పాస్‌ అవ్వాల్సిందే : ఇప్పటికే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దాదాపు 1.10 లక్షల మంది టీచర్లు ఉండగా వారిలో 30 వేల మంది రెండేళ్లలోపు టెట్‌ పాస్‌ కావాల్సి ఉంటుందని స్కూల్​ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్​మెంట్ అధికారులు చెబుతున్నారు. ఈ నిర్దేశిత గడువులోపు టెట్‌ పాస్‌కాకుంటే వారు ఉద్యోగం నుంచి తప్పుకోవాల్సి ఉంటుందని అన్నారు. అయితే ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులుగా ఎంపిక కావాలంటే తప్పనిసరిగా టెట్​లో అర్హత సాధించాలి. అలా అర్హత సాధించిన తర్వాత డీఎస్సీ రాసి అందులో మంచి మార్కులు వస్తేనే, ఈ టెట్​ మార్కులు ఎక్కువగా వచ్చిన వారికి మంచి స్కోరింగ్​ లభిస్తుంది. అప్పుడు ఈజీగా ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడిగా ఉద్యోగం సాధించవచ్చు. ఒకవేళ టెట్​లో అర్హత సాధించలేకపోతే ఇక డీఎస్సీ రాయలేరు. వారు టీఆర్టీ రాయడానికి కూడా అర్హులు కారు.

తెలంగాణ గ్రూప్​-3 ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన వారి జాబితా విడుదల

టెట్​లో ఉత్తీర్ణులు కాకపోతే రిటైర్మెంట్ తప్పదు!

