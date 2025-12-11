Telangana Panchayat Elections Results2025

ETV Bharat / education-and-career

బైపీసీ విద్యార్థులు ఈ టిప్స్ పాటించారంటే పరీక్షలో మీకే ఫుల్​ మార్క్స్!

ఫిబ్రవరి 25 నుంచి ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలు మొదలు - గత పత్రాలను సాధన చేయాలని సలహాలిస్తున్న ఉపాధ్యాయులు

Tips for Zoology Students in the Intermediate Examinations
Tips for Zoology Students in the Intermediate Examinations (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 11, 2025 at 3:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Tips for Zoology Students in the Intermediate Examinations : ప్రతి విద్యార్థి జీవితాల్లో టెన్త్​, ఇంటర్మీడియట్​ పరీక్షలు చాలా ముఖ్యం. ఇందులో వచ్చే మార్కులతో సబ్జెక్టుపై వారికున్న పట్టు తెలుస్తుంది. వారి పై వారికి ఒక అవగాహన వస్తుంది. అంతేకాదు ఇప్పటినుంచే పరీక్షలకు సన్నద్ధమవుతే మంచి మార్కులు సాధించవచ్చు. 2026 ఫిబ్రవరి 25 నుంచి మార్చి 18 వరకు ఇంటర్ వార్షిక పరీక్షలు జరగనున్నాయి.

బైపీసీ విద్యార్థులు మంచి మార్కుల కోసం ఇప్పటి నుంచి చదవడం మొదలెట్టాలి. అందుకోసం చక్కగా ప్రణాళిక వేస్తే మంచి మార్కులను మీ సొంతం చేసుకోవచ్చు. సులువైన పాఠాలను చదువుతూనే, కఠినంగా అనిపించే వాటిపై పట్టు సాధించాలి. అందుకు గత ఐదేరాళ్ల వార్షిక పరీక్షల ప్రశ్న పత్రాలను పరిశీలించాలని నేలకొండపల్లి ప్రభుత్వ జూనియర్​ కళాశాల అధ్యాపకుడు బి.నాగేశ్వరరావు సూచిస్తున్నారు.

ప్రథమ సంవత్సరం ఇలా చేయండి : కొన్ని పద్దతులను పాటించారంటే జంతుశాస్త్రంలో 60కి 60 మార్కులు పొందవచ్చు.

  • ఎనిమిది మార్కుల సమాధానాలు రాసేటప్పుడు అన్ని అంశాలు వచ్చేలా రాయడానికి ప్రయత్నించాలి.
  • క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాట్రన్​పై ఒక అవగాహన పెంచుకోవాలి. ఎన్ని మార్కులకి ఎలాంటి ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారో తెలుస్తుంది.
  • సబ్‌ హెడ్డింగ్స్‌ పెడుతూ రాయాలి. దాంతో చదివేవారికి సులువుగా అర్థమవుతుంది. పటాలు గీస్తూ వివరంగా చెప్పడం వల్ల నేరుగా విషయం అర్థమవుతుంది.
  • నాలుగు మార్కుల సమాధానాలను క్లుప్తంగా ఎనిమిది పాయింట్లతో పూర్తిచేయాలి. రెండు మార్కుల ప్రశ్నలకు సూటిగా రెండు వాక్యాల సమాధానాలు చాలు.
  • బొద్దింక, జీర్ణవ్యవస్థ, రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ, మానవుని, దోమ జీవిత చక్రాలు ఆహార గొలుసుల రకాలు, ప్లాస్మోడియం వైవాక్స్ వాయు కాలుష్య కారకాలు వంటి ప్రశ్నలపై దృష్టి సారించాలి.
  • పటాలు చక్కగా గీసి, భాగాలను గుర్తించటంపై సాధన చేయాలి. నాలుగు మార్కుల ప్రశ్నలు, రెండు మార్కుల ప్రశ్నల కోసం పాత ప్రశ్నపత్రాలను తిరగేయాలి. వీలైనంత వరకు గత పత్రాలను సాధన చేయడానికి సమయం కేటాయించాలి.
  • తరగతి గదిలో పాఠాలు శ్రద్ధగా వినడానికి ప్రయత్నించాలి. దీనివల్ల 2 మార్కుల ప్రశ్నల కోసం ప్రత్యేకంగా సన్నద్ధం కావాల్సిన పనిలేదు.

ద్వితీయ సంవత్సరంలో వారికి ఇవి :

  • ఎనిమిది మార్కుల కోసం మానవ శరీర నిర్మాణం - శరీర ధర్మశాస్త్రానికి సంబంధించిన ప్రశ్నలు అధికంగా వస్తాయి. ఇవన్నీ విద్యార్థుల్లో ఆసక్తిని రేకెత్తించేలా ఉంటాయి.
  • హృదయం నిర్మాణం, పనిచేసే విధానం, పురుష, స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థలు, ఆరో యూనిట్‌లో బహుళ యుగ్మ వికల్పాలు - మానవ రక్తవర్గాలు, క్రిస్‌-క్రాస్‌ అనువంశీకతను ఎక్కువ సార్లు చూసుకోవాలి. పటాలు గీయటంపై సాధన చేయాలి.
  • రెండు, నాలుగు మార్కులకు సంబంధించిన సమాధానాలకు దంత నిర్మాణం, మూత్రపిండ నిర్మాణం, వెన్నుపాము అడ్డుకోత వంటి పటాలను ప్రాక్టీస్‌ చేస్తే సరిపోతుంది.
  • మానవుడిలో లింగ నిర్ధారణ, కాలేయం విధులు, సీఓటూ రవాణా, ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్స్, నిర్మాణసామ్య-క్రియాసామ్య అవయవాలు, ఉచ్ఛ్వాసం - నిచ్ఛ్వాసం, ఉత్పరివర్తన సిద్ధాంతాలు, ప్రకృతివరణ సిద్ధాంతం వంటి అంశాలపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి. వీటితో పాటు తేనెటీగల ఆర్థిక ప్రాముఖ్యత, రాణిఈగ, ఎంఓఈటీ, క్యాన్సర్​ కారకాలు వంటి ప్రశ్నలపై సమగ్రంగా అధ్యయనం చేయాలి.
  • 6,7 యూనిట్లను రెండు ప్రశ్నల కోసం మిగతా యూనిట్ల గత పేపరును చదవితే మార్కులు సాధించవచ్చు.

సీఏ, ఎంబీఏలలో ఏది బాగుంటుంది? - ఏ కోర్సులో చేరితే దేని మంచి భవిష్యత్తు

పరీక్షల కోసం కష్టపడి చదువుతున్నారా? - అయితే మీకోసమే ఈ 'స్మార్ట్​' టిప్స్

TAGGED:

INTER ZOOLOGY SUBJECT TIPS
ZOOLOGY TIPS FOR INTERMEDIATE
ZOOLOGY SUBJECT TIPS FOR INTER
ఇంటర్ జువాలజీ టిప్స్
TIPS FOR ZOOLOGY STUDENT INTER EXAM

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.