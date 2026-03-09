ETV Bharat / education-and-career
సెంట్రల్ యూనివర్సిటీల్లో ఎంబీఏ చేయాలనుకుంటున్నారా - అయితే ఈటిప్స్ పాటించండి
కెరియర్లో భారీ వేతనాలతో ఉద్యోగాలు పొందేందుకు ఎంబీఏపై ఆసక్తి - కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయాల్లో కోర్సు పూర్తి చేసేందుకు మరింత డిమాండ్ - సెంట్రల్ యూనివర్సిటీల్లో ఎంబీఏలో చేరేందుకు నిపుణుల సూచనలివే
Published : March 9, 2026 at 2:22 PM IST
Get MBA From Central Universities : సాధారణంగా యువత కెరియర్లో భారీ వేతనాలతో ఉద్యోగాలు పొందేందుకు, జీవితంలో స్థిరపడేందుకు ఎక్కువగా ఎంబీఏ చదవాలని ఆశపడతారు. అయితే మరీ ముఖ్యంగా కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయాల్లో ఎంబీఏ పూర్తి చేసేందుకు మరింత ఆసక్తి చూపిస్తారు. దీనిలో ప్రవేశం పొందేందుకు ఏం చేయాలి? ఏయే పరీక్షలు రాయాలి. ఎలా సన్నద్ధం కావాలి అనే అంశాలపై నిపుణులు సూచనలు ఇలా ఉన్నాయి.
కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయాల్లో ఎంబీఏ చదవాలంటే ఏంచేయాలి? దీనికోసం ఎలాంటి పరీక్షలు రాయాలి? దీనిలోని గ్రూప్ డిస్కషన్, పర్సనల్ ఇంటర్వూలకు ఏవిధంగా సన్నద్ధం కావాలి?
సెంట్రల్ యూనివర్సిటీల్లో ప్రవేశానికి : తక్కువ ఫీజుతో నాణ్యమైన బోధన, పరిశోధన, స్థిరమైన ప్లేస్మెంట్ అవకాశాలను పొందాలంటే అది కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయాలతో మాత్రమే సాధ్యం. సెంట్రల్ యూనివర్సిటీల్లో ఎంబీఏలో ప్రవేశించేందుకు సీయూఈటీ పీజీ పరీక్షను రాయాల్సి ఉంటుంది. దేశంలోని పలు కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయాలు ఈ పరీక్ష స్కోరుతోనే ప్రవేసం కల్పిస్తున్నాయి. ఎన్టీఏ నిర్వహించే ఈ పరీక్షలో క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్, ఇంగ్లిష్ లాంగ్వేజ్, డేటా ఇంటర్ప్రెటేషన్, లాజికల్ రీజనింగ్, జనరల్ అవేర్నెస్ లాంటి అంశాలు ఉంటాయి.
రెండు పరీక్షలకు సిద్ధం కావాలి : కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయాలైన దిల్లీ విశ్వవిద్యాలయం, బనారస్ హిందూ విశ్వవిద్యాలయం క్యాట్తోనే ప్రవేశ అవకాశం కల్పిస్తున్నాయి. యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ క్యాట్తో పాటు మ్యాట్, సీమ్యాట్ స్కోర్లనూ పరిగణనలోకి తీసుకుని జనరల్ ఎంబీఏలో ప్రవేశం కల్పిస్తుంది. అయితే ఎంబీఏ (హెల్త్కేర్ అండ్ హాస్పిటల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్), ఎంబీఏ (బిజినెస్ అనలిటిక్స్) కోర్సులకు సీయూఈటీ పీజీ మార్కులతో గ్రూప్ డిస్కషన్, పర్సనల్ ఇంటర్వూలకు షార్ట్లిస్ట్ చేసి అభ్యర్థులకు ప్రవేశాలు కల్పిస్తోంది. ఈ అంశాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఒకే ప్రవేశ పరీక్షపై ఆధారపడకుండా, కనీసం రెండు పరీక్షలకు సిద్ధం కావడం ఉత్తమం.
దినపత్రికను చదవటం తప్పనిసరి : గ్రూప్ డిస్కషన్లో అభ్యర్థుల కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్, టీమ్లో పని చేసే సామర్థ్యాన్ని అంచనా వేస్తారు. దీనిలో మంచి ప్రదర్శన కనబరచాలంటే తప్పని సరిగా ప్రతిరోజూ దినపత్రికను చదవాలి. ముఖ్యంగా ఆర్థిక వ్యవహారాలు, బిజినెస్, పాలిటిక్స్, సమాజిక అంశాలపై అవగాహన పెంచుకోవడం ఎంతో కీలకం. ఇంటర్వూ, గ్రూప్ డిస్కషన్లో మాట్లాడేసమయంలో స్పష్టత, సరైన ఉదాహరణలు ఇవ్వడం చాలా అవసరం. మాట్లాడే సందర్భంలో ఎక్కువగా కాకుండా మరీ తక్కువగా కాకుండా ధైర్యంగా సూటిగా, స్పష్టంగా, సమతౌల్యంగా మాట్లాడటం ఎంతో కీలకం.
వీటిపై ప్రాక్టీస్ చేయండి : పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూలో అభ్యర్థి వ్యక్తిత్వాన్ని, లక్ష్యాలను, ఆలోచన విధానాన్ని, సామర్థ్యాన్ని, పనిచేసే నైపుణ్యతను అంచనావేస్తారు. దీనిలో సాధారణంగా అభ్యర్థులకు సంబందించిన కుటుంబ వివరాలు, విద్యార్హతలు, బలాలు, బలహీనతలు, ఎంబీఏ చేయటానికి గల కారణాలు, భవిష్యత్ లక్ష్యలు ఇలా అనేక రకాల ప్రశ్నలు అడుగుతారు. ఈ అంశాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని మీ గురించి మీకు స్పష్టమైన అవగాహన ఉండాలి. అదనంగా అభ్యర్థుల గ్రాడ్యుయేషన్ సబ్జెక్టుల్లో ప్రాథమిక అంశాలను కూడా కాస్త అవగాహనలోనికి తెచ్చుకోవాలి. వీటితో పాటు సరైన దుస్తులు ధరించాలి. ఆత్మవిశ్వాసం, ధైర్యంతో దీనిని ఎదుర్కోవాలి.
అలా చేస్తే మరింత సులభం : ప్రత్యేకంగా దిల్లీ యూనివర్సిటీ, యూనిర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్, బనారస్ హిందూ విశ్వవిద్యాలయం లాంటి ప్రముఖ సంస్థల్లో గ్రూప్ డిస్కషన్, పర్సనల్ ఇంటర్వూ దశలు ఎంతో కీలకం. ఇక్కడ ప్రవేశ పరీక్ష మార్కులు మాత్రమే కాకుండా, అభ్యర్థి మొత్తం వ్యక్తిత్వాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు. దీనికోసం తప్పనిసరిగా సమకాలీన అంశాలపై పట్టు సాధించాలి. దీనితో పాటు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, ఆలోచనా విధానం వంటివి మెరుగుపరచుకోవాలి. డిగ్రీలోని రెండో సంవత్సరం నుంచే ప్రణాళికాబద్దంగా ప్రిపేర్ అయితే కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయాల్లో ఎంబీఏ కోర్సులో ప్రవేశం పెద్ద కష్టం కాదు. - ప్రొ.బెల్లంకొండ రాజశేఖర్, కెరియర్ కౌన్సెలర్
