ETV Bharat / education-and-career
కార్పొరేట్ సంస్థలో జాబ్ చేస్తున్నారా? - ఈ తప్పు చేస్తే ఉద్యోగానికి ఎసరు తప్పదు!
కార్పొరేట్ సంస్థలో అధిక వేతనంతో ఉద్యోగాలు - అక్కడ ఎదురయ్యే సవాళ్ల గురించి చాలా మందికి తెలియదు - ఏం చేయాలంటే?
Published : November 14, 2025 at 9:45 AM IST
Tips for Building a Successful Job Career : ఆకర్షణీయమైన వేతనం, అంతర్జాతీయ అవకాశాలు, ఆధునిక జీవనశైలి. ఇవన్నీ యువతరాన్ని కార్పొరేట్ జాబ్లవైపు ఆకర్షించే అంశాలు. ఐతే అక్కడ ఎదురయ్యే, కంటికి కనిపించని సవాళ్ల గురించి చాలా మందికి అవగాహన ఉండే అవకాశం లేదు. ఎందుకంటే వీటిని ఎవరూ చెప్పరు. ఎక్కడా లిఖిత పూర్వకంగా కూడా ఉండవు. కార్పొరేట్ సంస్థల్లో జాబ్ ఆశించే యువతతో పాటూ, ఇటీవలే ఉద్యోగంలో చేరిన వారూ ఈ అంశాలపై అవగాహన పెంచుకోవాలి. దీంతో ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా, జీవతంలో ఉన్నత స్థితికి చేరుకోవచ్చు.
అంతర్గత సాంకేతిక సమాచారం, వ్యూహాలు, క్లయింట్స్ డేటా, ఆర్థిక విషయాలు బాహ్య ప్రపంచానికి వెల్లడి కావడాన్ని ఏ సంస్థ అంగీకరించవు.
నమ్మకాన్ని నిలబెట్టే నైతిక బంధం : ప్రసన్న ఒక ఐటీ సంస్థలో ప్రాజెక్ట్ ట్రెయినీగా చేరింది. అనంతరం బృందంలో చురుకుగా, ప్రొడక్టివ్గా ఉంటూ టీమ్కు అప్పగించిన ప్రాజెక్టును పూర్తి చేయడంతో 'ఎంప్లాయీ ఆఫ్ ద మంత్'గా గుర్తింపు సాధించింది. 'ప్రాజెక్టు పూర్తి చేయడంలో నేను ఎదుర్కొన్న సవాళ్లు - ఆనందమయ క్షణాలు’ అంటూ ఒక స్టోరీ రాసింది. ప్రాజెక్ట్లో ఎదురైన సాంకేతిక సమస్యలను తాను ఎలా పరిష్కరించిందో, బృంద సభ్యుల మధ్య ఏర్పడ్డ సంఘర్షణలు, క్లయింట్ ఒత్తిడిని హ్యాండిల్ చేసిన విధానం, ఓ బ్లాగ్లో పోస్ట్ చేసింది. ఎంతో రహస్యంగా ఉంచాల్సిన అంతర్గత సమాచారం బయటపెట్టడంతో సంస్థ యాజమాన్యం ప్రసన్నని హెచ్చరించింది. ఆమెకు వేరే ప్రాజెక్ట్లో అవకాశం రావడానికి చాలా టైం పట్టింది. ఈ పరిణామంతో సంస్థకు చెందిన ఏ సమాచారమైనా అనుమతి లేకుండా బహిర్గతపరచడం ప్రమాదకరమన్న నిజాన్ని ప్రసన్న తెలుసుకుంది. గోప్యతను ఒక పాలసీగానే కాకుండా, నమ్మకాన్ని నిలబెట్టే నైతిక బంధంగా భావించే వారిని ఉద్యోగులుగా కోరుకుంటాయి సంస్థలు.
సెల్ఫీలు తెచ్చే చిక్కులు : జాబ్లో చేరిన ఉత్సాహంలో, కార్పొరేట్ జీవన శైలిని, పని వాతావరణాన్ని స్నేహితులకు తెలపడానికి పని ప్రదేశ ఫొటోలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్టు చేస్తుంటారు. ఈ చర్య వల్ల ఉద్యోగికి ఏ విధమైన నిర్దిష్ట ప్రయోజనం లేకపోయినప్పటికీ, వాటి ప్రభావం మీ జీవితంపై తీవ్రంగా ఉంటుంది.
స్వాతి ఒక 'బల్క్ డ్రగ్స్' కంపెనీ ఆర్ఆండ్డీలో ట్రెయినీగా జాయిన్ అయ్యింది. క్లాస్మేట్తో వీడియో కాల్ మాట్లాడుతూ తన ఛాంబర్ చూపించింది. అనంతరం సెల్ఫీ తీసి వాట్సాప్లో షేర్ చేసింది. ఆ ఫ్రెండ్ ఆ ఫొటోను మరో క్లాస్మేట్కు షేర్ చేసింది. ఆ ఫోటో సంస్థ వరకూ చేరింది. స్వాతి వెనుక ఉన్న వైట్ బోర్డులో కొన్ని ఫార్ములాలు ఉన్నాయి. అవి కేవలం అక్కడ ఆర్అండ్డీ విభాగంలో పని చేసే వారికి ఉద్దేశించిన అత్యంత గోప్యమైన విషయాలు. ఈ విషయాన్ని తీవ్రంగా పరిగణించిన సంస్థ పనిలో నిర్లక్ష్యానికి స్వాతికి నోటీస్ జారీ చేసింది.
మీ సోషల్ మీడియా ప్రజెన్స్ మీ వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రతిబింబించేలా ఉండాలి. సంస్థ గోప్యతను బహిర్గతం చేయకూడదు. ఒక అంశం సామాజిక మాధ్యమంలో పోస్టు చేసే ముందు ఓసారి ఆలోచించి అడుగువేయాలి.
గోప్యత అవసరం : సామాజిక మాధ్యమం వాడకంలోని పరిధిని ఎవరూ తెలియజెప్పరు. ఈ పరిధి తెలుసుకోలేకపోవడం ఉద్యోగుల జీవతంపై తీవ్ర పరిణామాలు చూపడానికి దారితీసే అవకాశం ఉంది.
రంజిత్, ఒక ఐటీ సంస్థలో డెవలపర్గా చేరాడు. తన నియామక పత్రంలో అంగీకరించిన నిబంధనలకు విరుద్ధంగా కొన్ని ప్రాజెక్ట్ వివరాలు వృత్తిలో సాధించిన విజయాలుగా 'లింక్డ్ ఇన్'లో పోస్టు చేశాడు. ప్రాజెక్ట్కు సంబంధించిన సాంకేతిక సమాచారం గోప్యతతో కూడింది కావడంతో యాజమాన్యం రంజిత్పై చర్యలు తీసుకుంది.
ఉద్యోగులు అందుకునే నియామక పత్రాలు నిబంధనలతో కూడి ఉంటాయి. కొన్ని ముఖ్యమైన గోప్యతా సూచనలు చదివాలి. వాటిని అర్థం చేసుకోకుండా, నిబంధనలకు అంగీకరిస్తున్నట్లు సంతకం చేసిన అనంతరం కాలక్రమంలో మర్చిపోతారు. కొన్ని సంస్థల్లో 'నాన్ డిస్క్లోజర్ అగ్రిమెంట్' అంటే 'రహస్య ఒప్పందం'పై సైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇది ఉద్యోగి సంస్థలోని సున్నిత సమాచారాన్ని బయటకి వెల్లడించనని హామీ ఇచ్చే ఒక నిబంధన. ఇందులో పేర్కొన్న వాటిని ఉల్లంఘిస్తే సమస్యలు ఉంటాయి.
నైతిక బంధం ముఖ్యం : కార్పొరేట్ కెరియర్లో విజయవంతం కావాలంటే సాంకేతిక నైపుణ్యాలతో పాటు గోప్యత, నైతికత, వృత్తి ధర్మాలు కీలకంగా వ్యవహరిస్తాయి.
సురేష్ ఒక తయారీ రంగ కంపెనీలో న్యూ ప్రొడక్ట్ డెవలప్మెంట్ టీమ్లో ట్రెయినీగా జాయిన్ అయ్యాడు. ఒక ప్రోగ్రాంలో మిత్రుడు రమేష్ని క్యాజువల్గా మీట్ అయ్యాడు. ఇద్దరూ ఒకే తరహా ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నామని తెలుసుకుని ఆనందపడ్డారు. ఐతే, రమేష్ తనకు ఎదురైన ప్రాజెక్టులో కొన్ని సందేహాలను అడిగాడు. ఇది చాలా సున్నితమైన అంశమని, ఈ సమాచారం ఇతరులకు చెప్పలేనని, సున్నితంగా రమేష్ అభ్యర్థనను సురేష్ తిరస్కరించాడు.
కొన్నాళ్ల తరువాత ఈ విషయం సంస్థకు తెలిసింది. సురేష్కు వృత్తిపై ఉన్న నిబద్ధత, పాటించిన గోప్యతకు ఎంతో ఆనందపడిన యాజమాన్యం అతడికి కీలకమైన శాఖ బాధ్యతలు అప్పజెప్పింది. సంస్థ గోప్యతను రక్షించే నమ్మకం బలపడుతుంది. విశ్వాసం కెరియర్ ప్రగతికి సహకరిస్తుంది.
