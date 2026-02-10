ETV Bharat / education-and-career

స్పోర్ట్స్​ అథారిటీలో పర్ఫార్మెన్స్​ అనలిస్ట్​ ఉద్యోగాలు - ఈ అర్హతలుంటే జాబ్​ పక్కా

ఎస్​ఏఐ రెగ్యులర్ ప్రాతిపదికన 48 పర్ఫార్మెన్స్​ అనలిస్ట్​​ పోస్టుల విడుదల - కేవలం కంప్యూటర్​ ఆధారిత పరీక్షతో అభ్యర్థుల ఎంపిక - అప్లికేషన్​ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఎప్పుడంటే?

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 10, 2026 at 12:41 PM IST

Job Notification In SAI Recruitment : స్పోర్ట్స్​ అథారిటీ ఆఫ్​ ఇండియా (ఎస్​ఏఐ) రెగ్యులర్ ప్రాతిపదికన పర్ఫార్మెన్స్​ అనలిస్ట్​ ఉద్యోగాలను భర్తీ చేసేందుకు నిశ్చయించింది. దీనికోసం బ్యాచిలర్​ డిగ్రీ లేదా మాస్టర్స్ డిగ్రీతో పాటు అదనంగా స్పోర్ట్స్​ సైన్స్​లోనూ ఒక సంవత్సరం అనుభవం ఉన్న వారు ఈ ఉద్యోగాలకు అర్హులు. దీనిలో కేవలం కంప్యూటర్​ ఆధారిత పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. వివరాల్లోకి వెళితే,

ఈ నోటిఫికేషన్​లో ఎస్​ఏఐ రెగ్యులర్ ప్రాతిపదికన 48 పర్ఫార్మెన్స్​ అనలిస్​ పోస్టులను విడుదల చేసింది. దీనిలో అన్​ రిజర్వుడు కేటగిరీకి 29 పోస్టులు కేటాయించగా, ఓబీసీకి 11 పోస్టులు, ఎస్సీ అభ్యర్థులకు 4, ఎస్టీ అభ్యర్థులకు 1, ఈడబ్ల్యూఎస్​ అభ్యర్థులకు 3 పోస్టులు కేటాయించారు.

ఎంపిక విధానం : దీనిలో కంప్యూటర్​ బేస్డ్​ టెస్ట్ (సీబీటీ)తో పరీక్ష నిర్వహించి అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు. సీబీటీ 100 మార్కులు ఆబ్జెక్టివ్ విధానంలో అంటే మల్టిపుల్ ఛాయిస్​ ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ప్రతి ప్రశ్నకు ఒక్కో మార్కు ఉంటుంది. ప్రతి నాలుగు తప్పు సమాధానాలకు ఒక మార్కు తగ్గిస్తారు. అంటే ఒక తప్పు సమాధానానికి పావు మార్కు చొప్పున తగ్గిస్తారు. పరీక్ష వ్యవధి రెండు గంటలు ఉంటుంది. ఈ పరీక్షలో మొత్తం 3 సెక్షన్లు ఉంటాయి.

  • సెక్షన్​ - ఏ : దీనిలో సెక్షన్​ - ఏ1లో బేసిక్​ స్పోర్ట్స్​ నాలెడ్జ్​కు సంబంధించిన ప్రశ్నలు ఉంటాయి. దీనిలో 32 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. తరువాత సెక్షన్​ - ఏ2లో జనరల్​ స్పోర్ట్స్​ అవేర్​నెస్​ ప్రశ్నలు 8 ఉంటాయి. అంటే మొత్తం 40 ప్రశ్నలకు 40 మార్కులు ఉంటుంది.
  • సెక్షన్​ - బీ : దీనిలో ప్రత్యేక విభాగానికి సంబంధించిన మరో 40 ప్రశ్నలు ఉంటాయి.
  • సెక్షన్​ - సీ : దీనిలో స్పోర్ట్స్ రిలేటెడ్​ కేస్​ స్టడీస్​కు సంబంధించిన ప్రశ్నలు అడుగుతారు. ఇవి మొత్తం 20 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. వీటికి 20 మార్కులు కేటాయించారు.
  • ఈ పరీక్షలో ప్రశ్నలన్నీ ఆబ్జెక్టివ్​, పాసేజ్​ లేదా అనలటికల్ బేస్ట్​ విధానంలో ఉంటాయి.
  • ఈ పరీక్షలో సాధించిన మార్కులు ఆధారంగానే చివరి ఎంపిక జరుగుతుంది.

దీనిలో ఏయే అంశాల నుంచి ప్రశ్నలు అడుగుతారు అనే వివరాలను అధికారిక నోటిఫికేషన్​లోనే వివరంగా తెలిపారు. వీటిపైనే అధికంగా దృష్టి సారించి అధిక మార్కులు పొందే అవకాశం ఉంటుంది. దీని ద్వారా ఉద్యోగం పొందేందుకు అవకాశాలలు ఎక్కువగా ఉంటాయి.

వివరాలు :

  • ఈ ఉద్యోగాలకు వీరే అర్హులు : అంత్రోపోమెట్రీ / న్యూట్రిషన్ / సైకాలజీ / స్ట్రెంత్​ అండ్​ కండిషనింగ్​ / బయోమెకానిక్స్​ / ఫిజియోథెరపీ / ఫిజియాలజీ విభాగాల్లో బ్యాచిలర్ డిగ్రీ, పీజీతో పాటు స్పోర్ట్స్​ సైన్స్​లో ఒక సంవత్సరం పనిచేసిన అనుభవం ఉండాలి.
  • ఈ వయసుల వారు అర్హులు : ఈ ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేసుకునే వారికి 30 సంవత్సరాలకు మించకూడదు. అదే ఎస్సీ లేదా ఎస్టీ అభ్యర్థులుక ఐదు సంవత్సరాల వరకు సడలింపు అవకాశం ఉంది. ఓబీసీ - ఎస్​సీఎల్​కు మూడు సంవత్సరాల వరకు వయసు సడలింపు అవకాశం కల్పించారు.
  • దరఖాస్తు ఫీజు : అన్​రిజర్వుడు​ కేటగిరీ అభ్యర్థులు, ఓబీసీల రూ. 2000 చెల్లించాలి. ఎస్సీ / ఎస్టీ / మహిళలు / మాజీ సైనిక ఉద్యోగులు రూ. 1500 చెల్లిస్తే సరిపోతుంది.
  • వేతన శ్రేణి : నెలకు రూ. 35,400 - రూ. 1,12,400 మూలవేతనం ఉంటుంది. అయితే దీనికి అదనంగా డీఏ, హెచ్ఆర్​ఏ, టీఏ, వైద్య సౌకర్యాలు, సెలవులు వంటి అనేక సదుపాయాలను కేంద్ర ప్రభుత్వ నిబంధనలకు అనుగుణంగా వర్తిస్తాయి.
  • అప్లికేషన్​ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : 09.03.2026
  • అధికారిక వెబ్​సైట్​ : https://sportsauthorityofindia.nic.in/sai_new/

