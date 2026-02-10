ETV Bharat / education-and-career
స్పోర్ట్స్ అథారిటీలో పర్ఫార్మెన్స్ అనలిస్ట్ ఉద్యోగాలు - ఈ అర్హతలుంటే జాబ్ పక్కా
ఎస్ఏఐ రెగ్యులర్ ప్రాతిపదికన 48 పర్ఫార్మెన్స్ అనలిస్ట్ పోస్టుల విడుదల - కేవలం కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్షతో అభ్యర్థుల ఎంపిక - అప్లికేషన్ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఎప్పుడంటే?
Published : February 10, 2026 at 12:41 PM IST
Job Notification In SAI Recruitment : స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (ఎస్ఏఐ) రెగ్యులర్ ప్రాతిపదికన పర్ఫార్మెన్స్ అనలిస్ట్ ఉద్యోగాలను భర్తీ చేసేందుకు నిశ్చయించింది. దీనికోసం బ్యాచిలర్ డిగ్రీ లేదా మాస్టర్స్ డిగ్రీతో పాటు అదనంగా స్పోర్ట్స్ సైన్స్లోనూ ఒక సంవత్సరం అనుభవం ఉన్న వారు ఈ ఉద్యోగాలకు అర్హులు. దీనిలో కేవలం కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. వివరాల్లోకి వెళితే,
ఈ నోటిఫికేషన్లో ఎస్ఏఐ రెగ్యులర్ ప్రాతిపదికన 48 పర్ఫార్మెన్స్ అనలిస్ పోస్టులను విడుదల చేసింది. దీనిలో అన్ రిజర్వుడు కేటగిరీకి 29 పోస్టులు కేటాయించగా, ఓబీసీకి 11 పోస్టులు, ఎస్సీ అభ్యర్థులకు 4, ఎస్టీ అభ్యర్థులకు 1, ఈడబ్ల్యూఎస్ అభ్యర్థులకు 3 పోస్టులు కేటాయించారు.
ఎంపిక విధానం : దీనిలో కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ (సీబీటీ)తో పరీక్ష నిర్వహించి అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు. సీబీటీ 100 మార్కులు ఆబ్జెక్టివ్ విధానంలో అంటే మల్టిపుల్ ఛాయిస్ ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ప్రతి ప్రశ్నకు ఒక్కో మార్కు ఉంటుంది. ప్రతి నాలుగు తప్పు సమాధానాలకు ఒక మార్కు తగ్గిస్తారు. అంటే ఒక తప్పు సమాధానానికి పావు మార్కు చొప్పున తగ్గిస్తారు. పరీక్ష వ్యవధి రెండు గంటలు ఉంటుంది. ఈ పరీక్షలో మొత్తం 3 సెక్షన్లు ఉంటాయి.
- సెక్షన్ - ఏ : దీనిలో సెక్షన్ - ఏ1లో బేసిక్ స్పోర్ట్స్ నాలెడ్జ్కు సంబంధించిన ప్రశ్నలు ఉంటాయి. దీనిలో 32 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. తరువాత సెక్షన్ - ఏ2లో జనరల్ స్పోర్ట్స్ అవేర్నెస్ ప్రశ్నలు 8 ఉంటాయి. అంటే మొత్తం 40 ప్రశ్నలకు 40 మార్కులు ఉంటుంది.
- సెక్షన్ - బీ : దీనిలో ప్రత్యేక విభాగానికి సంబంధించిన మరో 40 ప్రశ్నలు ఉంటాయి.
- సెక్షన్ - సీ : దీనిలో స్పోర్ట్స్ రిలేటెడ్ కేస్ స్టడీస్కు సంబంధించిన ప్రశ్నలు అడుగుతారు. ఇవి మొత్తం 20 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. వీటికి 20 మార్కులు కేటాయించారు.
- ఈ పరీక్షలో ప్రశ్నలన్నీ ఆబ్జెక్టివ్, పాసేజ్ లేదా అనలటికల్ బేస్ట్ విధానంలో ఉంటాయి.
- ఈ పరీక్షలో సాధించిన మార్కులు ఆధారంగానే చివరి ఎంపిక జరుగుతుంది.
దీనిలో ఏయే అంశాల నుంచి ప్రశ్నలు అడుగుతారు అనే వివరాలను అధికారిక నోటిఫికేషన్లోనే వివరంగా తెలిపారు. వీటిపైనే అధికంగా దృష్టి సారించి అధిక మార్కులు పొందే అవకాశం ఉంటుంది. దీని ద్వారా ఉద్యోగం పొందేందుకు అవకాశాలలు ఎక్కువగా ఉంటాయి.
వివరాలు :
- ఈ ఉద్యోగాలకు వీరే అర్హులు : అంత్రోపోమెట్రీ / న్యూట్రిషన్ / సైకాలజీ / స్ట్రెంత్ అండ్ కండిషనింగ్ / బయోమెకానిక్స్ / ఫిజియోథెరపీ / ఫిజియాలజీ విభాగాల్లో బ్యాచిలర్ డిగ్రీ, పీజీతో పాటు స్పోర్ట్స్ సైన్స్లో ఒక సంవత్సరం పనిచేసిన అనుభవం ఉండాలి.
- ఈ వయసుల వారు అర్హులు : ఈ ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేసుకునే వారికి 30 సంవత్సరాలకు మించకూడదు. అదే ఎస్సీ లేదా ఎస్టీ అభ్యర్థులుక ఐదు సంవత్సరాల వరకు సడలింపు అవకాశం ఉంది. ఓబీసీ - ఎస్సీఎల్కు మూడు సంవత్సరాల వరకు వయసు సడలింపు అవకాశం కల్పించారు.
- దరఖాస్తు ఫీజు : అన్రిజర్వుడు కేటగిరీ అభ్యర్థులు, ఓబీసీల రూ. 2000 చెల్లించాలి. ఎస్సీ / ఎస్టీ / మహిళలు / మాజీ సైనిక ఉద్యోగులు రూ. 1500 చెల్లిస్తే సరిపోతుంది.
- వేతన శ్రేణి : నెలకు రూ. 35,400 - రూ. 1,12,400 మూలవేతనం ఉంటుంది. అయితే దీనికి అదనంగా డీఏ, హెచ్ఆర్ఏ, టీఏ, వైద్య సౌకర్యాలు, సెలవులు వంటి అనేక సదుపాయాలను కేంద్ర ప్రభుత్వ నిబంధనలకు అనుగుణంగా వర్తిస్తాయి.
- అప్లికేషన్ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : 09.03.2026
- అధికారిక వెబ్సైట్ : https://sportsauthorityofindia.nic.in/sai_new/
