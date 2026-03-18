గురుకులం పిలుస్తోంది : ఇంటర్మీడియట్​ ప్రవేశాలకు TSRJC దరఖాస్తుల ఆహ్వానం

రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉత్తమ ఫలితాలకు కేర్​ ఆఫ్​ అడ్రస్​గా గురుకులాలు - గురుకులాల్లో ఇంటర్మీడియట్​ ప్రవేశాలకు దరఖాస్తుల ప్రక్రియ ప్రారంభం - దరఖాస్తు ప్రక్రియ చివరి తేదీ ఎప్పుడంటే?

TSRJC CET Application 2026
Published : March 18, 2026 at 12:22 PM IST

TSRJC CET Application 2026 : తెలంగాణలో ప్రత్యేక రాష్ట్రం ఏర్పాటు కాకముందే సొసైటీ పరిధిలో టీఆర్​ఈఐఎస్​ నిర్వహిస్తున్న గురుకులాల్లో ఇంటర్మీడియట్​ ప్రవేశాలకు దరఖాస్తుల ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. గురుకులాల్లోని జూనియర్​ కళాశాలలు ఉత్తమ విద్య అందిస్తూ, రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉత్తమ ఫలితాలకు కేర్​ ఆఫ్​ అడ్రస్​గా మారింది. ఇక్కడ సొంత భవనాలు, విశాల మైదానాలు, ఆధునిక తరగతులు, రుచికరమైన అల్పాహారం, విద్యార్థులకు అన్నీ వసతులు, భోజనం, సౌకర్యాలందిస్తూ నిపుణులైన అధ్యాపకులతో బోధనందిస్తున్నాయి. అంతేకాదు ఇంటర్​ చదివే విద్యార్థులు ఎప్​సెట్​, నీట్​కు ప్రత్యేక శిక్షణనిస్తూ విద్యార్థులు ఉన్నత స్థానాలకు చేరుకొనేలా ప్రోత్సాహం అందిస్తున్నాయి.

మార్చి 16న దరఖాస్తులు ప్రారంభం : ఈ గురుకులాల్లో ఇంటర్మీడియట్​ ప్రవేశాలకు అర్హులు ఎవరంటే 2025-26 సంవత్సరం పదో తరగతి విద్య పూర్తి చేసిన విద్యార్థులు ప్రవేశపరీక్షకు అప్లై చేసుకోవచ్చు. మార్చి 16వ ప్రారంభమైన దరఖాస్తు ప్రక్రియ ఏప్రిల్​ 15 వరకు కొనసాగుతోంది. http:///tgrjc.cgg.gov.in లో రూ. 200 చెల్లించి ఆన్​లైన్​ అప్లై చేసుకోవాలి. దరఖాస్తు చేసుకున్న విద్యార్థులకు మే 3వ తేదీన ప్రవేశ పరీక్ష జరగనుంది. ఇందులో లభించిన మార్కులు, రిజర్వేషన్ల ఆధారంగా కళాశాలల్లో ప్రవేశం లభిస్తుంది. రిజర్వేషన్ల వారీగా జనరల్​-50, ఎస్టీ-10, ఎస్సీ-12, బీసీ-15, క్రీడా కోటా-3, దివ్యాంగులు-3, ఆర్మీ-1 శాతం చొప్పున, ఈడబ్ల్యూఎస్​ కోటాగా నాలుగు సీట్లను కేటాయించారు.

ఉమ్మడి వరంగల్​లో 638 సీట్లు : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మొత్తంలో సొసైటీ పరిధిలో మొత్తం 35 గురుకులాలుండగా ఉమ్మడి వరంగల్​ జిల్లాలో 6 గురుకులాలున్నాయి. హనుమకొండ జిల్లాలోని హసన్​పర్తి, వంగరలో బాలికల గురుకులాలు, వేలేరులో బాలుర గురుకులం, వరంగల్​ జిల్లా నెక్కొండ, జనగామ జిల్లాలో కొడకండ్లలో బాలికల గురుకులాలు, ములుగు జిల్లా బండారుపల్లిలో బాలుర గురుకుల జూనియర్​ కళాశాలలున్నాయి. హసన్​పర్తి మినహా మిగిలిన వాటిలో ఫస్ట్​ ఇయర్​ ఇంటర్వీడియట్​లో ప్రవేశానికి ఎంపీసీ -44, బైపీసీ -44 సీట్లుండగా హసన్​పర్తి గురుకులంలో ఎంపీసీ -99, ఎంఈసీ-33, బైపీసీ - 66 సీట్లున్నాయి. అంతేకాదు ఇదే తరహాలో గురుకులాల ప్రవేశపరీక్షతో పాటు ఇంటర్​ విద్య ఉన్న కేజీబీవీల్లో ప్రవేశానికి కేవలం బాలికలు మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకొనే అవకాశం కూడా ఉంది.

''తెలంగాణ గురుకుల విద్యాలయ సంస్థ గురుకులాల్లో అన్ని వసతులతో కూడిన నాణ్యమైన విద్య అందుతుంది. పదో తరగతి పరీక్షలకు రాస్తున్న విద్యార్థులందరూ అప్లై చేసుకుని ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి.'' - ఇందుమతి, ఉమ్మడి జిల్లా గురుకులాల ప్రవేశ పరీక్షల కన్వీనర్​

టీఎస్​ఆర్​జేసీ సెట్​ దరఖాస్తు ఇలా :

  • tgsrjc.cgg.gov.in అనే అధికారిక వెబ్​సైట్​ను సందర్శించండి.
  • ఆ తర్వాత అప్లికేషన్​ సబ్​మిషన్​ లింక్​పై క్లిక్​ చేయండి.
  • ఆన్​లైన్​ చెల్లింపు పద్ధతుల ద్వారా టీఎస్​ఆర్​జేసీ సెట్​ దరఖాస్తు రుసుమును చెల్లించండి.
  • అప్లికేషన్​ ఫామ్​లో వ్యక్తిగత, విద్యా సమాచారం వంటి వివరాలతో దరఖాస్తులో నమోదు చేయండి.
  • టీఎస్​ఆర్​జేసీ సెట్​ కోసం మీకు నచ్చిన కోర్సు ఎంపిక చేసుకుని, సంతకాన్ని స్కాన్​ చేసి సైజు, ఫార్మాట్​లో అప్​లోడ్​ చేయండి.
  • వివరాలన్నీ పూర్తి చేసిన తర్వాత టీఎస్​ఆర్​జేసీ సెట్​ 2026 దరఖాస్తు ఫామ్​ని ప్రివ్యూలో చెక్​ చేసి దాన్ని డౌన్​లోడ్​ చేసుకోండి.

పరీక్ష విధానం ఇలా : ఈ ప్రవేశ పరీక్షను ద్విభాషా విధానంలో నిర్వహించనున్నారు. ప్రశ్నపత్రం తెలుగు, ఇంగ్లీష్​ రెండింటిలోనూ ఉంటుంది. మొత్తం 2.30 గంటల పాటు పరీక్ష జరుగుతుంది. ఇందులో 150 మార్కులకు సంబంధించి ప్రతి సబ్జెక్ట్​కు 50 మార్కుల చొప్పున ప్రశ్నలు వస్తాయి. ప్రశ్నలు బహుళ - ఎంపిక అనుగుణంగా ఉంటుంది. అభ్యర్థులు తమ సమాధానాలు ఓఎంఆర్​ షీట్​లో బబ్లింగ్​ చేస్తారు. జూనియర్​ కళాశాల సెట్​ పరీక్ష మోడల్​ ప్రశ్నపత్రాలు అధికారిక వెబ్​సైట్​లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. దీనికోసం పరీక్ష సిలబస్​, సబ్జెక్టుల తగ్గట్టుగా పదో తరగతి సిలబస్​ ఆధారంగా ఉంటుంది.

