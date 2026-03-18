ETV Bharat / education-and-career
గురుకులం పిలుస్తోంది : ఇంటర్మీడియట్ ప్రవేశాలకు TSRJC దరఖాస్తుల ఆహ్వానం
రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉత్తమ ఫలితాలకు కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్గా గురుకులాలు - గురుకులాల్లో ఇంటర్మీడియట్ ప్రవేశాలకు దరఖాస్తుల ప్రక్రియ ప్రారంభం - దరఖాస్తు ప్రక్రియ చివరి తేదీ ఎప్పుడంటే?
Published : March 18, 2026 at 12:22 PM IST
TSRJC CET Application 2026 : తెలంగాణలో ప్రత్యేక రాష్ట్రం ఏర్పాటు కాకముందే సొసైటీ పరిధిలో టీఆర్ఈఐఎస్ నిర్వహిస్తున్న గురుకులాల్లో ఇంటర్మీడియట్ ప్రవేశాలకు దరఖాస్తుల ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. గురుకులాల్లోని జూనియర్ కళాశాలలు ఉత్తమ విద్య అందిస్తూ, రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉత్తమ ఫలితాలకు కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్గా మారింది. ఇక్కడ సొంత భవనాలు, విశాల మైదానాలు, ఆధునిక తరగతులు, రుచికరమైన అల్పాహారం, విద్యార్థులకు అన్నీ వసతులు, భోజనం, సౌకర్యాలందిస్తూ నిపుణులైన అధ్యాపకులతో బోధనందిస్తున్నాయి. అంతేకాదు ఇంటర్ చదివే విద్యార్థులు ఎప్సెట్, నీట్కు ప్రత్యేక శిక్షణనిస్తూ విద్యార్థులు ఉన్నత స్థానాలకు చేరుకొనేలా ప్రోత్సాహం అందిస్తున్నాయి.
మార్చి 16న దరఖాస్తులు ప్రారంభం : ఈ గురుకులాల్లో ఇంటర్మీడియట్ ప్రవేశాలకు అర్హులు ఎవరంటే 2025-26 సంవత్సరం పదో తరగతి విద్య పూర్తి చేసిన విద్యార్థులు ప్రవేశపరీక్షకు అప్లై చేసుకోవచ్చు. మార్చి 16వ ప్రారంభమైన దరఖాస్తు ప్రక్రియ ఏప్రిల్ 15 వరకు కొనసాగుతోంది. http:///tgrjc.cgg.gov.in లో రూ. 200 చెల్లించి ఆన్లైన్ అప్లై చేసుకోవాలి. దరఖాస్తు చేసుకున్న విద్యార్థులకు మే 3వ తేదీన ప్రవేశ పరీక్ష జరగనుంది. ఇందులో లభించిన మార్కులు, రిజర్వేషన్ల ఆధారంగా కళాశాలల్లో ప్రవేశం లభిస్తుంది. రిజర్వేషన్ల వారీగా జనరల్-50, ఎస్టీ-10, ఎస్సీ-12, బీసీ-15, క్రీడా కోటా-3, దివ్యాంగులు-3, ఆర్మీ-1 శాతం చొప్పున, ఈడబ్ల్యూఎస్ కోటాగా నాలుగు సీట్లను కేటాయించారు.
ఉమ్మడి వరంగల్లో 638 సీట్లు : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మొత్తంలో సొసైటీ పరిధిలో మొత్తం 35 గురుకులాలుండగా ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో 6 గురుకులాలున్నాయి. హనుమకొండ జిల్లాలోని హసన్పర్తి, వంగరలో బాలికల గురుకులాలు, వేలేరులో బాలుర గురుకులం, వరంగల్ జిల్లా నెక్కొండ, జనగామ జిల్లాలో కొడకండ్లలో బాలికల గురుకులాలు, ములుగు జిల్లా బండారుపల్లిలో బాలుర గురుకుల జూనియర్ కళాశాలలున్నాయి. హసన్పర్తి మినహా మిగిలిన వాటిలో ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంటర్వీడియట్లో ప్రవేశానికి ఎంపీసీ -44, బైపీసీ -44 సీట్లుండగా హసన్పర్తి గురుకులంలో ఎంపీసీ -99, ఎంఈసీ-33, బైపీసీ - 66 సీట్లున్నాయి. అంతేకాదు ఇదే తరహాలో గురుకులాల ప్రవేశపరీక్షతో పాటు ఇంటర్ విద్య ఉన్న కేజీబీవీల్లో ప్రవేశానికి కేవలం బాలికలు మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకొనే అవకాశం కూడా ఉంది.
''తెలంగాణ గురుకుల విద్యాలయ సంస్థ గురుకులాల్లో అన్ని వసతులతో కూడిన నాణ్యమైన విద్య అందుతుంది. పదో తరగతి పరీక్షలకు రాస్తున్న విద్యార్థులందరూ అప్లై చేసుకుని ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి.'' - ఇందుమతి, ఉమ్మడి జిల్లా గురుకులాల ప్రవేశ పరీక్షల కన్వీనర్
టీఎస్ఆర్జేసీ సెట్ దరఖాస్తు ఇలా :
- tgsrjc.cgg.gov.in అనే అధికారిక వెబ్సైట్ను సందర్శించండి.
- ఆ తర్వాత అప్లికేషన్ సబ్మిషన్ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
- ఆన్లైన్ చెల్లింపు పద్ధతుల ద్వారా టీఎస్ఆర్జేసీ సెట్ దరఖాస్తు రుసుమును చెల్లించండి.
- అప్లికేషన్ ఫామ్లో వ్యక్తిగత, విద్యా సమాచారం వంటి వివరాలతో దరఖాస్తులో నమోదు చేయండి.
- టీఎస్ఆర్జేసీ సెట్ కోసం మీకు నచ్చిన కోర్సు ఎంపిక చేసుకుని, సంతకాన్ని స్కాన్ చేసి సైజు, ఫార్మాట్లో అప్లోడ్ చేయండి.
- వివరాలన్నీ పూర్తి చేసిన తర్వాత టీఎస్ఆర్జేసీ సెట్ 2026 దరఖాస్తు ఫామ్ని ప్రివ్యూలో చెక్ చేసి దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
పరీక్ష విధానం ఇలా : ఈ ప్రవేశ పరీక్షను ద్విభాషా విధానంలో నిర్వహించనున్నారు. ప్రశ్నపత్రం తెలుగు, ఇంగ్లీష్ రెండింటిలోనూ ఉంటుంది. మొత్తం 2.30 గంటల పాటు పరీక్ష జరుగుతుంది. ఇందులో 150 మార్కులకు సంబంధించి ప్రతి సబ్జెక్ట్కు 50 మార్కుల చొప్పున ప్రశ్నలు వస్తాయి. ప్రశ్నలు బహుళ - ఎంపిక అనుగుణంగా ఉంటుంది. అభ్యర్థులు తమ సమాధానాలు ఓఎంఆర్ షీట్లో బబ్లింగ్ చేస్తారు. జూనియర్ కళాశాల సెట్ పరీక్ష మోడల్ ప్రశ్నపత్రాలు అధికారిక వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. దీనికోసం పరీక్ష సిలబస్, సబ్జెక్టుల తగ్గట్టుగా పదో తరగతి సిలబస్ ఆధారంగా ఉంటుంది.
